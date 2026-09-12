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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलSingh Rashifal 12 September 2026: 2रे चंद्रमा से फाइनेंस में बंपर लाभ, शुभ योग से मेहनत के अनुकूल परिणाम

Singh Rashifal 12 September 2026: 2रे चंद्रमा से फाइनेंस में बंपर लाभ, शुभ योग से मेहनत के अनुकूल परिणाम

Singh Rashifal 12 September 2026: 2रे चंद्रमा से फाइनेंस में लाभ, शुभ योग से फेस्टिवल सीजन में होगी धन वर्षा, अहंकार से बचें एंप्लॉयड पर्सन! पढ़ें 12 सितंबर राशिफल.

Written By : पंडित सुरेश श्रीमाली |  Edited By: Harshika Mishra |  Updated at : 12 Sep 2026 02:28 AM (IST)
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Singh Rashifal 12 September 2026: 12 सितंबर 2026, शनिवार के दिन सुबह 07:47 बजे तक भाद्रपद शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि रहेगी, जिसके बाद द्वितीया तिथि आरंभ होगी. प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य पंडित सुरेश श्रीमाली के पंचांगीय विश्लेषण के अनुसार आज दोपहर 12:55 बजे तक उत्तराफाल्गुनी नक्षत्र रहेगा, उसके उपरांत हस्त नक्षत्र रहेगा. आज ग्रहों के गोचर से बनने वाले वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग और विशेष रूप से शुभ योग का अत्यंत अनुकूल प्रभाव प्राप्त होगा. चंद्रमा आज पूरे दिन कन्या राशि में संचार करेंगे.

चंद्रमा आपकी राशि से 2रे भाव (द्वितीय भाव यानी धन, वाणी, संचित कोष, फाइनेंस, कुटुंब व आर्थिक लाभ स्थान) में गोचर कर रहे हैं. 2रे चंद्रमा के शुभ प्रभाव से आज आपको फाइनेंस और वित्तीय लेन-देन के मामलों में बड़ा आर्थिक लाभ होने के प्रबल संकेत हैं. आज शुभ व नए कार्यों के लिए दो शुभ मुहूर्त रहेंगे. पहला दोपहर 12:15 से 01:30 बजे तक अभिजीत मुहूर्त तथा दूसरा दोपहर 02:30 से 03:30 बजे तक लाभ-अमृत का चौघड़िया रहेगा. वहीं सुबह 09:00 से 10:30 बजे तक राहुकाल रहेगा. आज पूर्व दिशा की तरफ यात्रा करना शुभ रहेगा.

बिजनेस और फाइनेंस राशिफल (Business & Finance)

व्यापारिक दृष्टि से आज का दिन सिंह राशि के जातकों के लिए आर्थिक मजबूती, चिंताओं के खात्मे और अनुकूल परिणामों से भरा रहेगा. शुभ योग के प्रभाव से बिजनेस में आपको अपनी पूर्व में की गई कड़ी मेहनत के अनुसार पूरी तरह अनुकूल परिणाम हासिल होंगे, जिससे आपकी कार्य क्षमता और व्यावसायिक मनोबल दोनों में जबर्दस्त बढ़ोतरी होगी. बिजनेसमैन अपने व्यापार से जुड़ी पिछली तमाम चिंताओं को पूरी तरह किनारे करके अपनी निरंतर कोशिशों को सफलता के मुकाम तक पहुंचा कर ही दम लेंगे. अनुकूल ग्रह गोचर और आगामी फेस्टिवल सीजन की बंपर मांग के चलते व्यापारियों को अचानक भारी धन लाभ होने के मजबूत योग बन रहे हैं; संचित धन में अच्छी-खासी वृद्धि दर्ज की जाएगी.

करियर और जॉब राशिफल (Career & Job)

नौकरीपेशा जातकों के लिए आज का दिन अनुशासन की मिसाल पेश करने और ईगो क्लेश (Ego Clash) से दूर रहने का रहेगा. वर्कस्पेस पर एंप्लॉयड पर्सन को साथी को-वर्कर्स (सहकर्मियों) के साथ किसी भी प्रकार के अहंकार की लड़ाई या आपसी वर्चस्व की होड़ में उलझने से सख्त परहेज करना चाहिए; सहयोगात्मक रवैया ही आपको सुरक्षित रखेगा. ऑफिस में आपको अपनी कार्यशैली के साथ-साथ अपने व्यक्तिगत और पेशेवर अनुशासन को सिद्ध करने का एक बेहतरीन अवसर प्राप्त होगा; इस मौके का पूरा लाभ उठाकर आप प्रबंधन और वरिष्ठ अधिकारियों की नजरों में अपनी विश्वसनीयता कई गुना बढ़ा लेंगे.

लव, फैमिली और रिलेशनशिप (Love & Family)

पारिवारिक और व्यक्तिगत जीवन के लिहाज से आज का दिन घर में तालमेल बिठाने और स्वयं के विकास के लिए समय निकालने का रहेगा. पारिवारिक जिम्मेदारियों और रोजमर्रा के कामकाज को घर के सभी सदस्यों के बीच समझदारी से बांट लेने से आपके ऊपर से अनावश्यक दबाव कम होगा. इससे आप अपने खुद के व्यक्तिगत कार्यों और रुचियों के लिए पर्याप्त समय निकाल पाएंगे, जिससे आपके व्यक्तित्व (Personality) में और अधिक निखार व आत्मविश्वास देखने को मिलेगा. पारिवारिक वातावरण सुखद और आपसी सहयोग से भरा रहेगा.

शिक्षा, स्पोर्ट्स और आर्टिस्ट राशिफल (Education & Sports)

खिलाड़ियों (Sports Persons) के लिए आज का दिन एक नई शुरुआत और शारीरिक राहत लेकर आया है. लंबे समय से खेल में बाधा बन रही किसी पुरानी चोट (Old Injury) या शारीरिक दर्द से आज आपको उल्लेखनीय आराम मिलेगा. दर्द से मुक्ति मिलते ही खिलाड़ी पूरी ऊर्जा और ताजगी के साथ पुनः मैदान पर अपनी आगामी प्रतियोगिताओं की तैयारियों और अभ्यास में जी-जान से जुट जाएंगे.

स्वास्थ्य राशिफल (Health Horoscope)

द्वितीय भाव में चंद्रमा के संचरण से शारीरिक स्वास्थ्य कुल मिलाकर ठीक रहेगा, हालांकि खान-पान में अनियमितता के चलते दांत या गले में हल्का दर्द हो सकता है. कार्यक्षेत्र में सहकर्मियों से अहंकार के टकराव से मानसिक तनाव न होने दें. शनिवार के दिन पौष्टिक, सात्विक व हल्का भोजन लें, पर्याप्त मात्रा में पानी पिएं, नियमित रूप से योग व ध्यान (Meditation) का अभ्यास करें और अपनी दिनचर्या को अनुशासित रखें.

शुभ रंग: ब्राउन (भूरा)

शुभ अंक: 4

अशुभ अंक: 9

आज का उपाय: शनिवार के पावन अवसर पर तांबे के लोटे में जल, रोली, अक्षत व पीले पुष्प डालकर 'ॐ घृणिः सूर्याय नमः' मंत्र का जाप करते हुए भगवान सूर्य देव को अर्घ्य दें. शाम के समय पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का चौमुखा दीपक जलाएं और 7 बार परिक्रमा करें. हनुमान चालीसा का पाठ करें और सिंदूर व चमेली का तेल अर्पित करें. शिवलिंग पर जल में थोड़ा सा कच्चा दूध व काले तिल डालकर अभिषेक करें. किसी जरूरतमंद को फल, काले चने या भोजन का दान करें; इससे 2रे चंद्रमा का पूर्ण आर्थिक लाभ मिलेगा, शुभ योग से फेस्टिवल सीजन में धन वर्षा होगी, ऑफिस में अनुशासन की सराहना होगी और पुरानी चोट से मुक्ति मिलेगी.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 12 Sep 2026 02:28 AM (IST)
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