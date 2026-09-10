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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलSingh Rashifal 10 September 2026: लग्न के चंद्रमा से बढ़ेगी परिस्थितियों में ढलने की क्षमता, सिद्ध योग से सरकारी क्षेत्र में बड़ा लाभ

Singh Rashifal 10 September 2026: लग्न के चंद्रमा से बढ़ेगी परिस्थितियों में ढलने की क्षमता, सिद्ध योग से सरकारी क्षेत्र में बड़ा लाभ

Singh Rashifal 10 September 2026: लग्न के चंद्रमा से परिस्थितियों में ढलेंगे, सिद्ध योग से सरकारी क्षेत्र में लाभ, पैतृक काम में बुजुर्गों से सीखें! पढ़ें 10 सितंबर राशिफल.

Written By : पंडित सुरेश श्रीमाली |  Edited By: Harshika Mishra |  Updated at : 10 Sep 2026 03:25 AM (IST)
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Singh Rashifal 10 September 2026: 10 सितंबर 2026, गुरुवार के दिन सुबह 10:34 बजे तक भाद्रपद कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि रहेगी, जिसके बाद भाद्रपद अमावस्या (सर्वपितृ अमावस्या) तिथि आरंभ होगी. प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य पंडित सुरेश श्रीमाली के पंचांगीय विश्लेषण के अनुसार आज दोपहर 02:05 बजे तक मघा नक्षत्र रहेगा, उसके उपरांत पूर्वाफाल्गुनी नक्षत्र रहेगा. आज ग्रहों के गोचर से बनने वाले वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग और सिद्ध योग का विशेष शुभ प्रभाव मिलेगा.

चंद्रमा आज पूरे दिन आपकी ही राशि यानी सिंह राशि (प्रथम भाव यानी लग्न, व्यक्तित्व, आत्मबल, निर्णय क्षमता व अनुकूलनशीलता स्थान) में संचार करेंगे, जहां चंद्रमा-केतु का ग्रहण दोष भी प्रभावशील रहेगा. लग्न में चंद्रमा के गोचर से आज आपके भीतर बदलती परिस्थितियों के अनुसार खुद को बहुत जल्दी और सहजता से ढाल लेने की अद्भुत क्षमता बढ़ेगी. आज शुभ कार्यों के लिए दो शुभ समय रहेंगे, पहला सुबह 07:00 से 08:00 बजे तक शुभ का चौघड़िया तथा दूसरा शाम 05:00 से 06:00 बजे तक शुभ का चौघड़िया रहेगा. वहीं दोपहर 01:30 से 03:00 बजे तक राहुकाल रहेगा. आज दक्षिण दिशा की तरफ यात्रा करना शुभ रहेगा.

बिजनेस और फाइनेंस राशिफल (Business & Finance)

व्यापारिक दृष्टि से आज का दिन सिंह राशि के जातकों के लिए सरकारी संपर्कों को भुनाने और बाजार में अपनी धाक बनाए रखने का रहेगा. सिद्ध योग के शुभ प्रभाव से बिजनेसमैन को सरकारी क्षेत्र, टेंडर्स या प्रशासनिक अनुमतियों से बड़ा आर्थिक लाभ मिलने के स्पष्ट योग बन रहे हैं. बाजार में चल रहे बड़े उतार-चढ़ावों और परिवर्तनों के बावजूद आप अपने कारोबार में साख, सामाजिक प्रतिष्ठा और पकड़ को पूरी मजबूती से बनाए रखने में पूरी तरह सफल रहेंगे. हालांकि, जो जातक पैतृक व्यवसाय (Ancestral Business) से जुड़े हैं, वे परिवार के बुजुर्गों के तौर-तरीकों या निर्णयों में ज्यादा दखलंदाजी न करें; बेहतर यही रहेगा कि वे जो कर रहे हैं उसे शांति से देखते रहें और उनके लंबे अनुभव से व्यावसायिक बारीकियों को सीखें.

करियर और जॉब राशिफल (Career & Job)

नौकरीपेशा जातकों के लिए आज का दिन करियर में नई दिशा तय करने और नए अवसरों को भुनाने का रहेगा. कार्यक्षेत्र में आने वाले हालिया बदलाव आपके लिए भविष्य में बेहद फायदेमंद साबित होंगे; इन बदलावों के दौरान कुछ नए और प्रभावशाली संपर्क बनेंगे, जो आपके करियर को लंबी छलांग दिलाने में काफी लाभकारी रहेंगे. एंप्लॉयड पर्सन के लिए इस समय विशेष उपलब्धियां हासिल करने के बेहतरीन अवसर बन रहे हैं, इसलिए समय की नजाकत को समझते हुए इसका पूरा और उचित उपयोग करें. नियमित ऑफिशियल वर्क के लिहाज से दिन काफी सामान्य (Normal) रहने वाला है, फिर भी अपने दैनिक काम और फाइलों पर पैनी नजर बनाए रखें ताकि कोई चूक न हो.

लव, फैमिली और रिलेशनशिप (Love & Family)

पारिवारिक और व्यक्तिगत जीवन के लिहाज से आज का दिन भावनाओं और कर्तव्यों के बीच संतुलन बैठाने की मांग कर रहा है. प्रेम जीवन में आज आप पूरी तरह प्रेम के रंग में डूबे हुए नजर आएंगे, साथी के साथ गहरा आकर्षण रहेगा; किंतु भावनाओं में बहकर अपने मूल लक्ष्यों को न भूलें, अब समय आ गया है कि आप अपने काम और करियर पर भी गंभीरता से फोकस करें. बुजुर्गों का सम्मान करें ताकि घर का वातावरण शांतिपूर्ण बना रहे.

शिक्षा, स्पोर्ट्स और आर्टिस्ट राशिफल (Education & Sports)

विद्यार्थियों, कलाकारों और खिलाड़ियों (Students, Artists & Sports Persons) के लिए आज का दिन अत्यधिक परिश्रम और लगन का रहेगा. आप अपने-अपने संबंधित फील्ड में सफलता पाने के लिए दिन-रात एक कर देंगे और कठिन अभ्यास करेंगे. हालांकि, इस कड़ी मेहनत की धुन में अपनी सेहत की अनदेखी न करें; पर्याप्त आराम और उचित खान-पान पर भी पूरा ध्यान दें.

स्वास्थ्य राशिफल (Health Horoscope)

आपकी ही राशि में चंद्रमा के संचरण से आत्मविश्वास और मानसिक अनुकूलनशीलता तो बहुत अच्छी रहेगी, लेकिन चंद्रमा-केतु की युति के कारण कभी-कभार सिरदर्द, आंखों में थकान या मानसिक बेचैनी हो सकती है. अत्यधिक भागदौड़ और दिन-रात के कठिन परिश्रम से मांसपेशियों में खिंचाव आ सकता है. गुरुवार के दिन हल्का, पौष्टिक व सात्विक आहार लें, प्रचुर मात्रा में पानी पिएं, नियमित रूप से योग व ध्यान (Meditation) करें और पर्याप्त नींद लें.

शुभ रंग: मैरून (Maroon)

शुभ अंक: 5

अशुभ अंक: 2

आज का उपाय: गुरुवार व चतुर्दशी-अमावस्या के पावन अवसर पर तांबे के लोटे में जल, रोली, अक्षत, पीले पुष्प व थोड़ा सा गुड़ डालकर 'ॐ घृणिः सूर्याय नमः' और 'ॐ नमो भगवते वासुदेवाय' मंत्र का जाप करते हुए भगवान सूर्य देव व भगवान विष्णु को अर्घ्य दें. चंद्रमा-केतु के ग्रहण दोष के शमन के लिए शिवलिंग पर कच्चा दूध, काले तिल, गंगाजल व बेलपत्र अर्पित कर 'ॐ नमः शिवाय' और महामृत्युंजय मंत्र का जाप करें. किसी जरूरतमंद को फल, अन्न या भोजन का दान करें और घर के बुजुर्गों के चरण स्पर्श कर आशीर्वाद लें; इससे लग्न के चंद्रमा का पूर्ण शुभ प्रभाव मिलेगा, सिद्ध योग से सरकारी लाभ होगा, पैतृक व्यापार में स्थिरता आएगी और करियर में विशेष उपलब्धियां प्राप्त होंगी.

FAQs 

Q1. 10 सितंबर 2026 को सिंह राशि के कारोबारियों को सिद्ध योग से क्या आर्थिक लाभ होगा?
Ans. सिद्ध योग के प्रभाव से सरकारी क्षेत्र से बड़ा मुनाफा या अनुबंध मिलेगा और बाजार के परिवर्तनों के बीच व्यापारिक प्रतिष्ठा व साख मजबूत बनी रहेगी.

Q2. आज सिंह राशि के नौकरीपेशा लोगों को कार्यक्षेत्र के बदलावों से क्या फायदा होगा?
Ans. कार्यक्षेत्र के बदलाव करियर के लिए लाभकारी सिद्ध होंगे, नए व्यावसायिक संपर्क बनेंगे और विशेष उपलब्धियां हासिल करने के शानदार अवसर मिलेंगे.

Q3. आज सिंह राशि के छात्रों, कलाकारों और खिलाड़ियों को किस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए?
Ans. अपने फील्ड में दिन-रात कड़ी मेहनत करने के साथ-साथ अपनी शारीरिक सेहत, खान-पान और पर्याप्त आराम का भी पूरा ध्यान रखें.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 10 Sep 2026 03:25 AM (IST)
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