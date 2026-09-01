Singh Rashifal 1 September 2026: 1 सितंबर 2026, मंगलवार के दिन सुबह 07:42 बजे तक भाद्रपद कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि रहेगी, जिसके बाद पंचमी तिथि आरंभ होगी. प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य पंडित सुरेश श्रीमाली के पंचांगीय विश्लेषण के अनुसार आज पूरे दिन अश्विनी नक्षत्र रहेगा. आज ग्रहों के गोचर से वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, बुधादित्य योग, सर्वाअमृत योग और वृद्धि योग का बेहद शुभ महासंयोग बन रहा है. चंद्रमा आज मेष राशि में संचार करेंगे.

चंद्रमा आपकी राशि से 9वें भाव (नवम भाव यानी भाग्य, धर्म, व्यावसायिक यात्राएं, उच्च निर्णय, पदोन्नति व सफलता स्थान) में गोचर कर रहे हैं. 9वें चंद्रमा के शुभ प्रभाव से आज आपको धार्मिक व आध्यात्मिक कार्यों में विशेष सफलता और मन की शांति प्राप्त होगी. आज शुभ कार्यों के लिए दोपहर 12:15 से 02:00 बजे तक लाभ-अमृत का चौघड़िया उत्तम रहेगा, जबकि दोपहर 03:00 से 04:30 बजे तक राहुकाल रहेगा. आज उत्तर दिशा की यात्रा शुभ रहेगी.

बिजनेस और फाइनेंस राशिफल (Business & Finance)

व्यापारिक दृष्टि से आज का दिन सिंह राशि के जातकों के लिए लाभदायक यात्राओं और बड़े निर्णयों का रहेगा. बिजनेस के सिलसिले में अचानक किसी दूरगामी यात्रा के योग बन सकते हैं; संभावना है कि इस यात्रा के दौरान कोई बहुत बड़ा व्यावसायिक सौदा (Big Deal) आपके हाथ लग जाए, जिससे भविष्य में शानदार मुनाफा हासिल होगा. वृद्धि और सर्वाअमृत योग बनने से व्यावसायिक यात्रा की सटीक प्लानिंग बनेगी और आपके लंबे समय से सोचे हुए सभी जरूरी काम पूरे होने के प्रबल योग बन रहे हैं. बिजनेसमैन के लिए यह समय व्यापार के विस्तार और निवेश से जुड़ा कोई अत्यंत महत्वपूर्ण व ठोस निर्णय लेने का है, जो आगे चलकर मील का पत्थर साबित होगा.

करियर और जॉब राशिफल (Career & Job)

नौकरीपेशा जातकों के लिए आज का दिन अधिकारों में वृद्धि और उच्चाधिकारियों की सराहना पाने का रहेगा. ग्रह गोचर पूरी तरह आपके पक्ष में होने से नौकरीपेशा लोगों को पद व प्रतिष्ठा के रूप में बड़ा फायदा हो सकता है. ऑफिस में आपके अधिकार और जिम्मेदारियां बढ़ेंगी; ऐसे में अपने अधिकारों का विवेकपूर्ण उपयोग करते हुए बेहतर मैनेजमेंट और टीम संतुलन बनाए रखें. कार्यक्षेत्र से संबंधित आपके द्वारा लिए गए सभी निर्णय पूरी तरह सटीक और उचित साबित होंगे, जिससे आपके कामकाज को देखकर वरिष्ठ अधिकारी व बॉस अत्यंत प्रसन्न रहेंगे. जो युवा प्रतियोगी अथवा सरकारी नौकरी (Govt Job) की तैयारी में जुटे हैं, वे अपने प्रयास पूरी लगन से जारी रखें; सफलता की राह आसान होगी.

लव, फैमिली और रिलेशनशिप (Love & Family)

पारिवारिक और व्यक्तिगत जीवन में 9वें भाव में चंद्रमा के संचरण से घर का माहौल सकारात्मक, सौहार्दपूर्ण और आध्यात्मिक बना रहेगा. परिवार के साथ किसी धार्मिक अनुष्ठान या पूजा-पाठ में भाग लेने का अवसर मिलेगा. अपनों के साथ वैचारिक तालमेल बेहतर रहेगा और घर के बड़े-बुजुर्गों का भरपूर आशीर्वाद आपको संबल प्रदान करेगा.

शिक्षा, स्टूडेंट और करियर (Education & Students)

विद्यार्थियों (Students) के लिए आज का दिन समय की कद्र करने और डिजिटल भटकाव से बचने का है. छात्र फोन पर केवल काम की और जरूरी बातें ही करें तथा समय की अहमियत को समझें; दोस्तों के साथ फालतू की गपशप और सोशल मीडिया की लत से दूरी बनाए रखने में ही आपका वास्तविक फायदा और शैक्षणिक उन्नति है.

नवम भाव में चंद्रमा के संचरण से मानसिक ऊर्जा और शारीरिक स्फूर्ति बहुत अच्छी रहेगी. धार्मिक गतिविधियों से मन तनावमुक्त रहेगा. व्यावसायिक यात्राओं के दौरान खान-पान में सात्विकता बरतें, पर्याप्त मात्रा में पानी पिएं और दिन की शुरुआत सूर्य नमस्कार व ध्यान (Meditation) से करें.

शुभ रंग: ब्राउन (भूरा)

शुभ अंक: 7

अशुभ अंक: 9

आज का उपाय: मंगलवार के पावन अवसर पर शिवलिंग पर जल में कच्चा दूध, शहद, गंगाजल व लाल चंदन मिलाकर 'ॐ नमः शिवाय' और 'ॐ घृणिः सूर्याय नमः' मंत्र का जाप करते हुए अभिषेक करें. साथ ही संकटमोचन हनुमान जी के समक्ष चमेली के तेल का दीपक जलाकर हनुमान चालीसा या बजरंग बाण का पाठ करें और किसी जरूरतमंद को फल, गुड़ या भोजन का दान करें; इससे 9वें चंद्रमा का पूर्ण शुभ फल मिलेगा, वृद्धि योग से व्यावसायिक यात्राएं सफल होंगी और कार्यक्षेत्र में अधिकारों की वृद्धि होगी.

FAQs

Q1. 1 सितंबर 2026 को सिंह राशि के कारोबारियों को व्यावसायिक यात्रा से क्या लाभ होगा?

Ans. यात्रा के दौरान कोई बड़ा सौदा हाथ लग सकता है जिससे भारी मुनाफा होगा और सोचे हुए सभी कार्य पूरे होंगे.

Q2. आज सिंह राशि के नौकरीपेशा लोगों को दफ्तर में क्या फायदा मिलने वाला है?

Ans. ऑफिस में अधिकार और जिम्मेदारियां बढ़ेंगी, कार्यक्षेत्र के निर्णय सटीक साबित होंगे और अधिकारी आपके काम से खुश रहेंगे.

Q3. आज सिंह राशि के विद्यार्थियों (Students) को समय प्रबंधन के लिए क्या सलाह दी जाती है?

Ans. फोन पर फालतू बातचीत व गपशप से बचें और समय की कीमत को समझकर केवल अपनी पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित करें.

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