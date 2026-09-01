धर्मराशिफलभविष्यवाणीहिंदू कैलेंडरफोटो गैलरीअंक शास्त्रवेब स्टोरीवास्तु शास्त्रग्रह गोचरएस्ट्रो स्पेशल
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलSingh Rashifal 1 September 2026: 9वें चंद्रमा व वृद्धि योग से सिंह राशि वालों को व्यावसायिक यात्रा में होगा बड़ा मुनाफा, ऑफिस में बढ़ेंगे अधिकार

Singh Rashifal 1 September 2026: 9वें चंद्रमा व वृद्धि योग से सिंह राशि वालों को व्यावसायिक यात्रा में होगा बड़ा मुनाफा, ऑफिस में बढ़ेंगे अधिकार

Singh Rashifal 1 September 2026: 9वें चंद्रमा व वृद्धि योग से सिंह राशि वालों को यात्रा में बड़ा सौदा, बढ़ेंगे अधिकार! पढ़ें 1 सितंबर राशिफल.

Written By : पंडित सुरेश श्रीमाली |  Edited By: Harshika Mishra |  Updated at : 01 Sep 2026 05:49 AM (IST)
Preferred Sources

Singh Rashifal 1 September 2026: 1 सितंबर 2026, मंगलवार के दिन सुबह 07:42 बजे तक भाद्रपद कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि रहेगी, जिसके बाद पंचमी तिथि आरंभ होगी. प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य पंडित सुरेश श्रीमाली के पंचांगीय विश्लेषण के अनुसार आज पूरे दिन अश्विनी नक्षत्र रहेगा. आज ग्रहों के गोचर से वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, बुधादित्य योग, सर्वाअमृत योग और वृद्धि योग का बेहद शुभ महासंयोग बन रहा है. चंद्रमा आज मेष राशि में संचार करेंगे.

चंद्रमा आपकी राशि से 9वें भाव (नवम भाव यानी भाग्य, धर्म, व्यावसायिक यात्राएं, उच्च निर्णय, पदोन्नति व सफलता स्थान) में गोचर कर रहे हैं. 9वें चंद्रमा के शुभ प्रभाव से आज आपको धार्मिक व आध्यात्मिक कार्यों में विशेष सफलता और मन की शांति प्राप्त होगी. आज शुभ कार्यों के लिए दोपहर 12:15 से 02:00 बजे तक लाभ-अमृत का चौघड़िया उत्तम रहेगा, जबकि दोपहर 03:00 से 04:30 बजे तक राहुकाल रहेगा. आज उत्तर दिशा की यात्रा शुभ रहेगी.

बिजनेस और फाइनेंस राशिफल (Business & Finance)

व्यापारिक दृष्टि से आज का दिन सिंह राशि के जातकों के लिए लाभदायक यात्राओं और बड़े निर्णयों का रहेगा. बिजनेस के सिलसिले में अचानक किसी दूरगामी यात्रा के योग बन सकते हैं; संभावना है कि इस यात्रा के दौरान कोई बहुत बड़ा व्यावसायिक सौदा (Big Deal) आपके हाथ लग जाए, जिससे भविष्य में शानदार मुनाफा हासिल होगा. वृद्धि और सर्वाअमृत योग बनने से व्यावसायिक यात्रा की सटीक प्लानिंग बनेगी और आपके लंबे समय से सोचे हुए सभी जरूरी काम पूरे होने के प्रबल योग बन रहे हैं. बिजनेसमैन के लिए यह समय व्यापार के विस्तार और निवेश से जुड़ा कोई अत्यंत महत्वपूर्ण व ठोस निर्णय लेने का है, जो आगे चलकर मील का पत्थर साबित होगा.

करियर और जॉब राशिफल (Career & Job)

नौकरीपेशा जातकों के लिए आज का दिन अधिकारों में वृद्धि और उच्चाधिकारियों की सराहना पाने का रहेगा. ग्रह गोचर पूरी तरह आपके पक्ष में होने से नौकरीपेशा लोगों को पद व प्रतिष्ठा के रूप में बड़ा फायदा हो सकता है. ऑफिस में आपके अधिकार और जिम्मेदारियां बढ़ेंगी; ऐसे में अपने अधिकारों का विवेकपूर्ण उपयोग करते हुए बेहतर मैनेजमेंट और टीम संतुलन बनाए रखें. कार्यक्षेत्र से संबंधित आपके द्वारा लिए गए सभी निर्णय पूरी तरह सटीक और उचित साबित होंगे, जिससे आपके कामकाज को देखकर वरिष्ठ अधिकारी व बॉस अत्यंत प्रसन्न रहेंगे. जो युवा प्रतियोगी अथवा सरकारी नौकरी (Govt Job) की तैयारी में जुटे हैं, वे अपने प्रयास पूरी लगन से जारी रखें; सफलता की राह आसान होगी.

लव, फैमिली और रिलेशनशिप (Love & Family)

पारिवारिक और व्यक्तिगत जीवन में 9वें भाव में चंद्रमा के संचरण से घर का माहौल सकारात्मक, सौहार्दपूर्ण और आध्यात्मिक बना रहेगा. परिवार के साथ किसी धार्मिक अनुष्ठान या पूजा-पाठ में भाग लेने का अवसर मिलेगा. अपनों के साथ वैचारिक तालमेल बेहतर रहेगा और घर के बड़े-बुजुर्गों का भरपूर आशीर्वाद आपको संबल प्रदान करेगा.

शिक्षा, स्टूडेंट और करियर (Education & Students)

विद्यार्थियों (Students) के लिए आज का दिन समय की कद्र करने और डिजिटल भटकाव से बचने का है. छात्र फोन पर केवल काम की और जरूरी बातें ही करें तथा समय की अहमियत को समझें; दोस्तों के साथ फालतू की गपशप और सोशल मीडिया की लत से दूरी बनाए रखने में ही आपका वास्तविक फायदा और शैक्षणिक उन्नति है.

स्वास्थ्य राशिफल (Health Horoscope)

नवम भाव में चंद्रमा के संचरण से मानसिक ऊर्जा और शारीरिक स्फूर्ति बहुत अच्छी रहेगी. धार्मिक गतिविधियों से मन तनावमुक्त रहेगा. व्यावसायिक यात्राओं के दौरान खान-पान में सात्विकता बरतें, पर्याप्त मात्रा में पानी पिएं और दिन की शुरुआत सूर्य नमस्कार व ध्यान (Meditation) से करें.

शुभ रंग: ब्राउन (भूरा)

शुभ अंक: 7

अशुभ अंक: 9

आज का उपाय: मंगलवार के पावन अवसर पर शिवलिंग पर जल में कच्चा दूध, शहद, गंगाजल व लाल चंदन मिलाकर 'ॐ नमः शिवाय' और 'ॐ घृणिः सूर्याय नमः' मंत्र का जाप करते हुए अभिषेक करें. साथ ही संकटमोचन हनुमान जी के समक्ष चमेली के तेल का दीपक जलाकर हनुमान चालीसा या बजरंग बाण का पाठ करें और किसी जरूरतमंद को फल, गुड़ या भोजन का दान करें; इससे 9वें चंद्रमा का पूर्ण शुभ फल मिलेगा, वृद्धि योग से व्यावसायिक यात्राएं सफल होंगी और कार्यक्षेत्र में अधिकारों की वृद्धि होगी.

FAQs 

Q1. 1 सितंबर 2026 को सिंह राशि के कारोबारियों को व्यावसायिक यात्रा से क्या लाभ होगा?
Ans. यात्रा के दौरान कोई बड़ा सौदा हाथ लग सकता है जिससे भारी मुनाफा होगा और सोचे हुए सभी कार्य पूरे होंगे.

Q2. आज सिंह राशि के नौकरीपेशा लोगों को दफ्तर में क्या फायदा मिलने वाला है?
Ans. ऑफिस में अधिकार और जिम्मेदारियां बढ़ेंगी, कार्यक्षेत्र के निर्णय सटीक साबित होंगे और अधिकारी आपके काम से खुश रहेंगे.

Q3. आज सिंह राशि के विद्यार्थियों (Students) को समय प्रबंधन के लिए क्या सलाह दी जाती है?
Ans. फोन पर फालतू बातचीत व गपशप से बचें और समय की कीमत को समझकर केवल अपनी पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित करें.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
Read More
Published at : 01 Sep 2026 05:49 AM (IST)
Tags :
Horoscope Today Aaj Ka Rashifal Singh Rashifal Leo Horoscope Today Singh Rashifal 1 September 2026:
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

राशिफल
Singh Rashifal 1 September 2026: 9वें चंद्रमा व वृद्धि योग से सिंह राशि वालों को व्यावसायिक यात्रा में होगा बड़ा मुनाफा, ऑफिस में बढ़ेंगे अधिकार
Singh Rashifal 1 September 2026: 9वें चंद्रमा व वृद्धि योग से सिंह राशि वालों को व्यावसायिक यात्रा में होगा बड़ा मुनाफा, ऑफिस में बढ़ेंगे अधिकार
राशिफल
Kark Rashifal 1 September 2026: 10वें चंद्रमा व वृद्धि योग से कर्क राशि वालों को मिलेगा मनचाहा कॉन्ट्रैक्ट, जॉब प्रोफाइल में बदलाव से लाभ
Kark Rashifal 1 September 2026: 10वें चंद्रमा व वृद्धि योग से कर्क राशि वालों को मिलेगा मनचाहा कॉन्ट्रैक्ट, जॉब प्रोफाइल में बदलाव से लाभ
राशिफल
Mithun Rashifal 1 September 2026: 11वें चंद्रमा व वृद्धि योग से मिथुन राशि वालों को मिलेगा रुका हुआ पेमेंट, फाइनल होगी कॉर्पोरेट डील
Mithun Rashifal 1 September 2026: 11वें चंद्रमा व वृद्धि योग से मिथुन राशि वालों को मिलेगा रुका हुआ पेमेंट, फाइनल होगी कॉर्पोरेट डील
राशिफल
Vrishabh Rashifal 1 September 2026: 12वें चंद्रमा से वृषभ राशि वाले कानूनी उलझनों से बचें, बड़े लेन-देन में बरतें सावधानी
Vrishabh Rashifal 1 September 2026: 12वें चंद्रमा से वृषभ राशि वाले कानूनी उलझनों से बचें, बड़े लेन-देन में बरतें सावधानी
Advertisement

वीडियोज

अंकित का मर्डर...साजिश की बिसात...'शह-मात' का खेल !
भारतीय नौसेना की ताकत मजबूत, कई खूबियों से लैस है INS निपुण
दौड़ती बस में छात्रा से गैंगरेप..पुलिस सोती रही!?
Bilawal Bhutto की विलायती बेगम आने वाली हैं ?
पंजाब में सिख vs नॉन सिख की लड़ाई?
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
नेपाल बाढ़: एक हजार के करीब पहुंचा मौत का आंकड़ा, 158 भारतीयों का रेस्क्यू
नेपाल बाढ़: एक हजार के करीब पहुंचा मौत का आंकड़ा, 158 भारतीयों का रेस्क्यू
बिहार
दीपक प्रकाश के लिए देवेश कुमार ने दिया था MLC से इस्तीफा, अब मिला बड़ा तोहफा
दीपक प्रकाश के लिए देवेश कुमार ने दिया था MLC से इस्तीफा, अब मिला बड़ा तोहफा
क्रिकेट
BCB चीफ तमीम इकबाल का भारत-बांग्लादेश सीरीज पर बड़ा बयान, जानें क्या कहा
BCB चीफ तमीम इकबाल का भारत-बांग्लादेश सीरीज पर बड़ा बयान, जानें क्या कहा
रीजनल सिनेमा
चिराग पासवान-कंगना के कथित रिश्ते पर तेज प्रताप का तंज, राहुल गांधी को दी शादी की सलाह
चिराग पासवान-कंगना के कथित रिश्ते पर तेज प्रताप का तंज, राहुल गांधी को दी शादी की सलाह
जनरल नॉलेज
उज्बेकिस्तान में कितने हिंदू रहते हैं, जानें इस देश की आबादी?
उज्बेकिस्तान में कितने हिंदू रहते हैं, जानें इस देश की आबादी?
एग्रीकल्चर
एवोकाडो फार्मिंग कैसे दिला रही किसानों को मुनाफा, खुद पीएम ने भी किया जिक्र
एवोकाडो फार्मिंग कैसे दिला रही किसानों को मुनाफा, खुद पीएम ने भी किया जिक्र
इंडिया
UCC-वंदेमातरम् पर AIMPLB का बड़ा ऐलान, 'शरीयत बचाने के लिए हम...'
UCC-वंदेमातरम् पर AIMPLB का बड़ा ऐलान, 'शरीयत बचाने के लिए हम...'
इंडिया
टूट गए गर्मी के सारे रिकॉर्ड! 1901 के बाद अगस्त बना सबसे गर्म महीना
टूट गए गर्मी के सारे रिकॉर्ड! 1901 के बाद अगस्त बना सबसे गर्म महीना
ENT LIVE
Ram Kapoor ने Shreya Kalra संग Kiss Controversy पर तोड़ी चुप्पी, बताया क्या हुई दोनों की बात
Ram Kapoor ने Shreya Kalra संग Kiss Controversy पर तोड़ी चुप्पी, बताया क्या हुई दोनों की बात
ENT LIVE
Ankit Baliyan की मौत के बाद Masoom Sharma को धमकी, सिंगर ने सरकार से मांगी सुरक्षा
Ankit Baliyan की मौत के बाद Masoom Sharma को धमकी, सिंगर ने सरकार से मांगी सुरक्षा
ENT LIVE
Mukesh Khanna ने Ranveer Singh को Shaktimaan बनाने से फिर किया इंकार, करोड़ों का नुकसान
Mukesh Khanna ने Ranveer Singh को Shaktimaan बनाने से फिर किया इंकार, करोड़ों का नुकसान
ENT LIVE
Ramayana की 15 मिनट की Unseen Footage ने मचाया तहलका, Part 2 का मिला बड़ा Hint
Ramayana की 15 मिनट की Unseen Footage ने मचाया तहलका, Part 2 का मिला बड़ा Hint
ENT LIVE
Kajal Raghwani ने मारपीट के आरोपी का नाम बताने से किया इंकार, बोलीं- मुझे धमकी मिली है
Kajal Raghwani ने मारपीट के आरोपी का नाम बताने से किया इंकार, बोलीं- मुझे धमकी मिली है
Embed widget