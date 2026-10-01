धर्मराशिफलभविष्यवाणीहिंदू कैलेंडरफोटो गैलरीअंक शास्त्रवेब स्टोरीवास्तु शास्त्रग्रह गोचरएस्ट्रो स्पेशल
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलआज का सिंह राशिफल 1 अक्टूबर 2026: 10वें चंद्रमा से जॉब में सतर्कता, सिद्धि योग से रुके फाइनेंस कार्य पूरे, मीडिया व सॉफ्टवेयर में बड़ा लाभ

आज का सिंह राशिफल 1 अक्टूबर 2026: 10वें चंद्रमा से जॉब में सतर्कता, सिद्धि योग से रुके फाइनेंस कार्य पूरे, मीडिया व सॉफ्टवेयर में बड़ा लाभ

आज का सिंह राशिफल 1 अक्टूबर 2026: 10वें चंद्रमा से जॉब में रखें ध्यान, सिद्धि योग से रुके फाइनेंस कार्य पूरे, मीडिया व आईटी में बड़ा लाभ! पढ़ें करियर, जॉब व उपाय.

Written By : पंडित सुरेश श्रीमाली |  Edited By: Harshika Mishra |  Updated at : 01 Oct 2026 03:30 AM (IST)
Preferred Sources

Singh Rashifal Today: 1 अक्टूबर 2026, गुरुवार के दिन दोपहर 12:36 तक आश्विन कृष्ण पक्ष पंचमी तिथि रहेगी, जिसके उपरांत षष्ठी तिथि आरंभ होगी. प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य पंडित सुरेश श्रीमाली के पंचांगीय विश्लेषण के अनुसार, आज संपूर्ण दिन रोहिणी नक्षत्र का प्रभाव रहेगा. आज ग्रहों के विशेष गोचर से वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, लक्ष्मीनारायण योग, पारिजात योग और सिद्धि योग का विशेष शुभ प्रभाव प्राप्त होगा.

चंद्रमा आज संपूर्ण दिन वृषभ राशि में, यानी आपकी राशि से 10वें भाव (दशम भाव यानी कर्म, कार्यक्षेत्र, आजीविका, सामाजिक प्रतिष्ठा, नई जिम्मेदारियां व कॉरपोरेट संबंध स्थान) में संचरण करेंगे. 10वें भाव में चंद्रमा के संचरण से कार्यक्षेत्र में काम का दबाव बढ़ने के कारण जॉब से जुड़ी कुछ तात्कालिक समस्याएं या अड़चनें सामने आ सकती हैं; इसलिए ऑफिशियल मामलों में धैर्य और परिपक्वता से काम लें. शुभ कार्यों के लिए आज दो समय श्रेष्ठ हैं, सुबह 07:00 से 08:00 बजे तक शुभ का चौघड़िया एवं शाम 05:00 से 06:00 बजे तक शुभ का चौघड़िया रहेगा. वहीं दोपहर 01:30 से 03:00 बजे तक राहुकाल रहेगा. आज दक्षिण दिशा की तरफ यात्रा करना शुभ रहेगा.

रिलेटेड स्टोरी >>

राशिफल
आज का वृषभ राशिफल 1 अक्टूबर 2026: आपकी राशि में चंद्रमा से बढ़ेगा उत्साह, सिद्धि योग से कैंपस प्लेसमेंट में चयन, छोटे व्यापारियों को मुनाफा
आज का वृषभ राशिफल 1 अक्टूबर 2026: आपकी राशि में चंद्रमा से बढ़ेगा उत्साह, सिद्धि योग से कैंपस प्लेसमेंट में चयन, छोटे व्यापारियों को मुनाफा
राशिफल
आज का मेष राशिफल 1 अक्टूबर 2026: दूसरे चंद्रमा से बढ़ेगा व्यक्तित्व का प्रभाव, सिद्धि योग से मनचाही सफलता, निवेश में बरतें संयम
आज का मेष राशिफल 1 अक्टूबर 2026: दूसरे चंद्रमा से बढ़ेगा व्यक्तित्व का प्रभाव, सिद्धि योग से मनचाही सफलता, निवेश में बरतें संयम
राशिफल
आज का कर्क राशिफल 1 अक्टूबर 2026: 11वें चंद्रमा व मालव्य योग से बड़ों से खुशखबरी, दोपहर बाद बिजनेस में तेजी, कागजी काम में बरतें सावधानी
आज का कर्क राशिफल 1 अक्टूबर 2026: 11वें चंद्रमा व मालव्य योग से बड़ों से खुशखबरी, दोपहर बाद बिजनेस में तेजी, कागजी काम में बरतें सावधानी
राशिफल
आज का मिथुन राशिफल 1 अक्टूबर 2026: 12वें चंद्रमा से लीगल मामलों में रहें अवेयर, अनबिका स्टॉक बढ़ाएगा सिरदर्द
आज का मिथुन राशिफल 1 अक्टूबर 2026: 12वें चंद्रमा से लीगल मामलों में रहें अवेयर, अनबिका स्टॉक बढ़ाएगा सिरदर्द

बिजनेस और फाइनेंस राशिफल (Business & Finance)

व्यापारिक दृष्टि से आज का दिन सिंह राशि के कारोबारियों के लिए सिद्धि योग के लाभ, मीडिया सेक्टर में ग्रोथ और कॉरपोरेट लर्निंग का रहेगा.

सिद्धि योग से रुके वित्तीय कार्य पूरे: शुभ सिद्धि योग के बनने से फाइनेंस और धन से जुड़े जो कार्य काफी समय से अटके या रुके हुए थे, उनके आज सफलतापूर्वक संपन्न होने की प्रबल व उचित संभावना बनेगी.

मीडिया व टेलीकम्युनिकेशन में मुनाफा: मीडिया, जनसंचार और टेलीकम्युनिकेशन से जुड़े बिजनेसमैन आज बाजार से बेहतरीन आर्थिक मुनाफा कमाने की मजबूत स्थिति में रहेंगे; साथ ही वे इस माध्यम से अपने व्यावसायिक नेटवर्क का दायरा भी काफी बड़ा करेंगे.

न्यू बिजनेसमैन के लिए कॉरपोरेट सीख: नए कारोबारियों (New Businessmen) को आज किसी महत्वपूर्ण कॉरपोरेट मीटिंग के दौरान इंडस्ट्री के वरिष्ठ व अनुभवी लोगों से बिजनेस की बारीकियों से जुड़ा कुछ नया और बहुमूल्य सीखने को मिलेगा.

करियर और जॉब राशिफल (Career & Job)

नौकरीपेशा जातकों के लिए आज का दिन कार्य संतुलन, सॉफ्टवेयर प्रोफेशनल्स को नया प्रोजेक्ट और निर्विघ्न काम निपटाने का रहेगा.

जॉब में बैलेंस व तनावमुक्ति: भले ही 10वें चंद्रमा से कुछ चुनौतियां दिखें, किंतु एंप्लॉयड पर्सन अपने कार्यक्षेत्र में काम और समय के बीच इतना शानदार बैलेंस बनाकर रखेंगे कि वे पूरी तरह टेंशन फ्री (तनावमुक्त) रहते हुए अपने दायित्व निभाएंगे.

सॉफ्टवेयर प्रोफेशनल्स को नया प्रोजेक्ट: सॉफ्टवेयर और आईटी कंपनियों में काम करने वाले लोगों को आज कोई बड़ा व महत्वपूर्ण नया प्रोजेक्ट मिल सकता है; इसमें वे अपनी तकनीकी उत्कृष्टता और प्रतिभा का शानदार प्रदर्शन कर सकेंगे, जिससे भविष्य में उनकी आर्थिक स्थिति भी बेहतर होगी.

निर्विघ्न पूरे होंगे काम: ऑफिस में योजनाबद्ध तरीके से काम करने के कारण आपके लगभग सभी दैनिक कार्य बिना किसी बड़े विघ्न या रुकावट के आसानी से पूरे होते चले जाएंगे.

राजनीति व समाज सेवा में सम्मान: राजनीति और सामाजिक क्षेत्र से जुड़े लोगों को कोई बड़ी नई जिम्मेदारी, व्यापक पब्लिक सपोर्ट (जनसमर्थन) और उच्च सामाजिक सम्मान प्राप्त हो सकता है.

लव, फैमिली और रिलेशनशिप (Love & Family)

पारिवारिक और व्यक्तिगत संबंधों के लिहाज से 10वें चंद्रमा का संचरण शुभ समाचार और रिश्तेदारों के आगमन की रौनक लेकर आया है.

पारिवारिक उपलब्धि का शुभ समाचार: परिवार के किसी सदस्य की विशेष उपलब्धि, सफलता या तरक्की से संबंधित कोई अत्यंत शुभ समाचार प्राप्त होगा, जिससे सभी का सीना गर्व से चौड़ा हो जाएगा.

रिश्तेदारों के आने से चहल-पहल: घर में कुछ खास और आत्मीय रिश्तेदारों के अचानक आगमन से पूरे माहौल में चहल-पहल, आवभगत और व्यस्तता बनी रहेगी.

शिक्षा, स्पोर्ट्स और स्वास्थ्य (Education, Students & Health)

विद्यार्थियों, कलाकारों और खिलाड़ियों के लिए आज का दिन अपनी क्षमताओं को दोबारा जगाने का है. आप अपने भीतर पुनः एक नई ऊर्जा, प्रेरणा और ताजगी का प्रबल संचार महसूस करेंगे, जिससे अपनी पढ़ाई, खेल और कला के अभ्यास में नई गति लाएंगे. स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से, दशम भाव के चंद्रमा के कारण कार्यक्षेत्र की व्यस्तता और मेहमानों की आवभगत के चलते शाम को पैरों में थकान, पिंडलियों में खिंचाव या हल्का सिरदर्द हो सकता है. खान-पान में सात्विकता बनाए रखें, खुद को डिहाइड्रेशन से बचाएं और रात्रि को भरपूर नींद लें.

शुभ रंग: गोल्डन (सुनहरा)

शुभ अंक: 8

अशुभ अंक: 4

आज का उपाय: गुरुवार और आश्विन कृष्ण पक्ष के पावन अवसर पर भगवान श्री लक्ष्मीनारायण जी का ध्यान करते हुए केले के वृक्ष की जड़ में जल, हल्दी, चना दाल व गुड़ अर्पित करें और घी का दीपक जलाएं. इसके साथ ही शिवलिंग पर जल में थोड़ा सा कच्चा दूध, काले तिल, गंगाजल व पीले पुष्प अर्पित कर 'ॐ नमः शिवाय' मंत्र का जाप करें. पितरों के निमित्त दक्षिण दिशा की ओर मुख करके काले तिल मिले जल से तर्पण करें. किसी जरूरतमंद या ब्राह्मण को पीले फल, चने की दाल या भोजन दान करें; इससे 10वें चंद्रमा से जॉब की दिक्कतें समाप्त होंगी, सिद्धि योग से अटका पैसा मिलेगा, सॉफ्टवेयर व मीडिया सेक्टर में उन्नति होगी और घर में खुशहाली बनी रहेगी.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
Read More
Published at : 01 Oct 2026 03:30 AM (IST)
Tags :
Horoscope Today Aaj Ka Rashifal Singh Rashifal Leo Horoscope Today
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

राशिफल
आज का वृषभ राशिफल 1 अक्टूबर 2026: आपकी राशि में चंद्रमा से बढ़ेगा उत्साह, सिद्धि योग से कैंपस प्लेसमेंट में चयन, छोटे व्यापारियों को मुनाफा
आज का वृषभ राशिफल 1 अक्टूबर 2026: आपकी राशि में चंद्रमा से बढ़ेगा उत्साह, सिद्धि योग से कैंपस प्लेसमेंट में चयन, छोटे व्यापारियों को मुनाफा
राशिफल
आज का मेष राशिफल 1 अक्टूबर 2026: दूसरे चंद्रमा से बढ़ेगा व्यक्तित्व का प्रभाव, सिद्धि योग से मनचाही सफलता, निवेश में बरतें संयम
आज का मेष राशिफल 1 अक्टूबर 2026: दूसरे चंद्रमा से बढ़ेगा व्यक्तित्व का प्रभाव, सिद्धि योग से मनचाही सफलता, निवेश में बरतें संयम
राशिफल
आज का कर्क राशिफल 1 अक्टूबर 2026: 11वें चंद्रमा व मालव्य योग से बड़ों से खुशखबरी, दोपहर बाद बिजनेस में तेजी, कागजी काम में बरतें सावधानी
आज का कर्क राशिफल 1 अक्टूबर 2026: 11वें चंद्रमा व मालव्य योग से बड़ों से खुशखबरी, दोपहर बाद बिजनेस में तेजी, कागजी काम में बरतें सावधानी
राशिफल
आज का मिथुन राशिफल 1 अक्टूबर 2026: 12वें चंद्रमा से लीगल मामलों में रहें अवेयर, अनबिका स्टॉक बढ़ाएगा सिरदर्द
आज का मिथुन राशिफल 1 अक्टूबर 2026: 12वें चंद्रमा से लीगल मामलों में रहें अवेयर, अनबिका स्टॉक बढ़ाएगा सिरदर्द
Advertisement

वीडियोज

पति के टुकड़े-टुकड़े...अब रोएगी मुस्कान!
चाकूबाजी या हाइजैक, फ्लाइट में क्या हुआ?
Diwali 2026 से पहले महंगाई का झटका! AC-TV से लेकर खाने-पीने की चीजें होंगी महंगी?
बढ़ रहा सियासी क्लेश..ज्ञानेश देंगे इस्तीफा? विश्लेषका का विश्लेषण
Jammu Kashmir में सुरक्षाबलों ने लश्कर आतंकी Hashim Musa को मार गिराया
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
'चाहे कोई देश हो या आतंकी संगठन...', प्लेन हाइजैक के दुस्साहस पर भड़का इजरायल
'चाहे कोई देश हो या आतंकी संगठन...', प्लेन हाइजैक के दुस्साहस पर भड़का इजरायल
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP चुनाव: कांग्रेस पर सपा सांसद का बड़ा बयान, '50 सीटें भी मिल जाएं तो...'
UP चुनाव: कांग्रेस पर सपा सांसद का बड़ा बयान, '50 सीटें भी मिल जाएं तो...'
क्रिकेट
223 रन बनाने वाले शुभमन गिल को 'प्लेयर ऑफ द मैच' बनने पर मिली कितनी रकम?
223 रन बनाने वाले शुभमन गिल को 'प्लेयर ऑफ द मैच' बनने पर मिली कितनी रकम?
बॉलीवुड
Drishyam 3 Star Cast Fees: अजय देवगन को मिली सबसे मोटी रकम, जानें- तबू समेत बाकी स्टार कास्ट की फीस
'दृश्यम 3' के लिए अजय ने वसूली सबसे मोटी रकम, जानें- तबू समेत बाकी की फीस
इंडिया
'सेव डेमोक्रेसी मार्च, 5 बड़ी रैली…', INDIA गठबंधन की बैठक में लिए गए ये 5 बड़े फैसले
'सेव डेमोक्रेसी मार्च, 5 बड़ी रैली…', INDIA गठबंधन की बैठक में लिए गए ये 5 बड़े फैसले
ऐस्ट्रो
October 2026 First Day: कल से अक्टूबर, महीने का पहला दिन कैसे शुरू करें? सुबह उठकर करें ये 5 काम
कल से अक्टूबर, महीने का पहला दिन कैसे शुरू करें? सुबह उठकर करें ये 5 काम
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
BJP में टूट शुरू? धनराज और अखिलेश के साथ आई योगी के मंत्री की तस्वीर, लग रहे कयास
BJP में टूट शुरू? धनराज और अखिलेश के साथ आई योगी के मंत्री की तस्वीर, लग रहे कयास
इंडिया
फ्री बिजली से शराब दुकानों पर एक्शन तक, CM विजय ने क्या कहा?
फ्री बिजली से शराब दुकानों पर एक्शन तक, CM विजय ने क्या कहा?
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
ENT LIVE
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
Embed widget