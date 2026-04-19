Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom आज अक्षय तृतीया पर सिंह राशि को व्यापार में अप्रत्याशित वृद्धि मिलेगी।

कार्यक्षेत्र में सहकर्मियों संग अनबन समाप्त, नई स्किल सीखने का अवसर।

खेल छात्रों का ध्यान शारीरिक शक्ति बढ़ाने पर, शिक्षा में एकाग्रता बढ़ेगी।

स्वास्थ्य सुखद रहेगा, मानसिक शांति मिलेगी, पारिवारिक सलाह सहायक सिद्ध होगी।

Aaj ka Singh Rashifal 19 April 2026: आज वैशाख शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि है, जिसे अक्षय तृतीया के महापर्व के रूप में मनाया जाता है. आज सुबह 10.50 तक द्वितीया तिथि रहेगी, उसके बाद पावन अक्षय तृतीया तिथि का आरंभ होगा.

नक्षत्रों की गणना के अनुसार, सुबह 07.10 तक भरणी और उसके बाद कृतिका नक्षत्र रहेगा. आज वाशि, सुनफा, आयुष्मान, रवि और त्रिपुष्कर योग के साथ-साथ आपकी राशि के लिए मालव्य योग का विशेष संयोग बन रहा है. चंद्रमा आज आपके 10वें भाव (कर्म भाव) में गोचर करेंगे, जो करियर में ऊंचाइयों की ओर ले जाएगा. अक्षय तृतीया पर किए गए दान और संकल्प का फल जीवन भर अक्षय रहता है.

बिजनेस और वेल्थ (Business & Finance)

बिजनेसमैन के लिए आज का दिन अपनी कार्यनिष्ठा साबित करने का है. रविवार होने के बावजूद आपकी मेहनत आपको प्रतिस्पर्धियों से बहुत आगे ले जाएगी, जिससे बिजनेस में जबरदस्त ग्रोथ देखने को मिलेगी. आज आप अपने पिता या बड़े भाई के साथ मिलकर व्यापार को दूसरे शहर में विस्तार देने की योजना बना सकते हैं. आर्थिक रूप से यह योजना भविष्य में बड़े लाभ का मार्ग प्रशस्त करेगी. आयुष्मान और त्रिपुष्कर योग के कारण आज नया निवेश करना आपके कोष को अक्षय बनाएगा.

नौकरी और करियर (Job & Career)

कार्यक्षेत्र में आज का दिन शांति और प्रगति लेकर आया है. आयुष्मान, रवि और त्रिपुष्कर योग के शुभ प्रभाव से किसी सहकर्मी के साथ चल रही आपकी पुरानी अनबन आज समाप्त हो जाएगी. आज आप अपनी पसंद की कोई नई स्किल या प्रोफेशनल सॉफ्टवेयर सीखने में समय बिताएंगे. आपकी यह सीखने की ललक भविष्य में आपके काम को न केवल आसान बनाएगी, बल्कि आपकी वर्किंग स्पीड को भी तेज कर देगी.

शिक्षा और छात्र (Education & Students)

स्पोर्ट्स से जुड़े छात्रों और खिलाड़ियों के लिए आज का दिन आत्म-सुधार का है. आज आपका पूरा ध्यान अपनी शारीरिक शक्ति और स्टेमिना बढ़ाने पर केंद्रित रहेगा. कोच या गुरु का मार्गदर्शन आपके प्रदर्शन में निखार लाएगा. शिक्षा के क्षेत्र में भी आपकी एकाग्रता बढ़ेगी और आप नई तकनीकों को अपनाने में सफल रहेंगे.

स्वास्थ्य (Health)

सेहत के मामले में आज का दिन बहुत ही सुखद रहने वाला है. आपका नर्वस सिस्टम काफी रिलैक्स महसूस करेगा, जिससे लंबे समय से चल रहे माइग्रेन या सिरदर्द की समस्या में काफी शांति मिलेगी. अक्षय तृतीया की सकारात्मक ऊर्जा आपको मानसिक रूप से भी मजबूत बनाएगी.

प्रेम और पारिवारिक जीवन (Love & Family)

पारिवारिक मोर्चे पर चंद्रमा के 10वें भाव में होने से घर के बड़े-बुजुर्गों की सलाह आपके बहुत काम आएगी. अविवाहित जातकों के लिए आज का दिन विशेष है; उन्हें अपनी पसंद का जीवनसाथी मिलने की प्रबल संभावना बन रही है. प्रेम संबंधों में गहराई आएगी. आज आप किसी गुप्त दान या निःस्वार्थ सेवा के जरिए समाज के जरूरतमंद लोगों की मदद करेंगे, जिससे आपका आत्मिक संतोष बढ़ेगा.

भाग्यशाली कारक और उपाय

भाग्यशाली रंग: सुनहरा (Golden)

भाग्यशाली अंक: 1

अशुभ अंक: 6

आज का उपाय: अक्षय तृतीया पर भगवान सूर्य को तांबे के लोटे से जल अर्पित करें. आज के दिन चने की दाल और पीले फलों का दान करना आपके करियर के लिए अत्यंत लाभकारी रहेगा.

FAQs

1. क्या सिंह राशि वालों को आज नया व्यापार शुरू करना चाहिए?

हाँ, अक्षय तृतीया पर बन रहे त्रिपुष्कर और आयुष्मान योग नए व्यापार की शुरुआत के लिए अत्यंत शुभ हैं, विशेषकर पिता की सलाह से शुरू किया गया काम सफल होगा.

2. आज के दिन सिंह राशि के लिए शुभ समय क्या है?

आज सुबह 10.15 से 12.15 बजे (लाभ-अमृत) और दोपहर 02.00 से 03.00 बजे (शुभ) का समय किसी भी मांगलिक कार्य के लिए श्रेष्ठ है.

3. सेहत में सुधार के लिए क्या विशेष करें?

आज माइग्रेन के रोगियों को आराम मिलेगा. स्वास्थ्य लाभ के लिए आज प्राणायाम करें और राहुकाल (दोपहर 04.30 से 06.00) के दौरान भारी भोजन से बचें.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.