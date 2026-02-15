Singh Rashifal 15 February 2026 in Hindi: सिंह राशि के जातकों के लिए चंद्रमा आज आपके 6ठे भाव (शत्रु व रोग स्थान) में गोचर कर रहे हैं. ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, छठे भाव का चंद्रमा पुरानी बीमारियों और मानसिक संताप से मुक्ति दिलाने वाला होता है.

आज सर्वार्थ सिद्धि और बुधादित्य योग के प्रभाव से आप अपने विरोधियों पर भारी पड़ेंगे. दिन की शुरुआत भगवान शिव के अभिषेक और पूजा-पाठ से करें. दोपहर तक सेवा भाव से काम करना आपके पुण्य को बढ़ाएगा, जिससे आने वाले समय की बाधाएं दूर होंगी.

स्वास्थ्य राशिफल (Health Horoscope): सेहत के लिहाज से आज का दिन "मुक्ति" का है. यदि आप लंबे समय से किसी मानसिक तनाव या अवसाद (Depression) से जूझ रहे थे, तो आज महाशिवरात्रि के आध्यात्मिक प्रभाव से आपको उससे छुटकारा मिलेगा.

बिजनेस और धन राशिफल (Business & Wealth): व्यापारिक दृष्टिकोण से समय थोड़ा चुनौतीपूर्ण प्रतीत हो रहा है. इस संडे को आपको अपने व्यवसाय के प्रति सामान्य से अधिक गंभीरता और मेहनत दिखाने की जरूरत है. पार्टनरशिप बिजनेस में दोपहर के बाद कुछ तकनीकी या आपसी तालमेल की दिक्कतें आ सकती हैं. घबराएं नहीं, आपके निरंतर प्रयास और भगवान शिव की कृपा से ये समस्याएं शाम तक दूर हो जाएंगी. धन के लेन-देन में पारदर्शिता रखें.

नौकरी और करियर (Job & Career): नौकरीपेशा जातकों के लिए आज का दिन मिला-जुला रहेगा. कार्यक्षेत्र में छोटी-मोटी बाधाएं खड़ी हो सकती हैं, लेकिन अपनी सूझबूझ से आप उनका हल समय रहते निकाल लेंगे. आज आपको ऐसा महसूस हो सकता है कि आपकी योग्यता के अनुसार उचित परिणाम हासिल नहीं हो रहे हैं, जिससे मन में थोड़ी खिन्नता आ सकती है. धैर्य रखें, महाशिवरात्रि पर किया गया आपका परिश्रम व्यर्थ नहीं जाएगा.

लव और फैमिली राशिफल (Love & Family): पारिवारिक जीवन के लिए आज का दिन अत्यंत सुखद है. जीवनसाथी और बच्चों के साथ मनोरंजन और घूमने-फिरने में बेहतरीन समय व्यतीत होगा. जो लोग प्रेम संबंधों में हैं, उनके लिए आज का दिन वरदान साबित हो सकता है; आपके रिश्ते को पारिवारिक स्वीकृति मिलने के प्रबल योग हैं. घर में महाशिवरात्रि के उपलक्ष्य में धार्मिक अनुष्ठान का आयोजन आपसी प्रेम को बढ़ाएगा.

विद्यार्थी और स्पोर्ट्स राशिफल (Student & Sports): विद्यार्थियों को आज कड़ी मेहनत करने की सलाह दी जाती है. वहीं, स्पोर्ट्स पर्सन के लिए आज का दिन ऊर्जावान रहेगा. आप ट्रैक पर अत्यधिक एक्टिव रहेंगे और अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करेंगे. शिवजी की आराधना आपके एकाग्रता स्तर को बढ़ाने में मदद करेगी.

शुभ रंग: ब्लैक (काला/गहरा स्लेटी) - जो आपको नकारात्मक ऊर्जा से बचाएगा.

9 अशुभ अंक: 7

7 महाशिवरात्रि विशेष उपाय: आज शिवलिंग पर जल में काले तिल मिलाकर अभिषेक करें और "ॐ नमः शिवाय" का 108 बार जप करें. मंदिर में घी का दीपक जलाएं.

(FAQs)

1. क्या सिंह राशि वालों के लिए आज नया निवेश करना सही है?

समय थोड़ा चुनौतीपूर्ण है, इसलिए बड़ा निवेश करने से पहले अनुभवी व्यक्ति की सलाह लें. दोपहर 02:00 से 03:00 बजे (शुभ चौघड़िया) का समय अपेक्षाकृत बेहतर है.

2. महाशिवरात्रि पर शत्रुओं से बचाव के लिए क्या करें?

आज चंद्रमा छठे भाव में है, अतः भगवान शिव को 'नीलकंठ' रूप में याद करें और शिव चालीसा का पाठ करें. विरोधी स्वतः शांत हो जाएंगे.

3. आज का राहुकाल कब है?

आज दोपहर 04:30 से 06:00 बजे तक राहुकाल रहेगा. इस समय के दौरान किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत न करें.

