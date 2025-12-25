हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलLeo Love & Family Rashifal: 2026 में सिंह राशि की लव लाइफ में रोमांस और नए अवसरों की संभावना

Leo Love & Family Rashifal: 2026 में सिंह राशि की लव लाइफ में रोमांस और नए अवसरों की संभावना

Leo Family and Love Horoscope 2026: सिंह राशि में पारिवारिक सहयोग बढ़ेगा और प्रेम जीवन में मधुरता रहेगी. जून के बाद विवाह के योग बनेंगे, वर्ष के अंत में रिश्तों को लेकर थोड़ी सावधानी जरूरी होगी.

By : एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर अनीष व्यास | Updated at : 25 Dec 2025 03:00 PM (IST)
Key points generated by AI, verified by newsroom

Leo Family and Love Horoscope 2026: भविष्यवक्ता और कुंडली विश्लेषक डॉ. अनीष व्यास के अनुसार, वर्ष 2026 सिंह राशि के जातकों के प्रेम जीवन के लिए मिले-जुले परिणाम लेकर आएगा. साल की शुरुआत सामान्य रहेगी, लेकिन समय के साथ रोमांस और प्यार के पल बढ़ेंगे.

शुरुआती महीनों में आपके प्रेम संबंधों में खुशियों और प्यारे पल का अनुभव हो सकता है. आप अपने प्रियजन के साथ समय बिताकर आनंदित महसूस करेंगे और मन ही मन अपनी कल्पनाओं में संतोष तलाशेंगे.

हालांकि, इस समय किसी पर भी अंधविश्वास या जल्दबाजी में निर्णय लेने से बचना होगा. यदि आप किसी नए रिश्ते में हैं, तो धीरे-धीरे अपनी भावनाओं को समझें और रिश्ते को मजबूती देने के लिए समझदारी अपनाएं.

शनि और राहु की स्थिति के कारण शुरुआती महीनों में कुछ जटिलताएं सामने आ सकती हैं. छोटे-मोटे मतभेद आपके और आपके साथी के बीच तनाव पैदा कर सकते हैं. विवाह और दांपत्य जीवन के लिए यह साल कुछ हद तक संवेदनशील रहेगा.

विवाहित सिंह जातकों के लिए साल की शुरुआत में प्रेम और समझदारी बनी रहेगी, लेकिन किसी बाहरी हस्तक्षेप या मन में बेचैनी की स्थिति से सावधान रहना जरूरी है. बृहस्पति की दृष्टि आपके रिश्ते को मजबूत बनाने में सहायक होगी.

हालांकि, समय-समय पर मतभेद उत्पन्न हो सकते हैं, जो दांपत्य जीवन में तनाव का कारण बन सकते हैं. इस दौरान, आपको अपने साथी के प्रति विश्वास और धैर्य बनाए रखना होगा.

प्रेम – रोमांस: साल की मध्य अवधि में, खासकर जून से अगस्त तक, प्रेम जीवन में सकारात्मक बदलाव की संभावना है. इस समय आपके और आपके जीवनसाथी के बीच तालमेल बढ़ेगा, आपसी समझ मजबूत होगी और रोमांटिक पल बढ़ेंगे. यदि आप अभी तक अकेले हैं, तो इस अवधि में नए रिश्ते शुरू होने की संभावनाएं प्रबल होंगी. प्रेम विवाह के योग भी बन सकते हैं.

वर्ष के अंतिम महीनों में, सितंबर से दिसंबर तक, रिश्तों में कुछ गलतफहमियों से बचने की सलाह दी जाती है. अचानक परिस्थितियों में बदलाव या तीसरे व्यक्ति के हस्तक्षेप से सावधानी रखना जरूरी है. इस समय अपने साथी के साथ संवाद और सम्मान बनाए रखना संबंधों को मजबूत करेगा.

इस वर्ष यात्रा और सामाजिक गतिविधियों से भी प्रेम जीवन में नवीनता आएगी. अपने पार्टनर के साथ नई जगहों की यात्रा करना, दोस्तों के साथ समय बिताना आपके संबंधों में रोमांस और आनंद बढ़ाएगा.

FAQs:

1. क्या सिंह राशि के जातकों के लिए 2026 में प्रेम जीवन अनुकूल रहेगा?

हाँ, साल का अधिकांश समय प्रेम जीवन अनुकूल रहेगा, लेकिन शुरुआत में सावधानी जरूरी होगी.

2. क्या प्रेम विवाह के योग बनेंगे?

साल की मध्य और उत्तरार्ध में प्रेम विवाह के मजबूत संकेत दिखाई देते हैं.

3. विवाह और दांपत्य जीवन में तनाव आएगा?
शुरुआती महीनों में कुछ मतभेद हो सकते हैं, लेकिन धैर्य, समझ और विश्वास से.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर अनीष व्यास

पाल बालाजी ज्योतिष संस्थान जयपुर जोधपुर के निदेशक 'डॉक्टर अनीष व्यास' देश के जाने-माने प्रतिष्ठित ज्योतिषाचार्य हैं. पाल बालाजी के भक्त के रूप में इन्हें जाना जाता है. वैदिक ज्योतिष पर इनका कार्य सराहनीय है. इनकी भविष्यवाणियां काफी सटीक होती हैं. इनके लेख विभिन्न मंचों पर प्रकाशित होते रहते हैं, इन्हें भविष्यफल और दैनिक राशिफल बताने में महारत प्राप्त है. इन्हें हस्तरेखा और वास्तु विशेषज्ञ के रूप में भी जाना जाता है. देश के अलावा विदेशों में भी उनके काफी संख्या में फॉलोअर्स है. सोशल मीडिया पर भी यह एक्टिव रहते हैं.  इनकी अब तक 497 से अधिक भविष्यवाणियां सच साबित हो चुकी हैं.डॉक्टर अनीष व्यास को बचपन से ही कर्मकांड और ज्योतिष की शिक्षा-दीक्षा विरासत में प्राप्त हुई. एम.ए. पत्रकारिता में गोल्ड मेडल प्राप्त कर पीएचडी की उपाधि हासिल कर चुके हैं. डॉ. अनीष व्यास के ज्योतिष विषय पर आधारित लेख देश के प्रमुख समाचार पत्रों में नियमित रूप से प्रकाशित होते हैं. इसके साथ ही विभिन्न न्यूज चैनल में लाईव शो में प्रतिभाग करते रहते हैं.
Published at : 25 Dec 2025 03:00 PM (IST)
