Scorpio Saptahik Tarot Rashifal December 28, 2025 to January 3, 2026: टैरो कार्ड्स संकेत दे रहे हैं कि यह सप्ताह वृश्चिक राशि वालों के लिए समृद्धि, भावनात्मक संतुष्टि और आगे बढ़ने का है.

हालात तुम्हारे पक्ष में रहेंगे, लेकिन एक बात साफ समझ लो अवसर मिलना और उन्हें संभाल पाना दो अलग बातें हैं. संतुलन रखा तो यह समय यादगार साबित हो सकता है.

वृश्चिक टैरो साप्ताहिक परिवार राशिफल

परिवार में खुशहाली और अपनापन बना रहेगा. रिश्तों में गर्मजोशी बढ़ेगी और किसी पुराने मतभेद का समाधान निकल सकता है. घर का माहौल सकारात्मक रहेगा, बस छोटी बातों पर कंट्रोल खोने से बचो.

वृश्चिक टैरो साप्ताहिक लव राशिफल

प्रेम जीवन इस सप्ताह मजबूत स्थिति में रहेगा. पार्टनर के साथ अच्छा समय बिताने का मौका मिलेगा. सिंगल लोगों के लिए रिश्ते की बात आगे बढ़ सकती है या कोई गंभीर प्रस्ताव मिल सकता है. भावनाओं को दबाने के बजाय सही तरीके से जाहिर करो.

वृश्चिक टैरो साप्ताहिक बिजनेस राशिफल

व्यापार में उन्नति के योग हैं. नई डील या प्रोजेक्ट फाइनल हो सकता है. टैरो इशारा करता है कि सही समय पर लिया गया फैसला आगे चलकर बड़ा फायदा देगा. हालांकि लालच से बचना जरूरी है.

वृश्चिक टैरो साप्ताहिक नौकरी राशिफल

नौकरीपेशा लोगों के लिए यह सप्ताह पॉजिटिव रहेगा. काम की सराहना होगी और सीनियर्स का सहयोग मिलेगा. कोई नई जिम्मेदारी या रोल मिल सकता है, जो आगे के लिए फायदेमंद साबित होगा.

वृश्चिक टैरो साप्ताहिक युवा व करियर राशिफल

युवाओं के लिए यह समय आत्मविश्वास बढ़ाने वाला है. करियर से जुड़ी योजनाएं आगे बढ़ेंगी. अगर किसी मौके का इंतजार कर रहे थे, तो इस सप्ताह हलचल दिख सकती है.

वृश्चिक टैरो साप्ताहिक धन राशिफल

आर्थिक स्थिति मजबूत रहने के संकेत हैं. आय में बढ़ोतरी हो सकती है. फिर भी खर्च पर नजर रखना जरूरी है, ताकि लाभ लंबे समय तक टिके.

वृश्चिक टैरो साप्ताहिक स्वास्थ्य राशिफल

सेहत अच्छी रहेगी. मानसिक संतुलन भी बेहतर रहेगा. हालांकि ओवरइंडल्जेंस या ज्यादा आराम करने की आदत से बचो.

शुभ अंक: 9

शुभ रंग: लाल

उपाय: मंगलवार के दिन हनुमान जी को सिंदूर अर्पित करें और धैर्य बनाए रखें.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.