हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलवृश्चिक टैरो साप्ताहिक राशिफल (28 दिसंबर 2025 से 3 जनवरी 2026) टैरो कार्ड्स से जानें प्रेम, नौकरी और धन का हाल?

Scorpio weekly tarot horoscope: टैरो संकेत दे रहे हैं कि इस सप्ताह वृश्चिक राशि वालों को धैर्य और अंतर्मन की बात सुननी है. करियर, धन, रिश्ते और हेल्थ के लिए लागू करने योग्य सलाह पढ़ें.

By : एस्ट्रोलॉजर नीतिका शर्मा | Edited By: Ankur Agnihotri | Updated at : 27 Dec 2025 05:00 PM (IST)
Scorpio Saptahik Tarot Rashifal December 28, 2025 to January 3, 2026: टैरो कार्ड्स संकेत दे रहे हैं कि यह सप्ताह वृश्चिक राशि वालों के लिए समृद्धि, भावनात्मक संतुष्टि और आगे बढ़ने का है.

हालात तुम्हारे पक्ष में रहेंगे, लेकिन एक बात साफ समझ लो अवसर मिलना और उन्हें संभाल पाना दो अलग बातें हैं. संतुलन रखा तो यह समय यादगार साबित हो सकता है.

वृश्चिक टैरो साप्ताहिक परिवार राशिफल

परिवार में खुशहाली और अपनापन बना रहेगा. रिश्तों में गर्मजोशी बढ़ेगी और किसी पुराने मतभेद का समाधान निकल सकता है. घर का माहौल सकारात्मक रहेगा, बस छोटी बातों पर कंट्रोल खोने से बचो.

वृश्चिक टैरो साप्ताहिक लव राशिफल

प्रेम जीवन इस सप्ताह मजबूत स्थिति में रहेगा. पार्टनर के साथ अच्छा समय बिताने का मौका मिलेगा. सिंगल लोगों के लिए रिश्ते की बात आगे बढ़ सकती है या कोई गंभीर प्रस्ताव मिल सकता है. भावनाओं को दबाने के बजाय सही तरीके से जाहिर करो.

वृश्चिक टैरो साप्ताहिक बिजनेस राशिफल

व्यापार में उन्नति के योग हैं. नई डील या प्रोजेक्ट फाइनल हो सकता है. टैरो इशारा करता है कि सही समय पर लिया गया फैसला आगे चलकर बड़ा फायदा देगा. हालांकि लालच से बचना जरूरी है.

वृश्चिक टैरो साप्ताहिक नौकरी राशिफल

नौकरीपेशा लोगों के लिए यह सप्ताह पॉजिटिव रहेगा. काम की सराहना होगी और सीनियर्स का सहयोग मिलेगा. कोई नई जिम्मेदारी या रोल मिल सकता है, जो आगे के लिए फायदेमंद साबित होगा.

वृश्चिक टैरो साप्ताहिक युवा व करियर राशिफल

युवाओं के लिए यह समय आत्मविश्वास बढ़ाने वाला है. करियर से जुड़ी योजनाएं आगे बढ़ेंगी. अगर किसी मौके का इंतजार कर रहे थे, तो इस सप्ताह हलचल दिख सकती है.

वृश्चिक टैरो साप्ताहिक धन राशिफल

आर्थिक स्थिति मजबूत रहने के संकेत हैं. आय में बढ़ोतरी हो सकती है. फिर भी खर्च पर नजर रखना जरूरी है, ताकि लाभ लंबे समय तक टिके.

वृश्चिक टैरो साप्ताहिक स्वास्थ्य राशिफल

सेहत अच्छी रहेगी. मानसिक संतुलन भी बेहतर रहेगा. हालांकि ओवरइंडल्जेंस या ज्यादा आराम करने की आदत से बचो.

शुभ अंक: 9
शुभ रंग: लाल
उपाय: मंगलवार के दिन हनुमान जी को सिंदूर अर्पित करें और धैर्य बनाए रखें.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें. 

About the author एस्ट्रोलॉजर नीतिका शर्मा

नीतिका शर्मा एक प्रतिष्ठित ज्योतिषाचार्य एवं फेमस टैरो कार्ड रीडर है. एमएससी कंप्यूटर साइंस से पोस्ट ग्रेजुएट और ज्योतिष प्रवीण एवं ज्योतिष विशारद् शिक्षा प्राप्त नीतिका शर्मा के लेख विभिन्न समाचार पत्रों एवं टीवी चैनल में प्रकाशित होते रहते हैं. इन्हें वास्तु बताने में भी महारत हासिल है. ज्योतिष ग्रंथों का गहन अध्ययन करने के बाद आम जनमानस के जीवन को आसान और सुगम बनाने की दिशा में प्रयासरत नीतिका शर्मा की कई भविष्यवाणी सच साबित हो चुकी हैं. ज्योतिष विषय में इनका अनुभव 10 वर्षों से अधिक का है. 
Published at : 27 Dec 2025 05:00 PM (IST)
Scorpio Weekly Horoscope Vrishchik Rashifal Tarot Rashifal

Frequently Asked Questions

वृश्चिक राशि वालों के लिए यह सप्ताह कैसा रहने वाला है?

यह सप्ताह वृश्चिक राशि वालों के लिए समृद्धि, भावनात्मक संतुष्टि और आगे बढ़ने का है. हालात आपके पक्ष में रहेंगे, इसलिए संतुलन बनाए रखना महत्वपूर्ण है.

पारिवारिक जीवन में क्या उम्मीद की जा सकती है?

परिवार में खुशहाली और अपनापन बना रहेगा. रिश्तों में गर्मजोशी बढ़ेगी और पुराने मतभेदों का समाधान निकल सकता है. घर का माहौल सकारात्मक रहेगा, बस छोटी बातों पर नियंत्रण रखें.

प्रेम संबंधों के लिए यह सप्ताह कैसा रहेगा?

प्रेम जीवन मजबूत स्थिति में रहेगा. पार्टनर के साथ अच्छा समय बिताने का मौका मिलेगा. सिंगल लोगों के लिए रिश्ते की बात आगे बढ़ सकती है या कोई गंभीर प्रस्ताव मिल सकता है.

व्यापार और नौकरी के क्षेत्र में क्या संकेत हैं?

व्यापार में उन्नति के योग हैं, नई डील या प्रोजेक्ट फाइनल हो सकता है. नौकरीपेशा लोगों के लिए यह सप्ताह पॉजिटिव रहेगा, काम की सराहना होगी और सीनियर्स का सहयोग मिलेगा.

आर्थिक स्थिति और स्वास्थ्य के बारे में क्या कहा गया है?

आर्थिक स्थिति मजबूत रहने के संकेत हैं, आय में बढ़ोतरी हो सकती है. फिर भी खर्च पर नजर रखना जरूरी है. सेहत अच्छी रहेगी, मानसिक संतुलन भी बेहतर रहेगा.

