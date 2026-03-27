Scorpio Weekly Horoscope 29 March to 4 April 2026: वृश्चिक राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह मिला-जुला लेकिन सावधानी भरा रहने वाला है. इस दौरान आपके सामने ऐसे कई मौके आएंगे जहां शॉर्टकट लेने या नियमों को नजरअंदाज करने का लालच हो सकता है, लेकिन यही आपकी सबसे बड़ी गलती साबित हो सकती है.

सीधी बात अगर आपने इस सप्ताह गलत तरीके अपनाए, तो उसका असर सिर्फ अभी नहीं बल्कि लंबे समय तक देखने को मिलेगा. इसलिए ईमानदारी और संयम ही इस सप्ताह आपकी सबसे बड़ी ताकत होगी.

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करियर और व्यवसाय

करियर के लिहाज से यह सप्ताह आपको जिम्मेदारी और अनुशासन सिखाएगा. नौकरीपेशा लोगों को इस दौरान अपना काम खुद करना होगा. अगर आपने जिम्मेदारी किसी और पर डालने की कोशिश की, तो गलतियों की पूरी जिम्मेदारी भी आपको ही उठानी पड़ेगी.

ऑफिस में आपके काम पर नजर रखी जा सकती है, और छोटी सी चूक भी आपको वरिष्ठ अधिकारियों की नाराजगी दिला सकती है. इसलिए इस सप्ताह “चलता है” वाला रवैया छोड़ना जरूरी है.

व्यवसाय से जुड़े लोगों के लिए यह सप्ताह प्रतिस्पर्धा से भरा रहेगा. मार्केट में आपको अपने प्रतिद्वंदियों से कड़ी टक्कर मिल सकती है. आपकी साख को बनाए रखना आसान नहीं होगा, इसलिए आपको अपनी रणनीति मजबूत रखनी होगी.

इसके अलावा, बाजार में फंसे हुए पैसे को लेकर चिंता बढ़ सकती है. पेमेंट अटकने या देरी होने से आपकी कैश फ्लो पर असर पड़ सकता है.

धन स्थिति

आर्थिक दृष्टि से यह सप्ताह थोड़ा दबाव वाला रह सकता है. आय सामान्य रहेगी, लेकिन रुका हुआ धन और अनिश्चितता आपको मानसिक रूप से परेशान कर सकती है.

इस दौरान जोखिम भरे निवेश से बचना बेहद जरूरी है. जल्दी लाभ कमाने के चक्कर में लिया गया गलत फैसला आपको नुकसान दे सकता है.

धन के लेनदेन में पूरी पारदर्शिता रखें. किसी भी तरह की धोखाधड़ी, झूठ या गलत जानकारी देना आपको कानूनी परेशानी में डाल सकता है और यह बात हल्के में लेने वाली नहीं है.

स्वास्थ्य राशिफल

स्वास्थ्य के मामले में यह सप्ताह औसत रहेगा, लेकिन मानसिक तनाव आपको प्रभावित कर सकता है. काम का दबाव, आर्थिक चिंता और रिश्तों में उतार-चढ़ाव आपकी ऊर्जा को कम कर सकते हैं.

आपको सिरदर्द, थकान या नींद से जुड़ी समस्याएं महसूस हो सकती हैं. अगर आपने इन संकेतों को नजरअंदाज किया, तो आपकी कार्यक्षमता पर असर पड़ेगा.

इसलिए जरूरी है कि आप अपने रूटीन को संतुलित रखें, पर्याप्त आराम लें और मानसिक रूप से खुद को स्थिर रखने की कोशिश करें.

रिश्ते और प्रेम जीवन

निजी जीवन में यह सप्ताह शुरुआत में थोड़ा तनावपूर्ण रह सकता है. बीते समय से चली आ रही समस्याएं आपको परेशान कर सकती हैं और रिश्तों में दूरी भी महसूस हो सकती है.

हालांकि, सप्ताह के उत्तरार्ध में स्थितियां बेहतर होने लगेंगी. किसी वरिष्ठ व्यक्ति या भरोसेमंद मित्र की मदद से आपके और आपके परिजनों के बीच की गलतफहमियां दूर हो सकती हैं.

प्रेम संबंधों में आपको खास सावधानी बरतनी होगी. उतावलापन या भावनात्मक निर्णय आपके रिश्ते में दरार डाल सकता है. इसलिए हर कदम सोच-समझकर उठाएं और अपने पार्टनर की भावनाओं का सम्मान करें.

सावधानियां (Important Warning)

इस सप्ताह आपके लिए सबसे बड़ा खतरा है गलत रास्ता अपनाना.

झूठ बोलना

किसी के दबाव में आकर गलत गवाही देना

नियम-कानून को तोड़ना

अगर आपने इनमें से कोई भी गलती की, तो आपको लंबे समय तक उसके परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं, यहां तक कि कानूनी झंझट भी खड़े हो सकते हैं.

निष्कर्ष

कुल मिलाकर यह सप्ताह वृश्चिक राशि के जातकों के लिए सावधानी, ईमानदारी और धैर्य का समय है. यहां आपको हर कदम सोच-समझकर उठाना होगा.

अगर आपने सही रास्ता चुना और अनुशासन बनाए रखा, तो आप इस सप्ताह को बिना बड़े नुकसान के पार कर सकते हैं और धीरे-धीरे स्थिति आपके पक्ष में आने लगेगी.

उपाय

पंचमुखी हनुमान की विधि-विधान से पूजा करें.

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