Vrishchik Saptahik Tarot Rashifal 30 November to 6 December 2025: इस सप्ताह वृश्चिक राशि के जातकों के लिए संघर्ष, सतर्कता और आत्मविश्वास की परीक्षा लेने वाला रहेगा. सेवन ऑफ वांड्स बताता है कि आप अपने परिश्रम और योग्यता के कारण सराहना तो पाएंगे, लेकिन विरोधियों की चालें और प्रतिस्पर्धा भी बढ़ सकती है. वहीं फाइव ऑफ पेंटाकल्स आर्थिक मामलों में सावधानी बरतने का संकेत देता है. नौकरी खोज रहे लोगों को अभी थोड़ा और धैर्य रखना होगा.

करियर/जॉब

कार्यस्थल पर आपकी मेहनत की प्रशंसा होगी, लेकिन साथ ही विरोधी या प्रतिद्वंदी सक्रिय रहेंगे. आपको अपने काम पर फोकस रखने की जरूरत है. ऑफिस में राजनीति या चुनौतियों से सामना हो सकता है, लेकिन आपकी दृढ़ता आपको आगे बढ़ाएगी. नौकरी तलाशने वाले लोगों को अभी और प्रतीक्षा करनी पड़ेगी, पर जल्द ही सकारात्मक खबर के संकेत हैं.

बिजनेस

व्यवसाय में यह सप्ताह सतर्कता का है. कोई भी नया सौदा या निवेश जल्दबाजी में न करें. साझेदारी से जुड़े मामलों में सतर्क रहें. किसी भरोसेमंद व्यक्ति की सलाह लेना बेहतर रहेगा. शत्रु या प्रतिस्पर्धी आपकी गलतियों की तलाश में रह सकते हैं, इसलिए हर कदम सोच-समझकर उठाएँ.

लव लाइफ

रिश्तों में ईमानदारी और स्पष्टता जरूरी है. तनाव या गलतफहमियों से बचें. पार्टनर को आपके व्यस्त शेड्यूल से शिकायत हो सकती है, इसलिए समय निकालकर संवाद बनाए रखें. अविवाहित जातकों के लिए यह सप्ताह सामान्य रहेगा.

परिवार

घर-परिवार में सामान्य सहयोग मिलेगा, लेकिन भावनात्मक रूप से आप थोड़ा दबाव महसूस कर सकते हैं. किसी प्रियजन से बातचीत आपको राहत देगी. परिवार के किसी सदस्य के स्वास्थ्य पर ध्यान देने की आवश्यकता हो सकती है.

स्वास्थ्य

मानसिक तनाव, थकान या ऊर्जा की कमी महसूस हो सकती है. आर्थिक और कार्य से जुड़े दबाव स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकते हैं. नींद पूरी करें, पानी पर्याप्त पिएँ और दिनचर्या में थोड़ी हल्की एक्सरसाइज जोड़ें.

साप्ताहिक उपाय

मंगलवार या शनिवार को हनुमान जी को सिंदूर और चोला चढ़ाएँ.

काले उड़द या सरसों का दान करें.

“ऊँ बं बटुकाय अपराजिताय नमः” मंत्र का 11 बार जाप करें.

किसी जरूरतमंद की मदद करें, आर्थिक ऊर्जा सकारात्मक होगी.

FAQs

1. क्या इस सप्ताह वृश्चिक राशि के विरोधी सक्रिय रहेंगे?

हाँ, सेवन ऑफ वांड्स स्पष्ट संकेत देता है कि विरोध और प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी.

2. क्या नौकरी तलाश रहे लोगों को इस सप्ताह सफलता मिलेगी?

इस सप्ताह नहीं, लेकिन आगे सकारात्मक अवसर बनेंगे.

3. क्या टैरो आर्थिक सावधानी की चेतावनी दे रहा है?

हाँ, फाइव ऑफ पेंटाकल्स खर्च और निवेश में सावधानी बरतने की सलाह देता है.

4. क्या टैरो संघर्ष के दौरान सुरक्षा या उपाय भी बताता है?

हाँ, टैरो मानसिक मजबूती, सतर्कता और ऊर्जा बढ़ाने वाले उपाय सुझाता है.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.