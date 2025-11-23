हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Scorpio Weekly Horoscope (23 से 29 नवंबर 2025): वृश्चिक राशि इस सप्ताह चुनौतियों से भरा रहेगा, पैसे के फैसलों में जरा सी चूक भारी पड़ सकता है!

Scorpio Weekly Horoscope: वृश्चिक राशि वालों के लिए आने वाला सप्ताह मिलाजुला रहने वाला है. घरेलू समस्याओं को लेकर चिंता सता सकती है. प्यार और सेहत के बारे में जानें. पढ़ें वृश्चिक साप्ताहिक राशिफल.

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Edited By: Neshat Anjum | Updated at : 23 Nov 2025 09:27 PM (IST)
Scorpio Saptahik Rashifal 23 to 29 November 2025: यह सप्ताह चुनौतियों और सतर्कता से भरा रह सकता है. वीक की शुरुआत में काम का दबाव बढ़ेगा और ऑफिस में सीनियर्स या जूनियर्स से मतभेद भी संभव हैं. आपको ऐसे किसी भी विवाद से खुद को दूर रखना होगा.

छोटी-छोटी बातों को तूल न दें और टीमवर्क को प्राथमिकता दें. आर्थिक स्थिति थोड़ी कमजोर रहेगी, इसलिए धन के लेन-देन में सावधानी अत्यंत जरूरी है. किसी को उधार देना या किसी नई योजना में पैसा लगाना सोच-समझकर ही करें, अन्यथा नुकसान हो सकता है.

बिज़नेस राशिफल:
व्यवसाय में दबाव रहेगा और नई प्लानिंग को लागू करने में अड़चनें आ सकती हैं. मिड वीक में अचानक कार्यभार बढ़ सकता है. बिजनेस टूर या महत्वपूर्ण यात्रा करनी पड़ सकती है. यात्रा के दौरान अपने दस्तावेज़, पैसे और सेहत का विशेष ध्यान रखें.

नौकरी राशिफल:
ऑफिस में वर्कलोड बढ़ने से तनाव बढ़ सकता है. सीनियर्स से सहयोग कम मिलेगा, जिससे निर्णय लेने में दिक्कत होगी. फिर भी धैर्य और संतुलन बनाए रखते हुए काम करने से परिस्थितियां धीरे-धीरे सामान्य होंगी.

लव और फैमिली राशिफल:
लव लाइफ में तीसरे व्यक्ति का दखल समस्याओं का कारण बन सकता है. गलतफहमियों से रिश्तों में दूरी आ सकती है. दांपत्य जीवन में संतान से संबंधित चिंता रह सकती है. परिवार के साथ समय बिताएं और संवाद बनाए रखें.

युवा और विद्यार्थी राशिफल:
युवाओं को करियर से जुड़ी यात्रा या नए अवसर मिल सकते हैं, लेकिन जल्दबाजी से बचें. विद्यार्थियों का मन पढ़ाई में कम और अन्य गतिविधियों में ज्यादा लग सकता है. फोकस बढ़ाने की जरूरत है.

हेल्थ राशिफल:
यात्रा के दौरान सावधानी रखें. थकान, सिरदर्द या चोट लगने की संभावना है. ज्यादा तनाव लेने से बचें और दिनचर्या संतुलित रखें.

भाग्यशाली अंक: 9
भाग्यशाली रंग: मरून
उपाय: मंगलवार को हनुमान जी को सिंदूर अर्पित करें और शनि मंदिर में सरसों का तेल दान करें.

FAQs

Q1: क्या इस सप्ताह ऑफिस में विवाद बढ़ सकते हैं?
A1: हां, इसलिए बातों को तूल न दें और संयम से काम लें.

Q2: क्या धन उधार देना ठीक रहेगा?
A2: नहीं, इस समय उधार देने से नुकसान की संभावना है.

Q3: क्या बिज़नेस यात्रा शुभ रहेगी?
A3: यात्रा आवश्यक हो सकती है, लेकिन पूरी सतर्कता जरूरी है.

Q4: क्या लव लाइफ में सुधार होगा?
A4: फिलहाल तनाव रह सकता है, संवाद से स्थिति बेहतर होगी.

Q5: क्या स्वास्थ्य को लेकर चिंतित होना चाहिए?
A5: गंभीर समस्या नहीं, लेकिन चोट और थकान से बचाव जरूरी है.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
Published at : 23 Nov 2025 09:27 PM (IST)
Weekly Horoscope Scorpio Weekly Horoscope Scorpio Saptahik Rashifal
