Vrishchik Masik Rashifal November 2025: वृश्चिक राशि के जातकों के लिए नवंबर का महीना मेहनत, धैर्य और आत्मविश्लेषण का समय रहेगा. इस दौरान ग्रहों की स्थिति संकेत दे रही है कि निर्णय सोच-समझकर लेना आवश्यक होगा. व्यावहारिक दृष्टिकोण और धैर्य से लिया गया हर कदम लंबे समय तक लाभ देगा.

हेल्थ और ट्रैवल

केतु के प्रभाव से स्वास्थ्य में हल्की कमजोरी रह सकती है. थकान, तनाव और अनिद्रा जैसी दिक्कतें परेशान कर सकती हैं, लेकिन शुक्र की स्थिति संतुलन लाएगी. 16 नवंबर के बाद परिवार के साथ यात्रा या किसी मांगलिक कार्य में शामिल होने का अवसर मिल सकता है. खानपान में संयम रखें और देर रात तक काम करने से बचें.

बिजनेस और वेल्थ

इस महीने व्यापार में सावधानी बरतनी जरूरी होगी. किसी पर अंधविश्वास करना घाटे का कारण बन सकता है. ग्रहों की चाल बताती है कि विशेषकर 1, 8, 9, 18, 19, 28, और 29 तारीख को सतर्क रहें. नई साझेदारी या निवेश के मामले में जोखिम न लें. नवंबर के अंत तक बुध की स्थिति सुधरने से व्यापार में थोड़ी स्थिरता आएगी. पुराने अनुभव और वरिष्ठों की सलाह आपके लिए फायदेमंद साबित होगी.

जॉब और प्रोफेशन

मंगल के स्वगृही होकर रूचक योग बनाने से नौकरीपेशा लोगों के लिए अच्छा समय रहेगा. आपके आत्मविश्वास और पराक्रम से अधिकारी प्रभावित होंगे. हालांकि गुरु-केतु के 2-12 संबंध के कारण कार्यस्थल पर कुछ बाधाएं आ सकती हैं, लेकिन मेहनत से आप उन्हें पार कर लेंगे. 16 नवंबर के बाद काम में अचानक लाभ या अप्रत्याशित इनाम मिल सकता है.

फैमिली और रिलेशनशिप

शुक्र द्वादश भाव में रहकर प्रेम संबंधों में गहराई लाएगा. जो लोग विवाह के लिए प्रयासरत हैं, उन्हें सफलता मिल सकती है. वैवाहिक जीवन में तालमेल बना रहेगा. 26 नवंबर के बाद घर-परिवार में मांगलिक माहौल रहेगा, और ससुराल पक्ष से शुभ समाचार मिल सकता है.

स्टूडेंट्स और लर्नर्स

छात्रों के लिए यह महीना उत्साहवर्धक रहेगा. NDA, SSC, या तकनीकी शिक्षा से जुड़े छात्रों के लिए अच्छे परिणाम बन रहे हैं. मेहनत और आत्मविश्वास से सफलता मिल सकती है.

उपाय

01 नवंबर को भगवान विष्णु को लाल चंदन, तुलसीदल और केले का भोग लगाएं तथा “ॐ नमो भगवते वासुदेवाय” मंत्र का जाप करें.

12 नवंबर को श्री कालभैरवाष्टमी पर भैरव जी को लाल फूल और नारियल अर्पित करें व कुत्तों को गुड़-रोटी खिलाएं.

