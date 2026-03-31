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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलScorpio April Horoscope 2026: वृश्चिक अप्रैल मासिक राशिफल, ऑफिस में प्रमोशन और इंक्रीमेंट की फुल चांस

Scorpio April Horoscope 2026: वृश्चिक अप्रैल मासिक राशिफल, ऑफिस में प्रमोशन और इंक्रीमेंट की फुल चांस

April Monthly Horoscope 2026: मासिक राशिफल (Masik Rashifal) में ग्रह-नक्षत्रों के आधार पर पूरे माह के बारे में बताोया जाता है. जानिए अप्रैल 2026 का महीना वृश्चिक राशि (Vrishchik Rashi) के लिए कैसा रहेगा.

By : एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर अनीष व्यास | Updated at : 31 Mar 2026 08:40 AM (IST)
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Scorpio March horoscope 2026: ज्योतिष के अनुसार ग्रहों की स्थिति के आधार पर किसी राशि के बारे में जाना जाता है. ग्रहों की स्थिति हर माह अलग-अलग होती है. आइए मासिक राशिफल में जानते हैं, अप्रैल (April 2026) का महीना वृश्चिक राशि वालों के लिए कैसा रहेगा (Tula Monthly Horoscope).

मासिक राशिफल (Masik Rashifal) में आपको बताएंगे कि अप्रैल का महीना आपके करियर, व्यापार, धन,सेहत और निजी जीवन को लेकर कैसा रहेगा. साथ ही आपको किन चीजों से सावधान रहने की जरूरत रहेगी.

वृश्चिक राशि के जातकों के लिए अप्रैल महीने की शुरुआत थोड़ी प्रतिकूल रह सकती है. इस दौरान आपको करियर-कारोबार में अचानक से आई किसी बड़ी समस्या से दो चार होना पड़ सकता है.  वरिष्ठ लोग आपके कामों में कोई कमियां निकालें लेकिन वही लोग उस कमी को दूर करने में मददगार भी बनेंगे और आपकी उन्नति में सहायक भी बनेंगे. यह अवधि आपके प्रमोशन या इंक्रीमेंट में भी सहायक बन सकती है.

वृश्चिक राशि के जातकों को इस पूरे माह किसी भी डील पर बगैर जाने-समझे हस्ताक्षर करने से बचना चाहिए. इसी प्रकार भूमि-भवन से जुड़े सौदा आदि करते समय भी खूब सावधानी बरतने की आवश्यकता रहेगी. इस पूरे माह सट्टा-लॉटरी या फिर कहें शार्टकट तरीके से धन कमाने से दूरी बनाए रखना चाहिए. साथ ही साथ धन के लेनदेन में सावधानी बरतें.

माह के मध्य में संतान से जुड़ी किसी समस्या को लेकर मन चिंतित रहेगा. इस दौरान छात्रों का मन पढ़ाई-लिखाई से उचट सकता है. अप्रैल के पूर्वार्ध के मुकाबले उत्तरार्ध आपके लिए राहत भरा रह सकता है. इस दौरान करियर-कारोबार से जुड़ी यात्राएं सुखद एवं लाभदायक रहने वाली हैं. आप अपने विरोधियों पर विजय प्राप्त करेंगे.

करियर-कारोबार में प्रगति होगी. कार्यक्षेत्र में आपको पदोन्नति का पुरस्कार प्राप्त हो सकता है. स्वजनों के साथ उपजे मतभेद संवाद से दूर होंगे. किसी वरिष्ठ या प्रभावी व्यक्ति की मदद से अटके कार्य पूरे होंगे. प्रेम संबंध प्रगाढ़ होंगे. लव पार्टनर के साथ सुखद समय बिताने के अवसर प्राप्त होंगे.

प्रेम संबंधी मामला हो या फिर विवाह से संबंधित मामला, दोनों ही मामलों में आपको औसत स्‍तर के परिणाम मिलने की संभावनाएं बन रही हैं.

उपाय: सुंदरकांड का पाठ करें.

April 2026 Vrat Tyohar: अप्रैल में अक्षय तृतीया, गंगा सप्तमी, हनुमान जंयती समेत कई प्रमुख व्रत-त्योहार की लिस्ट देखें

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर अनीष व्यास

पाल बालाजी ज्योतिष संस्थान जयपुर जोधपुर के निदेशक 'डॉक्टर अनीष व्यास' देश के जाने-माने प्रतिष्ठित ज्योतिषाचार्य हैं. पाल बालाजी के भक्त के रूप में इन्हें जाना जाता है. वैदिक ज्योतिष पर इनका कार्य सराहनीय है. इनकी भविष्यवाणियां काफी सटीक होती हैं. इनके लेख विभिन्न मंचों पर प्रकाशित होते रहते हैं, इन्हें भविष्यफल और दैनिक राशिफल बताने में महारत प्राप्त है. इन्हें हस्तरेखा और वास्तु विशेषज्ञ के रूप में भी जाना जाता है. देश के अलावा विदेशों में भी उनके काफी संख्या में फॉलोअर्स है. सोशल मीडिया पर भी यह एक्टिव रहते हैं.  इनकी अब तक 497 से अधिक भविष्यवाणियां सच साबित हो चुकी हैं.डॉक्टर अनीष व्यास को बचपन से ही कर्मकांड और ज्योतिष की शिक्षा-दीक्षा विरासत में प्राप्त हुई. एम.ए. पत्रकारिता में गोल्ड मेडल प्राप्त कर पीएचडी की उपाधि हासिल कर चुके हैं. डॉ. अनीष व्यास के ज्योतिष विषय पर आधारित लेख देश के प्रमुख समाचार पत्रों में नियमित रूप से प्रकाशित होते हैं. इसके साथ ही विभिन्न न्यूज चैनल में लाईव शो में प्रतिभाग करते रहते हैं.
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Published at : 31 Mar 2026 08:40 AM (IST)
Tags :
Horoscope 2026 Masik Rashifal 2026 Monthly Horoscope 2026
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