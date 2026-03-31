वृश्चिक अप्रैल मासिक राशिफल, ऑफिस में प्रमोशन और इंक्रीमेंट की फुल चांस

Scorpio March horoscope 2026: ज्योतिष के अनुसार ग्रहों की स्थिति के आधार पर किसी राशि के बारे में जाना जाता है. ग्रहों की स्थिति हर माह अलग-अलग होती है. आइए मासिक राशिफल में जानते हैं, अप्रैल (April 2026) का महीना वृश्चिक राशि वालों के लिए कैसा रहेगा (Tula Monthly Horoscope).

मासिक राशिफल (Masik Rashifal) में आपको बताएंगे कि अप्रैल का महीना आपके करियर, व्यापार, धन,सेहत और निजी जीवन को लेकर कैसा रहेगा. साथ ही आपको किन चीजों से सावधान रहने की जरूरत रहेगी.

वृश्चिक राशि के जातकों के लिए अप्रैल महीने की शुरुआत थोड़ी प्रतिकूल रह सकती है. इस दौरान आपको करियर-कारोबार में अचानक से आई किसी बड़ी समस्या से दो चार होना पड़ सकता है. वरिष्ठ लोग आपके कामों में कोई कमियां निकालें लेकिन वही लोग उस कमी को दूर करने में मददगार भी बनेंगे और आपकी उन्नति में सहायक भी बनेंगे. यह अवधि आपके प्रमोशन या इंक्रीमेंट में भी सहायक बन सकती है.

वृश्चिक राशि के जातकों को इस पूरे माह किसी भी डील पर बगैर जाने-समझे हस्ताक्षर करने से बचना चाहिए. इसी प्रकार भूमि-भवन से जुड़े सौदा आदि करते समय भी खूब सावधानी बरतने की आवश्यकता रहेगी. इस पूरे माह सट्टा-लॉटरी या फिर कहें शार्टकट तरीके से धन कमाने से दूरी बनाए रखना चाहिए. साथ ही साथ धन के लेनदेन में सावधानी बरतें.

माह के मध्य में संतान से जुड़ी किसी समस्या को लेकर मन चिंतित रहेगा. इस दौरान छात्रों का मन पढ़ाई-लिखाई से उचट सकता है. अप्रैल के पूर्वार्ध के मुकाबले उत्तरार्ध आपके लिए राहत भरा रह सकता है. इस दौरान करियर-कारोबार से जुड़ी यात्राएं सुखद एवं लाभदायक रहने वाली हैं. आप अपने विरोधियों पर विजय प्राप्त करेंगे.

करियर-कारोबार में प्रगति होगी. कार्यक्षेत्र में आपको पदोन्नति का पुरस्कार प्राप्त हो सकता है. स्वजनों के साथ उपजे मतभेद संवाद से दूर होंगे. किसी वरिष्ठ या प्रभावी व्यक्ति की मदद से अटके कार्य पूरे होंगे. प्रेम संबंध प्रगाढ़ होंगे. लव पार्टनर के साथ सुखद समय बिताने के अवसर प्राप्त होंगे.

प्रेम संबंधी मामला हो या फिर विवाह से संबंधित मामला, दोनों ही मामलों में आपको औसत स्‍तर के परिणाम मिलने की संभावनाएं बन रही हैं.

उपाय: सुंदरकांड का पाठ करें.

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