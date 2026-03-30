Weekly Horoscope 30 March to 5 April 2026: मार्च के अंतिम दिनों और अप्रैल की शुरुआत के साथ ही ग्रह-नक्षत्रों की चाल में बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है, जिसका असर सीधे आपकी जिंदगी पर पड़ने वाला है. यह सप्ताह कई राशियों के लिए नई शुरुआत, करियर में उछाल और आर्थिक लाभ के संकेत दे रहा है, वहीं कुछ लोगों को सतर्क रहने की जरूरत भी रहेगी.

प्रेम, नौकरी, व्यापार, स्वास्थ्य और पारिवारिक जीवन, हर क्षेत्र में यह सप्ताह अलग-अलग अनुभव लेकर आएगा. अगर आप जानना चाहते हैं कि आने वाले 7 दिन आपके लिए कितने खास रहने वाले हैं, किन फैसलों से आपको फायदा होगा और किन बातों से बचना चाहिए, जानिए ज्योतिषाचार्य संजीत कुमार मिश्रा से 12 राशियों का यह विस्तृत साप्ताहिक राशिफल और बनाएं अपने हफ्ते को सफल और बेहतर.

मेष राशि (Aries)

इस सप्ताह मेष राशि वालों के लिए नई शुरुआत के संकेत मिल रहे हैं. करियर में कोई बड़ा मौका मिल सकता है, लेकिन जल्दबाजी में निर्णय लेने से बचें. कार्यस्थल पर आपकी मेहनत रंग लाएगी और वरिष्ठों का सहयोग मिलेगा. आर्थिक स्थिति में धीरे-धीरे सुधार होगा, हालांकि खर्चों पर नियंत्रण रखना जरूरी है. परिवार में सुख-शांति बनी रहेगी और किसी पुराने विवाद का समाधान निकल सकता है. प्रेम जीवन में मधुरता बढ़ेगी और पार्टनर के साथ समय बिताने का मौका मिलेगा.

स्वास्थ्य सामान्य रहेगा, लेकिन सिरदर्द या थकान हो सकती है. विद्यार्थियों के लिए यह समय पढ़ाई में फोकस बढ़ाने का है. यात्रा के योग बन सकते हैं, जो लाभकारी रहेंगे. इस सप्ताह आपके आत्मविश्वास में भी वृद्धि देखने को मिलेगी, जिससे आप कठिन फैसले लेने में सक्षम होंगे. कार्यस्थल पर नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं, जिन्हें आप सफलतापूर्वक निभाएंगे. दोस्तों और सहकर्मियों का साथ मिलेगा. किसी पुराने निवेश से लाभ मिल सकता है. धार्मिक कार्यों में रुचि बढ़ेगी. कुल मिलाकर सप्ताह संतुलित रहेगा, बस संयम बनाए रखें.

शुभ नंबर: 9

शुभ रंग: लाल

उपाय: मंगलवार को हनुमान जी को सिंदूर चढ़ाएं.

वृषभ राशि (Taurus)

वृषभ राशि वालों के लिए यह सप्ताह स्थिरता और प्रगति लेकर आएगा. नौकरी में आपके काम की सराहना होगी और प्रमोशन की चर्चा हो सकती है. व्यापारियों को नए क्लाइंट मिल सकते हैं जिससे लाभ बढ़ेगा. आर्थिक रूप से स्थिति मजबूत रहेगी और निवेश के लिए अच्छा समय है. पारिवारिक जीवन सुखद रहेगा और घर में कोई शुभ कार्य हो सकता है. प्रेम संबंधों में भरोसा बढ़ेगा, जिससे रिश्ते मजबूत होंगे. स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, लेकिन खान-पान पर ध्यान दें.

विद्यार्थियों को सफलता पाने के लिए थोड़ी और मेहनत करनी होगी. पुराने मित्रों से मुलाकात हो सकती है, जो मन को प्रसन्न करेगी. इस सप्ताह आप अपने लंबे समय से रुके हुए काम पूरे कर पाएंगे. संपत्ति से जुड़े मामलों में लाभ मिलने की संभावना है. कार्यक्षेत्र में आपकी छवि मजबूत होगी. परिवार का सहयोग आपको आगे बढ़ने में मदद करेगा. दांपत्य जीवन में सामंजस्य बना रहेगा. सप्ताह के अंत में कोई खुशखबरी मिल सकती है.

शुभ नंबर: 6

शुभ रंग: सफेद

उपाय: शुक्रवार को मां लक्ष्मी की पूजा करें और सफेद मिठाई का भोग लगाएं.

मिथुन राशि (Gemini)

मिथुन राशि के लिए यह सप्ताह थोड़ा उतार-चढ़ाव भरा रह सकता है. काम के दबाव के कारण मानसिक तनाव महसूस हो सकता है, लेकिन धैर्य रखने से स्थिति संभल जाएगी. करियर में नए अवसर मिल सकते हैं, लेकिन सही निर्णय लेना जरूरी होगा. आर्थिक मामलों में सतर्क रहें और अनावश्यक खर्च से बचें. परिवार में किसी सदस्य के साथ मतभेद हो सकता है, इसलिए बातचीत में संयम रखें. प्रेम जीवन में गलतफहमी से बचें और खुलकर संवाद करें.

स्वास्थ्य को लेकर लापरवाही न करें, खासकर पेट से जुड़ी समस्या हो सकती है. विद्यार्थियों के लिए यह समय मेहनत का है. सप्ताह के अंत में स्थिति बेहतर होती नजर आएगी. इस दौरान आपको अपनी योजनाओं पर दोबारा काम करने की जरूरत पड़ सकती है. कार्यस्थल पर प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी, लेकिन आप अपनी बुद्धिमानी से आगे निकलेंगे. पुराने अनुभव इस सप्ताह आपके काम आएंगे. रिश्तों में ईमानदारी बनाए रखें. छोटी यात्राएं संभव हैं. धीरे-धीरे परिस्थितियां आपके पक्ष में होंगी.

शुभ नंबर: 5

शुभ रंग: हरा

उपाय: बुधवार को गणेश जी को दूर्वा अर्पित करें.

कर्क राशि (Cancer)

कर्क राशि वालों के लिए यह सप्ताह भावनात्मक रूप से महत्वपूर्ण रहेगा. परिवार के साथ समय बिताने का मौका मिलेगा और रिश्तों में मिठास आएगी. करियर में स्थिरता बनी रहेगी और कोई बड़ा बदलाव संभव है. आर्थिक स्थिति सामान्य रहेगी, लेकिन बचत पर ध्यान देना होगा. प्रेम जीवन में रोमांस बढ़ेगा और पार्टनर के साथ संबंध मजबूत होंगे.

स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, लेकिन नींद पूरी लें. विद्यार्थियों के लिए यह समय अच्छा है, मेहनत का फल मिलेगा. किसी पुराने दोस्त से मुलाकात हो सकती है. यात्रा के योग बन रहे हैं, जो सुखद रहेंगे. इस सप्ताह आप अपने निजी जीवन पर अधिक ध्यान देंगे. परिवार के किसी सदस्य से भावनात्मक सहयोग मिलेगा. कार्यक्षेत्र में आपकी जिम्मेदारियां बढ़ सकती हैं. आप अपनी सूझबूझ से समस्याओं का समाधान निकालेंगे. धार्मिक या आध्यात्मिक कार्यों में मन लगेगा. कुल मिलाकर सप्ताह सकारात्मक रहेगा.

शुभ नंबर: 2

शुभ रंग: सफेद

उपाय: सोमवार को शिवलिंग पर जल अर्पित करें.

सिंह राशि (Leo)

सिंह राशि वालों के लिए यह सप्ताह सफलता और आत्मविश्वास से भरा रहेगा. कार्यक्षेत्र में आपकी पहचान बनेगी और नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं. आर्थिक स्थिति मजबूत होगी और आय के नए स्रोत बनेंगे. परिवार में खुशियों का माहौल रहेगा और किसी शुभ कार्य की योजना बन सकती है. प्रेम जीवन में मधुरता बनी रहेगी और पार्टनर का सहयोग मिलेगा.

स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, लेकिन नियमित व्यायाम जरूरी है. विद्यार्थियों को सफलता मिल सकती है. सामाजिक प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी. सप्ताह के अंत में कोई बड़ी उपलब्धि हासिल हो सकती है. इस दौरान आप अपने लक्ष्यों को लेकर पूरी तरह केंद्रित रहेंगे. आपके निर्णय आपको आगे बढ़ाने में मदद करेंगे. किसी प्रभावशाली व्यक्ति से मुलाकात हो सकती है. निवेश के नए अवसर मिलेंगे. पारिवारिक समर्थन मजबूत रहेगा. यह सप्ताह उपलब्धियों से भरा रहेगा.

शुभ नंबर: 1

शुभ रंग: सुनहरा

उपाय: रविवार को सूर्य देव को जल अर्पित करें.

कन्या राशि (Virgo)

कन्या राशि वालों के लिए यह सप्ताह योजनाओं को पूरा करने का समय है. करियर में आपकी मेहनत रंग लाएगी और नए अवसर मिलेंगे. आर्थिक स्थिति में सुधार होगा और निवेश लाभदायक रहेगा. परिवार में शांति बनी रहेगी, लेकिन किसी बात को लेकर तनाव हो सकता है. प्रेम जीवन में समझदारी से काम लें.

स्वास्थ्य सामान्य रहेगा, लेकिन थकान महसूस हो सकती है. विद्यार्थियों के लिए समय अनुकूल है. यात्रा के योग बन सकते हैं. सप्ताह के अंत में कोई अच्छी खबर मिल सकती है. इस दौरान आप अपने काम को लेकर काफी अनुशासित रहेंगे. आपकी योजना और रणनीति सफल होगी. कार्यस्थल पर आपकी सराहना होगी. परिवार में किसी बड़े का मार्गदर्शन मिलेगा. रिश्तों में संतुलन बनाए रखें. कुल मिलाकर सप्ताह संतुलित रहेगा.

शुभ नंबर: 7

शुभ रंग: हरा

उपाय: बुधवार को गणेश जी को लड्डू का भोग लगाएं.

तुला राशि (Libra)

तुला राशि वालों के लिए यह सप्ताह संतुलन बनाए रखने का है. करियर में थोड़ी चुनौतियां आ सकती हैं, लेकिन आप उन्हें पार कर लेंगे. आर्थिक स्थिति सामान्य रहेगी और खर्चों पर नियंत्रण जरूरी है. परिवार में सुख-शांति बनी रहेगी और घर के माहौल में सकारात्मकता बनी रहेगी. प्रेम जीवन में मधुरता बढ़ेगी और पार्टनर के साथ बेहतर समझ विकसित होगी. स्वास्थ्य का ध्यान रखें, खासकर मानसिक तनाव से बचने की कोशिश करें. विद्यार्थियों को मेहनत का फल मिलेगा और परीक्षा में अच्छे परिणाम की संभावना है.

इस सप्ताह आपको अपने फैसलों में धैर्य रखना होगा, जल्दबाजी नुकसान दे सकती है. कार्यस्थल पर सहयोगियों का साथ मिलेगा और टीमवर्क से सफलता मिलेगी. सामाजिक स्तर पर आपकी पहचान बढ़ सकती है. किसी पुराने मित्र से मुलाकात संभव है. सप्ताह के अंत में कोई अच्छा अवसर आपके सामने आ सकता है, जो भविष्य के लिए फायदेमंद रहेगा.

शुभ नंबर: 6

शुभ रंग: गुलाबी

उपाय: शुक्रवार को मां लक्ष्मी को गुलाब अर्पित करें.

वृश्चिक राशि (Scorpio)

वृश्चिक राशि वालों के लिए यह सप्ताह ऊर्जा और उत्साह से भरा रहेगा. करियर में सफलता मिलेगी और नए अवसर मिल सकते हैं, जिससे आपकी स्थिति मजबूत होगी. आर्थिक स्थिति बेहतर होगी और आय के नए स्रोत बनने की संभावना है. परिवार में खुशियां रहेंगी और रिश्तों में मजबूती आएगी. प्रेम जीवन में रोमांस बढ़ेगा और पार्टनर के साथ समय अच्छा बीतेगा.

स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, लेकिन नियमित दिनचर्या बनाए रखना जरूरी है. विद्यार्थियों के लिए समय अनुकूल है और मेहनत का पूरा फल मिलेगा. इस दौरान आप अपने लक्ष्यों को लेकर गंभीर रहेंगे और उन्हें पाने के लिए पूरा प्रयास करेंगे. कार्यस्थल पर आपकी छवि मजबूत होगी और अधिकारी आपसे प्रभावित होंगे. कोई पुराना रुका हुआ काम पूरा हो सकता है. यात्रा के योग बन सकते हैं, जो लाभदायक रहेंगे. सप्ताह के अंत में कोई बड़ी उपलब्धि आपके हाथ लग सकती है.

शुभ नंबर: 8

शुभ रंग: लाल

उपाय: मंगलवार को हनुमान चालीसा का पाठ करें.

धनु राशि (Sagittarius)

धनु राशि वालों के लिए यह सप्ताह नई उम्मीदें और अवसर लेकर आएगा. करियर में प्रगति होगी और नए प्रोजेक्ट मिलने की संभावना है. आर्थिक स्थिति में सुधार होगा और धन लाभ के योग बनेंगे. परिवार में सुख-शांति बनी रहेगी और घर का माहौल खुशनुमा रहेगा. प्रेम जीवन में मधुरता आएगी और रिश्ते मजबूत होंगे.

स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, लेकिन खान-पान का ध्यान रखना जरूरी है. विद्यार्थियों के लिए समय अनुकूल है और सफलता मिलने के योग हैं. इस सप्ताह आप अपने भविष्य को लेकर नई योजनाएं बना सकते हैं. कार्यक्षेत्र में आपकी मेहनत और लगन की सराहना होगी. वरिष्ठों का सहयोग मिलेगा और आप अपने लक्ष्यों के करीब पहुंचेंगे. यात्रा के योग बन सकते हैं, जो आपके लिए लाभकारी साबित होंगे. सप्ताह के अंत में कोई खुशखबरी मिल सकती है, जिससे मन प्रसन्न रहेगा.

शुभ नंबर: 3

शुभ रंग: पीला

उपाय: गुरुवार को केले के पेड़ की पूजा करें.

मकर राशि (Capricorn)

मकर राशि वालों के लिए यह सप्ताह मेहनत और सफलता का संकेत दे रहा है. करियर में उन्नति होगी और आपकी मेहनत का पूरा फल मिलेगा. आर्थिक स्थिति मजबूत रहेगी और धन संचय के अवसर मिलेंगे. परिवार में खुशियों का माहौल रहेगा और आपसी संबंध मजबूत होंगे. प्रेम जीवन में मधुरता बनी रहेगी और पार्टनर का सहयोग मिलेगा.

स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, लेकिन नियमित व्यायाम करना लाभदायक रहेगा. विद्यार्थियों को सफलता मिलने के संकेत हैं. इस दौरान आप अपने काम को लेकर काफी गंभीर और समर्पित रहेंगे. कार्यस्थल पर आपकी जिम्मेदारियां बढ़ सकती हैं, लेकिन आप उन्हें अच्छे से निभाएंगे. कोई पुराना निवेश लाभ दे सकता है. समाज में आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी. सप्ताह के अंत में कोई बड़ी उपलब्धि हासिल हो सकती है, जिससे आत्मविश्वास बढ़ेगा.

शुभ नंबर: 4

शुभ रंग: नीला

उपाय: शनिवार को शनि देव को तेल अर्पित करें.

कुंभ राशि (Aquarius)

कुंभ राशि वालों के लिए यह सप्ताह सकारात्मक और प्रगतिशील रहेगा. करियर में सफलता मिलेगी और नए अवसर आपके सामने आएंगे. आर्थिक स्थिति में सुधार होगा और आय के स्रोत बढ़ सकते हैं. परिवार में सुख-शांति बनी रहेगी और रिश्तों में सामंजस्य रहेगा. प्रेम जीवन अच्छा रहेगा और पार्टनर के साथ रिश्ते मजबूत होंगे.

स्वास्थ्य सामान्य रहेगा, लेकिन मानसिक शांति बनाए रखना जरूरी है. विद्यार्थियों के लिए समय अनुकूल है और सफलता मिलने के योग हैं. इस सप्ताह आप अपने नए विचारों पर काम कर सकते हैं, जो भविष्य में लाभ देंगे. कार्यस्थल पर आपकी क्रिएटिविटी की सराहना होगी. मित्रों और सहयोगियों का पूरा साथ मिलेगा. कोई नया प्रोजेक्ट शुरू हो सकता है. सप्ताह के अंत में कोई अच्छी खबर मिल सकती है, जिससे मन खुश रहेगा.

शुभ नंबर: 8

शुभ रंग: नीला

उपाय: शनिवार को गरीबों को दान करें.

मीन राशि (Pisces)

मीन राशि वालों के लिए यह सप्ताह भावनात्मक और आध्यात्मिक रूप से मजबूत रहने वाला है. करियर में सफलता मिलेगी और आपके काम की सराहना होगी. आर्थिक स्थिति में सुधार होगा और धन लाभ के योग बनेंगे. परिवार में खुशियां रहेंगी और रिश्तों में मधुरता बनी रहेगी. प्रेम जीवन में रोमांस बढ़ेगा और पार्टनर के साथ समय अच्छा बीतेगा.

स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, लेकिन नियमित दिनचर्या का पालन करना जरूरी है. विद्यार्थियों के लिए समय अनुकूल है और सफलता मिलने के संकेत हैं. इस सप्ताह आप अपने अंदर सकारात्मक ऊर्जा महसूस करेंगे, जिससे आपके काम में निखार आएगा. कार्यक्षेत्र में आपकी स्थिति मजबूत होगी और नए अवसर मिलेंगे. धार्मिक और आध्यात्मिक कार्यों में रुचि बढ़ेगी. यात्रा के योग बन सकते हैं. सप्ताह के अंत में कोई अच्छी खबर मिल सकती है, जिससे आपका मन प्रसन्न रहेगा.

शुभ नंबर: 3

शुभ रंग: पीला

उपाय: गुरुवार को विष्णु भगवान की पूजा करें.



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