Scorpio Weekly Horoscope 21 to 27 September 2025: इस सप्ताह वृश्चिक राशि के जातकों के लिए मध्यम फलदायी रहेगा. सप्ताह की शुरुआत में आर्थिक दिक्कतों से बचने के लिए धन प्रबंधन पर विशेष ध्यान दें. सप्ताह के प्रारंभ में किए गए प्रयासों में सफलता अपेक्षित रूप से तुरंत नहीं मिल सकती, जिससे मन खिन्न रह सकता है. नौकरीपेशा जातकों को कार्य या स्थान में बदलाव का सामना करना पड़ सकता है.

व्यवसाय और धन लाभ: सप्ताह के मध्य में कामकाज के सिलसिले में लंबी या छोटी दूरी की यात्रा हो सकती है. यात्रा थोड़ी थकान भरी होगी, लेकिन इसमें कुछ लाभ भी मिलने की संभावना है. व्यवसायियों के लिए पुराने निवेश और योजनाओं से लाभ प्राप्त होगा. दैनिक आय में वृद्धि होने की संभावना है, लेकिन खर्च की अधिकता बनी रहेगी. नियमों और प्रक्रियाओं का पालन करना अत्यंत आवश्यक है, अन्यथा आर्थिक नुकसान और अपमान झेलना पड़ सकता है.

परिवार और सामाजिक जीवन: सप्ताह के मध्य में परिवार और भाई-बहनों के बीच विवाद हो सकता है. पारिवारिक शांति बनाए रखने के लिए संयम और संवाद अपनाएँ. सामाजिक आयोजनों और परिवार के साथ समय बिताने से रिश्तों में मधुरता आएगी. विपरीत लिंग के प्रति आकर्षण बढ़ सकता है, लेकिन भावनाओं में जल्दबाजी न करें.

प्रेम और वैवाहिक जीवन: प्रेम संबंधों में सप्ताह संतुलित रहेगा. किसी के सामने अपने प्रेम का इजहार सोच-समझकर करें. जीवनसाथी के प्रति ईमानदार रहें और उनकी भावनाओं की कद्र करें.

स्वास्थ्य राशिफल: स्वास्थ्य सामान्य रहेगा. मौसमी बीमारियों और थकान से सतर्क रहें. खान-पान और दिनचर्या पर नियंत्रण रखें.

उपाय: बजरंग बाण का पाठ करें और मंगलवार को हनुमान जी को जल अर्पित करें.

FAQs:

प्र.1: यह सप्ताह कैसा रहेगा?

उत्तर: मध्यम फलदायी, आर्थिक और पारिवारिक मामलों में सतर्कता आवश्यक.

प्र.2: व्यवसाय और निवेश में क्या सावधानी रखें?

उत्तर: नियमों का पालन करें, जोखिम भरे निर्णय टालें.

प्र.3: प्रेम जीवन कैसा रहेगा?

उत्तर: संतुलित रहेगा, इजहार सोच-समझकर करें.

प्र.4: स्वास्थ्य के लिए क्या सावधानी रखें?

उत्तर: थकान और मौसमी बीमारियों से सतर्क रहें.

प्र.5: शुभ उपाय क्या है?

उत्तर: बजरंग बाण का पाठ और हनुमान जी को जल अर्पित करें.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.