Libra Weekly Horoscope 21 to 27 September 2025: इस सप्ताह तुला राशि के जातकों के लिए मिलाजुला रहने वाला है. सप्ताह की शुरुआत में व्यवसाय और करियर में कुछ उतार-चढ़ाव देखने को मिल सकते हैं. मार्केट की अस्थिरता और प्रतिस्पर्धियों की गतिविधियाँ आपकी योजनाओं में बाधा डाल सकती हैं. नौकरीपेशा जातकों को कामकाज में लापरवाही या किसी अन्य पर भरोसा करने से बचना होगा.

व्यवसाय और धन लाभ: व्यापार और निवेश के क्षेत्र में सावधानी बरतें. जोखिम भरे कार्यों से दूरी बनाए रखें. पूर्व में की गई योजनाओं और कागजी कार्यों को सही तरीके से पूरा करना लाभकारी रहेगा. व्यय की अधिकता बनी रहेगी, इसलिए धन का प्रबंधन समझदारी से करें. कारोबारियों को प्रतिस्पर्धियों के मुकाबले सतर्क रहना आवश्यक होगा.

परिवार और सामाजिक जीवन: रिश्तों में संतुलन बनाए रखना आवश्यक होगा. परिवार और समाज के साथ संवाद बनाए रखें. सप्ताह के मध्य में किसी छोटी बात को लेकर मतभेद हो सकते हैं. विवाद की बजाय बातचीत के माध्यम से समस्याओं का समाधान करें. सामाजिक आयोजनों में भाग लेने से आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी.

प्रेम और वैवाहिक जीवन: लव रिलेशनशिप में सप्ताह के दौरान कुछ मतभेद उत्पन्न हो सकते हैं. ऐसे समय में बातचीत और समझदारी से काम लेना लाभकारी होगा. जीवनसाथी के साथ तालमेल बनाए रखें. गलतफहमी को समय रहते हल करना रिश्तों में मिठास बनाए रखेगा.

स्वास्थ्य राशिफल: स्वास्थ्य सामान्य रहेगा. हल्की थकान और मौसमी परेशानियों से सतर्क रहें. संतुलित खान-पान और नियमित दिनचर्या बनाए रखना आवश्यक है.

उपाय: किसी कन्या को सफेद मिठाई खिलाकर आशीर्वाद लें और तुलसी का पाठ करें.

FAQs:

प्र.1: यह सप्ताह कैसा रहेगा?

उत्तर: मिलाजुला, सतर्कता और धैर्य आवश्यक.

प्र.2: व्यवसाय और निवेश में सावधानी कैसे रखें?

उत्तर: जोखिम भरे निर्णय टालें, योजनाओं को व्यवस्थित करें.

प्र.3: प्रेम जीवन कैसा रहेगा?

उत्तर: संवाद बनाए रखें, गलतफहमियों को समय रहते हल करें.

प्र.4: स्वास्थ्य के लिए क्या सावधानी रखें?

उत्तर: खान-पान संतुलित रखें और थकान से बचें.

प्र.5: शुभ उपाय क्या है?

उत्तर: तुलसी का पाठ और कन्या को मिठाई खिलाएँ.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.