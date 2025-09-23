Leo Weekly Horoscope 21 to 27 September 2025: इस सप्ताह सिंह राशि के जातकों के लिए शुरुआत थोड़ी उतार-चढ़ाव भरी रहेगी, लेकिन सप्ताह के उत्तरार्ध तक चीजें सुधरेंगी. यदि किसी कार्य में इस समय तुरंत सफलता न मिले तो निराश न हों, बल्कि लगातार प्रयास करते रहें. सप्ताह की शुरुआत में करियर और व्यवसाय से जुड़े अतिरिक्त काम और जिम्मेदारियाँ आपके सिर पर बढ़ सकती हैं. अचानक बड़े खर्च सामने आ सकते हैं, जिन्हें पूरा करने के लिए उधार लेने की आवश्यकता पड़ सकती है.

व्यवसाय और धन लाभ: सप्ताह के मध्य में पहले की गई गलतियों को सुधारने का प्रयास फलदायक रहेगा. कामकाज में सुधार के साथ धन लाभ भी संभव है. व्यवसाय से जुड़े जातकों के लिए यह समय पूर्व निवेश या योजनाओं को सही दिशा देने का रहेगा. मार्केटिंग, सेल्स और ट्रेडिंग में किसी महत्वपूर्ण साझेदारी से लाभ मिलने की संभावना है.

परिवार और सामाजिक जीवन: परिवार के सदस्यों के साथ मतभेद उत्पन्न हो सकते हैं. इस दौरान संयम और संवाद के माध्यम से समस्या का समाधान करें. बुजुर्गों की सलाह और सहयोग आपके आत्मविश्वास को बढ़ाएगा. सप्ताह के उत्तरार्ध में परिवार के साथ समय बिताने से मन को सुकून मिलेगा.

प्रेम और वैवाहिक जीवन: प्रेम संबंध सामान्य रहेंगे और कठिन समय में लव पार्टनर आपका सहारा बनेगा. वैवाहिक जीवन में सुख और समझदारी बनी रहेगी. जीवनसाथी के साथ तालमेल बनाए रखना लाभकारी रहेगा.

स्वास्थ्य राशिफल: सेहत में थोड़ी नरमी और हल्की परेशानियाँ आ सकती हैं. खान-पान और दिनचर्या पर ध्यान देना आवश्यक है. मानसिक तनाव को कम करने के लिए ध्यान या हल्की योग साधना फायदेमंद होगी.

उपाय: नारायण कवच का पाठ करें और रविवार को भगवान विष्णु को दीपदान करें.

FAQs:

प्र.1: यह सप्ताह कैसा रहेगा?

उत्तर: शुरुआत में उतार-चढ़ाव, उत्तरार्ध में सुधार और सफलता.

प्र.2: धन और व्यवसाय में क्या सावधानी रखें?

उत्तर: खर्चों पर नियंत्रण और योजनाओं में सुधार.

प्र.3: प्रेम जीवन कैसा रहेगा?

उत्तर: सामान्य रहेगा, कठिन समय में लव पार्टनर सहारा देंगे.

प्र.4: स्वास्थ्य के लिए क्या सावधानी रखें?

उत्तर: खान-पान संतुलित रखें, मानसिक तनाव कम करें.

प्.5: शुभ उपाय क्या है?

उत्तर: नारायण कवच का पाठ और दीपदान करें.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.