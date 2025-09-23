Pisces Weekly Horoscope (September 21 to 27, 2025): इस सप्ताह मीन राशि के जातकों के लिए कार्य और प्रयासों में सकारात्मक परिणाम मिलने वाला है. सप्ताह की शुरुआत में कामकाज के सिलसिले में अधिक भागदौड़ हो सकती है, लेकिन आपकी मेहनत का पूरा फल मिलेगा. इस सप्ताह धन और प्रेम दोनों में लाभ के संकेत हैं. परिवार और स्वजनों के साथ किसी गलतफहमी का समाधान होकर संबंध मजबूत होंगे.

व्यवसाय और धन लाभ: सप्ताह की शुरुआत में सुख-सुविधाओं और संपत्ति पर खर्च बढ़ सकता है. भूमि, भवन या वाहन संबंधी मनोकामनाएँ पूरी हो सकती हैं. यदि आप कोई नया व्यवसाय या निवेश योजना बना रहे हैं, तो प्रयास सफल होंगे. आमदनी में वृद्धि के अवसर मिलेंगे. पूर्व में किए गए निवेश से लाभ होने की संभावना है. राजनीति या प्रशासन से जुड़े लोगों के लिए उच्च पद या सम्मान प्राप्ति संभव है.

परिवार और सामाजिक जीवन: परिवार और घर का माहौल सुखमय रहेगा. माता-पिता और परिवार के आशीर्वाद से आत्मविश्वास बढ़ेगा. सप्ताह के उत्तरार्ध में पर्व-उत्सव या सामाजिक आयोजन में भाग लेने का अवसर मिलेगा. परिवार के साथ समय बिताने से रिश्तों में मिठास बनी रहेगी.

प्रेम और वैवाहिक जीवन: प्रेम संबंध प्रगाढ़ होंगे. लव पार्टनर से सरप्राइज गिफ्ट मिलने की संभावना है. जीवनसाथी के साथ सुखद और रोमांचक पल बिताने का अवसर मिलेगा. आपसी विश्वास और समझ बढ़ेगी.

स्वास्थ्य राशिफल: स्वास्थ्य सामान्य रहेगा. संतुलित खान-पान और नियमित दिनचर्या बनाए रखें. हल्की थकान या मौसमी बीमारियों से सतर्क रहें.

उपाय: आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें और रविवार को सूर्य देव को अर्घ्य दें.

FAQs:

प्र.1: यह सप्ताह कैसा रहेगा?

उत्तर: सकारात्मक परिणाम, धन और प्रेम में लाभ, परिवार का सहयोग रहेगा.

प्र.2: व्यवसाय और निवेश में क्या सावधानी रखें?

उत्तर: योजनाओं को सही समय पर लागू करें, नई योजनाओं में सतर्क रहें.

प्र.3: प्रेम जीवन कैसा रहेगा?

उत्तर: मजबूत और प्रगाढ़, सरप्राइज और समझ बढ़ेगी.

प्र.4: स्वास्थ्य के लिए क्या सावधानी रखें?

उत्तर: खान-पान संतुलित रखें, हल्की थकान से बचें.

प्र.5: शुभ उपाय क्या है?

उत्तर: आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ और सूर्य देव को अर्घ्य दें.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.