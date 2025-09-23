हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलकुंभ साप्ताहिक राशिफल (21–27 सितंबर 2025): करियर में उतार-चढ़ाव और रिश्तों में नया ट्विस्ट

कुंभ साप्ताहिक राशिफल (21–27 सितंबर 2025): करियर में उतार-चढ़ाव और रिश्तों में नया ट्विस्ट

Kumbh Saptahik Rashifal: कुंभ राशि के जातकों के लिए आने वाला हफ्ता कैसा जाने वाला है? प्रेम, धन, करियर, व्यापार और सेहत के लिहाज से 21 से 27 सितंबर 2025 का साप्ताहिक राशिफल क्या कहता है?

By : एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर अनीष व्यास | Updated at : 23 Sep 2025 11:34 AM (IST)
Preferred Sources

Aquarius Weekly Horoscope (September 21 to 27, 2025): इस सप्ताह कुंभ राशि के जातकों के लिए संयम और सतर्कता की आवश्यकता रहेगी. सप्ताह के पूर्वार्ध में अति उत्साह और जल्दबाजी के कारण आपके काम बिगड़ सकते हैं. किसी भी कार्य को धैर्य और समझदारी से करने का प्रयास करें. परिवार या पैतृक संपत्ति से जुड़े मामलों में विवाद उत्पन्न हो सकता है. व्यवसाय और करियर में धन लेन-देन या साझेदारी के मामलों में सावधानी बनाए रखना आवश्यक होगा.

व्यवसाय और धन लाभ: यदि आप व्यवसाय से जुड़े हैं, तो इस सप्ताह योजना और संसाधनों का समझदारी से उपयोग करना लाभकारी रहेगा. बुद्धिमानी और समय का सही उपयोग करने पर कार्यों में अपेक्षाकृत अधिक सफलता मिलेगी. कार्यस्थल पर शुभचिंतकों का सहयोग प्राप्त होगा. लंबे समय से रुके हुए प्रोजेक्ट या नए विचारों को आगे बढ़ाने का समय अनुकूल रहेगा.

परिवार और सामाजिक जीवन: संतान से जुड़ी किसी बड़ी समस्या का समाधान मिलने पर सुकून अनुभव होगा. घर-परिवार और समाज के साथ तालमेल बनाए रखना लाभकारी रहेगा. सप्ताह के उत्तरार्ध में परिवार संग पिकनिक या यात्रा का प्रोग्राम बन सकता है.

प्रेम और वैवाहिक जीवन: विपरीत लिंग के प्रति आकर्षण बढ़ेगा. हाल ही में हुई मित्रता प्रेम संबंध में बदल सकती है. प्रेम और वैवाहिक जीवन में संवाद बनाए रखना आवश्यक है. जीवनसाथी या लव पार्टनर के साथ अधिक समय बिताने का प्रयास करें.

स्वास्थ्य राशिफल: स्वास्थ्य सामान्य रहेगा. हल्की थकान या मौसमी बीमारियों से सतर्क रहें. संतुलित खान-पान और नियमित दिनचर्या बनाए रखें.

उपाय: शिवलिंगाष्टकं स्तोत्र का पाठ करें और सोमवार या शनिवार को भगवान शिव को जल अर्पित करें.

FAQs:

प्र.1: यह सप्ताह कैसा रहेगा?
उत्तर: संयम और सतर्कता की आवश्यकता, कार्यों में सफलता संभव.

प्र.2: व्यवसाय और निवेश में क्या सावधानी रखें?
उत्तर: योजनाओं को समझदारी से लागू करें, जल्दबाजी न करें.

प्र.3: प्रेम जीवन कैसा रहेगा?
उत्तर: संवाद और समय देने से रिश्ते मजबूत होंगे.

प्र.4: स्वास्थ्य के लिए क्या सावधानी रखें?
उत्तर: खान-पान संतुलित रखें, हल्की थकान से बचें.

प्र.5: शुभ उपाय क्या है?
उत्तर: शिवलिंगाष्टकं का पाठ और भगवान शिव को जल अर्पित करें.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें. 

About the author एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर अनीष व्यास

पाल बालाजी ज्योतिष संस्थान जयपुर जोधपुर के निदेशक 'डॉक्टर अनीष व्यास' देश के जाने-माने प्रतिष्ठित ज्योतिषाचार्य हैं. पाल बालाजी के भक्त के रूप में इन्हें जाना जाता है. वैदिक ज्योतिष पर इनका कार्य सराहनीय है. इनकी भविष्यवाणियां काफी सटीक होती हैं. इनके लेख विभिन्न मंचों पर प्रकाशित होते रहते हैं, इन्हें भविष्यफल और दैनिक राशिफल बताने में महारत प्राप्त है. इन्हें हस्तरेखा और वास्तु विशेषज्ञ के रूप में भी जाना जाता है. देश के अलावा विदेशों में भी उनके काफी संख्या में फॉलोअर्स है. सोशल मीडिया पर भी यह एक्टिव रहते हैं.  इनकी अब तक 497 से अधिक भविष्यवाणियां सच साबित हो चुकी हैं.डॉक्टर अनीष व्यास को बचपन से ही कर्मकांड और ज्योतिष की शिक्षा-दीक्षा विरासत में प्राप्त हुई. एम.ए. पत्रकारिता में गोल्ड मेडल प्राप्त कर पीएचडी की उपाधि हासिल कर चुके हैं. डॉ. अनीष व्यास के ज्योतिष विषय पर आधारित लेख देश के प्रमुख समाचार पत्रों में नियमित रूप से प्रकाशित होते हैं. इसके साथ ही विभिन्न न्यूज चैनल में लाईव शो में प्रतिभाग करते रहते हैं.
Published at : 23 Sep 2025 11:34 AM (IST)
Kumbh Rashi Aquarius Weekly Horoscope
