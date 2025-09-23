हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
धनु साप्ताहिक राशिफल (21–27 सितंबर 2025): भाग्य का जोरदार साथ, कोर्ट-कचहरी में जीत और रिश्तों में मिठास

धनु साप्ताहिक राशिफल (21–27 सितंबर 2025): भाग्य का जोरदार साथ, कोर्ट-कचहरी में जीत और रिश्तों में मिठास

Sagittarius Weekly Horoscope: धनु राशि के जातकों के लिए आने वाला हफ्ता कैसा जाने वाला है? प्रेम, धन, करियर, व्यापार और सेहत के लिहाज से 21 से 27 सितंबर 2025 का साप्ताहिक राशिफल क्या कहता है?

By : एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर अनीष व्यास | Edited By: Harshika Mishra | Updated at : 23 Sep 2025 11:17 AM (IST)
Preferred Sources

Dhanu Saptahik Rashifal 21 to 27 September 2025: इस सप्ताह धनु राशि के जातकों के लिए शुभ और सौभाग्यपूर्ण रहेगा. सप्ताह की शुरुआत में किसी विशिष्ट व्यक्ति या मित्र की मदद से जीवन से जुड़ी बड़ी परेशानियाँ दूर होंगी. पूरे सप्ताह स्वजनों और इष्ट-मित्रों का सहयोग और समर्थन प्राप्त रहेगा. सप्ताह के पूर्वार्ध में विशेष परिश्रम और भागदौड़ से आपका कोई महत्वपूर्ण कार्य सफल होगा. कोर्ट-कचहरी या प्रशासनिक मामलों में लाभ संभव है.

व्यवसाय और धन लाभ: यदि आप लंबे समय से भूमि, भवन, वाहन या अन्य संपत्ति खरीदने की योजना बना रहे थे, तो इस सप्ताह आपके प्रयास सफल हो सकते हैं. व्यवसायियों को नए काम और साझेदारी के अवसर मिलेंगे. शासन या सरकारी से जुड़े कार्यों में सफलता प्राप्त होने की संभावना है. सप्ताह के उत्तरार्ध में विशिष्ट व्यक्ति से मिलने का अवसर मिलेगा, जिससे भविष्य में लाभ की योजनाओं को क्रियान्वित करने में मदद मिलेगी.

परिवार और सामाजिक जीवन: घरेलू महिलाओं का समय धार्मिक कार्यों में व्यतीत होगा. परिवार और प्रियजनों के साथ हंसी-खुशी का माहौल बना रहेगा. सप्ताह के अंत में परिवार के साथ पर्व-उत्सव या धार्मिक आयोजन में शामिल होने का अवसर मिलेगा. माता-पिता का आशीर्वाद और सहयोग आत्मविश्वास बढ़ाएगा.

प्रेम और वैवाहिक जीवन: प्रेम संबंध मजबूत रहेंगे. आपसी विश्वास और समझ बढ़ेगी. जीवनसाथी या लव पार्टनर के साथ सुखद और रोमांचक पल बिताने का मौका मिलेगा. प्रेम में किसी प्रकार का सरप्राइज भी संभव है.

स्वास्थ्य राशिफल: स्वास्थ्य सामान्य रहेगा. संतुलित खान-पान और नियमित दिनचर्या बनाए रखें. हल्की थकान या मौसमी परेशानियों से सतर्क रहें.

उपाय: शिव चालीसा का पाठ करें और सोमवार या शनिवार को भगवान शिव को जल अर्पित करें.

FAQs:

प्र.1: यह सप्ताह कैसा रहेगा?
उत्तर: शुभ और सौभाग्यपूर्ण, परिवार और मित्रों का सहयोग रहेगा.

प्र.2: निवेश और संपत्ति मामलों में क्या सावधानी रखें?
उत्तर: प्रयासों में लगातार रहें, अवसर सही समय पर आएगा.

प्र.3: प्रेम जीवन कैसा रहेगा?
उत्तर: मजबूत और सुखद, भरोसे और समझदारी से जुड़े.

प्र.4: स्वास्थ्य के लिए क्या सावधानी रखें?
उत्तर: खान-पान संतुलित रखें, हल्की थकान या मौसमी बीमारियों से सतर्क रहें.

प्र.5: शुभ उपाय क्या है?
उत्तर: शिव चालीसा का पाठ और भगवान शिव को जल अर्पित करें.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें. 

About the author एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर अनीष व्यास

पाल बालाजी ज्योतिष संस्थान जयपुर जोधपुर के निदेशक 'डॉक्टर अनीष व्यास' देश के जाने-माने प्रतिष्ठित ज्योतिषाचार्य हैं. पाल बालाजी के भक्त के रूप में इन्हें जाना जाता है. वैदिक ज्योतिष पर इनका कार्य सराहनीय है. इनकी भविष्यवाणियां काफी सटीक होती हैं. इनके लेख विभिन्न मंचों पर प्रकाशित होते रहते हैं, इन्हें भविष्यफल और दैनिक राशिफल बताने में महारत प्राप्त है. इन्हें हस्तरेखा और वास्तु विशेषज्ञ के रूप में भी जाना जाता है. देश के अलावा विदेशों में भी उनके काफी संख्या में फॉलोअर्स है. सोशल मीडिया पर भी यह एक्टिव रहते हैं.  इनकी अब तक 497 से अधिक भविष्यवाणियां सच साबित हो चुकी हैं.डॉक्टर अनीष व्यास को बचपन से ही कर्मकांड और ज्योतिष की शिक्षा-दीक्षा विरासत में प्राप्त हुई. एम.ए. पत्रकारिता में गोल्ड मेडल प्राप्त कर पीएचडी की उपाधि हासिल कर चुके हैं. डॉ. अनीष व्यास के ज्योतिष विषय पर आधारित लेख देश के प्रमुख समाचार पत्रों में नियमित रूप से प्रकाशित होते हैं. इसके साथ ही विभिन्न न्यूज चैनल में लाईव शो में प्रतिभाग करते रहते हैं.
Read
Published at : 23 Sep 2025 11:17 AM (IST)
Tags :
Sagittarius Horoscope Sagittarius Weekly Horoscope Dhanu Saptahik Rashifal
और पढ़ें
