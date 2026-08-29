Weekly Love Horoscope: 30 अगस्त से 5 सितंबर 2026 का नया सप्ताह प्रेम, रोमांस और रिश्तों के लिहाज से कई राशियों के जीवन में नई ताजगी, गहरा जुड़ाव और खुशियां लेकर आ रहा है. कुछ राशियों के लिए पुरानी गलतफहमियां दूर करने और नए रिश्ते की शुरुआत का समय है, तो वहीं कुछ को बातचीत में संयम बरतने की आवश्यकता होगी.

आइए जानते हैं ज्योतिषाचार्य संजीत कुमार मिश्रा से मेष से मीन तक सभी 12 राशियों का विस्तृत साप्ताहिक लव राशिफल.

मेष राशि का साप्ताहिक लव राशिफल

प्रेम जीवन

आपके प्रेम जीवन के लिए यह सप्ताह बेहद खास और यादगार रहने वाला है. ग्रहों की स्थिति आपके पक्ष में है, जिससे आप अपने पार्टनर के साथ एक अनोखा और गहरा जुड़ाव महसूस करेंगे. पिछले समय में आई थोड़ी सी दूरियां या अनबन इस सप्ताह पूरी तरह से दूर हो जाएंगी. आपके रिश्तों में एक नई चमक और ताजगी आएगी, जिससे आपका रोमांस एक नए उत्साह से भर जाएगा.

पारिवारिक जीवन

घर का वातावरण इस सप्ताह काफी शांतिपूर्ण और प्रसन्न रहेगा. आपके प्रेम संबंधों को लेकर परिवार के बड़े-बुजुर्गों का पूर्ण सहयोग और आशीर्वाद आपको मिलेगा. परिवार के सदस्यों के साथ मिलकर कोई धार्मिक या मांगलिक कार्य हो सकता है, जिससे घर में खुशहाली का माहौल बनेगा. आपका परिवार आपकी खुशी देखकर खुश रहेगा.

शादीशुदा लोगों का वैवाहिक जीवन

विवाहित जोड़ों के लिए यह समय आपसी तालमेल और विश्वास को और मजबूत बनाने वाला है. जीवनसाथी की अनसुनी बातों को समझने की क्षमता इस सप्ताह आपमें बढ़ेगी. आप दोनों मिलकर किसी नए काम की योजना बना सकते हैं या कहीं ब्रेक लेकर घूमने जा सकते हैं, जिससे वैवाहिक जीवन में प्यार और मिठास बनी रहेगी.

सिंगल्स के लिए सलाह

इस राशि के सिंगल लोगों के लिए भी यह सप्ताह बहुत ही विशेष रहने वाला है. अगर आप लंबे समय से किसी को अपने दिल की बात बताने का इंतजार कर रहे थे, तो यह सही समय है. दोस्तों के जरिए आपकी मुलाकात किसी ऐसे व्यक्ति से हो सकती है, जो आपकी सोच से मेल खाता हो. बस संबंध बनाने में जल्दबाजी न करें, धीरे-धीरे समझदारी से आगे बढ़ें.

प्रेम जीवन के उपाय

प्रेम जीवन में और अधिक मधुरता लाने के लिए शुक्रवार के दिन सफेद वस्त्र पहनें और भगवान विष्णु या लक्ष्मी जी को चमेली के फूल अर्पित करें. अपने बेडरूम में गुलाब जल का छिड़काव करें, इससे नकारात्मक ऊर्जा दूर होगी और पार्टनर के बीच प्यार बढ़ेगा.

लकी अंक: 6

6 लकी रंग: गुलाबी

वृषभ राशि का साप्ताहिक लव राशिफल

प्रेम जीवन

इस सप्ताह आपके प्रेम जीवन में मधुरता और अनुकूलता बढ़ेगी. बीते समय में हुई गलतफहमियां और छोटे-मोटे मतभेद दूर होने के संकेत हैं. आप अपने पार्टनर की भावनाओं और उन बातों को बेहतर तरीके से समझ पाएंगे, जिन्हें अब तक नजरअंदाज कर रहे थे. रोमांटिक माहौल आपके रिश्ते में आकर्षण और अपनापन बढ़ाएगा. एक-दूसरे के साथ समय बिताने से भावनात्मक जुड़ाव और गहरा होगा.

पारिवारिक जीवन

परिवार के लिहाज से यह सप्ताह सकारात्मक रहने वाला है. घर का माहौल शांत और सुखद रहेगा. परिवार के सदस्यों के साथ मिलकर किसी धार्मिक या सामाजिक कार्यक्रम में शामिल होने का अवसर मिल सकता है. घर के बड़े-बुजुर्गों का आशीर्वाद और बच्चों की खुशियां आपका मन प्रसन्न करेंगी. आपसी सहयोग बढ़ने से पारिवारिक रिश्ते और मजबूत होंगे.

शादीशुदा लोगों का वैवाहिक जीवन

विवाहित लोगों के लिए सप्ताह बेहद शुभ रह सकता है. जीवनसाथी के साथ तालमेल बेहतर होगा और रिश्ते में प्रेम बढ़ेगा. आप दोनों साथ में कहीं घूमने या डिनर पर जाने का प्लान बना सकते हैं. पिछले दिनों रिश्ते में आया ठंडापन दूर होगा और एक-दूसरे के प्रति विश्वास मजबूत होगा. वैवाहिक जीवन में नई ऊर्जा और उत्साह महसूस करेंगे.

सिंगल्स के लिए सलाह

जो लोग अभी सिंगल हैं, उन्हें बीते रिश्तों की यादों से बाहर निकलकर भविष्य पर ध्यान देना चाहिए. दोस्तों की पार्टी या सामाजिक कार्यक्रम में शामिल होना आपके लिए फायदेमंद हो सकता है. आपकी सकारात्मक सोच और बातचीत का अंदाज किसी खास व्यक्ति को आकर्षित कर सकता है. हालांकि, नए रिश्ते में जल्दबाजी न करें और सामने वाले को समझने के लिए पर्याप्त समय दें.

प्रेम जीवन के उपाय

रिश्तों में मिठास बढ़ाने के लिए शुक्रवार को चमेली के तेल में चंदन मिलाकर पार्टनर के माथे पर तिलक लगाने की मान्यता है. सफेद वस्त्र पहनकर 'ॐ शुक्र देवाय नमः' मंत्र का जाप भी कर सकते हैं.

लकी अंक: 5

5 लकी रंग: सफेद

मिथुन राशि का साप्ताहिक लव राशिफल

मिथुन राशि वाले जातकों के लिए यह सप्ताह संवाद की दृष्टि से बेहद खास रहने वाला है. इस दौरान आप अपने साथी के सामने अपने विचारों और भावनाओं को बेहद खुलकर और निर्भयता से साझा करेंगे. आपकी यह सार्थक बातचीत आपके रिश्ते में चली आ रही सभी गलतफहमियों को जड़ से दूर करेगी, जिससे आपका रिश्ता पहले से कहीं ज्यादा मजबूत, पारदर्शी और विश्वसनीय बनेगा.

प्रेम जीवन

प्रेमी जोड़ों के लिए समय अनुकूल रहेगा. पिछले कुछ समय से जो खामोशी या आक्रोश था, वह आपके खुलकर बात करने से समाप्त होगा. आप एक-दूसरे की भावनात्मक जरूरतों को गहराई से समझेंगे. कहीं बाहर घूमने जाने से रोमांस फिर से जीवंत होगा.

पारिवारिक जीवन

घर के माहौल में सकारात्मक सुधार आएगा. परिवार के बड़े सदस्यों के साथ अगर कोई मतभेद चल रहा था, तो उसे आपके बातचीत के कौशल से सुलझाने में मदद मिलेगी. भाई-बहनों का पूरा सहयोग बना रहेगा और परिवार में खुशहाली का माहौल रहेगा.

शादीशुदा लोगों का वैवाहिक जीवन

विवाहित जीवन में आपसी तालमेल और अंडरस्टैंडिंग गहराएगी. जीवनसाथी के साथ किसी वित्तीय या घरेलू मुद्दे पर बैठकर निर्णय लेना फायदेमंद रहेगा. दांपत्य जीवन में प्यार और नजदीकियां बढ़ने से मानसिक शांति मिलेगी.

सिंगल्स के लिए सलाह

अविवाहित जातकों को सलाह दी जाती है कि अपनी बातों को बहुत जल्दबाजी में शेयर न करें. नए लोगों से मिलते समय उन्हें पहले अच्छे से समझें. दोस्ती में ही आपको इस सप्ताह कोई खास व्यक्ति मिल सकता है, इसलिए धैर्य रखें.

प्रेम जीवन के उपाय

शुक्रवार के दिन सफेद रंग के वस्त्र धारण करें. पूजा स्थल पर चमेली के तेल का दीपक जलाकर अपने प्रेमी या जीवनसाथी की अच्छी सेहत और लंबी उम्र की प्रार्थना करें. इससे रिश्तों में मिठास बनी रहती है.

लकी अंक: 7

7 लकी रंग: हल्का हरा

कर्क राशि का साप्ताहिक लव राशिफल

प्रेम जीवन

इस सप्ताह प्रेमी जोड़ों को बातचीत के दौरान अपने शब्दों का चयन सोच-समझकर करना होगा. आपकी भावनाएं गहरी रहेंगी, लेकिन उन्हें सही तरीके से व्यक्त न कर पाने पर पार्टनर को उपेक्षित महसूस हो सकता है. छोटी बातों पर नाराज होने के बजाय खुलकर संवाद करें. अपनी भावनाओं को स्पष्ट रखने से रिश्ते में गलतफहमियां कम होंगी और आपसी समझ बेहतर होगी.

पारिवारिक जीवन

परिवार में इस सप्ताह थोड़ा तनावपूर्ण माहौल बन सकता है. किसी मुद्दे को लेकर आपके विचार परिवार के अन्य सदस्यों से अलग हो सकते हैं. पुरानी गलतफहमी दोबारा सामने आने की भी संभावना है. ऐसे में बहस करने के बजाय शांत रहकर अपना पक्ष रखें. रिश्तों को संभालने के लिए आपको पहल करनी पड़ सकती है.

शादीशुदा लोगों का वैवाहिक जीवन

विवाहित लोगों के लिए सप्ताह थोड़ा चुनौतीपूर्ण रह सकता है. पुरानी और अनसुलझी बातें फिर से चर्चा में आ सकती हैं. जीवनसाथी के व्यवहार में बदलाव को तुरंत गलत न समझें. संवाद की कमी रिश्ते में दूरी बढ़ा सकती है. इसलिए रोज रात कुछ समय साथ बिताएं और बिना किसी आरोप के मन की बातें साझा करें.

सिंगल्स के लिए सलाह

सिंगल जातकों को नए लोगों से बातचीत करते समय थोड़ा सतर्क रहना चाहिए. किसी व्यक्ति की बातों या आकर्षण से प्रभावित होकर तुरंत भावनात्मक निर्णय लेने से बचें. कम्युनिकेशन गैप आपको गलत व्यक्ति की ओर आकर्षित कर सकता है. नए रिश्ते को आगे बढ़ाने से पहले सामने वाले के व्यवहार और सोच को समझने की कोशिश करें.

प्रेम जीवन के उपाय

रिश्तों में मधुरता और संवाद बढ़ाने के लिए शुक्रवार को भगवान विष्णु को चंदन का तिलक अर्पित करने की मान्यता है. प्रतिदिन सुबह पार्टनर या परिवार के सदस्यों को तुलसी का एक पत्ता देने की परंपरा भी अपनाई जा सकती है. माना जाता है कि इससे रिश्तों में सकारात्मकता बढ़ती है.

लकी अंक: 2

2 लकी रंग: कत्था

सिंह राशि का साप्ताहिक लव राशिफल

पारिवारिक जीवन

घरेलू मामलों के लिहाज से यह सप्ताह बेहद सकारात्मक रहने वाला है. परिवार के सदस्यों का पूरा सहयोग और स्नेह आपको मिलेगा. घर में किसी खास अवसर या शुभ समाचार के आने से माहौल खुशनुमा हो सकता है. छोटे भाई-बहनों के साथ आपका तालमेल बेहतर रहेगा. उनकी किसी परेशानी में मदद करने से रिश्तों में अपनापन और मजबूत होगा. परिवार के साथ बिताया समय आपको मानसिक सुकून भी देगा.

शादीशुदा लोगों का वैवाहिक जीवन

विवाहित जातकों के लिए यह सप्ताह प्रेम और आपसी समझ से भरा रहेगा. जीवनसाथी के साथ रिश्ते में मजबूती आएगी और एक-दूसरे के प्रति विश्वास बढ़ेगा. आप दोनों किसी धार्मिक स्थल की यात्रा या लंबी ड्राइव का प्लान बना सकते हैं. बीते समय की गलतफहमियों को बातचीत के जरिए दूर करने के लिए यह समय अनुकूल है. खुलकर अपनी भावनाएं साझा करने से रिश्ते में नई गर्माहट आएगी.

सिंगल्स के लिए सलाह

जो लोग अभी सिंगल हैं, उनके लिए सप्ताह रोमांस के लिहाज से खास रह सकता है. आपका आत्मविश्वास और आकर्षक व्यक्तित्व दूसरों का ध्यान खींचेगा. किसी सोशल गैदरिंग, पारिवारिक आयोजन या दोस्तों के माध्यम से किसी खास व्यक्ति से मुलाकात हो सकती है. हालांकि, नए रिश्ते में जल्दबाजी करने के बजाय पहले सामने वाले की सोच और स्वभाव को अच्छी तरह समझना बेहतर रहेगा.

प्रेम जीवन के उपाय

रिश्तों में प्रेम और सकारात्मकता बनाए रखने के लिए शुक्रवार को सफेद रंग के वस्त्र पहनने की मान्यता है. भगवान विष्णु को चमेली के फूल अर्पित करें और शुद्ध घी का दीपक जलाएं. श्रद्धा के साथ की गई यह पूजा मन को शांति देने और रिश्तों में मधुरता बढ़ाने में सहायक मानी जाती है.

लकी अंक: 3

3 लकी रंग: सुनहरा

कन्या राशि का साप्ताहिक लव राशिफल

प्रेम जीवन

प्रेमी जोड़ों के लिए यह सप्ताह आत्ममंथन और रिश्ते को बेहतर बनाने का अवसर लेकर आएगा. आप अपने स्वभाव में आने वाली चिड़चिड़ाहट और जरूरत से ज्यादा आलोचना करने की आदत को पहचान पाएंगे. अपनी कमियों को स्वीकार कर पार्टनर से खुलकर बातचीत करेंगे. इससे पिछले मतभेद दूर होंगे और रिश्ते में प्यार, विश्वास और भावनात्मक गहराई बढ़ेगी.

पारिवारिक जीवन

घर-परिवार के लिए सप्ताह सकारात्मक रहने वाला है. आपको महसूस होगा कि आपका सीधे और तीखे अंदाज में बोलना कई बार अपनों को ठेस पहुंचा देता है. इस बात को समझकर बातचीत में नरमी लाने की कोशिश करेंगे. छोटे भाई-बहनों का सहयोग और माता-पिता का आशीर्वाद आपका आत्मविश्वास बढ़ाएगा. परिवार में आपसी समझ और अपनापन मजबूत होगा.

शादीशुदा लोगों का वैवाहिक जीवन

विवाहित जातकों के लिए यह सप्ताह रिश्ते में नई ऊर्जा लाने वाला रहेगा. आप महसूस करेंगे कि काम की व्यस्तता के कारण जीवनसाथी को पर्याप्त समय नहीं दे पा रहे थे. इस कमी को स्वीकार करते हुए उनकी भावनाओं और उम्मीदों को समझने का प्रयास करेंगे. साथ में क्वालिटी टाइम बिताने से भावनात्मक दूरी कम होगी और वैवाहिक रिश्ता पहले से मजबूत बनेगा.

सिंगल्स के लिए सलाह

सिंगल लोगों को अपनी परफेक्शनिस्ट सोच पर थोड़ा नियंत्रण रखने की जरूरत है. किसी व्यक्ति की छोटी कमियों को देखकर तुरंत फैसला न लें. उसके अच्छे गुणों और व्यवहार को समझने की कोशिश करें. नए रिश्ते की संभावनाओं के लिए अपने सामाजिक दायरे को बढ़ाएं और नए लोगों से मिलने-जुलने में संकोच न करें.

प्रेम जीवन के उपाय

रिश्तों में सकारात्मकता और मधुरता बनाए रखने के लिए बुधवार को सफेद वस्त्र पहनने की मान्यता है. भगवान गणेश को दूर्वा अर्पित करें और अपने प्रियजन के अच्छे स्वास्थ्य एवं लंबी आयु की कामना करें. श्रद्धा के साथ की गई पूजा मन में सकारात्मक भाव बढ़ा सकती है.

लकी अंक: 2

2 लकी रंग: समुद्री नीला

तुला राशि का साप्ताहिक लव राशिफल

प्रेम जीवन

इस सप्ताह तुला राशि वालों के रिश्ते में नयापन देखने को मिलेगा. पुरानी नीरसता और खीज दूर होगी, और आप अपने साथी के साथ गहरा भावनात्मक जुड़ाव महसूस कर सकते हैं. आपके बीच की बातचीत में एक अलग ही मिठास आएगी. बिना कहे ही आप एक-दूसरे की भावनाओं को समझ पाएंगे, जिससे प्रेम जीवन में ताजगी का अहसास होगा.

पारिवारिक जीवन

पारिवारिक मोर्चे पर यह सप्ताह सौहार्दपूर्ण रहेगा. घर के वातावरण में शांति बनी रहेगी. यदि पिछले कुछ समय से परिवार में कोई मतभेद या विवाद चल रहा था, तो इस सप्ताह उसका सकारात्मक समाधान निकल सकता है. बड़ों का आशीर्वाद और भाई-बहनों का साथ आपकी मानसिक शांति बनाए रखेगा.

शादीशुदा लोगों का वैवाहिक जीवन

वैवाहिक जीवन के लिए यह समय बेहद खास है. पति-पत्नी के बीच अनबन कम होगी और आपसी तालमेल बढ़ेगा. आप दोनों मिलकर किसी धार्मिक स्थल पर जाने की योजना बना सकते हैं या कोई छोटी डेट प्लान कर सकते हैं. एक-दूसरे की जरूरतों को प्राथमिकता देने से रिश्ते में प्यार और गहराई आएगी.

सिंगल्स के लिए सलाह

जो लोग अभी तक सिंगल हैं, उन्हें इस सप्ताह सामाजिक कार्यक्रमों, पार्टियों या दोस्तों के ग्रुप में शामिल होना चाहिए. आपको कोई नया और खास व्यक्ति मिल सकता है. हालांकि, सलाह यह है कि भावुकता में बहकर कोई जल्दबाजी भरा फैसला न लें, पहले व्यक्ति को अच्छे से समझ लें.

प्रेम जीवन के उपाय

प्रेम जीवन में मधुरता बनाए रखने के लिए शुक्रवार के दिन सफेद वस्त्र धारण करें. एक लोटे में शुद्ध जल भरकर उसमें थोड़ा कच्चा दूध और चीनी मिलाकर किसी पीपल के पेड़ की जड़ में डालें. इसके बाद "ॐ शुक्राय नमः" का 11 बार जाप करें.

लकी अंक: 4

4 लकी रंग: मैरून

वृश्चिक राशि का साप्ताहिक लव राशिफल

प्रेम जीवन

इस सप्ताह आपके प्रेम जीवन में एक अनोखी ताजगी और नयापन महसूस होगा. पिछले कुछ समय से चल रही नाराजगी या अनबन दूर होगी. आपको अपने पुराने प्रेम और रोमांस को फिर से जीवंत होते हुए देखने को मिल सकता है. पार्टनर के साथ आपकी समझदारी बेहतर होगी और दोनों के बीच आकर्षण बढ़ेगा.

पारिवारिक जीवन

घर का माहौल इस सप्ताह काफी सकारात्मक और शांतिपूर्ण रहने वाला है. परिवार के सदस्यों का पूर्ण सहयोग आपको मानसिक तौर पर मजबूत बनाएगा. किसी खुशी के मौके पर परिवार में उत्सव का माहौल रहेगा. पुराने किसी विवाद का स्थायी समाधान निकलेगा, जिससे घर में सद्भाव और प्रेम बढ़ेगा.

शादीशुदा लोगों का वैवाहिक जीवन

वैवाहिक जीवन के लिए यह सप्ताह बेहद अनुकूल रहने वाला है. दांपत्य जीवन में आ रही दूरियां पूरी तरह से समाप्त होंगी. आप और आपके जीवनसाथी फिर से उसी पुराने रोमांस को महसूस करेंगे, जैसा शादी के शुरुआती दिनों में हुआ करता था. एक-दूसरे को छोटे-छोटे उपहार या सरप्राइज देकर रिश्ते में मिठास ला सकते हैं.

सिंगल्स के लिए सलाह

सिंगल लोगों के लिए यह सप्ताह अच्छी खबर लेकर आ सकता है. आपको आपका जीवनसाथी मिलने के प्रबल योग बन रहे हैं. सलाह है कि आप अपने आप को घर में सीमित न रखें, बल्कि सामाजिक कार्यक्रमों या दोस्तों की पार्टी में जरूर जाएं. हालांकि, नए रिश्ते में जल्दबाजी से निर्णय लेने से बचें, पहले अच्छी तरह समझ लें.

प्रेम जीवन के उपाय

रिश्तों में प्यार बनाए रखने के लिए शुक्रवार के दिन मां लक्ष्मी और शुक्र देव को गुलाब के फूल अर्पित करें. प्रतिदिन सुबह अपने पार्टनर का नाम लेकर एक चम्मच शहद खाएं. शनिवार को तेल का दान करें. बेडरूम में गुलाबी रंग की मोमबत्ती (कैंडल) जलाने से नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है और प्रेम बढ़ता है.

लकी अंक: 9

9 लकी रंग: चारकोल ग्रे

धनु राशि का साप्ताहिक लव राशिफल

प्रेम जीवन

इस सप्ताह धनु राशि वालों का अपने साथी के साथ सामंजस्य बना रहेगा. आपके और आपके प्रियजन के बीच की बातचीत में मधुरता आएगी. इस दौरान आपको कोई सुखद समाचार सुनने को मिल सकता है, जिससे आपका मन प्रसन्न हो जाएगा. पहले से चल रही किसी गलतफहमी का भी समाधान होगा, जिससे रिश्ते में पहले जैसी गर्माहट वापस लौट आएगी. आप अपने मन की बातें आसानी से साझा कर पाएंगे.

पारिवारिक जीवन

पारिवारिक मोर्चे पर यह सप्ताह काफी अनुकूल रहने वाला है. घर का वातावरण शांत और खुशनुमा बना रहेगा. छोटे भाई-बहनों का पूरा सहयोग आपको मिलेगा. परिवार के किसी बुजुर्ग के स्वास्थ्य में सुधार होने की सुखद सूचना मिल सकती है. घर पर किसी धार्मिक आयोजन या छोटे समारोह का आयोजन हो सकता है, जिसमें सभी सदस्य साथ-साथ खुशियां मनाएंगे.

शादीशुदा लोगों का वैवाहिक जीवन

विवाहित जीवन में प्यार और विश्वास का दोहरा बंधन रहेगा. जीवनसाथी के साथ आपकी सोच में तालमेल बैठेगा. आप दोनों मिलकर कोई नई योजना बना सकते हैं. व्यस्त दिनचर्या के बावजूद आप एक-दूसरे के लिए समय निकाल पाएंगे. संतान पक्ष की ओर से भी कोई अच्छी खबर आपके चेहरे पर मुस्कान लाएगी.

सिंगल्स के लिए सलाह

जो लोग अभी तक किसी रिश्ते में नहीं हैं, उन्हें इस सप्ताह अपने आस-पास के लोगों पर ध्यान देना चाहिए. आपका कोई पुराना दोस्त ही आपका लाइफ पार्टनर बन सकता है. हालांकि, किसी भी नए रिश्ते में जल्दबाजी में निर्णय लेने से बचें और रिश्ते को समझने के लिए पर्याप्त समय दें.

प्रेम जीवन के उपाय

प्रेम जीवन में मधुरता बनाए रखने के लिए शुक्रवार के दिन सफेद वस्त्र पहनें. भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी को सफेद फूल अर्पित करें. अपने पार्टनर को उपहार देते समय पीले रंग की वस्तु या गुलाब का फूल जरूर दें. इससे रिश्तों में आ रही कड़वाहट दूर होगी.

लकी अंक: 3

3 लकी रंग: क्रीम

मकर राशि का साप्ताहिक लव राशिफल

प्रेम जीवन

प्रेमी जोड़ों के लिए यह सप्ताह रोमांस और उत्साह से भरपूर रह सकता है. आपके भीतर ऊर्जा और सकारात्मकता बनी रहेगी, जिसका असर रिश्ते पर भी दिखाई देगा. पार्टनर के साथ कहीं घूमने, डिनर डेट पर जाने या कोई खास प्लान बनाने का मौका मिल सकता है. बीते समय की नाराजगी और छोटी-मोटी गलतफहमियां दूर होंगी. साथ में बिताया समय रिश्ते में फिर से प्यार और गर्माहट बढ़ाएगा.

पारिवारिक जीवन

परिवार के लिहाज से सप्ताह खुशियों और सकारात्मकता से भरा रहेगा. घर के सदस्यों के साथ किसी धार्मिक या सामाजिक आयोजन में शामिल होने का अवसर मिल सकता है. परिवार के बीच उत्साह और अपनापन बना रहेगा. बड़े-बुजुर्गों का आशीर्वाद मिलेगा, वहीं बच्चों की खुशियां घर के माहौल को और खुशनुमा बनाएंगी.

शादीशुदा लोगों का वैवाहिक जीवन

विवाहित जातकों के लिए यह सप्ताह रिश्ते में नई ऊर्जा लेकर आएगा. व्यस्त दिनचर्या से समय निकालकर आप जीवनसाथी के साथ क्वालिटी टाइम बिताने की कोशिश करेंगे. साथ में पुरानी यादों को ताजा करने और कहीं घूमने का प्लान बन सकता है. इससे आपसी प्रेम, विश्वास और समझदारी बढ़ेगी. वैवाहिक जीवन में रोमांस का नया रंग देखने को मिल सकता है.

सिंगल्स के लिए सलाह

सिंगल लोगों की जिंदगी में किसी खास व्यक्ति की एंट्री होने की संभावना है. नए व्यक्ति के प्रति आकर्षण महसूस हो सकता है, लेकिन भावनाओं में बहकर तुरंत कोई फैसला न लें. सामने वाले को समझने के लिए समय दें. धीरे-धीरे रिश्ते को आगे बढ़ाने से आप उसकी वास्तविक भावनाओं और सोच को बेहतर तरीके से जान पाएंगे.

प्रेम जीवन के उपाय

प्रेम संबंधों में सकारात्मकता और मजबूती के लिए शुक्रवार को किसी जरूरतमंद व्यक्ति को मिठाई दान करने की मान्यता है. रात को सोने से पहले अपने प्रियजन को याद करते हुए उनकी लंबी और सुखी जिंदगी की कामना करें. सकारात्मक भाव रिश्ते में अपनापन बढ़ाने में मदद कर सकते हैं.

लकी अंक: 4

4 लकी रंग: गुलाबी

कुंभ राशि का साप्ताहिक लव राशिफल

प्रेम जीवन

कुंभ राशि के प्रेमी जोड़े इस सप्ताह एक-दूसरे के साथ बहुत ही अच्छा और यादगार समय बिताएंगे. आप अपने साथी के साथ मिलकर अपने भविष्य की योजनाओं पर गंभीरता से चर्चा करेंगे, जिससे आपके रिश्ते में एक नया आत्मविश्वास पैदा होगा. पिछले समय से चले आ रहे किसी भी तरह के विवाद या नकारात्मक चीजों को दूर करने की पूरी कोशिश करेंगे.

पारिवारिक जीवन

पारिवारिक मोर्चे पर यह सप्ताह काफी अनुकूल रहने वाला है. घर का वातावरण पूरी तरह से सकारात्मक और शांतिपूर्ण रहेगा. आप अपने माता-पिता का पूर्ण सहयोग और आशीर्वाद प्राप्त करेंगे. परिवार के सदस्यों के साथ मिलकर किसी धार्मिक या मनोरंजक कार्यक्रम में शिरकत करने से सबके बीच प्रेम और सद्भाव बढ़ेगा. छोटे भाई-बहनों का भी भरपूर साथ मिलेगा.

शादीशुदा लोगों का वैवाहिक जीवन

वैवाहिक जीवन के लिए यह समय अत्यंत हर्षदायक है. आप और आपके जीवनसाथी के बीच का तालमेल और रिश्ते की गहराई में वृद्धि होगी. घर या वित्तीय मामलों को लेकर होने वाली छोटी-छोटी अनबन पूरी तरह से समाप्त होगी. आप दोनों मिलकर बच्चों की उन्नति और घर की जिम्मेदारियों को बहुत समझदारी से निभाएंगे.

सिंगल्स के लिए सलाह

जो लोग अभी तक सिंगल हैं, उन्हें सलाह दी जाती है कि इस सप्ताह धीरज रखें. अपने आस-पास के लोगों पर ध्यान दें, क्योंकि आपकी मुलाकात किसी ऐसे व्यक्ति से हो सकती है जो आपके विचारों के समान है. किसी भी नए रिश्ते में जल्दबाजी में कदम उठाने से बचें. खुद पर भी ध्यान दें और अपनी पर्सनैलिटी को बेहतर बनाने पर फोकस करें.

प्रेम जीवन के उपाय

प्रेम जीवन में मधुरता बनाए रखने के लिए प्रतिदिन सुबह सूर्य देव को जल अर्पित करें और 'ॐ शुक्राय नमः' मंत्र का जाप करें. शनिवार के दिन नीले वस्त्र पहनकर किसी जरूरतमंद व्यक्ति को भोजन कराएं.

लकी अंक: 4

4 लकी रंग: स्लेटी

मीन राशि का साप्ताहिक लव राशिफल

प्रेम जीवन

इस सप्ताह आपकी लव लाइफ में काफी रोमांस रहेगा, जिससे पार्टनर के साथ रिश्ते सुधरेंगे. पिछले समय से चल रही अनबन और गलतफहमियां दूर होंगी. आप दोनों के बीच भावनात्मक जुड़ाव मजबूत होगा. आपका पार्टनर आपके छोटे-छोटे प्रयासों और अचानक दिए गए सरप्राइज से काफी खुश होगा. सप्ताह का मध्य भाग रोमांटिक डेट और लंबी बातचीत के लिए अच्छा रहेगा. अपने मन की बातें खुलकर साझा करें.

शादीशुदा लोगों का वैवाहिक जीवन

वैवाहिक जीवन में यह सप्ताह मधुरता लेकर आएगा. जीवनसाथी के साथ आपका तालमेल काफी बेहतरीन होगा. घर के बेहद पुराने और गंभीर विषयों पर भी आप दोनों बातचीत करके सहमति बना सकते हैं. प्यार और सम्मान का माहौल घर में बना रहेगा, जिससे दांपत्य जीवन की राहें आसान होंगी.

पारिवारिक जीवन

प्रेम जीवन की इस सकारात्मकता का असर आपके पारिवारिक जीवन पर भी दिखेगा. घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार रहेगा. सदस्यों के साथ मनोरंजन और धार्मिक कार्यक्रमों में सहभागिता बढ़ेगी. हालांकि, बड़ों की सलाह को अनदेखा न करें, तभी घर में शांति बनी रहेगी.

सिंगल्स के लिए सलाह

जो लोग अभी तक सिंगल हैं, उनके लिए यह सप्ताह नए लोगों से मिलने-जुलने का है. किसी सोशल गैदरिंग या दोस्त के जरिए आपकी मुलाकात किसी ऐसे व्यक्ति से हो सकती है, जिससे आपके मन में शुरुआती आकर्षण पैदा हो सकता है. जल्दबाजी में कोई निर्णय लेने से बचें, रिश्ते को समय दें और उन्हें अच्छे से समझें.

प्रेम जीवन के उपाय

प्रेम जीवन में और अधिक मिठास लाने के लिए शुक्रवार के दिन सफेद वस्त्र पहनें. भगवान विष्णु और देवी लक्ष्मी को चंदन का तिलक लगाकर पुष्प अर्पित करें. पार्टनर को गुलाब का फूल भेंट करना इस सप्ताह शुभ रहेगा. शुक्र ग्रह को प्रसन्न करने के लिए मिठाई का दान करें.

लकी अंक: 6

6 लकी रंग: लैवेंडर

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