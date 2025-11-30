Dhanu Saptahik Tarot Rashifal 30 November to 6 December 2025: इस सप्ताह धनु राशि के लिए टैरो कार्ड्स मिश्रित परिणामों का संकेत दे रहे हैं. कार्ड्स बताते हैं कि यह एक सप्ताह आत्म-संयम, धैर्य और रिश्तों में संतुलन बनाए रखने का समय है. Five of Wands और Ten of Wands जैसे कार्ड्स दर्शाते हैं कि पारिवारिक व सामाजिक क्षेत्र में कुछ तनावपूर्ण परिस्थितियाँ बन सकती हैं.

स्वास्थ्य (Health)

इस सप्ताह स्वास्थ्य के मामले में सतर्क रहने की आवश्यकता है. Nine of Swords संकेत देता है कि मानसिक थकान, अनिद्रा या तनाव बढ़ सकता है. पुराने रोग उभर सकते हैं और थकावट अधिक महसूस होगी. सिर, पेट या रक्तचाप संबंधी समस्या परेशान कर सकती है. स्वयं की देखभाल और आराम को प्राथमिकता दें.

व्यवसाय (Business)

व्यापार में लेन–देन सोच-समझकर करें. कार्ड्स बताते हैं कि किसी पर आंख मूंदकर भरोसा करने से नुकसान हो सकता है. साझेदारी में चल रहे कामों को सावधानी से संभालें. सप्ताह के मध्य में अचानक कोई बाधा आ सकती है.

Seven of Pentacles संकेत देता है कि प्रयास जारी रखें, परिणाम समय पर मिलेंगे.

नौकरी (Job)

नौकरीपेशा लोगों के लिए यह सप्ताह थोड़ा चुनौतीपूर्ण रहेगा. वरिष्ठों के साथ संवाद में संयम रखें वरना गलतफहमी बढ़ सकती है. जो लोग नई नौकरी की तलाश में हैं उन्हें अभी धैर्य रखना होगा. सप्ताह के अंत में स्थिति थोड़ी सुधरेगी.

प्रेम (Love)

प्रेम संबंधों में भावनात्मक दूरी या गलतफहमियां उत्पन्न हो सकती हैं. अपने पार्टनर से खुलकर बात करें. अविवाहित लोगों को अभी किसी नए रिश्ते में जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए.

परिवार (Family)

सप्ताह की शुरुआत में परिवार के सदस्यों के साथ किसी बात पर विवाद हो सकता है. भाई–बहनों से संबंधित चिंता बढ़ सकती है. जीवनसाथी के स्वास्थ्य को लेकर मन चिंतित रह सकता है. घर के वातावरण को शांत रखने के लिए धैर्य जरूरी है.

साप्ताहिक उपाय

गुरुवार को पीली दाल या हल्दी दान करें.

प्रतिदिन सुबह “ॐ नमः भगवते वासुदेवाय” मंत्र का 108 बार जाप करें.

घर में शांत ऊर्जा बनाए रखने के लिए कपूर जलाएं.

माता-पिता का आशीर्वाद लेकर ही किसी महत्वपूर्ण कार्य की शुरुआत करें.

FAQs

1. क्या टैरो कार्ड भविष्य को बदल सकते हैं?

टैरो भविष्य नहीं बदलते, बल्कि सही दिशा दिखाते हैं ताकि आप बेहतर निर्णय लेकर परिणाम बदल सकें.

2. टैरो राशिफल कितने दिनों के लिए प्रभावी होता है?

साप्ताहिक टैरो 7 दिनों के लिए मार्गदर्शन देता है, लेकिन ऊर्जा आपके कर्मों के अनुसार कम-ज्यादा हो सकती है.

3. क्या टैरो रीडिंग हर राशि पर समान प्रभाव डालती है?

नहीं, यह ऊर्जा, ग्रहों और व्यक्तिगत परिस्थितियों के आधार पर अलग-अलग परिणाम देती है.

4. क्या टैरो रीडिंग नकारात्मक चीजों को दूर करने में मदद कर सकती है?

हाँ, टैरो आपको चेतावनी, उपाय और मार्गदर्शन देता है जिससे आप कठिन परिस्थितियों से बच सकते हैं.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.