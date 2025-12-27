हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
धनु टैरो साप्ताहिक राशिफल (28 दिसंबर 2025 से 3 जनवरी 2026): प्रेम, नौकरी और व्यापार में मिलेंगे सुनहरे अवसर

धनु टैरो साप्ताहिक राशिफल (28 दिसंबर 2025 से 3 जनवरी 2026): प्रेम, नौकरी और व्यापार में मिलेंगे सुनहरे अवसर

Sagittarius weekly tarot horoscope: टैरो संकेत दे रहे हैं कि इस सप्ताह धनु राशि वालों को धैर्य और अंतर्मन की बात सुननी है. करियर, धन, रिश्ते और हेल्थ के लिए लागू करने योग्य सलाह पढ़ें.

By : एस्ट्रोलॉजर नीतिका शर्मा | Edited By: Ankur Agnihotri | Updated at : 27 Dec 2025 06:00 PM (IST)
Key points generated by AI, verified by newsroom

Sagittarius Tarot Weekly Horoscope 28 December 2025 to 3 January 2026: टैरो कार्ड्स साफ इशारा कर रहे हैं कि यह सप्ताह धनु राशि वालों के लिए नई शुरुआत और साहसिक फैसलों का है.

अगर लंबे समय से कोई आइडिया या प्लान मन में चल रहा है, तो अब उसे आगे बढ़ाने का वक्त है. लेकिन सिर्फ उत्साह से नहीं जोखिम सोच-समझकर लो. अपनी सहज प्रवृत्ति पर भरोसा रखो, मगर आंख बंद करके नहीं.

धनु टैरो साप्ताहिक परिवार राशिफल

परिवार का माहौल सहयोगी रहेगा. अपनों से नई योजनाओं को लेकर चर्चा हो सकती है. उनकी सलाह को पूरी तरह नजरअंदाज मत करो कुछ बातें काम की निकल सकती हैं.

धनु टैरो साप्ताहिक लव राशिफल

प्रेम जीवन के लिए यह सप्ताह सुखद रहेगा. पार्टनर के साथ क्वालिटी टाइम बिताने का मौका मिलेगा. हफ्ते के बीच में डेट या छोटी यात्रा के योग बन रहे हैं. सिंगल लोगों के लिए नया कनेक्शन बन सकता है, लेकिन जल्दबाजी से बचना जरूरी है.

धनु टैरो साप्ताहिक बिजनेस राशिफल

व्यापार में नए प्रयोग करने का समय है. नई दिशा या नया प्रोजेक्ट शुरू हो सकता है. टैरो संकेत देता है कि अगर प्लानिंग ठोस है, तो ग्रोथ मिलेगी. बिना तैयारी के रिस्क लिया तो नुकसान तय है.

धनु टैरो साप्ताहिक नौकरी राशिफल

नौकरीपेशा लोगों के लिए यह सप्ताह बदलाव का संकेत दे रहा है. नई जिम्मेदारी या नया अवसर मिल सकता है. डरने के बजाय इसे सीखने का मौका समझो यही आगे फायदा देगा.

धनु टैरो साप्ताहिक युवा व करियर राशिफल

युवाओं के लिए यह समय एक्सप्लोर करने का है. नई स्किल सीखने या अलग फील्ड में कदम रखने का मन बनेगा. सही दिशा चुनी तो यह फैसला भविष्य बदल सकता है.

धनु टैरो साप्ताहिक धन राशिफल

आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी. नई शुरुआत के चलते कुछ खर्च बढ़ सकते हैं. बजट बनाकर चलोगे तो दिक्कत नहीं आएगी.

धनु टैरो साप्ताहिक स्वास्थ्य राशिफल

ऊर्जा का स्तर अच्छा रहेगा. हालांकि ज्यादा जोश में रूटीन बिगाड़ना नुकसान दे सकता है. संतुलन जरूरी है.

शुभ अंक: 3
शुभ रंग: पीला
उपाय: गुरुवार के दिन केले के पेड़ में जल चढ़ाएं और किसी जरूरतमंद को दान करें.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें. 

About the author एस्ट्रोलॉजर नीतिका शर्मा

नीतिका शर्मा एक प्रतिष्ठित ज्योतिषाचार्य एवं फेमस टैरो कार्ड रीडर है. एमएससी कंप्यूटर साइंस से पोस्ट ग्रेजुएट और ज्योतिष प्रवीण एवं ज्योतिष विशारद् शिक्षा प्राप्त नीतिका शर्मा के लेख विभिन्न समाचार पत्रों एवं टीवी चैनल में प्रकाशित होते रहते हैं. इन्हें वास्तु बताने में भी महारत हासिल है. ज्योतिष ग्रंथों का गहन अध्ययन करने के बाद आम जनमानस के जीवन को आसान और सुगम बनाने की दिशा में प्रयासरत नीतिका शर्मा की कई भविष्यवाणी सच साबित हो चुकी हैं. ज्योतिष विषय में इनका अनुभव 10 वर्षों से अधिक का है. 
Read
Published at : 27 Dec 2025 06:00 PM (IST)
Tags :
Sagittarius Weekly Horoscope Dhanu Rashifal Tarot Horoscope

Frequently Asked Questions

आर्थिक स्थिति के बारे में क्या कहा गया है?

आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी। नई शुरुआत के चलते कुछ खर्च बढ़ सकते हैं, लेकिन बजट बनाकर चलने से कोई दिक्कत नहीं आएगी।

Embed widget