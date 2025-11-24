Sagittarius Weekly Horoscope (23 से 29 नवंबर 2025): धनु राशि इस सप्ताह उतार-चढ़ाव से भरा रहेगा, सोच-समझकर फैसला लें!
Sagittarius Weekly Horoscope : धनु राशि वालों के लिए आने वाला सप्ताह मिलाजुला रहने वाला है. घरेलू समस्याओं को लेकर चिंता सता सकती है. व्यापार, प्यार और सेहत के बारे में ज पढ़ें धनु साप्ताहिक राशिफल.
Sagittarius Saptahik Rashifal 23 to 29 November 2025: यह सप्ताह अनुशासन और सावधानी से आगे बढ़ने वाला रहने वाला है. सप्ताह की शुरुआत में मनचाहा लाभ और सफलता पाने के लिए आलस्य, अभिमान और ढिलाई से दूर रहना जरूरी होगा. समय का सही उपयोग नहीं करने पर आगे चलकर पछतावा हो सकता है.
बिजनेस राशिफल:
बिजनेस में इस सप्ताह अत्यधिक सतर्कता की जरूरत है. कोई भी जल्दबाजी में न लें. यदि आप समझदारी और प्लानिंग के साथ आगे बढ़ते हैं, तो मनचाहा लाभ और प्रगति मिल सकती है. बाजार में प्रतिस्पर्धा अधिक रहेगी, इसलिए रणनीति मजबूत रखें.
नौकरी राशिफल:
जॉब में कार्यभार बढ़ सकता है। छोटी सी लापरवाही भी बड़ी परेशानी बन सकती है. प्रमोशन या अवसर हाथ से न जाए, इसलिए समय पर अपना काम पूरा करें. नौकरी की तलाश कर रहे लोगों को मिले हुए अवसरों को हल्के में नहीं लेना चाहिए.
लव और फैमिली राशिफल:
प्रेम संबंध सामान्य रहेंगे और आपसी समझ बनी रहेगी. मिड-वीक परिवार में किसी बात को लेकर गलतफहमी हो सकती है, इसलिए निर्णय लेते समय घरवालों की भावनाओं की अनदेखी न करें. जीवनसाथी की सेहत को लेकर मन चिंतित हो सकता है.
युवा और विद्यार्थी राशिफल:
कॉम्पिटिटिव व जनरल एग्जाम की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों को अधिक मेहनत की जरूरत है. युवाओं को किसी भी अवसर को खोने की भूल नहीं करनी चाहिए. ध्यान और फोकस बनाए रखें.
हेल्थ राशिफल:
सेहत को लेकर सतर्क रहें. पुरानी बीमारी उभर सकती है या मौसमी रोग परेशान कर सकते हैं. तनाव से दूर रहें और नियमित दिनचर्या अपनाएं.
भाग्यशाली अंक: 3
भाग्यशाली रंग: पीला
उपाय: गुरुवार को केले के पेड़ की पूजा करें और गरीबों को मीठा दान करें.
FAQs
Q1: क्या इस सप्ताह नौकरी में समस्याएं बढ़ सकती हैं?
A1: हां, लापरवाही से समस्याएं बढ़ सकती हैं, इसलिए काम समय पर करें.
Q2: क्या बिज़नेस में निवेश सही रहेगा?
A2: सोच-समझकर किए गए निर्णय लाभ देंगे, जल्दबाजी से बचें.
Q3: क्या स्वास्थ्य को लेकर कोई बड़ी चिंता है?
A3: पुरानी बीमारी उभर सकती है, इसलिए सावधानी बेहद जरूरी है.
Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.
