हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
धर्मराशिफलभविष्यवाणीहिंदू कैलेंडरफोटो गैलरीअंक शास्त्रवेब स्टोरीवास्तु शास्त्रग्रह गोचरएस्ट्रो स्पेशल
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलSagittarius Weekly Horoscope (23 से 29 नवंबर 2025): धनु राशि इस सप्ताह उतार-चढ़ाव से भरा रहेगा, सोच-समझकर फैसला लें!

Sagittarius Weekly Horoscope (23 से 29 नवंबर 2025): धनु राशि इस सप्ताह उतार-चढ़ाव से भरा रहेगा, सोच-समझकर फैसला लें!

Sagittarius Weekly Horoscope : धनु राशि वालों के लिए आने वाला सप्ताह मिलाजुला रहने वाला है. घरेलू समस्याओं को लेकर चिंता सता सकती है. व्यापार, प्यार और सेहत के बारे में ज पढ़ें धनु साप्ताहिक राशिफल.

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Edited By: Neshat Anjum | Updated at : 24 Nov 2025 12:59 AM (IST)
Preferred Sources

Sagittarius Saptahik Rashifal 23 to 29 November 2025: यह सप्ताह अनुशासन और सावधानी से आगे बढ़ने वाला रहने वाला है. सप्ताह की शुरुआत में मनचाहा लाभ और सफलता पाने के लिए आलस्य, अभिमान और ढिलाई से दूर रहना जरूरी होगा. समय का सही उपयोग नहीं करने पर आगे चलकर पछतावा हो सकता है. 

बिजनेस राशिफल:
बिजनेस में इस सप्ताह अत्यधिक सतर्कता की जरूरत है. कोई भी जल्दबाजी में न लें. यदि आप समझदारी और प्लानिंग के साथ आगे बढ़ते हैं, तो मनचाहा लाभ और प्रगति मिल सकती है. बाजार में प्रतिस्पर्धा अधिक रहेगी, इसलिए रणनीति मजबूत रखें.

नौकरी राशिफल:
जॉब में कार्यभार बढ़ सकता है। छोटी सी लापरवाही भी बड़ी परेशानी बन सकती है. प्रमोशन या अवसर हाथ से न जाए, इसलिए समय पर अपना काम पूरा करें. नौकरी की तलाश कर रहे लोगों को मिले हुए अवसरों को हल्के में नहीं लेना चाहिए.

लव और फैमिली राशिफल:
प्रेम संबंध सामान्य रहेंगे और आपसी समझ बनी रहेगी. मिड-वीक परिवार में किसी बात को लेकर गलतफहमी हो सकती है, इसलिए निर्णय लेते समय घरवालों की भावनाओं की अनदेखी न करें. जीवनसाथी की सेहत को लेकर मन चिंतित हो सकता है.

युवा और विद्यार्थी राशिफल:
कॉम्पिटिटिव व जनरल एग्जाम की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों को अधिक मेहनत की जरूरत है. युवाओं को किसी भी अवसर को खोने की भूल नहीं करनी चाहिए. ध्यान और फोकस बनाए रखें.

हेल्थ राशिफल:
सेहत को लेकर सतर्क रहें. पुरानी बीमारी उभर सकती है या मौसमी रोग परेशान कर सकते हैं. तनाव से दूर रहें और नियमित दिनचर्या अपनाएं.

भाग्यशाली अंक: 3
भाग्यशाली रंग: पीला
उपाय: गुरुवार को केले के पेड़ की पूजा करें और गरीबों को मीठा दान करें.

FAQs

Q1: क्या इस सप्ताह नौकरी में समस्याएं बढ़ सकती हैं?
A1: हां, लापरवाही से समस्याएं बढ़ सकती हैं, इसलिए काम समय पर करें.

Q2: क्या बिज़नेस में निवेश सही रहेगा?
A2: सोच-समझकर किए गए निर्णय लाभ देंगे, जल्दबाजी से बचें.

Q3: क्या स्वास्थ्य को लेकर कोई बड़ी चिंता है?
A3: पुरानी बीमारी उभर सकती है, इसलिए सावधानी बेहद जरूरी है.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
Read
Published at : 24 Nov 2025 12:59 AM (IST)
Tags :
Weekly Horoscope Sagittarius Weekly Horoscope Sagittarius Saptahik Rashifal
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
जी-20 में पहली बार नहीं हुई हैंडओवर सेरेमनी, अमेरिका बौखलाया, बोला - 'अफ्रीका ने अच्छा नहीं...'
जी-20 में पहली बार नहीं हुई हैंडओवर सेरेमनी, अमेरिका बौखलाया, बोला - 'अफ्रीका ने अच्छा नहीं...'
हिमाचल प्रदेश
विनय कुमार को हिमाचल कांग्रेस का चीफ बनाए जाने पर प्रतिभा सिंह बोलीं, 'यह सोच-समझकर...'
हिमाचल कांग्रेस का अध्यक्ष बदले जाने पर प्रतिभा सिंह की पहली प्रतिक्रिया, कह दी ये बड़ी बात
क्रिकेट
फाइनल में बांग्लादेश के सामने पाकिस्तान ढेर, बना सके सिर्फ 125 रन, BAN के पास चैंपियन बनने का मौका
फाइनल में बांग्लादेश के सामने पाकिस्तान ढेर, बना सके सिर्फ 125 रन, BAN के पास चैंपियन बनने का मौका
टेलीविजन
BB19 Weekend Ka Vaar: घर से बेघर हुआ ये कंटेस्टेंट, तान्या-अमाल को मिला एकता कपूर के शो का ऑफर
बिग बॉस 19 से बेघर हुआ ये कंटेस्टेंट, तान्या-अमाल को मिला एकता कपूर के शो का ऑफर
Advertisement

वीडियोज

Crime News :जिस्म के डर्टी गेम की लुटेरी भाभी | Sansani
Hapur News: स्क्रैप गोदाम में भीषण आग...तेज धामाकों से मचा हाहाकार | Fire News
SIR Controversy: मतदाता सूची का शुद्धिकरण, अब बंगाल का रण! | Mamata | Chitra Tripathi | TMC | UP SIR
UP SIR Controversy: 27 की 'पिक्चर' का टीजर रिलीज | Yogi Adityanath | Akhilesh | Sheerin Sheerin
Sandeep Chaudhary: घुसपैठियों पर निशाना...राजनीति का नया तराना! SIR Controversy | NRC
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
/ litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
/ litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
जी-20 में पहली बार नहीं हुई हैंडओवर सेरेमनी, अमेरिका बौखलाया, बोला - 'अफ्रीका ने अच्छा नहीं...'
जी-20 में पहली बार नहीं हुई हैंडओवर सेरेमनी, अमेरिका बौखलाया, बोला - 'अफ्रीका ने अच्छा नहीं...'
हिमाचल प्रदेश
विनय कुमार को हिमाचल कांग्रेस का चीफ बनाए जाने पर प्रतिभा सिंह बोलीं, 'यह सोच-समझकर...'
हिमाचल कांग्रेस का अध्यक्ष बदले जाने पर प्रतिभा सिंह की पहली प्रतिक्रिया, कह दी ये बड़ी बात
क्रिकेट
फाइनल में बांग्लादेश के सामने पाकिस्तान ढेर, बना सके सिर्फ 125 रन, BAN के पास चैंपियन बनने का मौका
फाइनल में बांग्लादेश के सामने पाकिस्तान ढेर, बना सके सिर्फ 125 रन, BAN के पास चैंपियन बनने का मौका
टेलीविजन
BB19 Weekend Ka Vaar: घर से बेघर हुआ ये कंटेस्टेंट, तान्या-अमाल को मिला एकता कपूर के शो का ऑफर
बिग बॉस 19 से बेघर हुआ ये कंटेस्टेंट, तान्या-अमाल को मिला एकता कपूर के शो का ऑफर
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
लखनऊ में गीता प्रेरणा उत्सव में शामिल हुए CM योगी, 'भारत ने जियो और जीने दो की प्रेरणा दी'
लखनऊ में गीता प्रेरणा उत्सव में शामिल हुए CM योगी, 'भारत ने जियो और जीने दो की प्रेरणा दी'
फैशन
Special Feature: ऐश्वर्या राय सरकार, स्टाइल और संस्कृति का संगम
ऐश्वर्या राय सरकार: स्टाइल और संस्कृति का संगम
ट्रेंडिंग
एक-दूजे की मुहब्बत में पड़े बिल्ली और कुत्ता, यूजर्स बोले- सोसायटी नहीं मानेगी डॉगेश भाई
एक-दूजे की मुहब्बत में पड़े बिल्ली और कुत्ता, यूजर्स बोले- सोसायटी नहीं मानेगी डॉगेश भाई
यूटिलिटी
ट्रेन में इलेक्ट्रिक केतली का इस्तेमाल किया तो देना पड़ेगा इतना जुर्माना, जान लें नियम
ट्रेन में इलेक्ट्रिक केतली का इस्तेमाल किया तो देना पड़ेगा इतना जुर्माना, जान लें नियम
ENT LIVE
IFFI GOA 2025: Sholay की वही Iconic Bike, क्या आप Re-Release पर फिर देखेंगे Jai-Veeru की यारी?
IFFI GOA 2025: Sholay की वही Iconic Bike, क्या आप Re-Release पर फिर देखेंगे Jai-Veeru की यारी?
ENT LIVE
IFFI Goa 2025: Vidhu Vinod Chopra ने याद किया कि कैसे 35 साल पहले Bhansali ने उड़ाए थे परिंदे!
IFFI Goa 2025: Vidhu Vinod Chopra ने याद किया कि कैसे 35 साल पहले Bhansali ने उड़ाए थे परिंदे!
ENT LIVE
IFFI 2025: Masterclass बनी Moment, Vidhu Vinod Chopra ने किया अपने Singing Talent से Impress
IFFI 2025: Masterclass बनी Moment, Vidhu Vinod Chopra ने किया अपने Singing Talent से Impress
ENT LIVE
IFFI GOA 2025: Mukesh Chhabra, Suparn Verma ने सिनेमा सेलिब्रेशन को बनाया और भी शानदार
IFFI GOA 2025: Mukesh Chhabra, Suparn Verma ने सिनेमा सेलिब्रेशन को बनाया और भी शानदार
ENT LIVE
मस्ती 4 स्क्वाड साक्षात्कार | रितेश, आफताब, रूही, एल्नाज़ और अधिक
मस्ती 4 स्क्वाड साक्षात्कार | रितेश, आफताब, रूही, एल्नाज़ और अधिक
Embed widget