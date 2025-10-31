हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलDhanu Masik Rashifal November 2025: धनु राशि मेहनत से तरक्की, रिश्तों में सुकून और नई दिशा की शुरुआत

Dhanu Masik Rashifal November 2025: धनु राशि के लिए नवंबर का महीना बिजनेस, परिवार, सेहत, शिक्षा, करियर, प्रेम और वैवाहिक जीवन के लिए कैसा रहेगा. जानें ज्योतिष से धनु मासिक राशिफल.

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Edited By: Harshika Mishra | Updated at : 31 Oct 2025 10:07 PM (IST)
Dhanu Masik Rashifal November 2025: नवंबर का महीना धनु राशि वालों के लिए आत्मविश्वास बढ़ाने वाला और कर्म प्रधान रहेगा. ग्रहों की स्थिति आपके प्रयासों को मजबूत बना रही है. हालांकि कुछ मामलों में धैर्य और समझदारी की आवश्यकता रहेगी. इस महीने आपको काम में अनुशासन और भावनात्मक संतुलन बनाए रखना होगा.

बिजनेस और वेल्थ:
1 से 19 नवंबर तक मंगल के प्रभाव से नए बिजनेसमैन फेस्टिव सीजन के बाद मार्केट की स्थिति को अच्छी तरह समझ पाएंगे. शुक्र के एकादश भाव में रहने से लाभ की स्थिति बनी रहेगी और रुका हुआ धन वापस मिलने के संकेत हैं. हालांकि 9 से 29 नवंबर तक बुध के वक्री होने से निर्णय लेते समय सावधानी आवश्यक है. 23 नवंबर के बाद पुराने कामों में प्रगति के योग बनेंगे.

जॉब और प्रोफेशन:
सूर्य के प्रभाव से महीने की शुरुआत में कामकाज का दबाव रहेगा, परंतु 16 नवंबर के बाद सूर्य-मंगल का पराक्रम योग जॉब और करियर में तरक्की दिलाएगा. प्रमोशन या नए प्रोजेक्ट का अवसर मिल सकता है. प्रतियोगियों से मुकाबला रहेगा, पर आप अपनी मेहनत से स्थिति को संतुलित रखेंगे.

फैमिली और रिलेशनशिप:
इस महीने पारिवारिक रिश्तों में थोड़ा उतार-चढ़ाव रहेगा. बुध के प्रभाव से छोटी-छोटी बातों पर विवाद हो सकते हैं, लेकिन शुक्र का सहयोग रिश्तों में मधुरता लाएगा. विवाहित लोगों को जीवनसाथी का सहयोग मिलेगा. प्रेम संबंधों में सावधानी रखें, गलतफहमियों से बचें.

स्टूडेंट्स और लर्नर्स:
प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले छात्रों के लिए यह समय मेहनत का है. ग्रहों की स्थिति बताती है कि प्रयासों के अनुरूप परिणाम मिलेंगे. विदेशी शिक्षा से जुड़ी समस्याएं दूर हो सकती हैं.

हेल्थ और ट्रैवल:
सेहत के लिहाज से यह महीना सामान्य रहेगा. मानसिक तनाव से बचें और खान-पान पर ध्यान दें. महीने के दूसरे भाग में परिवार के साथ छोटी यात्रा के योग बन रहे हैं.

उपाय:
1 नवंबर को भगवान विष्णु को पीले वस्त्र और तुलसी की माला अर्पित करें तथा गरीबों को गुड़ और चने का दान करें. 12 नवंबर को श्री कालभैरव अष्टमी पर कुत्तों को रोटी खिलाना शुभ रहेगा.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
Published at : 31 Oct 2025 10:07 PM (IST)
Sagittarius Horoscope Masik Rashifal Dhanu Rashifal Dhanu Masik Rashifal
