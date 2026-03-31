Dhanu April horoscope 2026: ज्योतिष के अनुसार ग्रहों की स्थिति के आधार पर किसी राशि के बारे में जाना जाता है. ग्रहों की स्थिति हर माह अलग-अलग होती है. आइए मासिक राशिफल में जानते हैं,अप्रैल (April 2026) का महीना धनु राशि वालों के लिए कैसा रहेगा (Dhanu Monthly Horoscope).

मासिक राशिफल (Masik Rashifal) में आपको बताएंगे कि अप्रैल का महीना आपके करियर, व्यापार, धन,सेहत और निजी जीवन को लेकर कैसा रहेगा. साथ ही आपको किन चीजों से सावधान रहने की जरूरत रहेगी.

धनु राशि के जातकों के लिए अप्रैल का महीना उतार-चढ़ाव लिए रहने वाला है. इस माह आपको कभी खुशी कभी गम की स्थिति से गुजरना पड़ सकता है. हालांकि माह की शुरुआत सुखद रहने वाली है और इस दौरान आपके अधिकांश सोचे हुए कार्य समय पर मनमुताबिक तरीके से पूरे होते नजर आएंगे. इस दौरान आपको घर और बाहर दोनों जगह लोगों का सहयोग और समर्थन मिलेगा.

छात्रों का मन पढ़ाई में रमेगा. परीक्षा-प्रतियोगिता की तैयारी में जुटे लोगों को सुखद समाचार की प्राप्ति होगी. भूमि-भवन, वाहन आदि का सुख प्राप्त हो सकता है. इस दौरान घर-परिवार के साथ हंसी-खुशी समय बिताने के खूब अवसर प्राप्त होंगे. प्रेम संबंध के लिए भी यह समय अनुकूल रहेगा लेकिन माह के मध्य में कुछेक समस्याएं आपकी चिंता का कारण बन सकती हैं.

इस दौरान किसी तीसरे व्यक्ति की दखलंदाजी से आपके और पार्टनर के बीच मनमुटाव पैदा हो सकता है. इस दौरान आपको स्वजनों के संबंधों को बेहतर बनाए रखने के लिए कुछेक चीजों से समझौता भी करना पड़ सकता है. अप्रैल माह के मध्य में एक बार फिर आपको चीजें पटरी पर आती हुई नजर आएंगी.

माह के उत्तरार्ध में आपको बेहद सावधानी के साथ कदम आगे बढ़ाने की आवश्यकता रहेगा. विशेषकर किसी महिला सहकर्मी के साथ विवाद बिल्कुल भी नहीं करना है बल्कि किसी भी महिला से विवाद करने से बचना है। ऐसा करके आप अपनी नौकरी को सुरक्षित रख सकेंगे.

इस दौरान अचानक से कुछेक बड़े खर्च आ जाने से आपका बजट गड़बड़ा सकता है. धनु राशि के जातकों को माह के उत्तरार्ध में लोगों से उलझने की बजाय अपने लक्ष्य पर फोकस करने की आवश्यकता रहेगी.

उपाय: भगवान विष्णु की पूजा करें.

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