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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलSagittarius April Horoscope 2026: धनु अप्रैल मासिक राशिफल, ऑफिस महिलाओं से न करें विवाद, नौकरी पर आ सकती है बात

Sagittarius April Horoscope 2026: धनु अप्रैल मासिक राशिफल, ऑफिस महिलाओं से न करें विवाद, नौकरी पर आ सकती है बात

April Monthly Horoscope 2026: मासिक राशिफल (Masik Rashifal) में ग्रह-नक्षत्रों के आधार पर पूरे माह के बारे में बताया जाता है. जानिए अप्रैल 2026 का महीना धनु राशि (Vrishchik Rashi) के लिए कैसा रहेगा.

By : एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर अनीष व्यास | Updated at : 31 Mar 2026 08:55 AM (IST)
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Dhanu April horoscope 2026: ज्योतिष के अनुसार ग्रहों की स्थिति के आधार पर किसी राशि के बारे में जाना जाता है. ग्रहों की स्थिति हर माह अलग-अलग होती है. आइए मासिक राशिफल में जानते हैं,अप्रैल (April 2026) का महीना धनु राशि वालों के लिए कैसा रहेगा (Dhanu Monthly Horoscope).

मासिक राशिफल (Masik Rashifal) में आपको बताएंगे कि अप्रैल का महीना आपके करियर, व्यापार, धन,सेहत और निजी जीवन को लेकर कैसा रहेगा. साथ ही आपको किन चीजों से सावधान रहने की जरूरत रहेगी.

धनु राशि के जातकों के लिए अप्रैल का महीना उतार-चढ़ाव लिए रहने वाला है. इस माह आपको कभी खुशी कभी गम की स्थिति से गुजरना पड़ सकता है. हालांकि माह की शुरुआत सुखद रहने वाली है और इस दौरान आपके अधिकांश सोचे हुए कार्य समय पर मनमुताबिक तरीके से पूरे होते नजर आएंगे. इस दौरान आपको घर और बाहर दोनों जगह लोगों का सहयोग और समर्थन मिलेगा.

छात्रों का मन पढ़ाई में रमेगा. परीक्षा-प्रतियोगिता की तैयारी में जुटे लोगों को सुखद समाचार की प्राप्ति होगी. भूमि-भवन, वाहन आदि का सुख प्राप्त हो सकता है. इस दौरान घर-परिवार के साथ हंसी-खुशी समय बिताने के खूब अवसर प्राप्त होंगे. प्रेम संबंध के लिए भी यह समय अनुकूल रहेगा लेकिन माह के मध्य में कुछेक समस्याएं आपकी चिंता का कारण बन सकती हैं.

इस दौरान किसी तीसरे व्यक्ति की दखलंदाजी से आपके और पार्टनर के बीच मनमुटाव पैदा हो सकता है. इस दौरान आपको स्वजनों के संबंधों को बेहतर बनाए रखने के लिए कुछेक चीजों से समझौता भी करना पड़ सकता है. अप्रैल माह के मध्य में एक बार फिर आपको चीजें पटरी पर आती हुई नजर आएंगी.

माह के उत्तरार्ध में आपको बेहद सावधानी के साथ कदम आगे बढ़ाने की आवश्यकता रहेगा. विशेषकर किसी महिला सहकर्मी के साथ विवाद बिल्कुल भी नहीं करना है बल्कि किसी भी महिला से विवाद करने से बचना है। ऐसा करके आप अपनी नौकरी को सुरक्षित रख सकेंगे.

इस दौरान अचानक से कुछेक बड़े खर्च आ जाने से आपका बजट गड़बड़ा सकता है. धनु राशि के जातकों को माह के उत्तरार्ध में लोगों से उलझने की बजाय अपने लक्ष्य पर फोकस करने की आवश्यकता रहेगी.

 उपाय: भगवान विष्णु की पूजा करें.

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Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर अनीष व्यास

पाल बालाजी ज्योतिष संस्थान जयपुर जोधपुर के निदेशक 'डॉक्टर अनीष व्यास' देश के जाने-माने प्रतिष्ठित ज्योतिषाचार्य हैं. पाल बालाजी के भक्त के रूप में इन्हें जाना जाता है. वैदिक ज्योतिष पर इनका कार्य सराहनीय है. इनकी भविष्यवाणियां काफी सटीक होती हैं. इनके लेख विभिन्न मंचों पर प्रकाशित होते रहते हैं, इन्हें भविष्यफल और दैनिक राशिफल बताने में महारत प्राप्त है. इन्हें हस्तरेखा और वास्तु विशेषज्ञ के रूप में भी जाना जाता है. देश के अलावा विदेशों में भी उनके काफी संख्या में फॉलोअर्स है. सोशल मीडिया पर भी यह एक्टिव रहते हैं.  इनकी अब तक 497 से अधिक भविष्यवाणियां सच साबित हो चुकी हैं.डॉक्टर अनीष व्यास को बचपन से ही कर्मकांड और ज्योतिष की शिक्षा-दीक्षा विरासत में प्राप्त हुई. एम.ए. पत्रकारिता में गोल्ड मेडल प्राप्त कर पीएचडी की उपाधि हासिल कर चुके हैं. डॉ. अनीष व्यास के ज्योतिष विषय पर आधारित लेख देश के प्रमुख समाचार पत्रों में नियमित रूप से प्रकाशित होते हैं. इसके साथ ही विभिन्न न्यूज चैनल में लाईव शो में प्रतिभाग करते रहते हैं.
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Published at : 31 Mar 2026 08:55 AM (IST)
Tags :
Masik Rashifal 2026 Monthly Horoscope 2026
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