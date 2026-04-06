मिथुन राशि वालों के लिए यह दिन नया ज्ञान और अनुभव लाएगा। पुराने परिचित मदद कर सकते हैं और रचनात्मक कामों में सफलता की संभावना है। पढ़ाई में फोकस बनाए रखें।
Rashifal 07 April 2026: मेष, कर्क, सिंह, तुला तथा मकर राशि को मिलेगा धन का लाभ जाने, मेष से लेकर मीन राशि के लिए कैसा रहेगा दिन
Rashifal 7 April 2026: मेष, कर्क, सिंह, तुला और मकर राशि वालों को आज धन लाभ के प्रबल योग हैं. ग्रहों की स्थिति से जानें अपनी राशि का हाल और ज्योतिषाचार्य संजीत कुमार मिश्रा के सटीक उपाय व लकी कलर.
Horoscope 7 April 2026: आज 07 अप्रैल 2026 दिन मंगलवार है. पंचांग के अनुसार बैशाख कृष्णपक्ष की पंचमी तिथि दोपहर 02 बजकर 04 मिनट तक रहेगा,उपरांत षष्ठी तिथि आरम्भ हो जाएगी.सूर्योदय कालीन ग्रहों की बात करें तो सूर्य के साथ शनि और मंगल मीन राशि में रहेगे जिसे मीन राशि में त्रिग्रही योग बना हुआ है, बुध और राहु कुम्भ राशि विराजमान रहेगे, शुक्र मेष राशि में रहेगे,चंद्रमा वृच्चिक राशि संचरण करेगे.
देव गुरु बृहस्पति मिथुन राशि में हैं और केतु सिंह राशि में मौजूद रहेगे.आज का दिन कैसा रहेगा अगर आप जानना चाहते है,तो चिंता नहीं करे आपकी राशि पर पड़ने वाले ग्रह तथा नक्षत्रों के प्रभाव कैसा रहेगा आइए जानते है,ज्योतिषाचार्य संजीत कुमार मिश्रा से मेष से लेकर मीन राशि के लिए आज का दिन कैसा रहेगा.
कल का राशिफल 7 अप्रैल 2026: कल इन 4 राशियों पर भारी पड़ सकते हैं सितारे, निवेश से पहले जरूर पढ़ें डा. अनीष व्यास की ये भविष्यवाणी!
मेष राशि (Aries)
आज चंद्रमा आपके राशि की आठवें भाव में रहेंगे.आज आपका दिन पूरी तरह एनर्जी से भरा रहेगा. हर काम में सक्रियता और उत्साह आपको अलग बनाएगा. परिवार और दोस्तों के साथ समय बिताना आपको मानसिक रूप से ताजगी देगा. छोटी-छोटी खुशियां दिनभर आपके मूड को ऊंचा रखेंगी. ध्यान रखें कि फैसले जल्दबाजी में न लें.
पारिवारिक जीवन: परिवार के साथ थोड़े समय बिताना जरूरी है. बच्चे या छोटे सदस्यों की कोई मांग पूरी हो सकती है.
व्यापार तथा नौकरी: काम में थोड़ी डिस्टर्बेंस आ सकती है, लेकिन आप फोकस बनाए रखें. पार्टनरशिप में लाभ संभव है.
करियर तथा शिक्षा: नई चीजें सीखने का समय है. स्टूडेंट्स को किसी प्रतियोगिता में अच्छा रिजल्ट मिल सकता है.
प्रेम तथा वैवाहिक जीवन: पार्टनर से छोटे-मोटे झगड़े हो सकते हैं. शांति से बातचीत करने पर सब ठीक हो जाएगा.
स्वास्थ्य: हल्का वर्कआउट करें, पेट संबंधी परेशानियों से बचें.
- लकी अंक: 3
- लकी कलर: टरमरिक येलो
- उपाय: सुबह सूर्य को अर्ध्य दें और हल्का सरसों का तेल लगाएं.
- आज क्या करें: ऑफिस या घर के काम को प्राथमिकता दें, हल्की एक्सरसाइज जरूरी है.
वृषभ राशि (Taurus)
आज चंद्रमा आपके राशि की सातवें भाव में रहेंगे.आज आप मानसिक रूप से काफी सशक्त और उत्साहित महसूस करेंगे. छोटे-छोटे कामों में भी सफलता मिलने से मन खुश रहेगा. परिवार और मित्रों के साथ समय बिताना आपको मानसिक शांति देगा. पैसों और निवेश के मामलों में सोच-समझकर कदम उठाने की जरूरत है.
पारिवारिक जीवन: घर में भाई-बहनों या माता-पिता से सुखद समय बीतेगा. कोई शुभ समाचार मिल सकता है.
व्यापार तथा नौकरी: पैसों की स्थिति मजबूत होगी. निवेश करने से पहले सोच-समझ कर फैसला लें.
करियर तथा शिक्षा: ऑफिस में आपकी मेहनत को सराहा जाएगा. छात्रों को किसी प्रोजेक्ट में सफलता मिल सकती है.
प्रेम तथा वैवाहिक जीवन: प्यार में रोमांटिक पल आएंगे. सिंगल्स को नई मुलाकात का मौका मिलेगा.
स्वास्थ्य: हल्का थकान महसूस हो सकता है. ध्यान और योग मदद करेंगे.
- लकी अंक: 7
- लकी कलर: लाल
- उपाय: पीपल के पेड़ के पास दान करें.
- आज क्या करें: अपने खर्चों पर नियंत्रण रखें और परिवार के साथ समय बिताएं.
मिथुन राशि (Gemini)
आज चंद्रमा आपके राशि की छठे भाव में रहेंगे.आज का दिन आपके लिए नया ज्ञान और अनुभव लाएगा. कोई पुराना दोस्त या परिचित आपकी मदद कर सकता है. रचनात्मक कामों में सफलता मिलने की संभावना है. आपका मन नई योजनाओं और सीखने की तरफ आकर्षित रहेगा.
पारिवारिक जीवन: परिवार के बुजुर्गों के साथ समय बिताएं, उनके अनुभव सुनना फायदेमंद रहेगा.
व्यापार तथा नौकरी: किसी नए प्रोजेक्ट में भागीदारी से लाभ मिलेगा. नौकरी में बदलाव के संकेत हैं.
करियर तथा शिक्षा: पढ़ाई में फोकस बनाए रखें. नया ज्ञान आपके लिए मददगार साबित होगा.
प्रेम तथा वैवाहिक जीवन: साथी के साथ तालमेल बढ़ाने का दिन है. कोई रोमांटिक सरप्राइज हो सकता है.
स्वास्थ्य: सिर दर्द या माइग्रेन की समस्या हो सकती है. पानी अधिक पिएं.
- लकी अंक: 5
- लकी कलर: हरा
- उपाय: अपने काम की शुरुआत हल्के फूलों के पानी से करें.
- आज क्या करें: ऑफिस के काम समय पर निपटाएं और अपनी सेहत का ध्यान रखें.
कर्क राशि (Cancer)
आज चंद्रमा आपके राशि की पंचम भाव में रहेंगे आज भावनाओं का दिन है. आपके अंदर की संवेदनशीलता आपको सही और गलत का भान कराएगी. परिवार के साथ बातचीत और प्यार भरे पल आपको मानसिक रूप से संतुलित रखेंगे. किसी पुराने विवाद का समाधान भी संभव है.
पारिवारिक जीवन: परिवार में किसी बात पर बहस हो सकती है, शांत रहें. बच्चों या रिश्तेदारों के साथ खेल-कूद फायदेमंद होगा.
व्यापार तथा नौकरी: व्यापार में नई डील्स सामने आएंगी. नौकरी में अधिकारियों की तारीफ मिल सकती है.
करियर तथा शिक्षा: पढ़ाई में मेहनत रंग लाएगी. किसी प्रतियोगिता में सफलता मिल सकती है.
प्रेम तथा वैवाहिक जीवन: लव लाइफ में समझदारी की जरूरत है. पति-पत्नी के बीच रोमांस बढ़ेगा.
स्वास्थ्य: पेट संबंधी दिक्कतें हो सकती हैं, हल्का भोजन करें.
- लकी अंक: 2
- लकी कलर: नीला
- उपाय: घर में हल्दी का दीपक जलाएं.
- आज क्या करें: भावनाओं पर काबू रखें और अपने काम समय पर निपटाएं.
सिंह राशि (Leo)
आज चंद्रमा आपके राशि की चौथे भाव में रहेंगे आज का दिन आपकी प्रतिभा और आत्मविश्वास के लिए बेहतरीन है. आप दूसरों के लिए प्रेरणा बन सकते हैं. परिवार और दोस्तों के बीच आपकी ऊर्जा सबको प्रभावित करेगी. नए कामों में सफलता मिलने की संभावना है.
पारिवारिक जीवन: परिवार के साथ यात्रा या बाहर जाना अच्छा रहेगा. छोटे बच्चों से बातचीत में आनंद मिलेगा.
व्यापार तथा नौकरी: नई जिम्मेदारी मिल सकती है. टीमवर्क से लाभ होगा.
करियर तथा शिक्षा: प्रोफेशनल्स को प्रमोशन या सराहना मिल सकती है. स्टूडेंट्स की मेहनत रंग लाएगी.
प्रेम तथा वैवाहिक जीवन: प्रेम संबंधों में रोमांस बढ़ेगा. कुछ पुराने मतभेद दूर होंगे.
स्वास्थ्य: फिटनेस बनाए रखने के लिए हल्की एक्सरसाइज करें.
- लकी अंक: 9
- लकी कलर: मैरून
- उपाय: सोमवार को हनुमान जी को चने का भोग लगाएं.
- आज क्या करें: अपने काम में प्रोएक्टिव रहें और परिवार के साथ क्वालिटी समय बिताएं.
कन्या राशि (Virgo)
आज चंद्रमा आपके राशि की तीसरे भाव में रहेंगे आज आपका दिन नई योजनाओं और सोच-समझकर कदम उठाने का है. आपका व्यवस्थित दृष्टिकोण आपको हर काम में आगे बढ़ने में मदद करेगा. परिवार और दोस्तों से मिलने-जुलने में आनंद आएगा. किसी नए अवसर को अपनाने से फायदा होगा, लेकिन जल्दबाजी न करें. मानसिक शांति बनाए रखना जरूरी है.
पारिवारिक जीवन: घर में सुख-शांति का माहौल रहेगा. किसी रिश्तेदार का सहयोग मिलेगा.
व्यापार तथा नौकरी: नए आइडियाज आपके लिए फायदेमंद साबित होंगे. पैसों के मामले में सावधानी रखें.
करियर तथा शिक्षा: छात्रों के लिए प्रतियोगिता में सफलता की संभावना है. नौकरी में सराहना मिलेगी.
प्रेम तथा वैवाहिक जीवन: पार्टनर के साथ मेलजोल बढ़ेगा. नई मुलाकात से खुशियाँ मिल सकती हैं.
स्वास्थ्य: हल्का थकान महसूस होगा, ध्यान से ड्राइव करें.
- लकी अंक: 8
- लकी कलर: बैंगनी
- उपाय: तुलसी के पौधे के पास पानी डालें.
- आज क्या करें: अपने काम को प्राथमिकता दें और नए अवसरों के लिए तैयार रहें.
तुला राशि (Libra)
आज चंद्रमा आपके राशि की दूसरे भाव में रहेंगे आज आपके आसपास का माहौल काफी सकारात्मक रहेगा. रिश्तों में सामंजस्य और मित्रता बढ़ेगी. सामाजिक कामों में आपकी सक्रियता दूसरों को प्रेरित करेगी. नए विचार और संपर्क आपको आगे बढ़ने में मदद करेंगे. थोड़ी सतर्कता के साथ फैसले लें.
पारिवारिक जीवन: घर में आपसी समझ बढ़ेगी. किसी समस्या का हल निकल सकता है.
व्यापार तथा नौकरी: ऑफिस में आपकी मेहनत दिखाई देगी. साझेदारी से फायदा होगा.
करियर तथा शिक्षा: नए ज्ञान और तकनीक में महारत हासिल होगी.
प्रेम तथा वैवाहिक जीवन: प्यार में रोमांस बढ़ेगा, सिंगल्स को नया साथी मिल सकता है.
स्वास्थ्य: हड्डियों और जोड़ों का ध्यान रखें.
- लकी अंक: 4
- लकी कलर: गुलाबी
- उपाय: शाम को किसी गुरुवार के दिन हनुमान चालीसा पढ़ें.
- आज क्या करें: काम और रिश्तों में संतुलन बनाए रखें.
वृश्चिक राशि (Scorpio)
आज चंद्रमा आपके राशि की पहले भाव में रहेंगे आज आपका दिन धैर्य और संयम का है. किसी स्थिति को गहराई से समझने की जरूरत है. आपके इंट्यूशन और अनुभव से आप सही निर्णय ले पाएंगे. परिवार और दोस्तों से मिलने-जुलने में संतुलन बनाए रखें. छोटी बातों को नजरअंदाज करना फायदेमंद होगा.
पारिवारिक जीवन: घर में बच्चों या बुजुर्गों के साथ समय बिताएं. किसी पुराने झगड़े का समाधान होगा.
व्यापार तथा नौकरी: निवेश में फायदा मिल सकता है. ऑफिस में सीनियर्स से मदद मिलेगी.
करियर तथा शिक्षा: मेहनत रंग लाएगी. छात्रों के लिए कोई प्रतियोगिता शुभ रहेगी.
प्रेम तथा वैवाहिक जीवन: साथी के साथ तालमेल बढ़ेगा. कुछ रोमांटिक पल आएंगे.
स्वास्थ्य: नींद पूरी लें, स्ट्रेस कम करें.
- लकी अंक: 1
- लकी कलर: काला
- उपाय: रात को लाल मोमबत्ती जलाएं.
- आज क्या करें: मानसिक रूप से मजबूत रहें और फैसलों में संयम रखें.
धनु राशि (Sagittarius)
आज चंद्रमा आपके राशि की द्वादश भाव में रहेंगे आज आपका दिन उत्साह और साहस से भरा रहेगा. नई योजनाओं और यात्रा के लिए समय अनुकूल है. आपके विचार और ऊर्जा आपको नई दिशा में प्रेरित करेंगे. परिवार और दोस्तों से सकारात्मक संपर्क मिलेगा.
पारिवारिक जीवन: परिवार के साथ मनोरंजन और बातचीत बढ़ेगी. बच्चों से समय बिताएं.
व्यापार तथा नौकरी: नई डील्स और काम में सफलता संभव है. सहयोगियों से मदद मिलेगी.
करियर तथा शिक्षा: प्रतियोगिता और परीक्षा में सफलता के संकेत हैं.
प्रेम तथा वैवाहिक जीवन: साथी के साथ रोमांटिक पल आएंगे. सिंगल्स को नए साथी का संकेत.
स्वास्थ्य: हल्का थकान महसूस हो सकता है, योग लाभदायक रहेगा.
- लकी अंक: 6
- लकी कलर: नारंगी
- उपाय: यात्रा के समय सरसों के तेल की एक बूंद नाक में डालें.
- आज क्या करें: साहसिक निर्णय लेने में समय सही है, लेकिन सोच-समझ कर लें.
मकर राशि (Capricorn)
आज चंद्रमा आपके राशि की एकादश भाव में रहेंगे आज आपके लिए दिन मेहनत और धैर्य का है. आपकी लगन और संयम आपके लिए अच्छे अवसर लेकर आएंगे. परिवार और मित्रों के साथ समय बिताना मानसिक रूप से अच्छा रहेगा. आपकी योजनाएं अब धीरे-धीरे फलित होने लगेंगी.
पारिवारिक जीवन: घर में सुख-शांति बनी रहेगी. बुजुर्गों से आशीर्वाद मिलेगा.
व्यापार तथा नौकरी: निवेश और व्यापार में लाभ संभव है. नए प्रोजेक्ट में सफलता मिलेगी.
करियर तथा शिक्षा: मेहनत का फल मिलेगा. छात्रों को परीक्षा में सफलता मिलेगी.
प्रेम तथा वैवाहिक जीवन: प्यार में समझदारी दिखाएँ. रोमांस बढ़ेगा.
स्वास्थ्य: कमर या पीठ दर्द से बचें. हल्का व्यायाम करें.
- लकी अंक: 4
- लकी कलर: स्लेटी
- उपाय: शनिवार को काले तिल का दान करें.
- आज क्या करें: मेहनत में ध्यान दें और परिवार के साथ समय बिताएं.
कुम्भ राशि (Aquarius)
आज चंद्रमा आपके राशि की दशम भाव में रहेंगे आज आपका दिन नए विचार और क्रिएटिविटी से भरा रहेगा. किसी चुनौती का सामना करने का साहस आपको मिलेगा. परिवार और दोस्तों के साथ संवाद से समाधान निकल सकता है. जल्दीबाजी से बचें और धैर्य बनाए रखें.
पारिवारिक जीवन: घर में भाई-बहनों के साथ समय बिताएं. किसी मदद की स्थिति आएगी.
व्यापार तथा नौकरी: नई योजनाओं से फायदा मिलेगा. नौकरी में सराहना होगी.
करियर तथा शिक्षा: छात्रों के लिए नई चीजें सीखने का समय है. प्रोजेक्ट सफल होंगे.
प्रेम तथा वैवाहिक जीवन: प्यार में रोमांस बढ़ेगा. साथी से समझदारी दिखाएँ.
स्वास्थ्य: आंखों और मानसिक स्वास्थ्य पर ध्यान दें.
- लकी अंक: 8
- लकी कलर: नारंगी
- उपाय: अपने काम के शुरूआत में हरी पत्तेदार चीज रखें.
- आज क्या करें: क्रिएटिव कामों में ध्यान दें और जल्दबाजी न करें.
मीन राशि (Pisces)
आज चंद्रमा आपके राशि की नवम भाव में रहेंगे आज आपके दिन में भावनात्मक और रचनात्मक ऊर्जा का प्रवाह रहेगा. आपके अंदर की समझ और संवेदनशीलता आपको सही फैसले लेने में मदद करेगी. परिवार और दोस्तों के साथ समय बिताना मानसिक शांति देगा. नई चीज़ें सीखने का दिन है.
पारिवारिक जीवन: घर में सुखद माहौल रहेगा. बुजुर्गों से मार्गदर्शन मिलेगा.
व्यापार तथा नौकरी: नए अवसर सामने आएंगे. मेहनत का फल मिलेगा.
करियर तथा शिक्षा: पढ़ाई में सफलता मिलने के संकेत हैं. छात्र नई चीजें सीखेंगे.
प्रेम तथा वैवाहिक जीवन: साथी के साथ रोमांटिक पल आएंगे. नई मुलाकात संभव.
स्वास्थ्य: पानी ज्यादा पिएं, नींद पूरी करें.
- लकी अंक: 3
- लकी कलर: आसमानी
- उपाय: घर में नीले रंग का फूल लगाएं.
- आज क्या करें: अपने काम और रिश्तों में सन्तुलन बनाए रखें.
Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.
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