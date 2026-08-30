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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलDaily Horoscope 31 August 2026: सोमवार को करियर और व्यापार में किसे मिलेगा बड़ा लाभ? पढ़ें मेष से मीन तक का दैनिक राशिफल

Daily Horoscope 31 August 2026: सोमवार को करियर और व्यापार में किसे मिलेगा बड़ा लाभ? पढ़ें मेष से मीन तक का दैनिक राशिफल

31 अगस्त 2026 दैनिक राशिफल, कजली तीज, गण्ड योग और चंद्रमा-शनि विष दोष का प्रभाव. जानें पंडित सुरेश श्रीमाली से सभी 12 राशियों का करियर, व्यापार, शुभ मुहूर्त व उपाय.

Written By : पंडित सुरेश श्रीमाली |  Edited By: Harshika Mishra |  Updated at : 30 Aug 2026 09:18 PM (IST)
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Dainik Rashifal: 31 अगस्त 2026, सोमवार यानी कजली तीज का पावन पर्व कई शुभ योगों के साथ दस्तक दे रहा है. आज गण्ड योग, वाशि योग, सुनफा योग और बुधादित्य योग का प्रभाव रहेगा. वहीं, मध्य रात्रि 03:24 तक चंद्रमा-शनि का विष दोष सक्रिय रहेगा, जिसके बाद चंद्रमा मेष राशि में प्रवेश करेंगे. इस ग्रह स्थिति के चलते जहां कई जातकों को व्यापार और नौकरी में नए अवसर मिलेंगे, वहीं कुछ को कार्यस्थल और लेन-देन में अतिरिक्त सतर्कता रखनी होगी.

आइए जानते हैं आज का संपूर्ण पंचांग, शुभ चौघड़िया मुहूर्त और मेष से मीन तक का विस्तृत दैनिक राशिफल.

पंचांग एवं शुभ मुहूर्त

  • तिथि: सुबह 08:52 तक भाद्रपद कृष्ण पक्ष तृतीया तिथि (कजली तीज), तत्पश्चात चतुर्थी तिथि.
  • नक्षत्र: पूरे दिन रेवती नक्षत्र रहेगा.
  • ग्रह योग: वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, बुधादित्य योग तथा गण्ड योग का साथ मिलेगा. चंद्रमा मध्य रात्रि 03:24 तक मीन राशि में (शनि के साथ विष दोष) और उसके बाद मेष राशि में संचरण करेंगे.
  • शुभ कार्य का समय (चौघड़िया):
  • सुबह 10:15 से 11:15 बजे तक (शुभ का चौघड़िया)
  • दोपहर 04:00 से शाम 06:00 बजे तक (लाभ-अमृत का चौघड़िया)
  • राहुकाल: सुबह 07:30 से 09:00 बजे तक.
  • शुभ दिशा: पूर्व दिशा की यात्रा शुभ व मंगलकारी रहेगी.

मेष राशि

व्यापार (Business): 12वें भाव में चंद्रमा होने से नए विदेशी संपर्कों से नुकसान की आशंका है. व्यापार में बिना कठोर परिश्रम के सफलता नहीं मिलेगी. बुजुर्गों के आशीर्वाद से बाजार में साख बनाए रखने की कोशिश सफल होगी.

नौकरी व करियर (Job & Career): विष दोष के प्रभाव से कार्यक्षेत्र में आपकी सही बात का भी गलत अर्थ निकाला जा सकता है, इसलिए वाणी पर संयम रखें. प्रोजेक्ट में देरी होने से उच्चाधिकारियों की नाराजगी झेलनी पड़ सकती है.

पारिवारिक व प्रेम जीवन (Family & Love): संतान के स्वास्थ्य को लेकर जीवनसाथी के साथ चिंता बनी रह सकती है. अध्यात्म की ओर झुकाव मानसिक शांति देगा. विद्यार्थी और कलाकार अपने व्यवहार को संयमित रखें.

स्वास्थ्य (Health): मानसिक तनाव और थकान महसूस हो सकती है. दिनचर्या को व्यवस्थित रखें.

शुभ विवरण: लकी कलर: ग्रीन | लकी नंबर: 3 | अनलक्की नंबर: 8

उपाय: भगवान शिव को सफेद चंदन व कच्चा दूध अर्पित करें तथा महामृत्युंजय मंत्र का जप करें.

वृषभ राशि

व्यापार (Business): 11वें भाव में चंद्रमा और गण्ड योग बनने से व्यापारिक रुकावटें स्वतः दूर होंगी. अप्रत्याशित लाभ के मजबूत संकेत हैं, जिससे चेहरे पर खुशी लौटेगी.

नौकरी व करियर (Job & Career): कार्यस्थल पर सकारात्मक सोच बनाए रखें. दूसरों की समस्याओं के कारण काम में थोड़ा व्यवधान आ सकता है, फिर भी आप अपना शत-प्रतिशत देने में सफल रहेंगे. सहकर्मियों का पूरा सहयोग मिलेगा.

पारिवारिक व प्रेम जीवन (Family & Love): परिवार में वरिष्ठ सदस्यों से संबंधों में नयापन आएगा. विवाह योग्य जातकों के रिश्ते तय होने की प्रबल संभावना है. पारिवारिक जीवन सुखद रहेगा.

स्वास्थ्य (Health): स्वास्थ्य उत्तम रहेगा, भरपूर नींद और मानसिक चैन का अनुभव करेंगे.

शुभ विवरण: लकी कलर: ब्राउन | लकी नंबर: 6 | अनलक्की नंबर: 4

उपाय: कजली तीज के पावन अवसर पर शिव-पार्वती का पूजन करें और सफेद मिष्ठान्न का भोग लगाएं.

मिथुन राशि

व्यापार (Business): 10वें भाव में चंद्रमा होने से पिता या अनुभवी व्यक्तियों की सलाह से जटिल व्यावसायिक कार्य पूरे होंगे. नए कारोबारी प्रयोग करते समय सावधानी बरतें. यात्रा के लिए शुभ चौघड़िया समय चुनें.

नौकरी व करियर (Job & Career): कार्यक्षेत्र में पराक्रम और मान-सम्मान बढ़ेगा. प्रोजेक्ट्स से जुड़े प्रोफेशनल्स को क्रिएटिव काम करने से उन्नति मिलेगी और धन लाभ के योग बनेंगे.

पारिवारिक व प्रेम जीवन (Family & Love): घर में धार्मिक या मांगलिक प्रार्थना का आयोजन हो सकता है. दांपत्य जीवन में जीवनसाथी के दृष्टिकोण को समझना आवश्यक होगा.

स्वास्थ्य (Health): मानसिक रूप से आनंदित रहेंगे. खेल और कला से जुड़े जातकों के लिए दिन ताजगी भरा रहेगा.

शुभ विवरण: लकी कलर: मैरून | लकी नंबर: 5 | अनलक्की नंबर: 7

उपाय: भगवान गणेश को दूर्वा अर्पित करें और ॐ गं गणपतये नमः का 21 बार जप करें.

कर्क राशि

व्यापार (Business): 9वें भाव में चंद्रमा होने से सामाजिक स्तर पर पहचान मजबूत होगी. मार्केटिंग से जुड़े लोग ऑनलाइन व्यस्त रहेंगे और अचानक धन लाभ के योग बनेंगे. परिश्रम से अधिक रणनीति पर ध्यान दें.

नौकरी व करियर (Job & Career): कार्यक्षेत्र में नए और लाभकारी संपर्क स्थापित होंगे. ऑफिस में छोटे-मोटे उतार-चढ़ाव आ सकते हैं, लेकिन कनिष्ठ सहयोगियों से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा.

पारिवारिक व प्रेम जीवन (Family & Love): पारिवारिक जीवन अत्यंत सुखद रहेगा. जो जातक प्रेम संबंध में हैं, वे अपने रिश्ते को विवाह का रूप देने पर विचार कर सकते हैं.

स्वास्थ्य (Health): स्वास्थ्य सामान्य रूप से अच्छा रहेगा. खेल और शिक्षा से जुड़े लोग ऊर्जावान बने रहेंगे.

शुभ विवरण: लकी कलर: रेड | लकी नंबर: 2 | अनलक्की नंबर: 1

उपाय: शिवलिंग पर जल में थोड़ा कच्चा दूध मिलाकर अभिषेक करें और ॐ नमः शिवाय का स्मरण करें.

सिंह राशि

व्यापार (Business): 8वें भाव में चंद्रमा और विष दोष के कारण व्यर्थ के खर्चों में वृद्धि होगी. किसी भी व्यापारिक सौदे में अत्यधिक सावधानी बरतें, अन्यथा आर्थिक हानि हो सकती है. मन में आध्यात्मिकता का भाव रहेगा.

नौकरी व करियर (Job & Career): नौकरीपेशा जातकों को प्रमोशन और इन्क्रीमेंट के लिए थोड़ा और इंतजार करना पड़ेगा. अपनी किसी भूल के कारण ऑफिस में जांच या स्पष्टीकरण का सामना करना पड़ सकता है.

पारिवारिक व प्रेम जीवन (Family & Love): पारिवारिक व सामाजिक मामलों में माता के सहयोग और मार्गदर्शन से राहत मिलेगी. वाहन चलाते समय विशेष सतर्कता रखें.

स्वास्थ्य (Health): छात्र और युवा स्वयं को शारीरिक रूप से थोड़ा अस्वस्थ या कमजोर महसूस कर सकते हैं. खानपान पर ध्यान दें.

शुभ विवरण: लकी कलर: नेवी ब्लू | लकी नंबर: 4 | अनलक्की नंबर: 8

उपाय: तांबे के लोटे से सूर्य देव को जल में रोली व लाल पुष्प डालकर अर्घ्य दें.

कन्या राशि

व्यापार (Business): 7वें भाव में चंद्रमा होने से दोपहर बाद कारोबार में सुधार आएगा और सरकारी क्षेत्र से लाभ मिलेगा. कर्ज के लेन-देन से बचें. बिजनेस पार्टनर से व्यर्थ की बहस से दूर रहें.

नौकरी व करियर (Job & Career): कार्यक्षेत्र में मनपसंद कार्य मिलने से ऊर्जा बढ़ेगी. मार्केटिंग प्रोफेशनल्स टारगेट पूरे करने में सफल होंगे. नए संपर्क करियर में लाभकारी सिद्ध होंगे.

पारिवारिक व प्रेम जीवन (Family & Love): परिवार में सौहार्द और प्रेम बना रहेगा. संवेदनशील मुद्दों पर बहस से बचें. खिलाड़ी और विद्यार्थी अपने श्रेष्ठ प्रदर्शन से मान-सम्मान पाएंगे.

स्वास्थ्य (Health): अत्यधिक काम के कारण थकान हो सकती है; स्वास्थ्य के साथ समझौता न करें.

शुभ विवरण: लकी कलर: स्काई ब्लू | लकी नंबर: 4 | अनलक्की नंबर: 3

उपाय: पक्षियों को हरी मूंग या दाना डालें और गाय को हरी घास खिलाएं.

तुला राशि

व्यापार (Business): 6वें भाव में चंद्रमा होने के बावजूद व्यापारिक यात्राएं शुभ फल देंगी और सोचे हुए कार्य पूरे होंगे. नए व्यापारियों को ग्राहकों व पार्टियों से संबंध मजबूत रखने होंगे ताकि मार्केट में पकड़ बन सके.

नौकरी व करियर (Job & Career): गण्ड योग के प्रभाव से आप जिस कार्य में हाथ डालेंगे, उसमें सफलता हासिल करेंगे. घर से दूर काम करने वाले लोग परिजनों से मिलने की योजना बना सकते हैं. नए मित्र बनेंगे.

पारिवारिक व प्रेम जीवन (Family & Love): वैवाहिक जीवन में जीवनसाथी का भरपूर प्रेम और सहयोग प्राप्त होगा, जिससे दांपत्य संबंध मधुर बनेंगे.

स्वास्थ्य (Health): काम के दबाव के कारण हल्का मानसिक तनाव हो सकता है, प्राणायाम करें.

शुभ विवरण: लकी कलर: ग्रीन | लकी नंबर: 9 | अनलक्की नंबर: 1

उपाय: माता लक्ष्मी को सफेद फूल चढ़ाएं और श्री सूक्त का पाठ करें.

वृश्चिक राशि

व्यापार (Business): 5वें भाव में चंद्रमा और गण्ड योग बनने से नए आर्थिक लाभ के अवसर मिलेंगे. माता-पिता के सहयोग से व्यापारिक अड़चनें दूर होंगी और नए वित्तीय निवेश की योजना बनेगी.

नौकरी व करियर (Job & Career): कार्यक्षेत्र में अपनी बुद्धिमत्ता का लोहा मनवाएंगे. रोजगार में उन्नति के योग हैं. ऑफिस में नकारात्मक सोच वाले लोगों से दूरी बनाए रखें.

पारिवारिक व प्रेम जीवन (Family & Love): घर और दफ्तर के बीच बेहतर संतुलन बनाएंगे. पारिवारिक माहौल अच्छा रहेगा. विद्यार्थी एकाग्रता बनाए रखें.

स्वास्थ्य (Health): स्वास्थ्य को उत्तम बनाए रखने के लिए ध्यान, योग और पौष्टिक आहार अपनाएं.

शुभ विवरण: लकी कलर: रेड | लकी नंबर: 1 | अनलक्की नंबर: 3

उपाय: हनुमान जी को सिंदूर का चोला या चमेली का तेल अर्पित करें और हनुमान चालीसा का पाठ करें.

धनु राशि

व्यापार (Business): 4th भाव में चंद्रमा होने से व्यावसायिक स्थितियां पूरी तरह अनुकूल नहीं रहेंगी. बाजार में कड़े कॉम्पिटिशन के कारण तनाव रह सकता है, इसलिए पार्टनर्स के साथ धैर्यपूर्वक व्यवहार करें.

नौकरी व करियर (Job & Career): कार्यक्षेत्र में आपकी अपेक्षा के अनुसार काम पूरा होने में अड़चन आ सकती है. नौकरी को लेकर मन में उथल-पुथल रहेगी. मार्केटिंग कर्मचारियों को चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा.

पारिवारिक व प्रेम जीवन (Family & Love): घर में वरिष्ठ महिला या जीवनसाथी के स्वास्थ्य में गिरावट से चिंता बढ़ सकती है. दांपत्य जीवन में आपसी समझ बनाए रखें.

स्वास्थ्य (Health): विष दोष के कारण खिलाड़ियों व युवाओं को चोट-चपेट से सावधान रहने की जरूरत है.

शुभ विवरण: लकी कलर: ब्राउन | लकी नंबर: 5 | अनलक्की नंबर: 9

उपाय: भगवान विष्णु को चने की दाल और गुड़ अर्पित करें तथा ॐ नमो भगवते वासुदेवाय का जप करें.

मकर राशि

व्यापार (Business): 3rd भाव में चंद्रमा होने से भाग्य का पूरा सहयोग मिलेगा. कानूनी दांवपेंच में विजय मिलने के प्रबल योग हैं. नए वित्तीय निवेश पर विचार करेंगे और साख मजबूत होगी.

नौकरी व करियर (Job & Career): नौकरीपेशा जातक आत्मविश्वास के साथ काम करेंगे. कलीग्स के साथ बेहतर तालमेल रखें. नए कर्मचारियों को भावनात्मक होने के बजाय व्यावहारिक दृष्टिकोण अपनाना होगा.

पारिवारिक व प्रेम जीवन (Family & Love): पुराने मित्रों से अचानक मुलाकात प्रसन्नता देगी. धार्मिक स्थल की यात्रा से मनोकामना पूर्ण होगी. छात्र मित्रों से नया ज्ञान प्राप्त करेंगे.

स्वास्थ्य (Health): स्वास्थ्य उत्तम रहेगा और दिनभर सक्रिय व ऊर्जावान महसूस करेंगे.

शुभ विवरण: लकी कलर: पिंक | लकी नंबर: 3 | अनलक्की नंबर: 4

उपाय: शिवलिंग पर काले तिल और जल चढ़ाएं और जरूरतमंदों को सहायता प्रदान करें.

कुंभ राशि

व्यापार (Business): 2nd भाव में चंद्रमा होने से पैसों के लेन-देन में सावधानी बरतें. व्यापार में नवाचार करने से उन्नति और मान-सम्मान मिलेगा. पैतृक संपत्ति में हिस्सा मिलने की अच्छी संभावना है.

नौकरी व करियर (Job & Career): कार्यस्थल पर आपका व्यक्तित्व विरोधियों को भी प्रभावित करेगा. मनपसंद कार्य करने से ऊर्जा का स्तर बना रहेगा.

पारिवारिक व प्रेम जीवन (Family & Love): जीवनसाथी का पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा. अविवाहितों के लिए विवाह के उत्तम प्रस्ताव आ सकते हैं. पारिवारिक जीवन में सुख-शांति रहेगी.

स्वास्थ्य (Health): दिन आरामदायक और सुखद रहेगा. अच्छे खानपान और संगीत का आनंद लेंगे.

शुभ विवरण: लकी कलर: व्हाइट | लकी नंबर: 2 | अनलक्की नंबर: 7

उपाय: भगवान शिव का पंचामृत से अभिषेक करें और शनि चालीसा का पाठ करें.

मीन राशि

व्यापार (Business): आपकी ही राशि में चंद्रमा संचरण करेंगे. नया व्यवसाय शुरू करने के लिए समय अत्यंत अनुकूल है. व्यापार के साथ-साथ सामाजिक प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी.

नौकरी व करियर (Job & Career): कार्यक्षेत्र में बेहतरीन प्रदर्शन से उच्चाधिकारियों से प्रशंसा प्राप्त होगी. आधिकारिक कार्यों के सिलसिले में अचानक यात्रा पर जाना पड़ सकता है.

पारिवारिक व प्रेम जीवन (Family & Love): घर में आमोद-प्रमोद और मौज-मस्ती का माहौल रहेगा. जप और ध्यान से मन को आंतरिक शांति मिलेगी.

स्वास्थ्य (Health): मन थोड़ा विचलित या बेचैन हो सकता है, इसलिए ध्यान और प्राणायाम का सहारा लें.

शुभ विवरण: लकी कलर: पर्पल | लकी नंबर: 2 | अनलक्की नंबर: 4

उपाय: प्रतियोगी छात्र या जातक बाहर निकलते समय माता के हाथ से मीठा दही खाकर और सीधा पैर पहले बाहर निकालकर प्रस्थान करें.

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Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 30 Aug 2026 09:18 PM (IST)
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Horoscope Today Aaj Ka Rashifal Horoscope 2026 Rashifal 31 August 2026
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