Dainik Rashifal: 30 अगस्त 2026, रविवार का दिन ग्रहों की विशेष युति और सर्वार्थ सिद्धि योग के साथ कई राशियों के लिए भाग्य के नए द्वार खोलने जा रहा है. हालांकि, मीन राशि में चंद्रमा के संचरण और चंद्रमा-शनि के विष दोष के चलते कुछ राशियों को खर्चों और रिश्तों के मामले में संभलकर रहने की जरूरत होगी. आज आपके सितारे क्या संकेत दे रहे हैं?

आइए जानते हैं प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य सुरेश श्रीमाली से 30 अगस्त का संपूर्ण पंचांग, शुभ चौघड़िया मुहूर्त और मेष से मीन तक का सटीक दैनिक राशिफल.

पंचांग एवं शुभ मुहूर्त

तिथि: सुबह 09:38 तक भाद्रपद कृष्ण पक्ष द्वितीया तिथि, तत्पश्चात तृतीया तिथि.

सुबह 09:38 तक भाद्रपद कृष्ण पक्ष द्वितीया तिथि, तत्पश्चात तृतीया तिथि. नक्षत्र: पूरे दिन उत्तराभाद्रपद नक्षत्र रहेगा.

पूरे दिन उत्तराभाद्रपद नक्षत्र रहेगा. ग्रह योग: वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, बुधादित्य योग, सर्वार्थ सिद्धि योग एवं शूल योग का प्रभाव रहेगा. चंद्रमा मीन राशि में संचरण करेंगे तथा चंद्रमा-शनि का विष दोष प्रभावी रहेगा.

वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, बुधादित्य योग, सर्वार्थ सिद्धि योग एवं शूल योग का प्रभाव रहेगा. चंद्रमा मीन राशि में संचरण करेंगे तथा चंद्रमा-शनि का विष दोष प्रभावी रहेगा. शुभ कार्य का समय (चौघड़िया):

सुबह 10:15 से दोपहर 12:15 बजे तक (लाभ-अमृत का चौघड़िया)

दोपहर 02:00 से 03:00 बजे तक (शुभ का चौघड़िया)

राहुकाल: दोपहर 04:30 से शाम 06:00 बजे तक.

दोपहर 04:30 से शाम 06:00 बजे तक. शुभ दिशा: पश्चिम दिशा की यात्रा शुभ फलदायी रहेगी.

व्यापार (Business): 12वें भाव में चंद्रमा होने से अनावश्यक खर्चों में वृद्धि होगी. नए कारोबारियों को भविष्य संवारने के लिए जी-जान से जुटना होगा. क्षणिक क्रोध से बचें, अन्यथा पूरे दिन का मूड खराब हो सकता है. आय के नए स्रोत भी बनेंगे, इसलिए ज्यादा चिंता न करें.

नौकरी व करियर (Job & Career): विष दोष के कारण काम में उतार-चढ़ाव रहेंगे. कार्यस्थल पर अपनी योजनाओं को तुरंत लागू करें; अधिक सोच-विचार से अवसर हाथ से निकल सकते हैं. विद्यार्थी मित्रों के साथ समय बर्बाद करने से बचें.

पारिवारिक व प्रेम जीवन (Family & Love): वैवाहिक जीवन में पार्टनर की तीखी बातों से तनाव हो सकता है. ससुराल पक्ष से मनमुटाव की स्थिति बन सकती है, इसलिए बातचीत में संयम रखें.

स्वास्थ्य (Health): पुरानी बीमारियों से राहत मिलने में देरी हो सकती है. मानसिक चिंता और शारीरिक थकान से बचें.

लकी कलर: पर्पल | लकी नंबर: 5 | अनलक्की नंबर: 8

उपाय: सूर्य देव को तांबे के लोटे से जल अर्पित करें और किसी जरूरतमंद को काले तिल या जूते दान करें.

वृषभ राशि

व्यापार (Business): 11वें भाव के चंद्रमा और अनुकूल ग्रह गोचर से पुराना परिश्रम भारी मुनाफा दिलाएगा. नया व्यापार शुरू करने के लिए सुबह 10:15 से 12:15 या दोपहर 02:00 से 03:00 बजे का समय सबसे उत्तम है.

नौकरी व करियर (Job & Career): कार्यक्षेत्र में अच्छे परिणाम मिलेंगे. मार्केटिंग प्रोफेशनल्स को प्रोडक्ट की रणनीति में कुछ बदलाव करने पड़ सकते हैं. जमीन-जायदाद से जुड़े मामलों पर सकारात्मक चर्चा होगी.

पारिवारिक व प्रेम जीवन (Family & Love): दांपत्य जीवन में प्रेम और रोमांस बना रहेगा. रविवार का आनंद लेते हुए आप जीवनसाथी के करियर को आगे बढ़ाने पर विचार-विमर्श करेंगे.

स्वास्थ्य (Health): योग और प्राणायाम से स्वास्थ्य सुधरेगा. नकारात्मक लोगों और बुरी संगति से दूर रहें.

लकी कलर: ब्राउन | लकी नंबर: 4 | अनलक्की नंबर: 7

उपाय: चींटियों को आटा व चीनी डालें और भगवान शिव को कच्चा दूध अर्पित करें.

मिथुन राशि

व्यापार (Business): 10वें भाव में चंद्रमा और सर्वार्थ सिद्धि योग से कारोबार बढ़िया चलेगा और आय में वृद्धि होगी. नए कारोबारियों को भरपूर ऊर्जा मिलेगी, लेकिन बढ़ते खर्चों पर लगाम लगाना आवश्यक है.

नौकरी व करियर (Job & Career): नौकरीपेशा लोगों को अपने कार्य के बेहतरीन नतीजे मिलेंगे और उच्चाधिकारियों से तारीफ सुनने को मिलेगी. कॉलेज या ऑफिस के मित्रों के साथ गेट-टुगेदर और महत्वपूर्ण चर्चाएं होंगी.

पारिवारिक व प्रेम जीवन (Family & Love): दिन की शुरुआत में परिवार में हल्का-फुल्का मतभेद रह सकता है, जो दोपहर बाद सुलझ जाएगा. प्रेमी जोड़ों के बीच भावनात्मक लगाव मजबूत होगा.

स्वास्थ्य (Health): बदलते मौसम में स्वास्थ्य का ध्यान रखें. गाय को हरी घास या रोटी खिलाना दिनचर्या में शामिल करें.

लकी कलर: पिंक | लकी नंबर: 2 | अनलक्की नंबर: 5

उपाय: भगवान गणेश को 11 या 21 दूर्वा अर्पित करें और ॐ गं गणपतये नमः का जाप करें.

कर्क राशि

व्यापार (Business): 9वें भाव में चंद्रमा होने से भाग्य का साथ मिलेगा. शूल और सर्वार्थ सिद्धि योग से बाजार में नए संपर्क बनेंगे, जो लाभ देंगे. मशीनरी और स्टाफ की परेशानियां हल होंगी.

नौकरी व करियर (Job & Career): कार्यक्षेत्र में नए और इनोवेटिव तरीकों से काम करने पर बड़ा लाभ होगा. ऑफिस में नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं. विद्यार्थियों को शिक्षकों का पूरा सहयोग मिलेगा.

पारिवारिक व प्रेम जीवन (Family & Love): दांपत्य जीवन में जीवनसाथी की नाराजगी का सामना करना पड़ सकता है, इसलिए उनकी भावनाओं को समझें और शांत रहें.

स्वास्थ्य (Health): मार्केटिंग से जुड़े जातकों को आज अपने खानपान और स्वाद से ज्यादा पाचन व स्वास्थ्य पर ध्यान देना होगा.

लकी कलर: येलो | लकी नंबर: 4 | अनलक्की नंबर: 1

उपाय: शिवलिंग पर गंगाजल व कच्चा दूध चढ़ाएं और ॐ नमः शिवाय का 108 बार जाप करें.

सिंह राशि

व्यापार (Business): 8वें भाव के चंद्रमा से कारोबार में अप्रत्याशित खर्च बढ़ेंगे, जिससे क्रेडिट कार्ड का सहारा लेना पड़ सकता है. बाजार में पार्टियों से तालमेल बिगड़ने और बिक्री में गिरावट की आशंका है.

नौकरी व करियर (Job & Career): नौकरीपेशा जातक अपनी वाणी में आक्रामकता न आने दें. काम में मन लगेगा, लेकिन कोई नया प्रोजेक्ट मिलने में देरी हो सकती है. युवा मौज-मस्ती में समय नष्ट न करें.

पारिवारिक व प्रेम जीवन (Family & Love): विष दोष के प्रभाव से परिवार में तनाव और मनमुटाव हो सकता है. अपने अंदर अहंकार की भावना बिल्कुल न आने दें, अन्यथा रिश्तों में कड़वाहट बढ़ जाएगी.

स्वास्थ्य (Health): मानसिक तनाव और पेट से जुड़ी परेशानियां हो सकती हैं. हल्का और सुपाच्य भोजन लें.

लकी कलर: सिल्वर | लकी नंबर: 3 | अनलक्की नंबर: 5

उपाय: भगवान सूर्य को तांबे के पात्र से कुमकुम मिला जल अर्पित करें और आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें.

कन्या राशि

व्यापार (Business): 7वें भाव में चंद्रमा होने से लक्ष्य केंद्रित रणनीति से अच्छा मुनाफा होगा, जिससे पुराना घाटा पूरा होगा. नए व्यापारी अपनी योजना अनुसार व्यापार में सकारात्मक बदलाव कर सकते हैं.

नौकरी व करियर (Job & Career): कार्यक्षेत्र में बदलाव के चलते नई जगह या नए शहर में ट्रांसफर का प्रस्ताव मिल सकता है. प्रेजेंटेशन और मीटिंग्स में आपके प्रयासों की सराहना होगी.

पारिवारिक व प्रेम जीवन (Family & Love): जीवनसाथी से अनबन की संभावना है; आपकी कोई कही हुई बात उन्हें नाराज कर सकती है. साथी को खुश रखने के लिए अतिरिक्त प्रयास करें.

स्वास्थ्य (Health): दिन सामान्य रहेगा, हालांकि सुबह के समय हल्की थकान महसूस हो सकती है.

लकी कलर: व्हाइट | लकी नंबर: 2 | अनलक्की नंबर: 7

उपाय: पक्षियों को हरी मूंग या दाना डालें और श्री सूक्त का पाठ करें.

व्यापार (Business): 6वें भाव के चंद्रमा के कारण नया कर्ज लेने से पहले चुकाने की पुख्ता योजना बनाएं. सर्वार्थ सिद्धि योग से व्यापारिक रुकावटें दूर होंगी और शाम तक कमाई दोगुनी हो सकती है.

नौकरी व करियर (Job & Career): नौकरीपेशा जातकों का आत्मविश्वास बढ़ेगा और अज्ञात भय समाप्त होगा. अनुकूल ग्रह गोचर से आपकी कोई बड़ी इच्छा पूरी हो सकती है और कार्यक्षेत्र में दिन तनावमुक्त बीतेगा.

पारिवारिक व प्रेम जीवन (Family & Love): रविवार के दिन जीवनसाथी को प्रसन्न रखने के आपके सभी प्रयास सफल होंगे. पारिवारिक माहौल शांतिपूर्ण बना रहेगा.

स्वास्थ्य (Health): खिलाड़ियों और स्पोर्ट्स पर्सन को सुबह के समय शारीरिक थकान या मांसपेशियों में खिंचाव की शिकायत हो सकती है.

लकी कलर: रेड | लकी नंबर: 8 | अनलक्की नंबर: 2

उपाय: मां लक्ष्मी को खीर का भोग लगाएं और छोटी कन्याओं को मिष्ठान्न दें.

वृश्चिक राशि

व्यापार (Business): 5वें भाव में चंद्रमा होने से मार्केटिंग में आपकी सोच सकारात्मक रहेगी. निवेश करने या स्टॉक सुरक्षित करने के लिए दिन उत्तम है, हालांकि कोई बिल्कुल नया काम शुरू करने से बचें.

नौकरी व करियर (Job & Career): कार्यक्षेत्र में सहकर्मियों के साथ मिलकर किए गए प्रोजेक्ट्स में बड़ी सफलता मिलेगी. ऑफिस में गुस्से पर काबू रखें, अन्यथा कार्य प्रभावित हो सकता है.

पारिवारिक व प्रेम जीवन (Family & Love): माता-पिता को संतान पक्ष से सुख मिलेगा. परिवार में प्रेम बढ़ेगा, हालांकि दांपत्य जीवन की किसी उलझन को सुलझाने के लिए मित्र की सलाह ले सकते हैं.

स्वास्थ्य (Health): अत्यधिक क्रोध और तनाव से रक्तचाप प्रभावित हो सकता है. शांत रहने की कोशिश करें.

लकी कलर: ब्लैक | लकी नंबर: 2 | अनलक्की नंबर: 5

उपाय: हनुमान जी के समक्ष चमेली के तेल का दीपक जलाएं और हनुमान चालीसा का पाठ करें.

धनु राशि

व्यापार (Business): 4th भाव में चंद्रमा और विष दोष के कारण व्यापारिक डील्स में पूर्ण पारदर्शिता रखनी होगी. पैतृक व्यवसाय में किसी बात पर परिजनों की नाराजगी झेलनी पड़ सकती है.

नौकरी व करियर (Job & Career): नौकरीपेशा जातकों को मेहनत के अनुपात में उचित तारीफ नहीं मिल पाएगी. कोई भी निर्णय लेने से पहले गंभीरता से विचार करें और नकारात्मक लोगों की सलाह से बचें.

पारिवारिक व प्रेम जीवन (Family & Love): घर के रिनोवेशन या डेकोरेशन में अड़चनें आ सकती हैं. दांपत्य जीवन में रोमांस की कमी महसूस होगी और बाहर जाने का प्लान टल सकता है.

स्वास्थ्य (Health): सीने में भारीपन या मानसिक अशांति रह सकती है. पर्याप्त विश्राम लें.

लकी कलर: गोल्डन | लकी नंबर: 4 | अनलक्की नंबर: 1

उपाय: भगवान विष्णु को पीले फूल और चने की दाल अर्पित करें तथा ॐ नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करें.

मकर राशि

व्यापार (Business): 3rd भाव में चंद्रमा रहने से पराक्रम बढ़ेगा. सामाजिक क्षेत्र में मान-सम्मान मिलेगा. सरकारी टेंडर मिलने की शुभ सूचना मिल सकती है. कस्टमर फीडबैक से ब्रांड वैल्यू मजबूत होगी.

नौकरी व करियर (Job & Career): कार्यक्षेत्र में नए कार्य मिलने से मन उत्साहित रहेगा. ऑफिशियल ट्रैवलिंग के दौरान किसी घनिष्ठ व्यक्ति से मुलाकात लाभकारी सिद्ध होगी. छात्रों की समस्याएं सुलझेंगी.

पारिवारिक व प्रेम जीवन (Family & Love): दांपत्य जीवन सुखमय रहेगा. घर में पूजा-पाठ और धार्मिक अनुष्ठान का आयोजन होने से सकारात्मक ऊर्जा का संचार होगा.

स्वास्थ्य (Health): ऊर्जा का स्तर ऊंचा रहेगा. दिनचर्या व्यवस्थित रखने से स्वास्थ्य उत्तम रहेगा.

लकी कलर: ऑरेंज | लकी नंबर: 5 | अनलक्की नंबर: 9

उपाय: शनिदेव के निमित्त सरसों के तेल का दीपक जलाएं और जरूरतमंद को भोजन कराएं.

कुंभ राशि

व्यापार (Business): 2nd भाव में चंद्रमा होने से नैतिक मूल्यों का पालन करें. बिजनेस निर्णयों में मनमर्जी न चलाएं. रुका हुआ या फंसा हुआ धन वापस आने से आर्थिक स्थिति सुदृढ़ होगी.

नौकरी व करियर (Job & Career): कम्युनिकेशन स्किल में सुधार से पेंडिंग प्रोजेक्ट्स समय से पहले पूरे होंगे. सर्वार्थ सिद्धि योग से करियर में पदोन्नति या नए अवसर मिलने के प्रबल योग हैं.

पारिवारिक व प्रेम जीवन (Family & Love): दांपत्य जीवन में संतुष्टि रहेगी. परिवार के साथ किसी पर्यटन स्थल पर जाने या नई योजना बनाने के लिए दिन अनुकूल है.

स्वास्थ्य (Health): स्वास्थ्य में उल्लेखनीय सुधार होगा, जिससे आप अपने दैनिक लक्ष्यों को तेजी से पूरा कर पाएंगे.

लकी कलर: ब्लू | लकी नंबर: 8 | अनलक्की नंबर: 3

उपाय: सुंदरकांड का पाठ करें या हनुमान मंदिर में सिंदूर व चमेली का तेल चढ़ाएं.

मीन राशि

व्यापार (Business): आपकी ही राशि में चंद्रमा होने से आत्मविश्वास चरम पर रहेगा. कम मेहनत में भी अधिक मुनाफा मिलेगा. नए व्यापारियों को नई जिम्मेदारियां मिलेंगी, जिन्हें लगन से पूरा करें.

नौकरी व करियर (Job & Career): ऑफिस में कोई महत्वपूर्ण अधिकार (Authority) मिल सकता है. अपनी योग्यता सिद्ध करने के लिए थोड़ा अतिरिक्त परिश्रम करना पड़ेगा.

पारिवारिक व प्रेम जीवन (Family & Love): परिवार के साथ धार्मिक यात्रा की योजना बनेगी. दांपत्य जीवन में नयापन महसूस होगा और साथी के साथ भविष्य की योजनाओं पर गंभीर चर्चा होगी.

स्वास्थ्य (Health): पुराने शारीरिक दर्द या जोड़ों की समस्या से राहत मिलेगी, जिससे आप तरोताजा महसूस करेंगे.

लकी कलर: क्रीम | लकी नंबर: 4 | अनलक्की नंबर: 3

उपाय: भगवान शिव का जलाभिषेक करें और महामृत्युंजय मंत्र का 11 बार स्मरण करें.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.