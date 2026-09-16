Dainik Rashifal, 16 September 2026: भाद्रपद शुक्ल पक्ष की पंचमी और षष्ठी तिथि के संजोग के साथ आज 16 सितंबर 2026, बुधवार का दिन ज्योतिषीय दृष्टि से अत्यंत शुभ और दुर्लभ संयोग लेकर आया है. आज शाम 05:22 तक विशाखा उपरांत अनुराधा नक्षत्र रहेगा. ग्रहों के गोचर से आज सर्वार्थ सिद्धि योग, सर्वामृत योग, सुनफा, वाशि और मालव्य-भद्र योग का महासंयोग बन रहा है.

चंद्रमा सुबह 10:49 पर वृश्चिक राशि में प्रवेश करेंगे, जिससे कई राशियों के लिए अटके हुए सौदे पूरे होने और रुका हुआ धन वापस मिलने के प्रबल योग बनेंगे. दिन में किसी भी नए व शुभ कार्य के लिए सुबह 07:00 से 09:00 बजे तक लाभ-अमृत और शाम 05:15 से 06:15 बजे तक लाभ का चौघड़िया श्रेष्ठ रहेगा (दोपहर 12:00 से 01:30 बजे तक राहुकाल रहेगा). ज्योतिषी सुरेश श्रीमाली के अनुसार, जानिए मेष से मीन तक सभी 12 राशियों का आज का विस्तृत भविष्यफल, लकी नंबर, शुभ रंग और विशेष उपाय.

करियर: कार्यक्षेत्र में आपकी मेहनत का सुखद परिणाम पदोन्नति या नई जिम्मेदारी के रूप में मिल सकता है. हालांकि कुछ प्रतिकूल परिस्थितियां मन को विचलित करेंगी; करियर के मोर्चे पर धैर्य बनाए रखें.

आर्थिक स्थिति: अष्टम भाव का चंद्रमा होने से अनचाही यात्राओं और व्यय की आशंका है. बाजार में किसी पार्टी से माल की दरों (रेट) को लेकर मतभेद हो सकता है; सतर्क रहें और मन की आवाज सुनकर ही कोई निर्णय लें.

सेहत: बदलते मौसम का प्रभाव स्वास्थ्य पर पड़ सकता है; अपनी डाइट और दिनचर्या को व्यवस्थित रखें.

दांपत्य जीवन: पारिवारिक जीवन में बातचीत के दौरान नकारात्मक शब्दों का प्रयोग न करें. समस्याओं का समाधान शांत मन और विवेक से निकालें.

उपाय: भगवान गणेश को सिंदूर अर्पित करें और संकटनाशन गणेश स्तोत्र का पाठ करें.

(लकी कलर: पिंक | लकी नंबर: 1 | अनलकी नंबर: 7)

वृषभ राशि

करियर: सर्वार्थ सिद्धि व सर्वामृत योग के प्रभाव से कार्यस्थल पर लंबे समय से रुका महत्वपूर्ण काम पूरा होगा, जिससे मानसिक प्रसन्नता रहेगी. निर्णय लेते समय अपनी अंतरात्मा की आवाज अवश्य सुनें.

आर्थिक स्थिति: पूर्व में किए गए किसी कार्य की पूर्णता से अचानक धन लाभ के योग बनेंगे. आपका बनाया हुआ संपर्क सूत्र (नेटवर्क) कारोबार में आजीविका और आय बढ़ाने में सहायक होगा.

सेहत: शारीरिक अभ्यास या खेलकूद के दौरान मांसपेशियों में खिंचाव हो सकता है; पर्याप्त आराम लें.

दांपत्य जीवन: सप्तम भाव में चंद्रमा होने से जीवनसाथी के साथ किसी बात को लेकर वैचारिक टकराव हो सकता है; धैर्य रखें. शाम का समय मित्रों और रिश्तेदारों के साथ खुशनुमा बीतेगा.

उपाय: शिवलिंग पर कच्चा दूध व जल अर्पित करें तथा शिव चालीसा का पाठ करें.

(लकी कलर: सिल्वर | लकी नंबर: 5 | अनलकी नंबर: 4)

मिथुन राशि

करियर: सर्वार्थ सिद्धि व सर्वामृत योग के प्रभाव से बनाई गई कार्यनीति सफल होगी. वरिष्ठ अधिकारियों के सानिध्य से सही मार्गदर्शन मिलेगा. नौकरीपेशा जातकों के लिए नई प्राथमिकताएं तय करने का समय है.

आर्थिक स्थिति: व्यावसायिक दृष्टि से दिन उत्तम धन लाभ कराएगा. नए कारोबारी बाजार में अपनी बड़ी योजनाओं पर पुनर्विचार करें. त्योहारों को देखते हुए मंदिर स्थल की सफाई या सेवा कार्य में हिस्सा लें.

सेहत: दिनभर ऊर्जा का स्तर अच्छा रहेगा, लेकिन अत्यधिक कार्यभार से मानसिक तनाव न होने दें.

दांपत्य जीवन: व्यापारिक व्यस्तता के बीच पारिवारिक जिम्मेदारियों की उपेक्षा न करें. प्रेम संबंधों में थोड़ी भावनात्मक दूरी महसूस हो सकती है; संवाद बनाए रखें.

उपाय: गाय को हरी घास या पालक खिलाएं और "ॐ गं गणपतये नमः" का जप करें.

(लकी कलर: ब्राउन | लकी नंबर: 4 | अनलकी नंबर: 3)

कर्क राशि

करियर: ऑफिस में वरिष्ठों का पूरा सहयोग मिलेगा और आपके विचारों को मान दिया जाएगा. नई नौकरी की तलाश में जुटे लोगों को मनचाहा अवसर मिलने के मजबूत संकेत हैं.

आर्थिक स्थिति: व्यापार में कुछ नया शुरू करने के लिए सुबह 07:00 से 09:00 बजे या शाम 05:15 से 06:15 बजे का समय श्रेष्ठ रहेगा. आपकी कल्पनाशक्ति और सटीक निर्णय व्यापार में शानदार लाभ दिलाएंगे.

सेहत: दिनभर स्फूर्ति बनी रहेगी; मानसिक शांति के लिए योग व ध्यान का सहारा लें.

दांपत्य जीवन: शादीशुदा जातकों को बातचीत में पारदर्शिता और समझदारी बनाए रखने की जरूरत है. प्रेम में सच्चाई का भाव रिश्तों को मजबूत करेगा.

उपाय: भगवान शिव का जलाभिषेक करें और महामृत्युंजय मंत्र का एक माला जप करें.

(लकी कलर: नेवी ब्लू | लकी नंबर: 9 | अनलकी नंबर: 6)

सिंह राशि

करियर: कार्यस्थल पर मेहनत के अनुसार उचित सराहना न मिलने से कुछ हताशा हो सकती है. सहकर्मियों के काम में ज्यादा रोक-टोक न करें और नकारात्मक सोच रखने वाले लोगों से दूरी बनाकर रखें.

आर्थिक स्थिति: चतुर्थ भाव के चंद्रमा के कारण व्यावसायिक मशीनरी या रख-रखाव पर खर्च बढ़ सकता है. भावुकता या जल्दबाजी में कोई भी आर्थिक फैसला न लें; धैर्यपूर्वक समय बिताएं.

सेहत: मानसिक चिंताओं और तनाव का असर स्वास्थ्य पर दिख सकता है; सिरदर्द या थकान से बचें.

दांपत्य जीवन: पारिवारिक मोर्चे पर दिन थोड़ा चुनौतीपूर्ण रह सकता है. माता के साथ वैचारिक मतभेद टालें और बड़ों की भावनाओं का सम्मान करें.

उपाय: सूर्य देव को तांबे के लोटे से जल में लाल चंदन मिलाकर अर्घ्य दें.

(लकी कलर: गोल्डन | लकी नंबर: 8 | अनलकी नंबर: 4)

कन्या राशि

करियर: ऑफिस में आपकी लीक से हटकर सोच और रचनात्मक विचारों को विशेष पहचान मिलेगी. नई तकनीक या नए कौशल सीखना करियर में लंबी छलांग दिलाएगा. टीम लीडर्स अधीनस्थों से संवाद बनाए रखें.

आर्थिक स्थिति: चल रहे प्रोजेक्ट्स से उम्मीद से बेहतर आर्थिक लाभ मिलेगा. पुराने ग्राहकों से दोबारा काम मिलने से कारोबार की स्थिति मजबूत होगी. अड़ियल रवैये से बचें.

सेहत: स्वास्थ्य उत्तम रहेगा; दिनभर की व्यस्तता के बाद परिजनों के साथ समय बिताने से थकान मिट जाएगी.

दांपत्य जीवन: घर-परिवार में सुख-शांति का माहौल रहेगा और कोई शुभ मांगलिक अवसर मनाया जा सकता है.

उपाय: श्री विष्णु सहस्रनाम का पाठ करें और तुलसी के पौधे में जल अर्पित करें.

(लकी कलर: क्रीम | लकी नंबर: 2 | अनलकी नंबर: 1)

करियर: वरिष्ठ अधिकारी आपकी कार्यक्षमता देखकर किसी बड़े और महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट में शामिल कर सकते हैं. नौकरी में अधिकारियों से रियायत मिल सकती है, परंतु इसका अनुचित लाभ न उठाएं.

आर्थिक स्थिति: द्वितीय भाव का चंद्रमा आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाएगा. पारिवारिक कारोबार में आपकी दी गई सलाह बेहद कारगर रहेगी; व्यापारिक दबाव कम होगा.

सेहत: शारीरिक स्फूर्ति बनी रहेगी; स्वास्थ्य के मोर्चे पर दिन अनुकूल रहेगा.

दांपत्य जीवन: परिवार में आपकी बातों का समर्थन होगा जिससे रिश्ते प्रगाढ़ होंगे. सिंगल लोगों की किसी खास व्यक्ति से मुलाकात हो सकती है.

उपाय: माता लक्ष्मी को खीर या सफेद मिष्ठान्न का भोग लगाएं और कनकधारा स्तोत्र पढ़ें.

(लकी कलर: व्हाइट | लकी नंबर: 3 | अनलकी नंबर: 7)

वृश्चिक राशि

करियर: सर्वार्थसिद्धि व सर्वामृत योग के प्रभाव से कार्यक्षेत्र में आपकी सूझबूझ से बड़ी डील फाइनल हो सकती है. किसी पूर्व नुकसान की भरपाई के लिए अनुभवी व्यक्ति का सहयोग प्राप्त होगा.

आर्थिक स्थिति: आय के नए स्रोत विकसित होने से वित्तीय स्थिति में बड़ा सुधार आएगा. किसी भी नए अवसर को स्वीकार करने से पहले उसके सभी कानूनी पहलुओं की पड़ताल कर लें.

सेहत: वाहन सावधानीपूर्वक चलाएं; चोट-चपेट लगने की आशंका है. स्वास्थ्य के लिए मेडिकल इंश्योरेंस आदि पर विचार करना हितकर रहेगा.

दांपत्य जीवन: रिश्तों के लिए समय निकालने से घर में सकारात्मक ऊर्जा फैलेगी. प्रेम जीवन सुखद और आनंददायक बना रहेगा.

उपाय: हनुमान जी को चमेली का तेल और सिंदूर चढ़ाएं, साथ ही हनुमान चालीसा पढ़ें.

(लकी कलर: ऑरेंज | लकी नंबर: 7 | अनलकी नंबर: 5)

धनु राशि

करियर: कार्यक्षेत्र में काम पूरा करने के बावजूद श्रेय किसी अन्य को मिलने से मन खिन्न हो सकता है. गलतियों को छिपाने के बजाय सीनियर्स से साझा कर समाधान निकालना ही बुद्धिमानी होगी.

आर्थिक स्थिति: द्वादश भाव के चंद्रमा के कारण व्यावसायिक स्थिति कुछ उथल-पुथल भरी रह सकती है; अधिक मेहनत पर परिणाम सीमित मिलेंगे. नए सौदों में सतर्कता बरतें.

सेहत: स्वास्थ्य का ध्यान रखना पहली प्राथमिकता होनी चाहिए; नियमित योग और प्राणायाम को दिनचर्या में शामिल करें.

दांपत्य जीवन: परिवार के किसी सदस्य से विचारों का टकराव घर की शांति भंग कर सकता है. पार्टनर की बात को गलत समझने से दूरियां बढ़ सकती हैं; खुलकर बात करें.

उपाय: भगवान विष्णु को चने की दाल और गुड़ अर्पित करें और "ॐ नमो भगवते वासुदेवाय" का जप करें.

(लकी कलर: येलो | लकी नंबर: 8 | अनलकी नंबर: 4)

मकर राशि

करियर: नौकरी की तलाश कर रहे लोगों की खोज पूरी होगी और मनचाही जॉब मिलेगी. कार्यक्षेत्र में मेहनत की सराहना होगी और किसी महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट की कमान आपको सौंपी जा सकती है.

आर्थिक स्थिति: एकादश भाव का चंद्रमा आय के नए मार्ग खोलेगा. व्यावसायिक सौदे को अंतिम रूप देने के लिए सुबह 07:00 से 09:00 बजे या शाम 05:15 से 06:15 बजे का समय सर्वश्रेष्ठ है.

सेहत: स्वास्थ्य उत्तम रहेगा; मानसिक एकाग्रता और आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि होगी.

दांपत्य जीवन: घरेलू समस्याओं को आसानी से सुलझा लेंगे. लव पार्टनर के साथ अपने दिल की बात साझा करेंगे जिससे आपसी विश्वास गहरा होगा.

उपाय: पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का चौमुखी दीपक जलाएं और शनि चालीसा का पाठ करें.

(लकी कलर: ग्रीन | लकी नंबर: 1 | अनलकी नंबर: 5)

कुंभ राशि

करियर: दशम भाव का चंद्रमा कार्यक्षेत्र में आपकी लोकप्रियता बढ़ाएगा. सहकर्मियों के पूर्ण सहयोग से कठिन काम भी आसानी से संपन्न हो जाएंगे. मार्केटिंग से जुड़े लोगों के प्रयास सफल होंगे.

आर्थिक स्थिति: सर्वार्थ सिद्धि व सर्वामृत योग से व्यापार में अटका हुआ धन वापस मिलेगा. कारोबार विस्तार और पुराने ग्राहकों से दोबारा बड़े ऑर्डर हासिल करने के लिए दिन अत्यंत शुभ है.

सेहत: कार्यभार की अधिकता से थकान और तनाव महसूस हो सकता है; आवश्यकतानुसार स्वास्थ्य जांच अवश्य करवाएं.

दांपत्य जीवन: पारिवारिक सदस्यों के बीच तालमेल उत्तम रहेगा. जीवन की गरिमा बनाए रखें और विवाहेतर संबंधों से पूरी तरह दूर रहें.

उपाय: जरूरतमंदों को काले तिल या भोजन का दान करें और "ॐ शं शनैश्चराय नमः" का जप करें.

(लकी कलर: ब्राउन | लकी नंबर: 3 | अनलकी नंबर: 9)

मीन राशि

करियर: ऑफिस में आपकी नेतृत्व क्षमता उभरकर सामने आएगी और कोई बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है. सहकर्मियों के साथ संवाद बेहतर होने से लंबे समय से रुका प्रोजेक्ट पूरा होगा.

आर्थिक स्थिति: सर्वार्थ सिद्धि व सर्वामृत योग के प्रभाव से कारोबार को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के अवसर मिलेंगे. पक्षियों के दाना-पानी की व्यवस्था करने से व्यापारिक बाधाएं दूर होंगी.

सेहत: बदलते वातावरण में स्वास्थ्य के प्रति सजग रहें; दिनचर्या को अनुशासित रखना आवश्यक होगा.

दांपत्य जीवन: घर-परिवार में खुशियों का माहौल बना रहेगा. किसी प्रिय सदस्य की ओर से शुभ समाचार मिलने के प्रबल संकेत हैं.

उपाय: भगवान शिव को पंचामृत से स्नान कराएं और "ॐ नमः शिवाय" मंत्र का 108 बार जप करें.

(लकी कलर: पर्पल | लकी नंबर: 7 | अनलकी नंबर: 4)

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