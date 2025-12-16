हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
मीन साप्ताहिक राशिफल 14 - 20 दिसंबर 2025: भाग्य प्रबल, करियर और प्रेम जीवन रहेगा शुभ

मीन साप्ताहिक राशिफल 14 - 20 दिसंबर 2025: भाग्य प्रबल, करियर और प्रेम जीवन रहेगा शुभ

Pisces Weekly Horoscope: मीन राशि के जातकों के लिए दिसंबर 2025 हफ्ता करियर, व्यापार, परिवार, प्रेम और सेहत के लिहाज से कैसा जाने वाला है? पढ़िए मीन राशि का साप्ताहिक राशिफल क्या कहता है?

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Edited By: Harshika Mishra | Updated at : 16 Dec 2025 11:35 PM (IST)
Preferred Sources

Meen Saptahik Rashifal 14 to 20 December 2025: मीन राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह शुभता, सौभाग्य और उन्नति लेकर आने वाला है. सप्ताह की शुरुआत से ही आपको अपने प्रयासों में मनोनुकूल सफलता और लाभ मिलता हुआ नजर आएगा. लंबे समय से जिन कार्यों को लेकर आप प्रयासरत थे, उनमें अब सकारात्मक परिणाम मिलने की पूरी संभावना है. करियर और बिज़नेस को आगे बढ़ाने के लिए बड़े अवसर आपके सामने आएंगे, जिनका लाभ आप अपनी सूझबूझ और मेहनत से उठाने में सफल रहेंगे.

इस सप्ताह आपको बेस्ट फ्रेंड, रिश्तेदारों और सीनियर्स का पूरा सहयोग और समर्थन प्राप्त होगा. उनके मार्गदर्शन से आप न केवल अपने कार्यों को समय पर पूरा कर पाएंगे, बल्कि कई महत्वपूर्ण फैसले भी आत्मविश्वास के साथ ले सकेंगे. कार्यक्षेत्र में आपकी साख मजबूत होगी और आपके प्रयासों की सराहना भी होगी.

स्वास्थ्य राशिफल

स्वास्थ्य की दृष्टि से यह सप्ताह सामान्य से बेहतर रहने वाला है. मानसिक रूप से आप खुद को सकारात्मक और ऊर्जावान महसूस करेंगे. धार्मिक और आध्यात्मिक गतिविधियों में आपकी रुचि बढ़ने से मानसिक शांति और संतुलन बना रहेगा.

हालांकि सप्ताह के मध्य में अत्यधिक व्यस्तता के कारण थकान महसूस हो सकती है, इसलिए अपने स्वास्थ्य को नजरअंदाज न करें. पर्याप्त नींद, संतुलित आहार और हल्का व्यायाम आपके लिए लाभकारी रहेगा. पुराने रोगों से पीड़ित जातकों को इस सप्ताह राहत मिल सकती है.

व्यवसाय राशिफल

व्यवसाय से जुड़े मीन राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह अत्यंत शुभ संकेत दे रहा है. आपको भाग्य का पूरा सहयोग मिलेगा और व्यापार को आगे बढ़ाने के नए अवसर प्राप्त होंगे. पुराने क्लाइंट्स के साथ संबंध मजबूत होंगे और नए संपर्कों से लाभ मिलने की संभावना है.

मिड वीक के बाद बिजनेस से जुड़ी किसी बड़ी डील पर बातचीत सफल हो सकती है. वीकेंड में कोई महत्वपूर्ण एग्रीमेंट या समझौता फाइनल होने के योग बन रहे हैं. एन्सेस्ट्राल प्रॉपर्टी से जुड़े मामलों में आ रही अड़चनें किसी प्रभावशाली व्यक्ति की मदद से दूर होंगी, जिससे आर्थिक स्थिति और मजबूत होगी.

नौकरी राशिफल

नौकरीपेशा जातकों के लिए यह सप्ताह उन्नति और खुशखबरी से भरा रहेगा. मिड वीक में प्रमोशन या पदोन्नति से जुड़ी कोई शुभ सूचना प्राप्त हो सकती है. ऑफिस में आपकी मेहनत और कार्यशैली की सराहना होगी, जिससे आपके मान-सम्मान में वृद्धि होगी.

सीनियर्स का सहयोग मिलने से कार्यों में गति आएगी और जिम्मेदारियों को निभाना आसान होगा. यदि आप नई नौकरी या विभाग परिवर्तन की सोच रहे हैं, तो इस सप्ताह सकारात्मक संकेत मिल सकते हैं.

करियर राशिफल

करियर के लिहाज से यह सप्ताह महत्वपूर्ण साबित होगा. जो जातक लंबे समय से करियर में स्थिरता और ग्रोथ की तलाश कर रहे थे, उन्हें अब स्पष्ट दिशा मिल सकती है. नई जिम्मेदारियां और अवसर आपके सामने आएंगे, जो भविष्य में लाभदायक सिद्ध होंगे.

क्रिएटिव फील्ड, शिक्षा, काउंसलिंग, मेडिकल, आध्यात्मिक और सेवा क्षेत्र से जुड़े लोगों के लिए यह समय विशेष रूप से शुभ है. आत्मविश्वास और सकारात्मक सोच आपको आगे बढ़ने में मदद करेगी.

प्रेम और पारिवारिक जीवन

रिश्ते-नाते की दृष्टि से यह सप्ताह पूरी तरह अनुकूल रहने वाला है. परिवार के सदस्यों के साथ आपका तालमेल बेहतर रहेगा और घर का वातावरण सुखद बना रहेगा. किसी धार्मिक या सामाजिक आयोजन में परिवार के साथ शामिल होने का अवसर भी मिल सकता है.

प्रेम संबंधों में मिठास बनी रहेगी. लव पार्टनर के साथ भावनात्मक जुड़ाव और गहराएगा. साथ में सुखद पल बिताने के अवसर मिलेंगे, जिससे रिश्ता और मजबूत होगा. विवाहित जातकों की मैरिड लाइफ सुखमय बनी रहेगी और जीवनसाथी का पूरा सहयोग मिलेगा. वीकेंड पर फैमिली के साथ पिकनिक या छोटी यात्रा का प्रोग्राम बन सकता है.

युवा और छात्र राशिफल

युवा वर्ग और छात्रों के लिए यह सप्ताह सकारात्मक परिणाम लेकर आएगा. पढ़ाई और करियर को लेकर किए गए प्रयास सफल होंगे. प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों को अच्छे परिणाम मिलने की संभावना है.

उच्च शिक्षा, रिसर्च या विदेश से जुड़े अवसरों में प्रगति देखने को मिलेगी. गुरुजनों और सीनियर्स का मार्गदर्शन छात्रों के लिए बेहद लाभकारी रहेगा. आत्मविश्वास में वृद्धि होगी और भविष्य को लेकर स्पष्टता आएगी.

धार्मिक और सामाजिक जीवन

इस सप्ताह आपकी धार्मिक और सामाजिक गतिविधियों में महत्वपूर्ण भागीदारी रह सकती है. किसी धर्मगुरु या आध्यात्मिक व्यक्ति की विशेष कृपा आप पर बनी रहेगी. धार्मिक कार्यों में शामिल होने से न केवल मानसिक शांति मिलेगी, बल्कि सामाजिक प्रतिष्ठा में भी वृद्धि होगी.

आर्थिक स्थिति

आर्थिक रूप से यह सप्ताह मजबूत रहने वाला है. चल-अचल संपत्ति और भौतिक सुख-साधनों की प्राप्ति के पूरे योग बन रहे हैं. आय के स्रोत बढ़ेंगे और निवेश से लाभ मिलने की संभावना है. हालांकि बड़े खर्च से पहले बजट का ध्यान रखना आपके लिए बेहतर रहेगा.

भाग्यशाली अंक: 9
भाग्यशाली रंग: पीला और सफेद

उपाय

  • गुरुवार के दिन भगवान विष्णु या गुरु बृहस्पति की पूजा करें.
  • “ॐ नमो भगवते वासुदेवाय” मंत्र का 108 बार जाप करें.
  • जरूरतमंदों को पीली वस्तुओं का दान करें.
  • बड़ों का आशीर्वाद लें और सकारात्मक सोच बनाए रखें.

FAQs 

प्रश्न 1: क्या इस सप्ताह प्रमोशन के योग हैं?
उत्तर: हां, मिड वीक में प्रमोशन या पदोन्नति की शुभ सूचना मिल सकती है.

प्रश्न 2: क्या बिज़नेस में नई डील फाइनल हो सकती है?
उत्तर: वीकेंड में बिज़नेस से जुड़ी बड़ी डील के योग बन रहे हैं.

प्रश्न 3: प्रेम जीवन के लिए यह सप्ताह कैसा रहेगा?
उत्तर: प्रेम और दांपत्य जीवन के लिए यह सप्ताह बेहद अनुकूल रहेगा.

प्रश्न 4: क्या संपत्ति से जुड़े मामलों में लाभ होगा?
उत्तर: हां, एन्सेस्ट्राल प्रॉपर्टी और भौतिक सुख-साधनों की प्राप्ति के योग हैं.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
Read
Published at : 16 Dec 2025 11:35 PM (IST)
Tags :
Pisces Horoscope Pisces Weekly Horoscope Meen
और पढ़ें
अबाउट अस

Embed widget