Pisces Tarot Weekly Horoscope 11 to 17 January 2026: मीन राशि के लिए चेतावनी, भ्रम और धोखे से बचें, गलत फैसला भारी पड़ सकता है

Pisces Tarot Weekly Horoscope 11 to 17 January 2026: मीन राशि के लिए चेतावनी, भ्रम और धोखे से बचें, गलत फैसला भारी पड़ सकता है

Pisces weekly tarot horoscope: टैरो संकेत दे रहे हैं कि इस सप्ताह मीन राशि वालों के लिए शुभ और सौभाग्यशाली रहेगा.करियर, धन, रिश्ते और हेल्थ के लिए लागू करने योग्य सलाह पढ़ें मीन साप्ताहिक टैरो राशिफल.

By : एस्ट्रोलॉजर नीतिका शर्मा | Edited By: Harshika Mishra | Updated at : 10 Jan 2026 08:08 PM (IST)
Preferred Sources

Meen Saptahik Tarot Rashifal 11 to 17 January 2026: टैरो कार्ड्स के अनुसार मीन राशि वालों के लिए यह सप्ताह आत्म-विश्लेषण, सतर्कता और स्पष्टता का है. इस हफ्ते आपके मन में किसी व्यक्ति या स्थिति को लेकर भ्रम और दुविधा रह सकती है. कुछ बातें पूरी तरह साफ न होने के कारण आप गलत निष्कर्ष पर पहुंच सकते हैं, इसलिए किसी भी बड़े निर्णय से पहले सभी तथ्यों की अच्छी तरह जांच करें. यह समय धैर्य रखने और अपने अंतर्मन की आवाज़ सुनने का है.

करियर और नौकरी
नौकरीपेशा लोगों को ऑफिस में किसी प्रोजेक्ट या सहकर्मी को लेकर भ्रम की स्थिति बन सकती है. गॉसिप या अधूरी जानकारी पर भरोसा न करें. जो लोग नई नौकरी की तलाश में हैं, उन्हें ऑफर मिलने से पहले उसकी शर्तों को अच्छी तरह पढ़ लेना चाहिए. जल्दबाजी में लिया गया फैसला बाद में परेशानी दे सकता है.

बिजनेस और फाइनेंस
व्यापारियों के लिए यह सप्ताह थोड़ा सतर्कता भरा है. किसी डील या निवेश से पहले सभी कागजात और शर्तों की जांच जरूरी है. कोई व्यक्ति आपको आधी-अधूरी जानकारी देकर भ्रमित कर सकता है. पैसों के मामले में जोखिम लेने से बचें और खर्चों पर नियंत्रण रखें.

लव और फैमिली
रिश्तों में गलतफहमी पैदा हो सकती है. जीवनसाथी या प्रेमी से खुलकर बात करें और अपनी भावनाएं साफ रखें. छुपी बातें रिश्तों में दूरी ला सकती हैं. परिवार में भी किसी बात को लेकर भ्रम हो सकता है, इसलिए संवाद बनाए रखना जरूरी है.

स्वास्थ्य
मानसिक तनाव और उलझन आपकी सेहत को प्रभावित कर सकती है. ध्यान, मेडिटेशन और पर्याप्त नींद से मन को शांत रखें.

शिक्षा और छात्र
विद्यार्थियों का ध्यान भटक सकता है. पढ़ाई में फोकस बनाए रखने के लिए टाइम टेबल बनाएं और अफवाहों या सोशल मीडिया से दूरी रखें.

भाग्यशाली रंग सफेद
भाग्यशाली अंक 2
उपाय सोमवार को चंद्र देव को दूध अर्पित करें और “ॐ सोमाय नमः” मंत्र का जाप करें.

FAQs

1. क्या इस सप्ताह मीन राशि वालों को कोई बड़ा फैसला लेना चाहिए?
नहीं, इस सप्ताह सोच-समझकर और पूरी जानकारी के बाद ही कोई बड़ा निर्णय लें.

2. क्या रिश्तों में गलतफहमी बढ़ सकती है?
हाँ, लेकिन खुलकर बातचीत करने से इसे आसानी से दूर किया जा सकता है.

3. क्या यह समय आत्म-विश्लेषण के लिए अच्छा है?
बिल्कुल, यह सप्ताह खुद को समझने और पुरानी गलतियों से सीखने के लिए उत्तम है.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author एस्ट्रोलॉजर नीतिका शर्मा

नीतिका शर्मा एक प्रतिष्ठित ज्योतिषाचार्य एवं फेमस टैरो कार्ड रीडर है. एमएससी कंप्यूटर साइंस से पोस्ट ग्रेजुएट और ज्योतिष प्रवीण एवं ज्योतिष विशारद् शिक्षा प्राप्त नीतिका शर्मा के लेख विभिन्न समाचार पत्रों एवं टीवी चैनल में प्रकाशित होते रहते हैं. इन्हें वास्तु बताने में भी महारत हासिल है. ज्योतिष ग्रंथों का गहन अध्ययन करने के बाद आम जनमानस के जीवन को आसान और सुगम बनाने की दिशा में प्रयासरत नीतिका शर्मा की कई भविष्यवाणी सच साबित हो चुकी हैं. ज्योतिष विषय में इनका अनुभव 10 वर्षों से अधिक का है. 
Read
Published at : 10 Jan 2026 08:08 PM (IST)
Meen Rashifal Pisces Weekly Horoscope Tarot Weekly Horoscope
