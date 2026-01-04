हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलPisces Horoscope 2026: मीन राशि करियर, विवाह और शिक्षा में बड़ा बदलाव, जानिए पूरे साल का भविष्यफल

Pisces Horoscope 2026: मीन राशि करियर, विवाह और शिक्षा में बड़ा बदलाव, जानिए पूरे साल का भविष्यफल

Pisces Horoscope 2026: मीन राशि वालों के लिए 2026 साल आत्मविश्वास, बदलाव और अवसरों से भरा रहेगा। करियर, शिक्षा और विदेश यात्रा में सफलता के योग, पर स्वास्थ्य और मेहनत पर ध्यान जरूरी.

By : एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर अनीष व्यास | Edited By: Harshika Mishra | Updated at : 04 Jan 2026 03:39 AM (IST)
Preferred Sources

Pisces Horoscope 2026:  जयपुर-जोधपुर स्थित पाल बालाजी ज्योतिष संस्थान के निदेशक ज्योतिषाचार्य डॉ. अनीष व्यास के अनुसार, मीन राशि के जातकों के लिए वर्ष 2026 आत्मनिर्भरता, बदलाव और नए अवसरों का साल साबित होगा. यह वर्ष आपको मानसिक रूप से मजबूत बनाने, करियर में संतुलन लाने और जीवन की दिशा तय करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा.

ग्रहों की स्थिति क्या कहती है?

साल की शुरुआत में शनि आपकी राशि में रहेगा, जिससे जीवन में जिम्मेदारियां बढ़ेंगी. आप अधिक गंभीर, अनुशासित और व्यावहारिक बनेंगे. वहीं बृहस्पति चौथे भाव में रहकर मानसिक स्थिरता और परिवार से जुड़ी जिम्मेदारियां बढ़ाएगा. वर्ष के मध्य में गुरु पंचम भाव में प्रवेश करेंगे, जिससे आपकी सोच, बुद्धि और भविष्य से जुड़े निर्णयों में सकारात्मक बदलाव आएगा.

राहु पूरे साल 12वें भाव में रहेगा, जो आपको विदेश यात्रा, आध्यात्मिकता और आत्मचिंतन की ओर आकर्षित करेगा. दिसंबर के बाद राहु 11वें भाव में जाकर आर्थिक लाभ और नेटवर्किंग को मजबूत करेगा.

  • आत्मनिर्भर बनने का साल

डॉ. अनीष व्यास के अनुसार, यह साल मीन राशि वालों को खुद पर भरोसा करना सिखाएगा. अब दूसरों पर निर्भर रहने की आदत छोड़कर अपने फैसले खुद लेने होंगे. जीवन में कुछ कठोर निर्णय लेने पड़ सकते हैं, जो शुरू में कठिन लगेंगे लेकिन आगे चलकर आपको मजबूत बनाएंगे.

इस वर्ष आपको यह सीखने को मिलेगा कि भावनाओं से ज्यादा व्यावहारिकता जरूरी है. जो लोग खुद को कमजोर समझते हैं, उन्हें इस साल अपनी असली ताकत का एहसास होगा.

  • विदेश यात्रा और नए अवसर

2026 में मीन राशि वालों के लिए विदेश यात्रा, जॉब, स्टडी या बिजनेस से जुड़े बड़े योग बन रहे हैं. खासकर जो लोग आईटी, शिक्षा, मेडिकल, विदेश व्यापार या ऑनलाइन फील्ड में हैं, उन्हें अच्छे मौके मिल सकते हैं.

जो लोग विदेश में काम कर रहे हैं या वहां जाने की योजना बना रहे हैं, उनके लिए यह साल बहुत अनुकूल रहेगा.

  • जीवन में आएंगे बड़े बदलाव

इस वर्ष आपके जीवन में घर, नौकरी, स्थान परिवर्तन या रिश्तों से जुड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं. शुरुआत में यह बदलाव परेशान कर सकते हैं, लेकिन आगे चलकर यह आपकी तरक्की का कारण बनेंगे.

डॉ. व्यास कहते हैं कि मीन राशि वालों को इस साल पुराने डर, भ्रम और कमजोरियों से बाहर निकलना होगा.

  • मानसिक और भावनात्मक संतुलन जरूरी

मीन राशि भावनात्मक होती है और 2026 में ग्रहों की स्थिति आपको मानसिक रूप से थोड़ा अस्थिर बना सकती है. राहु का प्रभाव भ्रम और चिंता पैदा कर सकता है, लेकिन गुरु और शनि आपको संतुलन बनाकर चलने की ताकत देंगे.

योग, मेडिटेशन और आत्मचिंतन इस साल आपके लिए बहुत लाभकारी रहेगा.

  • पारिवारिक और निजी जीवन

साल की शुरुआत में परिवार के साथ समय बिताने का अवसर मिलेगा. हालांकि कुछ मतभेद भी हो सकते हैं, लेकिन आप उन्हें संभाल पाएंगे. साल के अंत में परिवार से जुड़ी खुशखबरी मिल सकती है.

  • करियर और स्वास्थ्य में संतुलन जरूरी

डॉ. व्यास के अनुसार, आपको अपनी क्षमता से ज्यादा बोझ नहीं उठाना चाहिए. ज्यादा काम करने से स्वास्थ्य प्रभावित हो सकता है. जो लोग ओवरवर्क करेंगे, उन्हें थकान, नींद की कमी या तनाव झेलना पड़ सकता है.

  • आर्थिक दृष्टि से साल कैसा रहेगा?

वर्ष 2026 आर्थिक रूप से औसत से बेहतर रहेगा. साल के पहले भाग में खर्च ज्यादा हो सकते हैं, लेकिन दूसरे भाग में अच्छी आमदनी के योग बन रहे हैं.

  • छात्रों और युवाओं के लिए खुशखबरी

जो छात्र प्रतियोगी परीक्षाओं या उच्च शिक्षा की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए साल का दूसरा भाग बहुत शानदार रहेगा. जुलाई से दिसंबर तक शिक्षा, स्कॉलरशिप और एडमिशन से जुड़े अच्छे योग बनेंगे.

 स्वास्थ्य के लिए उपाय

  • रोज़ाना योग और ध्यान करें, ताकि मानसिक तनाव कम हो.
  • प्रतिदिन संतुलित आहार लें और नींद पूरी करें.
  • शनिवार और मंगलवार को हनुमान चालीसा का पाठ करें.
  • घर से निकलते समय पीला साफ़ रुमाल अपने साथ रखें.
  • दही, चीनी, दूध जैसी सफेद वस्तुएँ दान करें.

 करियर और धन लाभ के उपाय

  • गुरुवार को पीपल के पेड़ पर जलदान और पूजा करें.
  • संतों और जरुरतमंदों को भोजन, वस्त्र, जूते आदि का दान करें.
  • व्यापारियों और नौकरीपेशा जातकों को शुभ समय पर निवेश और नई योजना शुरू करनी चाहिए.
  • श्री सूक्त का पाठ करने से आर्थिक स्थिरता बढ़ेगी.

 परिवार और प्रेम जीवन के लिए उपाय

  • घर में शांति और मेलजोल बनाए रखने के लिए सकारात्मक बातें साझा करें.
  • बृहस्पतिवार को पीले वस्त्र पहनकर, पीली दाल का दान करें.
  • रिश्तों में सुधार के लिए सहनशीलता और समझदारी का अभ्यास करें.
  • विवाह योग्य जातक गुरुवार को पीपल या मंदिर में दीपक जलाएं.

FAQs

Q1: मीन राशि के लिए 2026 में स्वास्थ्य कैसा रहेगा?

A: साल का पहला भाग स्वास्थ्य के लिए सामान्य रहेगा, जबकि दूसरे भाग में मानसिक और शारीरिक तनाव बढ़ सकता है. योग, ध्यान और संतुलित आहार जरूरी है.

Q2: क्या मीन राशि वालों के लिए यह साल आर्थिक रूप से अच्छा है?

A: हाँ, वर्ष 2026 आर्थिक रूप से औसत से बेहतर रहेगा. साल के दूसरे भाग में आमदनी बढ़ने के योग हैं, लेकिन जोखिमभरे निवेश से बचें.

Q3: मीन राशि का प्रेम और पारिवारिक जीवन 2026 में कैसा रहेगा?

A: प्रेम जीवन साल के पहले भाग में बहुत अच्छा रहेगा. पारिवारिक जीवन सामान्य रहेगा, लेकिन वैवाहिक रिश्तों में थोड़ी सावधानी की आवश्यकता होगी.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर अनीष व्यास

पाल बालाजी ज्योतिष संस्थान जयपुर जोधपुर के निदेशक 'डॉक्टर अनीष व्यास' देश के जाने-माने प्रतिष्ठित ज्योतिषाचार्य हैं. पाल बालाजी के भक्त के रूप में इन्हें जाना जाता है. वैदिक ज्योतिष पर इनका कार्य सराहनीय है. इनकी भविष्यवाणियां काफी सटीक होती हैं. इनके लेख विभिन्न मंचों पर प्रकाशित होते रहते हैं, इन्हें भविष्यफल और दैनिक राशिफल बताने में महारत प्राप्त है. इन्हें हस्तरेखा और वास्तु विशेषज्ञ के रूप में भी जाना जाता है. देश के अलावा विदेशों में भी उनके काफी संख्या में फॉलोअर्स है. सोशल मीडिया पर भी यह एक्टिव रहते हैं.  इनकी अब तक 497 से अधिक भविष्यवाणियां सच साबित हो चुकी हैं.डॉक्टर अनीष व्यास को बचपन से ही कर्मकांड और ज्योतिष की शिक्षा-दीक्षा विरासत में प्राप्त हुई. एम.ए. पत्रकारिता में गोल्ड मेडल प्राप्त कर पीएचडी की उपाधि हासिल कर चुके हैं. डॉ. अनीष व्यास के ज्योतिष विषय पर आधारित लेख देश के प्रमुख समाचार पत्रों में नियमित रूप से प्रकाशित होते हैं. इसके साथ ही विभिन्न न्यूज चैनल में लाईव शो में प्रतिभाग करते रहते हैं.
Read
Published at : 04 Jan 2026 03:39 AM (IST)
Tags :
Pisces Career Horoscope Pisces Horoscope 2026 Pisces Love And Family Horoscope Meen Finance Rashifal
और पढ़ें
Embed widget