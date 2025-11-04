हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Palmistry: हाथ की लकीरों में छिपा है भाग्य का रहस्य, पहचानें ये शुभ संकेत

Palmistry: हाथ की लकीरों में छिपा है भाग्य का रहस्य, पहचानें ये शुभ संकेत

Palmistry: हाथ की रेखाएं भाग्य का आईना हैं. कमल, मछली और त्रिकोण जैसे शुभ चिन्ह धन, सफलता और ईश्वरीय कृपा का संकेत देते हैं, जो जीवन में तरक्की लाते हैं.

By : कहकशां परवीन | Edited By: Harshika Mishra | Updated at : 04 Nov 2025 10:46 PM (IST)
Key points generated by AI, verified by newsroom

Palmistry: आपकी हथेली पर बनी छोटी-छोटी रेखाओं में आपके जीवन के बड़े रहस्य छिपे रहते हैं. हस्तरेखा शास्त्र के अनुसार, इंसान के हाथ की कुछ खास रेखाएं और निशान उसके भाग्य, धन, सफलता और स्वास्थ्य से जुड़ी होती हैं.

इन रेखाओं को देखकर यह जाना जा सकता है कि किस व्यक्ति के जीवन में अवसर, समृद्धि या चुनौतियां कब और कैसे आएंगी. विशेष रूप से हथेली पर बने कमल, मछली या त्रिकोण जैसे चिन्ह व्यक्ति को जीवन में तरक्की और प्रसिद्धि दिला सकते हैं.

कहा जाता है कि हमारा भविष्य हमारे हाथों में लिखा है. हस्तरेखा शास्त्र इस बात को सही ठहराता है. हथेली पर बनी कुछ खास रेखाएं और चिन्ह व्यक्ति के भाग्य, धन, सफलता और आयु का संकेत देते हैं. हालांकि हथेली पर बहुत सी रेखाएं होती हैं, लेकिन उनमें से चार रेखाएं और कुछ विशेष चिन्ह सबसे अधिक प्रभावशाली माने गए हैं. इनसे यह तक जाना जा सकता है कि जीवन में कब और कैसे सफलता मिलेगी.

कमल का चिन्ह, विष्णु कृपा का संकेत 

अगर किसी व्यक्ति की हथेली पर कमल का निशान बना हो तो यह अत्यंत शुभ माना जाता है. हस्तरेखा शास्त्र में कमल को भगवान विष्णु का प्रतीक कहा गया है. ऐसे व्यक्ति पर ईश्वर की विशेष कृपा बनी रहती है. कमल चिन्ह वाले लोग बुद्धिमान, वाकपटुता और नेतृत्व क्षमता वाले होते हैं. उन्हें जीवन में कभी धन की कमी नहीं होती और समाज में उनका सम्मान बढ़ता जाता है.

त्रिकोण का चिन्ह, धन और समृद्धि का प्रतीक 

हथेली पर भाग्य रेखा, स्वास्थ्य रेखा और मस्तिष्क रेखा के मिलने से बना त्रिकोण बहुत शुभ माना जाता है. इसे हस्तरेखा शास्त्र में धन कोठरी कहा गया है. यदि यह त्रिकोण चारों ओर से बंद हो तो व्यक्ति को अपार धन और स्थायी समृद्धि मिलती है. लेकिन अगर इसके अंदर क्रॉस का निशान बन जाए, तो धन हानि या आर्थिक रुकावटों की संभावना रहती है.

मछली का चिन्ह, अचानक लाभ और विदेश योग 

हथेली के निचले भाग यानी कलाई के पास अगर मछली का निशान बना हो, तो यह बहुत शुभ संकेत है.
ऐसे लोगों को अचानक धन लाभ होता है और विदेश से भी फायदा मिलता है. इनके पास पैतृक संपत्ति के योग भी मजबूत होते हैं. मछली का चिन्ह व्यक्ति के जीवन में सम्मान, सफलता और प्रसिद्धि लाता है.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

कहकशां परवीन

बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में छोटा-सा गांव है तिलबिहता, जहां 22 साल की कहकशां परवीन रहती हैं. पढ़ाई की शौक कहकशां अपने सपने पूरे करने के लिए लगातार मेहनत कर रही हैं. 25 मार्च 2003 के दिन तिलबिहता गांव में अपनी जिंदगी का सफर शुरू करने वाली कहकशां के पिता मोहम्मद जिकरुल्लाह बिजनेसमैन हैं तो मां नजदा खातून हाउसवाइफ हैं. भाई आमिर आजम, बहन उजमा परवीन, जेबा परवीन, सदफ परवीन और दरख्शां परवीन को वह अपनी ताकत मानती हैं. वहीं, उनकी सबसे अच्छी दोस्त सान्या कुमारी हैं. 

तिलबिहता के ओरेकल पब्लिश स्कूल से स्कूलिंग करने के बाद कहकशां ने हरदी के आरकेएसपी अकैडमी हाई स्कूल से मैट्रिक किया तो जैतपुर स्थित एसआरपीएस कॉलेज से इंटर पास किया. मुजफ्फरपुर के लंगट सिंह कॉलेज से बैचलर ऑफ मास कम्यूनिकेशन (BMC) करने वाली कहकशां को अब अपने फाइनल रिजल्ट का इंतजार है. 

कहकशां की जिंदगी में पढ़ाई के साथ-साथ कई शौक हैं, जो उनकी दिनचर्या को रोचक बनाते हैं. अपने आसपास की खूबसूरत चीजों को कैमरे में कैद करने में माहिर कहकशां को खबरें पढ़ना और पेंटिंग बनाना बेहद पसंद है. इसके अलावा वह खाना बनाना, नमाज पढ़ना, रील्स देखना, गाना सुनना और कॉमेडी वीडियो देखना भी पसंद करती हैं. 

फिल्म संजू का 'कर हर मैदान फतेह' गाना हर मुश्किल वक्त में उन्हें हिम्मत देता है तो आमिर खान, शाहरुख खान और ऐश्वर्या राय बच्चन उनके पसंदीदा सेलेब्स हैं. वहीं, फिल्म चक दे इंडिया से उन्हें कुछ कर दिखाने की प्रेरणा मिलती है. एमएस धोनी, विराट कोहली और सचिन तेंदुलकर उनके फेवरेट क्रिकेटर्स हैं. वहीं, सुबह का वक्त और सर्दी का मौसम उन्हें बेहद पसंद है. कहकशां फोटोग्राफी के जरिए लोगों की कहानियां बयां करना चाहती हैं, जिसके लिए वह लगातार मेहनत कर रही हैं.
Published at : 04 Nov 2025 10:46 PM (IST)
Frequently Asked Questions

हस्तरेखा शास्त्र के अनुसार हथेली पर बने कौन से चिन्ह शुभ माने जाते हैं?

हस्तरेखा शास्त्र में कमल, मछली और त्रिकोण जैसे चिन्हों को अत्यंत शुभ माना जाता है। ये चिन्ह जीवन में तरक्की, प्रसिद्धि और धन-समृद्धि के संकेत देते हैं।

हथेली पर कमल का चिन्ह क्या दर्शाता है?

हथेली पर कमल का चिन्ह भगवान विष्णु की कृपा का प्रतीक है। ऐसे व्यक्ति बुद्धिमान, वाकपटु और सम्मानित होते हैं, जिन्हें धन की कमी नहीं होती।

त्रिकोण का चिन्ह हथेली पर क्या बताता है?

हथेली पर बना त्रिकोण, जिसे धन कोठरी भी कहते हैं, धन और स्थायी समृद्धि का प्रतीक है। यदि यह बंद हो तो अपार धन की प्राप्ति होती है।

मछली का चिन्ह हथेली पर होने का क्या मतलब है?

कलाई के पास बना मछली का चिन्ह अचानक धन लाभ और विदेश से फायदा होने का संकेत देता है। यह सम्मान, सफलता और प्रसिद्धि भी लाता है।

