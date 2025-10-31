Virgo Horoscope November 2025: कन्या राशि वालों के लिए नवंबर कड़ी मेहनत, संतुलन और नए अवसरों का महीना
Kanya Masik Rashifal November 2025: नवंबर का महीना कन्या राशि वालों के लिए प्रगति और सुधार का समय रहेगा. ग्रहों की स्थिति संकेत दे रही है कि मेहनत और योजना से आप अपने जीवन के हर क्षेत्र में स्थिरता हासिल कर सकते हैं. कुछ अवसर अप्रत्याशित रूप से मिलेंगे, जिन्हें पहचानने और तुरंत निर्णय लेने की आवश्यकता होगी.
हेल्थ और ट्रैवल:
बुध के वक्री होने से पेट और सिर से जुड़ी परेशानियां हो सकती हैं. खानपान में सावधानी रखें और मानसिक शांति बनाए रखें. यात्रा के दौरान सेहत का विशेष ध्यान रखें. थकान या आलस्य से बचने के लिए नियमित दिनचर्या और योग का पालन करें.
बिजनेस और वेल्थ:
मंगल और शनि का पंचम-नवम संबंध रियल एस्टेट, हेल्थ, और फूड बिजनेस से जुड़े लोगों के लिए शुभ रहेगा. 2, 5, 10, 11, 20, 21, 25, 26, 27 तारीखें आर्थिक रूप से लाभकारी रहेंगी. गुरु की स्थिति पार्टनरशिप बिजनेस में स्थिरता लाएगी. 26 नवंबर से शुक्र तृतीय भाव में आकर तकनीकी और ई-कॉमर्स कार्यों में लाभ देगा.
जॉब और प्रोफेशन:
नौकरीपेशा लोगों के लिए यह महीना मेहनत का प्रतिफल देने वाला रहेगा. 6 से 19 नवंबर के बीच सूर्य के शुभ प्रभाव से प्रदर्शन के अनुसार आय बढ़ेगी. 16 नवंबर से सूर्य-मंगल का पराक्रम योग कार्यस्थल पर सम्मान और आत्मविश्वास बढ़ाएगा. 28 नवंबर के बाद शनि के मार्गी होने से बचत और पदोन्नति के योग हैं.
फैमिली और रिलेशनशिप:
शुक्र के द्वितीय भाव में होने से घर-परिवार में प्रेम और सहयोग का वातावरण रहेगा, लेकिन कभी-कभी छोटे मतभेद भी हो सकते हैं. गुरु के वक्री होने से संबंधों में धैर्य और समझ जरूरी होगी. 26 नवंबर के बाद घर सजाने और रिश्तों में मिठास लाने के योग हैं.
स्टूडेंट्स और लर्नर्स:
मंगल की स्थिति से एकाग्रता बनी रहेगी. पढ़ाई में रुचि बढ़ेगी लेकिन मेहनत की आवश्यकता रहेगी. मीडिया, क्रिएटिव राइटिंग, और एयर होस्टेस प्रशिक्षण जैसे क्षेत्रों के विद्यार्थियों को अच्छे परिणाम मिलेंगे.
उपाय:
देवप्रबोधिनी एकादशी पर भगवान विष्णु को तुलसी, पीले वस्त्र और चंदन अर्पित करें. "ॐ वासुदेवाय नमः" मंत्र जपें और गरीबों या वृद्धों को भोजन कराएँ.
Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.
