Mithun Weekly Love Horoscope 5 to 11 January 2026: नया सप्ताह प्रेम संबंधों के लिए कई मायनों में खास रहने वाला है. इस दौरान कुछ राशियों को रिश्तों में नई शुरुआत का मौका मिलेगा, तो कुछ को अपने पार्टनर को बेहतर तरीके से समझने की जरूरत पड़ेगी. ग्रहों की चाल भावनाओं को गहराई दे रही है, जिससे पुराने गिले-शिकवे दूर हो सकते हैं. कुंडली में शुक्र की स्थिति यह तय करती है कि आपके रिश्तों में प्रेम और तालमेल कितना मजबूत होगा, बातचीत सहज होगी या चुनौतियाँ बढ़ेंगी.

इस हफ्ते के आरंभ में चंद्रमा स्वराशि कर्क में विराजमान होकर गौरी योग बनाएंगे, ज्योतिष शास्त्र अनुसार ये योग प्रेम जीवन के लिए भाग्यशाली माना जाता है. जानिए इस हफ्ते आपका प्यार क्या कहता है, रिश्तों में बढ़ेगी नजदीकी या आएगी परीक्षा, सभी 12 राशियों का साप्ताहिक लव राशिफल.

मिथुन लव राशिफल

इस हफ्ते मिथुन राशि वालों के प्रेम जीवन में थोड़ी उलझन रह सकती है. पार्टनर की बातों को गलत समझने से विवाद हो सकता है. बेहतर होगा कि हर बात को साफ और खुले मन से रखें. किसी के कहने पर अपना निर्णय न लें. समझदारी से काम लें और रिश्तों को टूटने से बचाएं. सिंगल लोगों के लिए दोस्ती प्यार में बदल सकती है. पुराने रिश्तों से जुड़े लोग फिर से संपर्क कर सकते हैं. भावनात्मक अस्थिरता से बचें और धैर्य रखें. सप्ताह के अंत में रिश्तों में सुधार के संकेत मिलेंगे. खुशियां फिर लौटेंगी.

शुभ रंग: हरा

हरा उपाय: बुधवार को गणेश जी को दूर्वा अर्पित करें.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.