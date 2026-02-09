Mithun Weekly Horoscope 8 to 14 February 2026: मिथुन राशि वालों के लिए यह सप्ताह नए अवसरों और सामाजिक मेलजोल का रहेगा. आपकी बहुमुखी प्रतिभा आपको कार्यस्थल और निजी जीवन में प्रशंसा दिलाएगी, लेकिन साथ ही आपको अपने खर्चों पर भी लगाम लगानी होगी.

सप्ताह की शुरुआत काफी उत्साहजनक रहेगी. आपके मन में नए विचार आएंगे. हालांकि, एक साथ कई काम हाथ में लेने से बचें, अन्यथा आप मानसिक तनाव महसूस कर सकते हैं. अपनी बातों को स्पष्ट रूप से रखना इस सप्ताह आपकी सबसे बड़ी ताकत बनेगी.

स्वास्थ्य (Health)

सेहत के मामले में आपको थोड़ा सावधान रहने की जरूरत है. भागदौड़ के कारण थकान और नींद की कमी की समस्या हो सकती है. पैरों में दर्द या आंखों में जलन की शिकायत हो सकती है. पर्याप्त आराम करें और डिजिटल स्क्रीन से थोड़ा ब्रेक लें.

बिज़नेस और फाइनेंस (Business & Finance)

आर्थिक रूप से यह सप्ताह उतार-चढ़ाव भरा हो सकता है. आमदनी तो होगी, लेकिन विलासिता की वस्तुओं पर अनावश्यक खर्च भी बढ़ सकता है. बिज़नेस में नई पार्टनरशिप के योग बन रहे हैं. किसी भी कागजी कार्रवाई पर हस्ताक्षर करने से पहले उसे अच्छी तरह पढ़ लें.

नौकरी और करियर (Job & Career)

करियर के लिहाज से यह समय प्रगतिशील है. जो लोग आईटी, मीडिया या मार्केटिंग से जुड़े हैं, उनके लिए यह सप्ताह विशेष लाभदायक रहेगा. ऑफिस में आपके काम की सराहना होगी और कोई बड़ी जिम्मेदारी आपको सौंपी जा सकती है. पदोन्नति की चर्चा भी शुरू हो सकती है.

शिक्षा और छात्र (Education & Students)

छात्रों के लिए यह सप्ताह उपलब्धियों वाला रहेगा. यदि आप किसी प्रतियोगी परीक्षा के परिणाम का इंतजार कर रहे हैं, तो शुभ समाचार मिल सकता है. उच्च शिक्षा के लिए विदेश जाने की योजना बना रहे छात्रों को सही दिशा मिलेगी.

प्रेम और पारिवारिक जीवन (Love & Family)

पारिवारिक माहौल सुखद रहेगा. घर में किसी मांगलिक कार्य की योजना बन सकती है. लव लाइफ में रोमांस बना रहेगा. आप अपने पार्टनर के साथ किसी छोटी यात्रा पर जा सकते हैं. रिश्तों में आ रही गलतफहमियां बातचीत के जरिए सुलझ जाएंगी.

भाग्यशाली अंक: 5 और 3

5 और 3 भाग्यशाली रंग: हल्का हरा और पीला

हल्का हरा और पीला उपाय: बुधवार को गणेश जी को दूर्वा अर्पित करें और 'ॐ गं गणपतये नमः' का जाप करें.

(FAQs)

1. क्या इस सप्ताह नौकरी बदलना सही रहेगा?

यदि आपके पास पहले से कोई अच्छा ऑफर है, तो यह सही समय है. नई शुरुआत के लिए सितारे आपके पक्ष में हैं.

2. आर्थिक बचत कैसे बढ़ाएं?

इस सप्ताह फिजूलखर्ची से बचें. निवेश के लिए लंबी अवधि (Long term) की योजनाओं पर विचार करना आपके लिए फायदेमंद होगा.

3. रिश्तों में मजबूती के लिए क्या करें?

अपने पार्टनर की बातों को धैर्य से सुनें. अपनी राय उन पर थोपने के बजाय संवाद का रास्ता अपनाएं.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.