Mithun Weekly Horoscope 2026: मिथुन 18-24 जनवरी राशिफल, करियर, प्रेम, धन में बड़े बदलाव!

Mithun Weekly Horoscope 18 to 24 january 2026: यह सप्ताह मिथुन राशि वालों के लिए बेहद शुभ संकेत लेकर आ रहा है. सप्ताह की शुरुआत से ही आपके काम समय पर और सही तरीके से पूरे होंगे, जिससे मानसिक संतोष बना रहेगा.

आप दोगुनी ऊर्जा के साथ काम करते नजर आएंगे और बेस्ट फ्रेंड्स व सीनियर का पूरा सहयोग मिलेगा. आत्मविश्वास बढ़ेगा और निर्णय लेने की क्षमता मजबूत होगी.

करियर और नौकरी राशिफल:

नौकरीपेशा लोगों की बॉस से नजदीकियां बढ़ेंगी. उनकी कृपा से आपको कोई अहम जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है. अतिरिक्त आय के स्रोत बनेंगे, जिससे संचित धन में वृद्धि होगी. मिड वीक करियर से जुड़ी यात्रा के योग हैं, जो सुखद और लाभप्रद साबित होगी.

बिजनेस राशिफल:

व्यवसाय से जुड़े लोगों के लिए सप्ताह बेहद फायदेमंद रहेगा. प्रॉपर्टी से जुड़े विवाद सुलझेंगे और एन्सेस्ट्रल प्रॉपर्टी की प्राप्ति के योग बन रहे हैं. विदेशी कारोबार से जुड़े लोगों को बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिल सकता है. कोर्ट-कचहरी के मामलों में फैसला आपके पक्ष में आने या समझौते के संकेत हैं.

वित्त राशिफल:

आर्थिक स्थिति मजबूत होगी. आय के नए स्रोत बनेंगे और पहले से जमा धन में बढ़ोतरी होगी. निवेश के लिए समय अनुकूल है, खासकर प्रॉपर्टी से जुड़े मामलों में.

लव और फैमिली राशिफल:

प्रेम संबंधों के लिए यह सप्ताह निर्णायक साबित हो सकता है. लव रिलेशन को विवाह में बदलने की कोशिशें सफल होंगी. परिजन आपके रिश्ते को स्वीकार कर शादी पर सहमति दे सकते हैं. वैवाहिक जीवन सुखमय रहेगा.

शिक्षा और छात्र राशिफल:

जो लोग विदेश में करियर बनाने की तैयारी कर रहे हैं, उन्हें शुभ सूचना मिल सकती है. छात्रों का फोकस बना रहेगा और मेहनत का सकारात्मक परिणाम मिलने के योग हैं.

स्वास्थ्य राशिफल:

स्वास्थ्य सामान्य रहेगा. मानसिक शांति बनी रहेगी. वर्किंग वुमन का समय पूजा-पाठ और मांगलिक कार्यों में व्यतीत हो सकता है, जिससे मन को सुकून मिलेगा.

लकी रंग: हरा

लकी नंबर: 5

उपाय: बुधवार को गणेश जी को दूर्वा अर्पित करें और “ॐ गं गणपतये नमः” मंत्र का 108 बार जाप करें.

FAQs

Q1. क्या इस सप्ताह प्रमोशन या नई जिम्मेदारी मिल सकती है?

उत्तर: हां, बॉस की कृपा से अहम जिम्मेदारी मिलने के प्रबल योग हैं.

Q2. क्या कोर्ट-कचहरी के मामलों में राहत मिलेगी?

उत्तर: हां, फैसला आपके पक्ष में आने या समझौते की संभावना है.

Q3. क्या प्रेम विवाह के योग बन रहे हैं?

उत्तर: हां, प्रेम संबंध को विवाह में बदलने की कोशिशें सफल हो सकती हैं.