हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
धर्मराशिफलभविष्यवाणीहिंदू कैलेंडरफोटो गैलरीअंक शास्त्रवेब स्टोरीवास्तु शास्त्रग्रह गोचरएस्ट्रो स्पेशल
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलMithun Weekly Horoscope 2026: मिथुन 18-24 जनवरी राशिफल, करियर, प्रेम, धन में बड़े बदलाव!

Mithun Weekly Horoscope 2026: मिथुन 18-24 जनवरी राशिफल, करियर, प्रेम, धन में बड़े बदलाव!

Mithun Weekly Horoscope 18 to 24 january 2026: मिथुन राशि के जातकों के लिए जनवरी 2026 हफ्ता करियर, व्यापार, परिवार, प्रेम और सेहत के लिहाज से कैसा रहेगा? पढ़िए मिथुन साप्ताहिक राशिफल क्या कहता है?

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Edited By: Ankur Agnihotri | Updated at : 19 Jan 2026 07:40 AM (IST)
Preferred Sources

Mithun Weekly Horoscope 18 to 24 january 2026: यह सप्ताह मिथुन राशि वालों के लिए बेहद शुभ संकेत लेकर आ रहा है. सप्ताह की शुरुआत से ही आपके काम समय पर और सही तरीके से पूरे होंगे, जिससे मानसिक संतोष बना रहेगा.

आप दोगुनी ऊर्जा के साथ काम करते नजर आएंगे और बेस्ट फ्रेंड्स व सीनियर का पूरा सहयोग मिलेगा. आत्मविश्वास बढ़ेगा और निर्णय लेने की क्षमता मजबूत होगी.

करियर और नौकरी राशिफल:
नौकरीपेशा लोगों की बॉस से नजदीकियां बढ़ेंगी. उनकी कृपा से आपको कोई अहम जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है. अतिरिक्त आय के स्रोत बनेंगे, जिससे संचित धन में वृद्धि होगी. मिड वीक करियर से जुड़ी यात्रा के योग हैं, जो सुखद और लाभप्रद साबित होगी.

बिजनेस राशिफल:
व्यवसाय से जुड़े लोगों के लिए सप्ताह बेहद फायदेमंद रहेगा. प्रॉपर्टी से जुड़े विवाद सुलझेंगे और एन्सेस्ट्रल प्रॉपर्टी की प्राप्ति के योग बन रहे हैं. विदेशी कारोबार से जुड़े लोगों को बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिल सकता है. कोर्ट-कचहरी के मामलों में फैसला आपके पक्ष में आने या समझौते के संकेत हैं.

वित्त राशिफल:
आर्थिक स्थिति मजबूत होगी. आय के नए स्रोत बनेंगे और पहले से जमा धन में बढ़ोतरी होगी. निवेश के लिए समय अनुकूल है, खासकर प्रॉपर्टी से जुड़े मामलों में.

लव और फैमिली राशिफल:
प्रेम संबंधों के लिए यह सप्ताह निर्णायक साबित हो सकता है. लव रिलेशन को विवाह में बदलने की कोशिशें सफल होंगी. परिजन आपके रिश्ते को स्वीकार कर शादी पर सहमति दे सकते हैं. वैवाहिक जीवन सुखमय रहेगा.

शिक्षा और छात्र राशिफल:
जो लोग विदेश में करियर बनाने की तैयारी कर रहे हैं, उन्हें शुभ सूचना मिल सकती है. छात्रों का फोकस बना रहेगा और मेहनत का सकारात्मक परिणाम मिलने के योग हैं.

स्वास्थ्य राशिफल:
स्वास्थ्य सामान्य रहेगा. मानसिक शांति बनी रहेगी. वर्किंग वुमन का समय पूजा-पाठ और मांगलिक कार्यों में व्यतीत हो सकता है, जिससे मन को सुकून मिलेगा.

लकी रंग: हरा
लकी नंबर: 5
उपाय: बुधवार को गणेश जी को दूर्वा अर्पित करें और “ॐ गं गणपतये नमः” मंत्र का 108 बार जाप करें.

FAQs

Q1. क्या इस सप्ताह प्रमोशन या नई जिम्मेदारी मिल सकती है?
उत्तर: हां, बॉस की कृपा से अहम जिम्मेदारी मिलने के प्रबल योग हैं.

Q2. क्या कोर्ट-कचहरी के मामलों में राहत मिलेगी?
उत्तर: हां, फैसला आपके पक्ष में आने या समझौते की संभावना है.

Q3. क्या प्रेम विवाह के योग बन रहे हैं?
उत्तर: हां, प्रेम संबंध को विवाह में बदलने की कोशिशें सफल हो सकती हैं.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
Read
Published at : 19 Jan 2026 07:40 AM (IST)
Tags :
Weekly Horoscope Mithun Rashifal 2026 Gemini Horoscope 2026
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
Spain Train Accident: स्पेन में भीषण हादसा, हाई-स्पीड ट्रेनों की टक्कर, 21 लोगों की मौत, कई घायल
स्पेन में भीषण हादसा, हाई-स्पीड ट्रेनों की टक्कर, 21 लोगों की मौत, कई घायल
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'मेरा बेटा बचने के लिए 2 घंटे तक संघर्ष करता रहा, नहीं मिली मदद', नोएडा प्राधिकरण की लापरवाही से गई युवराज की जान
'वह बचने के लिए 2 घंटे तक संघर्ष करता रहा, नहीं मिली मदद', नोएडा प्राधिकरण की लापरवाही से गई युवराज की जान
क्रिकेट
हर्षित राणा ने तूफानी अंदाज में जड़ा पहला अर्धशतक, रोहित-गंभीर का रिएक्शन वायरल
हर्षित राणा ने तूफानी अंदाज में जड़ा पहला अर्धशतक, रोहित-गंभीर का रिएक्शन वायरल
बॉलीवुड
Dhurandhar BO Day 45: नहीं उतर रहा 'धुरंधर' का फीवर, 7वें वीकेंड फिर दहाड़ी ये फिल्म, तोड़ा 'छावा' का रिकॉर्ड, जानें- कुल कलेक्शन
नहीं उतर रहा 'धुरंधर' का फीवर, 7वें वीकेंड फिर दहाड़ी ये फिल्म, तोड़ा 'छावा' का रिकॉर्ड
Advertisement

वीडियोज

Sansani: पिंटू के प्यार में... दिव्या का 'डेंजर गेम' ! | Crime News
Blue Box Murder: प्रेमिका को मारकर नीले बक्से में भरा, फिर सबूत मिटाने के लिए लगा दी आग! | UP
BJP President: नामांकन प्रक्रिया शुरू...सबसे युवा राष्ट्रीय अध्यक्ष बनेंगे Nitin Nabin? PM Modi
Manikarnika Ghat: साजिश या गंदी राजनीति..मूर्ति खंडित के पीछे क्या असली वजह? | Kashi | CM Yogi
Bollywood News: संजय लीला भंसाली की ‘लव एंड वॉर’ में भव्य संगीत का तड़का, रणबीर-आलिया-विक्की पर शूट होंगे दो मेगा गाने (18.01.2026)
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
Spain Train Accident: स्पेन में भीषण हादसा, हाई-स्पीड ट्रेनों की टक्कर, 21 लोगों की मौत, कई घायल
स्पेन में भीषण हादसा, हाई-स्पीड ट्रेनों की टक्कर, 21 लोगों की मौत, कई घायल
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'मेरा बेटा बचने के लिए 2 घंटे तक संघर्ष करता रहा, नहीं मिली मदद', नोएडा प्राधिकरण की लापरवाही से गई युवराज की जान
'वह बचने के लिए 2 घंटे तक संघर्ष करता रहा, नहीं मिली मदद', नोएडा प्राधिकरण की लापरवाही से गई युवराज की जान
क्रिकेट
हर्षित राणा ने तूफानी अंदाज में जड़ा पहला अर्धशतक, रोहित-गंभीर का रिएक्शन वायरल
हर्षित राणा ने तूफानी अंदाज में जड़ा पहला अर्धशतक, रोहित-गंभीर का रिएक्शन वायरल
बॉलीवुड
Dhurandhar BO Day 45: नहीं उतर रहा 'धुरंधर' का फीवर, 7वें वीकेंड फिर दहाड़ी ये फिल्म, तोड़ा 'छावा' का रिकॉर्ड, जानें- कुल कलेक्शन
नहीं उतर रहा 'धुरंधर' का फीवर, 7वें वीकेंड फिर दहाड़ी ये फिल्म, तोड़ा 'छावा' का रिकॉर्ड
इंडिया
'...तो जमानत देनी ही होगी', उमर खालिद की बेल के मामले पर क्यों बोले पूर्व CJI डीवाई चंद्रचूड़
'...तो जमानत देनी ही होगी', उमर खालिद की बेल के मामले पर क्यों बोले पूर्व CJI डीवाई चंद्रचूड़
जनरल नॉलेज
Honey Science: क्या सच में कभी नहीं खराब होता शहद? जान लीजिए इसके पीछे का साइंस
क्या सच में कभी नहीं खराब होता शहद? जान लीजिए इसके पीछे का साइंस
फूड
रोज की चाय को दें नया टच और क्रीमी टेक्सचर, इस आसान रेसिपी से घर पर बनाएं स्मूद लाटे टी
रोज की चाय को दें नया टच और क्रीमी टेक्सचर, इस आसान रेसिपी से घर पर बनाएं स्मूद लाटे टी
ट्रेंडिंग
32 हजार का कोट पैंट पहनकर गंदे नाले में पुनीत सुपरस्टार ने लगाई डुबकी, यूजर्स रह गए हैरान
32 हजार का कोट पैंट पहनकर गंदे नाले में पुनीत सुपरस्टार ने लगाई डुबकी, यूजर्स रह गए हैरान
ENT LIVE
Kalamkaval Review: Murder Mystery और Slow Thriller Feel का Perfect Combo
Kalamkaval Review: Murder Mystery और Slow Thriller Feel का Perfect Combo
ENT LIVE
Bhabiji Ghar Par Hain! Trailer Review: अच्छे खासे सीरियल की मूवी बनाकर बैंड बजा दिया
Bhabiji Ghar Par Hain! Trailer Review: अच्छे खासे सीरियल की मूवी बनाकर बैंड बजा दिया
ENT LIVE
One Two Cha Cha Chaa Review: Ashutosh Rana ने चाचा के किरदार में जान डाल दी
One Two Cha Cha Chaa Review: Ashutosh Rana ने चाचा के किरदार में जान डाल दी
ENT LIVE
बिंदिया के बाहुबली सीजन 2 का ट्रेलर आउट, दवन परिवार में सत्ता की लड़ाई से बढ़ा बवाल
बिंदिया के बाहुबली सीजन 2 का ट्रेलर आउट, दवन परिवार में सत्ता की लड़ाई से बढ़ा बवाल
ENT LIVE
Happy Patel Review: Delhi Belly जैसे raw और bold storytelling का मजा, Vir Das और Mithila Palkar की धमाकेदार performance
Happy Patel Review: Delhi Belly जैसे raw और bold storytelling का मजा, Vir Das और Mithila Palkar की धमाकेदार performance
Embed widget