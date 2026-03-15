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Mithun Weekly Horoscope 2026: मिथुन 15-21 मार्च राशिफल, इंक्रीमेंट के योग, बस अफवाहों से दूर रहें
Mithun Weekly Horoscope 15 to 21 March 2026: मिथुन राशि के लिए 15 से 21 मार्च करियर, व्यापार, प्रेम और परिवार के लिए कैसा रहेगा? ज्योतिषाचार्य सुरेश श्रीमाली से जानें मिथुन वीकली राशिफल.
Mithun Weekly Horoscope 15 to 21 March 2026: मिथुन राशि वालों के लिए 15 से 21 मार्च 2026 तक का सप्ताह कौन सी खुशियां ला रहा है और क्या चुनौतियां मिलेंगी यहां देखें.
- वीक स्टार्टिंग अंतर्ज्ञान और आध्यात्मिक शांति के साथ बिजनेस में ग्रोथ का रहेगा.
- वैश्विक वॉर की वजह से समुद्री व्यापार और इम्पोर्ट में देरी हो सकती है, जिससे आपकी इन्वेंटरी पर असर पड़ सकता है.
- स्टूडेंट्स का मन काल्पनिक दुनिया में ज्यादा रहेगा, उन्हें प्रैक्टिकल रहने की जरूरत है.
- आपकी अपनी राशि में स्थित गुरु बृहस्पति आपको मानसिक शांति और सही निर्णय लेने की शक्ति प्रदान करेंगे.
- इस सप्ताह किसी भी प्रकार की अफवाह या अनावश्यक चर्चा से दूर रहें.
- घर के किसी सदस्य की सफलता से आपकी चिंताएं दूर होंगी और समाज में मान-सम्मान बढ़ेगा.
- व्यवसाय में मिड-वीक के बाद स्थितियां काफी अनुकूल होंगी और मुनाफ़ा उम्मीद से ज्यादा होगा.
- ऑफिस में सीनियर आपकी लगन को देखते हुए आपको रिवॉर्ड या इंक्रीमेंट का संकेत दे सकते हैं.
- प्लानिंग बना कर आप अपने फील्ड में एक अलग पहचान बनाने में सफल रहेंगे.
- आर्थिक दृष्टि से यह समय बचत बढ़ाने वाला है और पुराना दिया हुआ उधार वापस मिल सकता है.
- इस हफ्ते भाग्य भाव में मंगल, बुध और राहु का प्रभाव लंबी सुखद यात्राओं और उच्च शिक्षा में सफलता के द्वार खोलेगा
- पढ़ाई कर रहे जातकों को सही मार्गदर्शन से लाभ मिलेगा. घर की बढ़ती जिम्मेदारियों का असर जातक के काम और नौकरी पर पड़ेगा.
- करियर और पर्सनल लाइफ के बीच संतुलन बनाना थोड़ा मुश्किल होगा, कुछ बड़े फैसले लेने में हिचकिचाहट होगी.
- कुछ बड़ी चुनौतियां आपके भरोसे को तोड़ सकती हैं, इसलिए किसी पर भी आंख मूंदकर विश्वास न करें.
- पर्सनल लाइफ में पार्टनर की तरफ से कोई बड़ा सरप्राइज मिल सकता है जो आपके मैरिड लाइफ में खुशियां भर देगा.
- प्रेम संबंध बहुत ही इमोशनल और गहरे रहेंगे, लव पार्टनर के साथ किसी एकांत जगह पर समय बिताने का मौका मिलेगा.
- सिंगल लोगों के लिए यह सप्ताह थोड़ा भावनात्मक उथल-पुथल वाला हो सकता है.
- सेहत की दृष्टि से आपको अनिद्रा और पैरों के तलवों में जलन की समस्या के प्रति सचेत रहना चाहिए.
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Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.
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Source: IOCL