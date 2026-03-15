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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलMithun Weekly Horoscope 2026: मिथुन 15-21 मार्च राशिफल, इंक्रीमेंट के योग, बस अफवाहों से दूर रहें

Mithun Weekly Horoscope 2026: मिथुन 15-21 मार्च राशिफल, इंक्रीमेंट के योग, बस अफवाहों से दूर रहें

Mithun Weekly Horoscope 15 to 21 March 2026: मिथुन राशि के लिए 15 से 21 मार्च करियर, व्यापार, प्रेम और परिवार के लिए कैसा रहेगा? ज्योतिषाचार्य सुरेश श्रीमाली से जानें मिथुन वीकली राशिफल.

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Updated at : 15 Mar 2026 06:12 AM (IST)
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Mithun Weekly Horoscope 15 to 21 March 2026: मिथुन राशि वालों के लिए 15 से 21 मार्च 2026 तक का सप्ताह कौन सी खुशियां ला रहा है और क्या चुनौतियां मिलेंगी यहां देखें.

  • वीक स्टार्टिंग अंतर्ज्ञान और आध्यात्मिक शांति के साथ बिजनेस में ग्रोथ का रहेगा.
  • वैश्विक वॉर की वजह से समुद्री व्यापार और इम्पोर्ट में देरी हो सकती है, जिससे आपकी इन्वेंटरी पर असर पड़ सकता है.
  • स्टूडेंट्स का मन काल्पनिक दुनिया में ज्यादा रहेगा, उन्हें प्रैक्टिकल रहने की जरूरत है.
  • आपकी अपनी राशि में स्थित गुरु बृहस्पति आपको मानसिक शांति और सही निर्णय लेने की शक्ति प्रदान करेंगे.
  • इस सप्ताह किसी भी प्रकार की अफवाह या अनावश्यक चर्चा से दूर रहें. 
  • घर के किसी सदस्य की सफलता से आपकी चिंताएं दूर होंगी और समाज में मान-सम्मान बढ़ेगा.
  • व्यवसाय में मिड-वीक के बाद स्थितियां काफी अनुकूल होंगी और मुनाफ़ा उम्मीद से ज्यादा होगा.
  • ऑफिस में सीनियर आपकी लगन को देखते हुए आपको रिवॉर्ड या इंक्रीमेंट का संकेत दे सकते हैं.
  • प्लानिंग बना कर आप अपने फील्ड में एक अलग पहचान बनाने में सफल रहेंगे.
  • आर्थिक दृष्टि से यह समय बचत बढ़ाने वाला है और पुराना दिया हुआ उधार वापस मिल सकता है.
  • इस हफ्ते भाग्य भाव में मंगल, बुध और राहु का प्रभाव लंबी सुखद यात्राओं और उच्च शिक्षा में सफलता के द्वार खोलेगा
  • पढ़ाई कर रहे जातकों को सही मार्गदर्शन से लाभ मिलेगा. घर की बढ़ती जिम्मेदारियों का असर जातक के काम और नौकरी पर पड़ेगा.
  • करियर और पर्सनल लाइफ के बीच संतुलन बनाना थोड़ा मुश्किल होगा, कुछ बड़े फैसले लेने में हिचकिचाहट होगी.
  • कुछ बड़ी चुनौतियां आपके भरोसे को तोड़ सकती हैं, इसलिए किसी पर भी आंख मूंदकर विश्वास न करें.
  • पर्सनल लाइफ में पार्टनर की तरफ से कोई बड़ा सरप्राइज मिल सकता है जो आपके मैरिड लाइफ में खुशियां भर देगा.
  • प्रेम संबंध बहुत ही इमोशनल और गहरे रहेंगे, लव पार्टनर के साथ किसी एकांत जगह पर समय बिताने का मौका मिलेगा.
  • सिंगल लोगों के लिए यह सप्ताह थोड़ा भावनात्मक उथल-पुथल वाला हो सकता है.
  • सेहत की दृष्टि से आपको अनिद्रा और पैरों के तलवों में जलन की समस्या के प्रति सचेत रहना चाहिए.

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Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 15 Mar 2026 06:12 AM (IST)
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Gemini Mithun Rashifal 2026 Saptahik Rashifal 2026 Weekly Horoscope 2026
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