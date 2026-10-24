मिथुन साप्ताहिक राशिफल (Gemini Weekly Horoscope 25 to 31 October 2026)

ज्योतिषाचार्य पंडित सुरेश श्रीमाली के अनुसार, 25 से 31 अक्टूबर 2026 का यह सप्ताह मिथुन राशि के जातकों के लिए तरक्की, खुशियों और बड़े आर्थिक फायदों के नए द्वार खोलने वाला साबित होगा. फेस्टिव सीजन (Festive Season) की उमंग के बीच करियर में ऊंची छलांग और पुश्तैनी मामलों में सफलता मिलने के प्रबल योग बन रहे हैं.

1. करियर और नौकरी (Career & Job)

प्रमोशन और इंक्रीमेंट के मजबूत योग: सप्ताह की शुरुआत में ही जॉब और करियर में बड़ी सफलता मिलने के संकेत हैं. नौकरीपेशा जातकों (Employed Persons) के प्रमोशन और सैलरी इंक्रीमेंट के रास्ते खुलेंगे.

मनचाही जगह ट्रांसफर व पोस्टिंग: यदि आप काफी समय से अपने पसंदीदा शहर या ब्रांच में ट्रांसफर की कोशिश कर रहे थे, तो इस त्योहारी हफ्ते में आपको मनचाही जगह पर पोस्टिंग मिलने की बहुप्रतीक्षित खुशखबरी मिल सकती है.

2. बिजनेस, प्रॉपर्टी और यात्रा (Business, Property & Travel)

फेस्टिव बिजनेस विस्तार की योजनाएं साकार: त्योहारी सीजन की मांग को ध्यान में रखकर बनाई गई आपकी व्यापार विस्तार (Business Extension) की सारी रणनीतियां जमीन पर उतरती दिखेंगी, जिससे बिक्री में भारी उछाल आएगा.

यात्रा से बढ़ेगी साख, पैतृक संपत्ति का विवाद खत्म: करियर और कारोबार के सिलसिले में की गई यात्राएं बेहद शुभ और लाभदायक साबित होंगी, जिससे बाजार में आपकी साख और नेटवर्क का विस्तार होगा. इसके साथ ही प्रॉपर्टी की सेल-परचेज का सपना पूरा होगा और लंबे समय से अटका पैतृक संपत्ति (Ancestral Property) का विवाद सुलझ जाएगा.

3. लव, फैमिली, यूथ और शिक्षा (Love, Family & Education)

मिड वीक अचानक पिकनिक पार्टी, युवाओं में उमंग: युवा वर्ग (New Generation) का अधिकांश समय फेस्टिव सीजन की मस्ती, खरीदारी और उमंग में बीतेगा. सप्ताह के मध्य में अचानक दोस्तों या परिवार संग पिकनिक पार्टी का प्रोग्राम बन सकता है.

प्रतियोगी छात्रों को बड़ी खुशखबरी: प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों (Competitive Students) को इस त्योहारी सीजन में किसी बड़े रिजल्ट या इंटरव्यू कॉल से जुड़ी सुखद खबर मिल सकती है.

पारिवारिक फैसले में पेरेंट्स का साथ: परिवार से जुड़ा कोई बड़ा या महत्वपूर्ण फैसला लेते समय आपको माता-पिता का पूर्ण समर्थन और आशीर्वाद मिलेगा, जिससे घर में खुशहाली और सकारात्मकता का माहौल रहेगा.

शुभ रंग: हरा और हल्का पीला

शुभ अंक: 5 और 3

साप्ताहिक अचूक उपाय: पूरे सप्ताह प्रतिदिन सुबह भगवान श्री गणेश जी को 21 दूर्वा दल अर्पित करें और 'ॐ गं गणपतये नमः' का जप करें. बुधवार के दिन गौमाता को हरा चारा या पालक खिलाएं और किसी जरूरतमंद को हरे फल या मूंग की दाल दान करें. इससे करियर में पदोन्नति का मार्ग प्रशस्त होगा और व्यापार में फेस्टिव सीजन का पूरा लाभ मिलेगा.

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