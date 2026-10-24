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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलमिथुन साप्ताहिक राशिफल 25 से 31 अक्टूबर 2026: नौकरीपेशा जातकों को मिलेगा इंक्रीमेंट का तोहफा, सुलझेगा पैतृक संपत्ति का विवाद; घर में मनेगा जश्न!

मिथुन साप्ताहिक राशिफल 25 से 31 अक्टूबर 2026: नौकरीपेशा जातकों को मिलेगा इंक्रीमेंट का तोहफा, सुलझेगा पैतृक संपत्ति का विवाद; घर में मनेगा जश्न!

Mithun Weekly Horoscope 25 to 31 October 2026: मिथुन राशि का साप्ताहिक राशिफल! जानिए प्रमोशन, मनचाही पोस्टिंग, फेस्टिव बिजनेस विस्तार, प्रॉपर्टी डील, पिकनिक पार्टी और अचूक उपाय.

Written By : पंडित सुरेश श्रीमाली |  Edited By: Harshika Mishra |  Updated at : 24 Oct 2026 12:24 PM (IST)
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मिथुन साप्ताहिक राशिफल (Gemini Weekly Horoscope 25 to 31 October 2026)

ज्योतिषाचार्य पंडित सुरेश श्रीमाली के अनुसार, 25 से 31 अक्टूबर 2026 का यह सप्ताह मिथुन राशि के जातकों के लिए तरक्की, खुशियों और बड़े आर्थिक फायदों के नए द्वार खोलने वाला साबित होगा. फेस्टिव सीजन (Festive Season) की उमंग के बीच करियर में ऊंची छलांग और पुश्तैनी मामलों में सफलता मिलने के प्रबल योग बन रहे हैं.

1. करियर और नौकरी (Career & Job)

प्रमोशन और इंक्रीमेंट के मजबूत योग: सप्ताह की शुरुआत में ही जॉब और करियर में बड़ी सफलता मिलने के संकेत हैं. नौकरीपेशा जातकों (Employed Persons) के प्रमोशन और सैलरी इंक्रीमेंट के रास्ते खुलेंगे.

मनचाही जगह ट्रांसफर व पोस्टिंग: यदि आप काफी समय से अपने पसंदीदा शहर या ब्रांच में ट्रांसफर की कोशिश कर रहे थे, तो इस त्योहारी हफ्ते में आपको मनचाही जगह पर पोस्टिंग मिलने की बहुप्रतीक्षित खुशखबरी मिल सकती है.

2. बिजनेस, प्रॉपर्टी और यात्रा (Business, Property & Travel)

फेस्टिव बिजनेस विस्तार की योजनाएं साकार: त्योहारी सीजन की मांग को ध्यान में रखकर बनाई गई आपकी व्यापार विस्तार (Business Extension) की सारी रणनीतियां जमीन पर उतरती दिखेंगी, जिससे बिक्री में भारी उछाल आएगा.

यात्रा से बढ़ेगी साख, पैतृक संपत्ति का विवाद खत्म: करियर और कारोबार के सिलसिले में की गई यात्राएं बेहद शुभ और लाभदायक साबित होंगी, जिससे बाजार में आपकी साख और नेटवर्क का विस्तार होगा. इसके साथ ही प्रॉपर्टी की सेल-परचेज का सपना पूरा होगा और लंबे समय से अटका पैतृक संपत्ति (Ancestral Property) का विवाद सुलझ जाएगा.

3. लव, फैमिली, यूथ और शिक्षा (Love, Family & Education)

मिड वीक अचानक पिकनिक पार्टी, युवाओं में उमंग: युवा वर्ग (New Generation) का अधिकांश समय फेस्टिव सीजन की मस्ती, खरीदारी और उमंग में बीतेगा. सप्ताह के मध्य में अचानक दोस्तों या परिवार संग पिकनिक पार्टी का प्रोग्राम बन सकता है.

प्रतियोगी छात्रों को बड़ी खुशखबरी: प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों (Competitive Students) को इस त्योहारी सीजन में किसी बड़े रिजल्ट या इंटरव्यू कॉल से जुड़ी सुखद खबर मिल सकती है.

पारिवारिक फैसले में पेरेंट्स का साथ: परिवार से जुड़ा कोई बड़ा या महत्वपूर्ण फैसला लेते समय आपको माता-पिता का पूर्ण समर्थन और आशीर्वाद मिलेगा, जिससे घर में खुशहाली और सकारात्मकता का माहौल रहेगा.

शुभ रंग: हरा और हल्का पीला

शुभ अंक: 5 और 3

साप्ताहिक अचूक उपाय: पूरे सप्ताह प्रतिदिन सुबह भगवान श्री गणेश जी को 21 दूर्वा दल अर्पित करें और 'ॐ गं गणपतये नमः' का जप करें. बुधवार के दिन गौमाता को हरा चारा या पालक खिलाएं और किसी जरूरतमंद को हरे फल या मूंग की दाल दान करें. इससे करियर में पदोन्नति का मार्ग प्रशस्त होगा और व्यापार में फेस्टिव सीजन का पूरा लाभ मिलेगा.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 24 Oct 2026 12:24 PM (IST)
Tags :
Mithun Saptahik Rashifal Mithun Weekly Horoscope
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