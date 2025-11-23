Gemini Weekly Horoscope (23 से 29 नवंबर 2025): मिथुन राशि इस सप्ताह बेहद शुभ और उन्नति से भरा रहेगा!
Gemini weekly horoscope: मिथुन राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह आत्मविश्वास और ऊर्जा से भरा रहेगा ऐसे में आइए जानते हैं मिथुन राशि का साप्ताहिक राशिफल. व्यापार और सेहत के बारे में क्या संकेत दे रहा है.
Mithun Saptahik Rashifal 23 to 29 November 2025: यह सप्ताह बेहद शुभ और उन्नति देने वाला रहेगा. आपके कार्य समय पर और सही तरीके से पूरे होंगे, जिससे आत्मविश्वास बढ़ेगा. ऑफिस में आपकी परफॉर्मेंस बेहतर रहेगी और आप दोगुनी ऊर्जा से काम करते दिखाई देंगे. सीनियर्स और बेस्ट फ्रेंड्स का फुल सपोर्ट मिलेगा, जिससे कई अटका हुआ काम आसानी से निपट जाएंगे.
बिज़नेस राशिफल:
व्यापारिक मामलों में यह सप्ताह बेहद शुभ है. पार्टनरशिप से पूर्ण लाभ मिलेगा. प्रॉपर्टी से जुड़े विवाद सुलझ सकते हैं तथा पैतृक संपत्ति मिलने की संभावना है. कोर्ट-कचहरी के मामलों में फैसला आपके पक्ष में रहेगा या विरोधी समझौते की पहल कर सकते हैं. मिड वीक करियर और बिज़नेस से जुड़ी यात्रा लाभकारी रहेगी.
नौकरी राशिफल:
एम्प्लॉयड लोगों को एक्स्ट्रा इनकम का अवसर मिलेगा. सेविंग्स में बढ़ोतरी होगी. ऑफिस में आपकी मेहनत पहचानी जाएगी और पद एवं सम्मान में बढ़ोतरी के संकेत हैं.
लव और फैमिली राशिफल:
प्रेम संबंध मजबूत होंगे. प्रेमी अपने रिश्ते को विवाह में बदलने की पूरी कोशिश करेंगे और परिवार की ओर से भी सहमति मिलने के योग हैं. दांपत्य जीवन सामान्य एवं शांतिपूर्ण रहेगा. परिवार में धार्मिक गतिविधियों में भाग लेने का अवसर मिलेगा.
युवा और विद्यार्थी राशिफल:
युवा अपने करियर पर फोकस बढ़ाएंगे. विदेश से जुड़े अवसर प्राप्त हो सकते हैं. विद्यार्थियों के लिए यह समय एकाग्रता बढ़ाने वाला रहेगा और परीक्षा या इंटरव्यू में सफलता के योग हैं.
हेल्थ राशिफल:
स्वास्थ्य सामान्य रहेगा. लेकिन तनाव कम करने की आवश्यकता है, अपने खानपान और रूटीन को संतुलित रखें.
भाग्यशाली अंक: 6
भाग्यशाली रंग: हरा
उपाय: बुधवार को गणेश जी को दूर्वा अर्पित करें और गरीबों को मूंग दान करें.
FAQs
Q1: क्या इस सप्ताह प्रमोशन के योग हैं?
A1: हां, बॉस की कृपा से नई जिम्मेदारियां और प्रमोशन की संभावना है.
Q2: क्या प्रॉपर्टी विवाद सुलझेंगे?
A2: हां, प्रॉपर्टी से जुड़े मामले आपके पक्ष में रहेंगे.
Q3: बिज़नेस में किस तरह का लाभ होगा?
A3: पार्टनरशिप और फॉरेन डील से बड़ा लाभ मिलने के संकेत हैं.
Q4: क्या प्रेम संबंध में प्रगति होगी?
A4: हां, रिश्ते को विवाह में बदलने के योग प्रबल हैं.
Q5: क्या स्वास्थ्य ठीक रहेगा?
A5: हां, स्वास्थ्य स्थिर रहेगा, बस नियमित दिनचर्या बनाए रखें.
Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.
