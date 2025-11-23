हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Gemini Weekly Horoscope (23 से 29 नवंबर 2025): मिथुन राशि इस सप्ताह बेहद शुभ और उन्नति से भरा रहेगा!

Gemini Weekly Horoscope (23 से 29 नवंबर 2025): मिथुन राशि इस सप्ताह बेहद शुभ और उन्नति से भरा रहेगा!

Gemini weekly horoscope: मिथुन राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह आत्मविश्वास और ऊर्जा से भरा रहेगा ऐसे में आइए जानते हैं मिथुन राशि का साप्ताहिक राशिफल. व्यापार और सेहत के बारे में क्या संकेत दे रहा है.

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Updated at : 23 Nov 2025 03:45 PM (IST)
Preferred Sources

Mithun Saptahik Rashifal 23 to 29 November 2025: यह सप्ताह बेहद शुभ और उन्नति देने वाला रहेगा. आपके कार्य समय पर और सही तरीके से पूरे होंगे, जिससे आत्मविश्वास बढ़ेगा. ऑफिस में आपकी परफॉर्मेंस बेहतर रहेगी और आप दोगुनी ऊर्जा से काम करते दिखाई देंगे. सीनियर्स और बेस्ट फ्रेंड्स का फुल सपोर्ट मिलेगा, जिससे कई अटका हुआ काम आसानी से निपट जाएंगे. 

बिज़नेस राशिफल:
व्यापारिक मामलों में यह सप्ताह बेहद शुभ है. पार्टनरशिप से पूर्ण लाभ मिलेगा.  प्रॉपर्टी से जुड़े विवाद सुलझ सकते हैं तथा पैतृक संपत्ति मिलने की संभावना है. कोर्ट-कचहरी के मामलों में फैसला आपके पक्ष में रहेगा या विरोधी समझौते की पहल कर सकते हैं. मिड वीक करियर और बिज़नेस से जुड़ी यात्रा लाभकारी रहेगी.

नौकरी राशिफल:
एम्प्लॉयड लोगों को एक्स्ट्रा इनकम का अवसर मिलेगा. सेविंग्स में बढ़ोतरी होगी. ऑफिस में आपकी मेहनत पहचानी जाएगी और पद एवं सम्मान में बढ़ोतरी के संकेत हैं.

लव और फैमिली राशिफल:
प्रेम संबंध मजबूत होंगे. प्रेमी अपने रिश्ते को विवाह में बदलने की पूरी कोशिश करेंगे और परिवार की ओर से भी सहमति मिलने के योग हैं. दांपत्य जीवन सामान्य एवं शांतिपूर्ण रहेगा. परिवार में धार्मिक गतिविधियों में भाग लेने का अवसर मिलेगा.

युवा और विद्यार्थी राशिफल:
युवा अपने करियर पर फोकस बढ़ाएंगे. विदेश से जुड़े अवसर प्राप्त हो सकते हैं. विद्यार्थियों के लिए यह समय एकाग्रता बढ़ाने वाला रहेगा और परीक्षा या इंटरव्यू में सफलता के योग हैं.

हेल्थ राशिफल:
स्वास्थ्य सामान्य रहेगा. लेकिन तनाव कम करने की आवश्यकता है, अपने खानपान और रूटीन को संतुलित रखें.

भाग्यशाली अंक: 6
भाग्यशाली रंग: हरा
उपाय: बुधवार को गणेश जी को दूर्वा अर्पित करें और गरीबों को मूंग दान करें.

FAQs
Q1: क्या इस सप्ताह प्रमोशन के योग हैं?

A1: हां, बॉस की कृपा से नई जिम्मेदारियां और प्रमोशन की संभावना है.

Q2: क्या प्रॉपर्टी विवाद सुलझेंगे?
A2: हां, प्रॉपर्टी से जुड़े मामले आपके पक्ष में रहेंगे.

Q3: बिज़नेस में किस तरह का लाभ होगा?
A3: पार्टनरशिप और फॉरेन डील से बड़ा लाभ मिलने के संकेत हैं.

Q4: क्या प्रेम संबंध में प्रगति होगी?
A4: हां, रिश्ते को विवाह में बदलने के योग प्रबल हैं.

Q5: क्या स्वास्थ्य ठीक रहेगा?
A5: हां, स्वास्थ्य स्थिर रहेगा, बस नियमित दिनचर्या बनाए रखें.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
Read
Published at : 23 Nov 2025 03:45 PM (IST)
Tags :
Weekly Horoscope Gemini Weekly Horoscope Mithun Saptahik
और पढ़ें
Embed widget