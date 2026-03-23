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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलMithun Weekly Rashifal 22-28 March 2026: मिथुन पर बढ़ेगा काम का प्रेशर या मिलेगी राहत, पढ़ें साप्ताहिक राशिफल

Mithun Weekly Rashifal 22-28 March 2026: मिथुन पर बढ़ेगा काम का प्रेशर या मिलेगी राहत, पढ़ें साप्ताहिक राशिफल

Mithun Weekly Rashifal 2026 (22 to 28 March): मिथुन राशि के लिए फरवरी का नया सप्ताह यानी 22 से 28 फरवरी करियर, बिजनेस, फैमली और लव आदि के लिहाज से कैसा रहेगा? पढ़ें मिथुन राशि का साप्ताहिक राशिफल.

By : एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर अनीष व्यास | Updated at : 23 Mar 2026 07:15 AM (IST)
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Mithun Weekly Horoscope 2026 (22 to 28 March): फरवरी 2026 महीने का आखिरी सप्ताह 22 से 22 फरवरी का समय मिथुन राशि के करियर, कारोबार, आर्थिक स्थिति, पारिवारिक व प्रेम जीवन और सेहत आदि के लिए यह सप्ताह कैसा रहेगा. मिथुन राशि वाले ज्योतिषाचार्य अनीष व्यास से जानें अपना भविष्यफल, यहां पढ़ें पूरा साप्ताहिक राशिफल.

  • इस सप्ताह मिथुन राशि के जातकों की भागदौड़ अधिक रहने वाली है. आप पर काम का दबाव अधिक रहेगा.
  • इस वजह से आपको मानसिक तनाव से जूझना पड़ सकता है. बेहतर होगा कि धैर्य के साथ काम करें.
  • मिथुन राशि वालों के लिए परिवर्तन, संवाद और नई संभावनाओं से भरा रहेगा.
  • इस दौरान आपके भीतर नई ऊर्जा और उत्साह देखने को मिलेगा, जिससे आप अपने रुके हुए कार्यों को आगे बढ़ाने में सफल रहेंगे.
  • सप्ताह की शुरुआत में थोड़ा भ्रम या निर्णय लेने में असमंजस हो सकता है, इसलिए महत्वपूर्ण फैसले लेने से पहले अच्छी तरह विचार करना जरूरी होगा.
  • ऑनलाइन खरीदारी या अचानक खर्चों पर नियंत्रण रखना जरूरी होगा.
  • . किसी नए ग्राहक या व्यापारिक समझौते से भविष्य में अच्छा लाभ मिलने की संभावना बन सकती है.
  • इस सप्ताह अपनी वाणी और व्यवहार में मधुरता बनाए रखें, वरना आप विपरीत हालात में फंस सकते हैं.
  • कार्यक्षेत्र में बेवजह की बातों से दूर रहे.  ईर्ष्यालु प्रवृत्ति के सहकर्मियों की बातों पर ध्यान न दें.
  • यदि आप निवेश की योजना बना रहे हैं, तो किसी अनुभवी व्यक्ति की सलाह लेना आपके लिए फायदेमंद रहेगा.
  • सप्ताह के मध्य के बाद आर्थिक स्थिति में थोड़ी स्थिरता आएगी, जिससे राहत महसूस होगी.
  • कार्यक्षेत्र में आपकी बुद्धिमत्ता और कम्युनिकेशन स्किल्स आपको आगे बढ़ाएंगी, और आप अपने विचारों से दूसरों को प्रभावित करने में सक्षम रहेंगे.
  • जो लोग रिश्ते में हैं, उनके बीच बातचीत और समझ बढ़ेगी, लेकिन छोटी-छोटी बातों पर बहस से बचना जरूरी है.
  • सिंगल लोगों के जीवन में किसी खास व्यक्ति से मुलाकात हो सकती है.
  • स्वास्थ्य की दृष्टि से यह सप्ताह सामान्य रहेगा, लेकिन मानसिक रूप से थोड़ी बेचैनी या ओवरथिंकिंग आपको परेशान कर सकती है
  • आर्थिक मामलों में आपको धीरे-धीरे सफलता मिलेगी. सेहत ठीक रहेगी. प्रेम संबंधों के लिहाज से यह सप्ताह अच्छा रहने वाला है.

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Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

 

About the author एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर अनीष व्यास

पाल बालाजी ज्योतिष संस्थान जयपुर जोधपुर के निदेशक 'डॉक्टर अनीष व्यास' देश के जाने-माने प्रतिष्ठित ज्योतिषाचार्य हैं. पाल बालाजी के भक्त के रूप में इन्हें जाना जाता है. वैदिक ज्योतिष पर इनका कार्य सराहनीय है. इनकी भविष्यवाणियां काफी सटीक होती हैं. इनके लेख विभिन्न मंचों पर प्रकाशित होते रहते हैं, इन्हें भविष्यफल और दैनिक राशिफल बताने में महारत प्राप्त है. इन्हें हस्तरेखा और वास्तु विशेषज्ञ के रूप में भी जाना जाता है. देश के अलावा विदेशों में भी उनके काफी संख्या में फॉलोअर्स है. सोशल मीडिया पर भी यह एक्टिव रहते हैं.  इनकी अब तक 497 से अधिक भविष्यवाणियां सच साबित हो चुकी हैं.डॉक्टर अनीष व्यास को बचपन से ही कर्मकांड और ज्योतिष की शिक्षा-दीक्षा विरासत में प्राप्त हुई. एम.ए. पत्रकारिता में गोल्ड मेडल प्राप्त कर पीएचडी की उपाधि हासिल कर चुके हैं. डॉ. अनीष व्यास के ज्योतिष विषय पर आधारित लेख देश के प्रमुख समाचार पत्रों में नियमित रूप से प्रकाशित होते हैं. इसके साथ ही विभिन्न न्यूज चैनल में लाईव शो में प्रतिभाग करते रहते हैं.
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Published at : 23 Mar 2026 07:15 AM (IST)
Tags :
Weekly Horoscope Mithun Rashifal 2026 Saptahik Rashifal 2026 Gemini Horoscope 2026
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