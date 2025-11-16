हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलGemini Weekly Horoscope (16 से 22 नवंबर 2025): मिथुन राशि इस सप्ताह जॉब चेंज व रिश्तों के तनाव से उलझन बढ़ेगी, बॉस से स्पष्ट संवाद करें

Gemini Weekly Horoscope (16 से 22 नवंबर 2025): मिथुन राशि इस सप्ताह जॉब चेंज व रिश्तों के तनाव से उलझन बढ़ेगी, बॉस से स्पष्ट संवाद करें

Gemini Weekly Horoscope: मिथुन राशि वालों के लिए आने वाला सप्ताह मिलाजुला रहने वाला है. घरेलू समस्याओं को लेकर चिंता सता सकती है.व्यापार, प्यार और सेहत के बारे में जानें. पढ़ें मिथुन साप्ताहिक राशिफल.

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Edited By: Harshika Mishra | Updated at : 16 Nov 2025 09:42 PM (IST)
Preferred Sources

Mithun Saptahik Rashifal 16 to 22 November 2025: यह सप्ताह मिथुन राशि वालों के लिए मानसिक उतार-चढ़ाव वाला रह सकता है. सप्ताह की शुरुआत में नौकरी बदलने या कार्यस्थल पर अपनी क्षमता के अनुरूप पद न मिलने के कारण बेचैनी बढ़ सकती है. बॉस या वरिष्ठ अधिकारियों के साथ मतभेद की स्थिति बन सकती है, इसलिए मन में बातें दबाकर रखने के बजाय शांत और स्पष्ट संवाद करना बेहतर रहेगा.

बिज़नेस राशिफल

व्यापारियों को इस सप्ताह आय को लेकर चिंता हो सकती है. पैसों के लेन-देन या प्रॉफिट उम्मीद के अनुसार न बनने से तनाव बढ़ सकता है. खर्चों पर नियंत्रण रखें और जल्दबाज़ी में निर्णय न लें.

करियर और परिवार

करियर का दबाव निजी जीवन को प्रभावित कर सकता है. पारिवारिक माहौल सामान्य रहेगा, लेकिन मन भटकने के कारण घर पर रहने का मन कम करेगा. अपनी निजी परेशानियों को परिवार पर हावी न होने दें.

युवा और विद्यार्थी

किसी कार्य में असफलता हतोत्साहित कर सकती है, लेकिन प्रयास जारी रखने से सफलता मिलेगी. लक्ष्य से भटकने की बजाय दोबारा शुरुआत करना लाभ देगा.

स्वास्थ्य

छोटी से छोटी स्वास्थ्य समस्या को नज़रअंदाज़ न करें. तुरंत इलाज कराना उचित रहेगा.

शुभ अंक: 4

शुभ रंग: पीला

उपाय: बुधवार को गणेश जी को दूर्वा और मोदक चढ़ाएँ.

FAQs

Q1: क्या इस सप्ताह नौकरी बदलने का सही समय है?
A1: जल्दबाज़ी न करें, पहले परिस्थितियों का विश्लेषण करें.

Q2: क्या बॉस के साथ विवाद बढ़ सकता है?
A2: हाँ, लेकिन शांत और स्पष्ट बातचीत से मामला सुधर सकता है.

Q3: क्या बिज़नेस में लाभ मिलेगा?
A3: फिलहाल सीमित लाभ होगा, खर्चों पर नियंत्रण ज़रूरी है.

Q4: क्या छात्रों के लिए सप्ताह ठीक रहेगा?
A4: असफलता से डरने की बजाय लगातार प्रयास करने पर सफलता मिलेगी.

Q5: क्या हेल्थ के लिए सतर्कता आवश्यक है?
A5: बिल्कुल, छोटी समस्या को अनदेखा करने से बड़ी परेशानी बन सकती है.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
Read
Published at : 16 Nov 2025 09:42 PM (IST)
Tags :
Gemini Horoscope Weekly Horoscope Mithun Saptahik Rashifal
और पढ़ें
