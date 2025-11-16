Gemini Weekly Horoscope (16 से 22 नवंबर 2025): मिथुन राशि इस सप्ताह जॉब चेंज व रिश्तों के तनाव से उलझन बढ़ेगी, बॉस से स्पष्ट संवाद करें
Gemini Weekly Horoscope: मिथुन राशि वालों के लिए आने वाला सप्ताह मिलाजुला रहने वाला है. घरेलू समस्याओं को लेकर चिंता सता सकती है.व्यापार, प्यार और सेहत के बारे में जानें. पढ़ें मिथुन साप्ताहिक राशिफल.
Mithun Saptahik Rashifal 16 to 22 November 2025: यह सप्ताह मिथुन राशि वालों के लिए मानसिक उतार-चढ़ाव वाला रह सकता है. सप्ताह की शुरुआत में नौकरी बदलने या कार्यस्थल पर अपनी क्षमता के अनुरूप पद न मिलने के कारण बेचैनी बढ़ सकती है. बॉस या वरिष्ठ अधिकारियों के साथ मतभेद की स्थिति बन सकती है, इसलिए मन में बातें दबाकर रखने के बजाय शांत और स्पष्ट संवाद करना बेहतर रहेगा.
बिज़नेस राशिफल
व्यापारियों को इस सप्ताह आय को लेकर चिंता हो सकती है. पैसों के लेन-देन या प्रॉफिट उम्मीद के अनुसार न बनने से तनाव बढ़ सकता है. खर्चों पर नियंत्रण रखें और जल्दबाज़ी में निर्णय न लें.
करियर और परिवार
करियर का दबाव निजी जीवन को प्रभावित कर सकता है. पारिवारिक माहौल सामान्य रहेगा, लेकिन मन भटकने के कारण घर पर रहने का मन कम करेगा. अपनी निजी परेशानियों को परिवार पर हावी न होने दें.
युवा और विद्यार्थी
किसी कार्य में असफलता हतोत्साहित कर सकती है, लेकिन प्रयास जारी रखने से सफलता मिलेगी. लक्ष्य से भटकने की बजाय दोबारा शुरुआत करना लाभ देगा.
स्वास्थ्य
छोटी से छोटी स्वास्थ्य समस्या को नज़रअंदाज़ न करें. तुरंत इलाज कराना उचित रहेगा.
शुभ अंक: 4
शुभ रंग: पीला
उपाय: बुधवार को गणेश जी को दूर्वा और मोदक चढ़ाएँ.
FAQs
Q1: क्या इस सप्ताह नौकरी बदलने का सही समय है?
A1: जल्दबाज़ी न करें, पहले परिस्थितियों का विश्लेषण करें.
Q2: क्या बॉस के साथ विवाद बढ़ सकता है?
A2: हाँ, लेकिन शांत और स्पष्ट बातचीत से मामला सुधर सकता है.
Q3: क्या बिज़नेस में लाभ मिलेगा?
A3: फिलहाल सीमित लाभ होगा, खर्चों पर नियंत्रण ज़रूरी है.
Q4: क्या छात्रों के लिए सप्ताह ठीक रहेगा?
A4: असफलता से डरने की बजाय लगातार प्रयास करने पर सफलता मिलेगी.
Q5: क्या हेल्थ के लिए सतर्कता आवश्यक है?
A5: बिल्कुल, छोटी समस्या को अनदेखा करने से बड़ी परेशानी बन सकती है.
