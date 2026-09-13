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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलMithun Saptahik Rashifal: वीक स्टार्टिंग में करियर में नई ऊर्जा, मार्केटिंग के पूरे होंगे टारगेट, संतान से मिलेगी गुड न्यूज

Mithun Saptahik Rashifal: वीक स्टार्टिंग में करियर में नई ऊर्जा, मार्केटिंग के पूरे होंगे टारगेट, संतान से मिलेगी गुड न्यूज

Mithun Saptahik Rashifal 13-19 September 2026: वीक स्टार्टिंग में करियर में नई ऊर्जा, पूरे होंगे मार्केटिंग टारगेट, संतान से मिलेगी गुड न्यूज! पढ़ें साप्ताहिक राशिफल.

Written By : पंडित सुरेश श्रीमाली |  Edited By: Harshika Mishra |  Updated at : 13 Sep 2026 07:46 AM (IST)
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Gemini Weekly Horoscope: 13 सितंबर से 19 सितंबर 2026 के इस सप्ताह में ग्रहों की चाल मिथुन राशि के जातकों के लिए कार्यक्षेत्र में नई गति, व्यावसायिक विस्तार और पारिवारिक खुशियों के बेहतरीन संयोग लेकर आ रही है.

प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य पंडित सुरेश श्रीमाली के ग्रह-गोचर विश्लेषण के अनुसार, सप्ताह की शुरुआत आपके लिए भरपूर ऊर्जा और उत्साह से भरी रहेगी. मार्केटिंग प्रोफेशनल्स के लिए लक्ष्यों को पूरा करना आसान होगा, पैतृक व्यवसाय में किए गए प्रयोग लाभ देंगे और बिजनेसवुमन के लिए ऑनलाइन विस्तार के द्वार खुलेंगे. पारिवारिक जीवन में संतान सुख और दांपत्य प्रेम से घर का माहौल महकेगा, वहीं यात्राएं भविष्य के लिए नए संपर्कों का निर्माण करेंगी.

करियर और जॉब साप्ताहिक राशिफल (Career & Job)

नौकरीपेशा जातकों के लिए यह सप्ताह करियर में नई उड़ान भरने और अपनी कार्यकुशलता साबित करने का रहेगा. सप्ताह की शुरुआत (वीक स्टार्टिंग) नौकरी और करियर के लिहाज से बेहद एनर्जेटिक रहेगी. विशेष रूप से मार्केटिंग और फील्ड से जुड़े प्रोफेशनल्स के लिए टारगेट अचीवमेंट की स्थिति काफी मजबूत रहेगी; आप समय से पहले अपने लक्ष्य हासिल करने में सफल होंगे. कार्यक्षेत्र में कुछ जातकों के लिए मनचाहे या अनुकूल स्थान पर ट्रांसफर (स्थानांतरण) की मजबूत संभावना बन सकती है; शुरुआत में यह बदलाव नया लग सकता है, लेकिन आगे चलकर यह आपके करियर और पद-प्रतिष्ठा के लिए बेहद फायदेमंद साबित होगा.

बिजनेस और फाइनेंस साप्ताहिक राशिफल (Business & Finance)

व्यापारिक दृष्टि से यह सप्ताह नए प्रयोगों और विस्तारवादी रणनीतियों को अपनाने का है. पैतृक व्यवसाय (Ancestral Business) से जुड़े कारोबारियों को अपनी पुरानी और पारंपरिक कार्ययोजनाओं में आधुनिकता व नए बदलाव शामिल करने से बड़ा आर्थिक लाभ मिलेगा. वहीं, इस राशि की महिला उद्यमियों (Businesswomen) के लिए नई पार्टनरशिप (साझेदारी) करने या अपने कारोबार के ऑनलाइन एक्सपेंशन (ई-कॉमर्स/डिजिटल विस्तार) की दिशा में कदम बढ़ाने के लिए समय अत्यंत अनुकूल है; इससे बाजार में आपकी ब्रांड वैल्यू मजबूत होगी और धन लाभ के नए मार्ग खुलेंगे.

लव, फैमिली और रिलेशनशिप (Love & Family)

पारिवारिक और प्रेम जीवन के लिहाज से यह सप्ताह रिश्तों में प्रगाढ़ता और उल्लास लेकर आया है. लव लाइफ में आपको अपने पार्टनर के साथ फुर्सत से क्वालिटी टाइम बिताने और एक-दूसरे को गहराई से समझने का बेहतरीन मौका मिलेगा. वैवाहिक जीवन (Married Life) में पति-पत्नी के बीच भावनात्मक बॉन्डिंग और आपसी विश्वास मजबूत होगा. इसके साथ ही, संतान पक्ष से जुड़ी किसी बहुप्रतीक्षित गुड न्यूज (शुभ समाचार) के मिलने से परिवार में खुशियों का माहौल बनेगा और परिजनों के चेहरे खिल उठेंगे.

शिक्षा, समाज सेवा और राजनीति (Education & Politics)

विद्यार्थियों (Students) के लिए यह सप्ताह बौद्धिक विजय और आत्मविश्वास से भरपूर रहेगा. प्रतियोगी परीक्षाओं (Competitive Exams) की तैयारी कर रहे छात्रों या किसी महत्वपूर्ण जॉब/एडमिशन इंटरव्यू की प्रतीक्षा कर रहे युवाओं को आशातीत सफलता मिलेगी. वहीं, राजनीति और समाज सेवा से जुड़े जातकों के मान-सम्मान और सामाजिक प्रभाव में उल्लेखनीय वृद्धि देखने को मिलेगी; आपके विचारों को जनसमर्थन और मंचों पर विशेष स्थान प्राप्त होगा.

स्वास्थ्य और यात्रा साप्ताहिक राशिफल (Health & Travel)

स्वास्थ्य की दृष्टि से यह सप्ताह मिथुन राशि वालों के लिए कुल मिलाकर बहुत अच्छा और तरोताजा रहेगा. शारीरिक चुस्ती-फुर्ती बनी रहेगी, लेकिन मानसिक शांति और आंखों की सेहत बनाए रखने के लिए देर रात तक जागकर काम करने (Late Night Work) की आदत से सख्त परहेज करें. यात्रा (Travel) के लिहाज से यह सप्ताह बेहद सुखद रहने वाला है; यात्रा के दौरान नई-नई प्रभावशाली हस्तियों से जान-पहचान बढ़ेगी, जो भविष्य में आपके करियर और बिजनेस के लिए बड़े आर्थिक लाभ (Future Benefits) का कारण बनेगी.

शुभ रंग: हरा (Green) और फिरोजी (Turquoise)

शुभ अंक: 5 और 3

दिशा शूल: सप्ताहांत में उत्तर दिशा की यात्रा में सावधानी बरतें.

इस सप्ताह का अचूक उपाय: बुधवार के दिन भगवान श्री गणेश जी को 21 दूर्वा दल अर्पित करें और 'ॐ गं गणपतये नमः' मंत्र का 108 बार जाप करें. गाय को हरा चारा, पालक या हरी मूंग की दाल खिलाएं. शनिवार की शाम पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दीपक प्रज्वलित करें और हनुमान चालीसा का पाठ करें. किसी जरूरतमंद को फल या भोजन का दान करें; इससे बुध देव की असीम कृपा मिलेगी, बिजनेस एक्सपेंशन में तेजी आएगी, ट्रांसफर का निर्णय लाभ देगा और परिवार में संतान सुख की वृद्धि होगी.

FAQs 

Q1. 13 से 19 सितंबर 2026 के सप्ताह में मिथुन राशि के मार्केटिंग प्रोफेशनल्स और नौकरीपेशा लोगों के लिए क्या संकेत हैं?
Ans. मार्केटिंग प्रोफेशनल्स के टारगेट आसानी से पूरे होंगे और कुछ जातकों के ट्रांसफर के योग बनेंगे जो आगे चलकर करियर में बेहद फायदेमंद साबित होंगे.

Q2. इस सप्ताह मिथुन राशि की महिला कारोबारियों (Businesswomen) और पैतृक व्यवसायियों को क्या लाभ मिलेगा?
Ans. बिजनेसवुमन के लिए नई पार्टनरशिप व ऑनलाइन विस्तार के योग बनेंगे, जबकि पैतृक व्यवसाय में नई रणनीतियां लागू करने से बड़ा मुनाफा होगा.

Q3. इस सप्ताह पारिवारिक जीवन, संतान सुख और यात्रा को लेकर क्या खास योग हैं?
Ans. संतान से जुड़ी शुभ खबर से घर में खुशहाली आएगी, दांपत्य रिश्ता मजबूत होगा और यात्रा के दौरान बने नए संपर्क भविष्य में बड़ा लाभ दिलाएंगे.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 13 Sep 2026 06:30 AM (IST)
Tags :
Mithun Saptahik Rashifal Rashifal Gemini Weekly Horoscope 13 To 19 September 2026
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