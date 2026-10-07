Mithun Rashifal: 7 अक्टूबर 2026, बुधवार के दिन आश्विन कृष्ण पक्ष की द्वादशी तिथि रात्रि 11:17 तक रहेगी, जिसके उपरांत त्रयोदशी तिथि (प्रदोष व्रत व त्रयोदशी श्राद्ध) आरंभ होगी. सुप्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य पंडित सुरेश श्रीमाली के पंचांगीय विश्लेषण के अनुसार, आज रात्रि 09:40 तक मघा नक्षत्र रहेगा, जिसके बाद पूर्वाफाल्गुनी नक्षत्र लगेगा. आज ग्रहों के विशेष गोचर से वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, लक्ष्मीनारायण योग, पारिजात योग और शुभ योग का प्रभाव रहेगा.

चंद्रमा आज संपूर्ण दिन सिंह राशि में, यानी आपकी राशि से तीसरे भाव (तृतीय भाव यानी पराक्रम, अदम्य साहस, पुरुषार्थ, त्वरित गति, नए प्रयोग, नई जिम्मेदारियां व भाई-बहन स्थान) में संचरण करेंगे; साथ ही चंद्रमा-केतु की युति से ग्रहण दोष का प्रभाव भी रहेगा, जिससे पुरानी यादों से उपजी उदासी से बचना होगा. तीसरे भाव में चंद्रमा के संचरण के प्रभाव से आज आप स्वभाव से अत्यंत साहसी, निडर और कर्मठ (परिश्रमी) बने रहेंगे. शुभ कार्यों के लिए आज दो श्रेष्ठ समय हैं, सुबह 07:00 से 09:00 बजे तक लाभ-अमृत का चौघड़िया एवं शाम 05:15 से 06:15 बजे तक लाभ का चौघड़िया रहेगा. वहीं दोपहर 12:00 से 01:30 बजे तक राहुकाल रहेगा. आज उत्तर दिशा की तरफ यात्रा करना शुभ फलदायी रहेगा.

बिजनेस और फाइनेंस राशिफल (Business & Finance)

व्यापारिक दृष्टि से आज का दिन मिथुन राशि के कारोबारियों के लिए समय प्रबंधन की चुनौती, नए प्रयोगों से शानदार मुनाफे और नए कारोबारियों के आत्मनिर्भर बनने का रहेगा.

कम समय में ज्यादा काम की चुनौती: चाहे आप होलसेल व्यापारी (Wholesaler) हों या रिटेलर (Retailer), आज बिजनेस में आपके सामने कम समय में ज्यादा ऑर्डर व काम निपटाने की बड़ी चुनौती आ सकती है; अपनी टीम को संगठित करके काम करें.

नए प्रयोग से बेहतरीन परिणाम: बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए किया गया कोई नया प्रयोग, नई तकनीक या नई मार्केटिंग रणनीति अत्यंत फायदेमंद साबित होगी; आपकी कठोर मेहनत के बेहतरीन और संतोषजनक परिणाम प्राप्त होंगे.

न्यू बिजनेसमैन बनेंगे आत्मनिर्भर: नए कारोबारियों (New Businessmen) के भीतर आत्मनिर्भरता और आत्मविश्वास की वृद्धि होगी; आप दूसरों पर निर्भर रहने के बजाय स्वयं के दम पर मार्केट में मजबूत कदम आगे बढ़ाएंगे.

नौकरीपेशा जातकों के लिए आज का दिन पेंडिंग कार्यों के निपटारे, नई जिम्मेदारियों के सफल निर्वहन और कार्यक्षमता से अधिकारियों को प्रभावित करने का रहेगा.

पेंडिंग कामों पर रखें पूरा फोकस: एंप्लॉयड पर्सन को ऑफिस में इधर-उधर की बातों में समय गंवाने के बजाय अपने पुराने और रुके हुए पेंडिंग कामों को पूरा करने पर अपनी पूरी ऊर्जा केंद्रित करनी होगी.

नई जिम्मेदारियां और सफल निर्वहन: वर्कप्लेस पर उच्च प्रबंधन द्वारा आपको कुछ नई और अहम जिम्मेदारियां सौंपी जा सकती हैं; आप अपनी सूझबूझ और लगन से इन जिम्मेदारियों को बखूबी निभाएंगे.

काम की गति से प्रभावित होंगे उच्चाधिकारी: वर्कप्लेस पर आपके काम करने की तेज गति, फुर्ती और अनुशासन को देखकर उच्च अधिकारी (Higher Authorities) आपसे काफी प्रभावित और प्रसन्न होंगे, जिससे आपकी साख बढ़ेगी.

लव, फैमिली और रिलेशनशिप (Love & Family)

पारिवारिक और व्यक्तिगत संबंधों के लिहाज से तृतीय चंद्रमा और ग्रहण दोष जीवन में आ रहे बदलावों को सकारात्मक दृष्टिकोण से स्वीकार करने का संकेत दे रहे हैं.

पुरानी परिस्थितियों का छूटना व उदासी: जीवन के किसी मोड़ पर कुछ पुराने रिश्ते, पुरानी परिस्थितियां या पुरानी आदतें छूटती हुई महसूस हो सकती हैं, जिससे मन में हल्की उदासी या सूनापन आ सकता है.

नए जीवन के बदलाव को खुशी से अपनाएं: ग्रहण दोष से उपजी इस क्षणिक उदासी को हावी न होने दें; यह बदलाव वास्तव में आपके जीवन में एक नए, उज्ज्वल और सकारात्मक अध्याय की ओर का संकेत है, इसलिए इस परिवर्तन को दिल से और खुशी-खुशी स्वीकार करें.

शिक्षा, आर्ट्स, स्पोर्ट्स और स्वास्थ्य (Education, Students & Health)

विद्यार्थियों, कलाकारों और खिलाड़ियों (Students, Artists & Sports Persons) के लिए आज का दिन अपनी मेहनत को सफलता में बदलने का है. छात्र, कलाकार और खिलाड़ी अपने-अपने संबंधित क्षेत्रों में जो भी अथक प्रयास कर रहे हैं, वे सभी प्रयास पूरी तरह सार्थक और फलदायी सिद्ध होंगे. स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से, 3rd हाउस के चंद्रमा से शारीरिक ऊर्जा और स्फूर्ति बनी रहेगी. हालांकि, भागदौड़ और मानसिक भावुकता के चलते दिन के अंत में कंधों में हल्का दर्द या मानसिक थकावट महसूस हो सकती है. पौष्टिक आहार लें, पानी पर्याप्त मात्रा में पिएं, नियमित स्ट्रेचिंग व व्यायाम करें और मन की शांति के लिए कुछ देर ध्यान लगाएं.

शुभ रंग: रेड (लाल)

शुभ अंक: 2

अशुभ अंक: 1

आज का उपाय: बुधवार और आश्विन कृष्ण पक्ष की द्वादशी तिथि के पावन अवसर पर विघ्नहर्ता भगवान श्री गणेश जी का ध्यान करते हुए उन्हें 21 दूर्वा दल और मोदक/लड्डू अर्पित करें. इसके साथ ही चंद्रमा-केतु के ग्रहण दोष के शमन के लिए शिवलिंग पर जल में थोड़ा कच्चा दूध, काले तिल और गंगाजल मिलाकर 'ॐ नमः शिवाय' मंत्र का जप करते हुए अभिषेक करें.

द्वादशी श्राद्ध के उपलक्ष्य में परिवार के पितरों के निमित्त दक्षिण दिशा की ओर मुख करके तिल मिले जल से तर्पण करें. किसी जरूरतमंद कन्या, वृद्ध या निर्धन व्यक्ति को हरी मूंग दाल, फल अथवा भोजन का दान करें; इससे 3rd हाउस के चंद्रमा से अदम्य साहस और पौरुष की वृद्धि होगी, शुभ योग से व्यापार के नए प्रयोग सफल होंगे, ऑफिस में अधिकारियों की प्रशंसा मिलेगी और मानसिक उदासी दूर होगी.

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