Aaj Ka Mithun Rashifal 5 November 2026: ज्योतिषाचार्य पंडित सुरेश श्रीमाली के अनुसार, चंद्रमा आज सुबह 09:34 के बाद आपकी राशि से चौथे भाव यानी चतुर्थ भाव (माता, सुख, आंतरिक शांति, घरेलू वातावरण व वाहन-संपत्ति स्थान) में कन्या राशि में संचरण करेंगे. चतुर्थ भाव में चंद्रमा की उपस्थिति के चलते बाहरी भागदौड़ और घूमने-फिरने के प्रति आपकी अरुचि रहेगी; मन घर की चारदीवारी में शांति तलाशने का करेगा.

आज का पंचांग और ग्रह गोचर (Aaj Ka Panchang 5 November 2026)

दिनांक: 5 नवंबर 2026, गुरुवार

5 नवंबर 2026, गुरुवार तिथि: कार्तिक कृष्ण पक्ष रमा एकादशी तिथि सुबह 10:36 बजे तक, तत्पश्चात द्वादशी तिथि

कार्तिक कृष्ण पक्ष सुबह 10:36 बजे तक, तत्पश्चात द्वादशी तिथि नक्षत्र: पूरे दिन-रात उत्तराफाल्गुनी नक्षत्र रहेगा

पूरे दिन-रात रहेगा शुभ योग: वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, लक्ष्मीनारायण योग और बुधादित्य योग

वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, लक्ष्मीनारायण योग और बुधादित्य योग चंद्र गोचर: चंद्रमा सुबह 09:34 के बाद कन्या राशि (आपकी राशि से चौथे भाव) में संचरण करेंगे

चंद्रमा सुबह 09:34 के बाद कन्या राशि (आपकी राशि से चौथे भाव) में संचरण करेंगे शुभ मुहूर्त (चौघड़िया):

प्रातः काल: सुबह 07:00 से 08:00 बजे तक ( शुभ का चौघड़िया )

सुबह 07:00 से 08:00 बजे तक ( ) सायंकाल: शाम 05:00 से 06:00 बजे तक ( शुभ का चौघड़िया )

शाम 05:00 से 06:00 बजे तक ( ) अशुभ समय (राहुकाल): दोपहर 01:30 से 03:00 बजे तक राहुकाल रहेगा (इस दौरान नवीन वित्तीय लेन-देन या यात्रा शुरू करने से बचें)

दोपहर 01:30 से 03:00 बजे तक रहेगा (इस दौरान नवीन वित्तीय लेन-देन या यात्रा शुरू करने से बचें) शुभ यात्रा दिशा: दक्षिण दिशा

1. बिजनेस और वित्तीय जोखिम (Business & Travel Alert)

बैंक लोन का नोटिस बन सकता है सिरदर्द, साख पर आंच: व्यापारिक मोर्चे पर बैंक लोन या किसी वित्तीय देयता को लेकर मिलने वाला कोई आधिकारिक नोटिस कारोबारियों के लिए गहरी चिंता का कारण बन सकता है; लापरवाही न बरतें, क्योंकि बात आपकी बाजार में बनी साख और गुडविल तक पहुंच सकती है.

मार्केट कॉम्पिटिशन से मानसिक दबाव, यात्रा में चोरी का डर: बाजार में चल रहे कड़े कॉम्पिटिशन के कारण बिजनेस में कई बाधाएं सामने आएंगी, जिससे मन में नकारात्मक विचार हावी रह सकते हैं. इसके अलावा, व्यवसाय के सिलसिले में की जाने वाली यात्राओं में अप्रत्याशित समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है; अपने कीमती सामान और बैग्स का विशेष ध्यान रखें, सामान चोरी होने या गुम होने की आशंका बन रही है.

2. करियर और नौकरी (Career & Workplace Caution)

मन लगाकर काम करने पर भी प्रमोशन में रुकावटें: नौकरीपेशा जातकों (Employed Persons) द्वारा दफ्तर में पूरा मन लगाकर काम करने के बावजूद पदोन्नति (Promotion) या वेतन वृद्धि में कुछ अड़चनों का सामना करना पड़ सकता है. कार्यक्षेत्र में ऐसी अनपेक्षित खबरें सुनने को मिल सकती हैं, जिनसे आपका सीधा कोई वास्ता नहीं होगा, फिर भी वे आपको हैरान कर देंगी.

ऑफिस में एकतरफा प्यार से बचें: नौकरीपेशा युवा कार्यस्थल पर किसी सहकर्मी के प्रति एकतरफा आकर्षण या एकतरफा प्यार (One-Sided Love) में पड़कर अपने स्थापित करियर को संकट में डालने की गलती कतई न करें; अपने प्रोफेशनल लक्ष्यों पर अडिग रहें.

3. लव, फैमिली, छात्र व स्वास्थ्य (Family, Health & Relationships)

जीवनसाथी की सेहत की चिंता, परिवार में मौन रहने की सलाह: घर में कोई भी काम बिना अड़चन के आसानी से आगे नहीं बढ़ेगा. जीवनसाथी के अचानक बीमार पड़ने की संभावना है, जिससे भागदौड़ और चिंता बढ़ेगी. घर के भीतर किसी भी प्रकार के कलह या वाद-विवाद से खुद को पूरी तरह दूर रखें; आज के दिन पारिवारिक मामलों में अधिकतर मौन रहना ही आपके लिए श्रेयस्कर रहेगा.

छात्रों को पढ़ाई में असमंजस: प्रतियोगी और सामान्य परीक्षाओं की तैयारी कर रहे विद्यार्थी (Competitive & General Students) अपने सिलेबस के किसी कठिन विषय या टॉपिक को लेकर गहरे असमंजस और उलझन में घिरे रह सकते हैं; सीनियर या शिक्षक से तुरंत शंका का समाधान करें.

स्वास्थ्य का रखें ध्यान: चतुर्थ चंद्रमा के प्रभाव से सीने में भारीपन, मानसिक तनाव और बेचैनी रह सकती है. हल्का और सुपाच्य भोजन लें, वाहन संभलकर चलाएं और तनाव से बचने के लिए प्राणायाम का सहारा लें.

लकी कलर: ब्राउन (भूरा)

लकी नंबर: 4

अनलकी नंबर: 8

गुरुवार व रमा एकादशी विशेष अचूक उपाय: आज रमा एकादशी के पावन दिन और चतुर्थ भाव के चंद्रमा की बाधाओं को शांत करने के लिए, विशेषकर यदि प्रमोशन या रोजगार संबंधी कोई अड़चन आ रही हो, तो किसी नजदीकी मंदिर में जाकर पीली वस्तुएं जैसे चने की दाल, बेसन, पीले फल (केले), हल्दी या पीले वस्त्र का श्रद्धापूर्वक दान करें. भगवान श्रीहरि विष्णु को तुलसी दल अर्पित करें और 'ॐ नमो भगवते वासुदेवाय' मंत्र का 108 बार जप करें. शिवलिंग पर शुद्ध जल में कच्चा गाय का दूध और थोड़ा सा केसर मिलाकर अभिषेक करें. इससे वित्तीय नोटिस की उलझनें सुलझेंगी, कार्यक्षेत्र की रुकावटें दूर होंगी और पारिवारिक शांति बहाल होगी.

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