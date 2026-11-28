Aaj Ka Mithun Rashifal 28 November 2026: ज्योतिषाचार्य पंडित सुरेश श्रीमाली के अनुसार, चंद्रमा आज सुबह 07:22 बजे के बाद आपकी राशि से 2रे भाव यानी द्वितीय भाव (धन, आमदनी, संचित कोष, वाणी व कुटुंब स्थान) में कर्क राशि में संचरण कर रहे हैं. साथ ही शुक्ल योग और शनि पुष्य नक्षत्र का अत्यंत शुभ संयोग बन रहा है, जिसके प्रभाव से आज आपकी आमदनी में वृद्धि होगी और आर्थिक पक्ष मजबूत रहेगा.

आज का पंचांग और ग्रह गोचर (Aaj Ka Panchang 28 November 2026)

दिनांक: 28 नवंबर 2026, शनिवार

28 नवंबर 2026, शनिवार तिथि: पूरे दिन मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष पंचमी तिथि रहेगी

पूरे दिन रहेगी नक्षत्र: दोपहर 12:50 बजे तक पुनर्वसु नक्षत्र, तत्पश्चात पुष्य नक्षत्र (शनि पुष्य संयोग) रहेगा

दोपहर 12:50 बजे तक पुनर्वसु नक्षत्र, तत्पश्चात रहेगा शुभ योग: वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, परिजात योग और शुक्ल योग

वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, परिजात योग और चंद्र गोचर: चंद्रमा सुबह 07:22 बजे के बाद कर्क राशि (आपकी राशि से 2रे भाव) में संचरण करेंगे

चंद्रमा सुबह 07:22 बजे के बाद में संचरण करेंगे शुभ मुहूर्त (चौघड़िया व अभिजीत):

दोपहर काल: दोपहर 12:15 से 01:30 बजे तक ( अभिजीत मुहूर्त )

दोपहर 12:15 से 01:30 बजे तक ( ) अपराह्न काल: दोपहर 02:30 से 03:30 बजे तक ( लाभ-अमृत का चौघड़िया )

दोपहर 02:30 से 03:30 बजे तक ( ) अशुभ समय (राहुकाल): सुबह 09:00 से 10:30 बजे तक राहुकाल रहेगा (इस दौरान नवीन वित्तीय सौदे, बड़े निवेश या जोखिम भरे काम शुरू करने से बचें)

सुबह 09:00 से 10:30 बजे तक रहेगा (इस दौरान नवीन वित्तीय सौदे, बड़े निवेश या जोखिम भरे काम शुरू करने से बचें) शुभ यात्रा दिशा: पूर्व दिशा

1. बिजनेस, मुनाफा और पुश्तैनी कारोबार (Business Profit & Ancestral Caution)

शुक्ल योग में बिजनेस वृद्धि व मुनाफा, प्रोडक्ट का करें डिस्प्ले: शुक्ल योग बनने से आज बिजनेस में विशेष वृद्धि के योग बन रहे हैं. बिजनेसमैन के लिए मुनाफा कमाने की प्रबल स्थिति बन सकती है—ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए मार्केट में आपको अपने प्रोडक्ट का प्रभावी डिस्प्ले (प्रदर्शन) करना चाहिए.

दोपहर बाद पुश्तैनी बिजनेस में परिजनों से हो सकती है परेशानी: एन्सेस्ट्रल बिजनेस (Ancestral Business) से जुड़े जातकों को दोपहर बाद फैमिली मेंबर से कुछ परेशानियों या मतभेदों का सामना करना पड़ सकता है—वाणी में मधुरता बनाए रखें.

2. करियर, नई जॉब की खुशखबरी और बॉस का भरोसा (Career New Job News & Boss Trust)

नई जॉब ज्वाइन करने की मिलेगी बड़ी गुड न्यूज, घर में बनेगा उत्सव का माहौल: आज आपको किसी अच्छी जगह से न्यू जॉब मिलने या फाइनली न्यू जॉब ज्वाइन करने की कोई बहुत बड़ी गुड न्यूज हाथ लग सकती है, जिससे आपके घर-परिवार का माहौल उत्सव जैसा हो जाएगा.

वर्कप्लेस पर मिलेगी नई जिम्मेदारी व बॉस का भरोसा: वर्कप्लेस पर पुरानी तकलीफों को दूर करते हुए आप बड़ी उपलब्धि हासिल करेंगे, साथ ही आपको कोई न्यू रेस्पोंसिबिलिटी (नई जिम्मेदारी) भी दी जा सकती है. किसी इंपोर्टेंट कार्य के लिए बॉस एंड सीनियर आप पर पूरा भरोसा करेंगे.

3. पारिवारिक जीवन, खिलाड़ी व स्वास्थ्य (Weekend Guests, Sports Health & Wellness)

वीकेंड पर घर में होगा नजदीकी रिश्तेदारों का आगमन: पारिवारिक और निजी जीवन में आज रौनक बनी रहेगी; इस वीकेंड घर में नजदीकी रिश्तेदारों का आगमन हो सकता है, जिससे मेल-मिलाप और खुशियों का वातावरण रहेगा. लव और वैवाहिक जीवन में भी मधुरता बनी रहेगी.

बदलते मौसम में सेहत का ध्यान रखें खिलाड़ी: स्पोर्ट्स पर्सन (Sports Persons) और विद्यार्थियों को अपनी सेहत के प्रति सजग रहना होगा—खासकर खिलाड़ियों की बदलते मौसम की वजह से सेहत डगमगा सकती है.

स्वास्थ्य का रखें ध्यान: मौसम में हो रहे बदलाव से सर्दी-जुकाम या गले की खराश से बचने के लिए संतुलित आहार लें, गुनगुना पानी पिएं और नियमित प्राणायाम करें.

लकी कलर: ब्राउन (भूरा)

लकी नंबर: 7

अनलकी नंबर: 1

शनिवार विशेष अचूक उपाय: आज शनिवार, मार्गशीर्ष कृष्ण पंचमी, शनि पुष्य नक्षत्र, शुक्ल योग और द्वितीय भाव के चंद्रमा के शुभ फलों में वृद्धि हेतु प्रातः काल स्नान के पश्चात संकटमोचन हनुमान जी और न्याय के देवता शनिदेव का विधिवत पूजन करें. हनुमान जी को सिंदूर व चमेली का तेल अर्पित कर 'हनुमान चालीसा' का पाठ करें, तथा शाम को पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाकर 'ॐ शं शनैश्चराय नमः' का 108 बार जप करें. किसी मंदिर या जरूरतमंद को काले तिल, उड़द की दाल, हरी मूंग, चावल या सरसों के तेल का दान करें. इससे आमदनी व करियर में निरंतर उन्नति होगी, पारिवारिक तालमेल मजबूत होगा और स्वास्थ्य उत्तम बना रहेगा.

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