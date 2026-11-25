Aaj Ka Mithun Rashifal 25 November 2026: ज्योतिषाचार्य पंडित सुरेश श्रीमाली के अनुसार, चंद्रमा आज पूरे दिन-रात आपकी राशि से 12वें भाव यानी द्वादश भाव (व्यय, अनचाहे खर्चे, मानसिक उलझन, विश्राम व सतर्कता स्थान) में वृषभ राशि में संचरण कर रहे हैं. द्वादश भाव में चंद्रमा की उपस्थिति के चलते आज खर्चों में अधिकता रहेगी, इसलिए आर्थिक संतुलन बनाए रखने के लिए बजट बनाकर ही खर्चा करें.

आज का पंचांग और ग्रह गोचर (Aaj Ka Panchang 25 November 2026)

दिनांक: 25 नवंबर 2026, बुधवार

25 नवंबर 2026, बुधवार तिथि: दोपहर 04:51 बजे तक मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष प्रतिपदा तिथि , तत्पश्चात द्वितीया तिथि प्रारंभ होगी

दोपहर 04:51 बजे तक , तत्पश्चात द्वितीया तिथि प्रारंभ होगी नक्षत्र: रात्रि 08:36 बजे तक रोहिणी नक्षत्र, तत्पश्चात मृगशिरा नक्षत्र रहेगा

रात्रि 08:36 बजे तक रोहिणी नक्षत्र, तत्पश्चात मृगशिरा नक्षत्र रहेगा शुभ योग: वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, परिजात योग, सर्वार्थ सिद्धि योग और शिव योग

वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, परिजात योग, और चंद्र गोचर: चंद्रमा पूरे दिन-रात वृषभ राशि (आपकी राशि से 12वें भाव) में संचरण करेंगे

चंद्रमा पूरे दिन-रात में संचरण करेंगे शुभ मुहूर्त (चौघड़िया):

प्रातः काल: सुबह 07:00 से 09:00 बजे तक ( लाभ-अमृत का चौघड़िया )

सुबह 07:00 से 09:00 बजे तक ( ) शाम काल: शाम 05:15 से 06:15 बजे तक ( लाभ का चौघड़िया )

शाम 05:15 से 06:15 बजे तक ( ) अशुभ समय (राहुकाल): दोपहर 12:00 से 01:30 बजे तक राहुकाल रहेगा (इस दौरान नवीन वित्तीय सौदे, बड़े निवेश या जोखिम भरे काम शुरू करने से बचें)

दोपहर 12:00 से 01:30 बजे तक रहेगा (इस दौरान नवीन वित्तीय सौदे, बड़े निवेश या जोखिम भरे काम शुरू करने से बचें) शुभ यात्रा दिशा: उत्तर दिशा

1. बिजनेस, पुश्तैनी कारोबार और वर्तमान स्थिति पर फोकस (Business Caution & Ancestral Harmony)

पुश्तैनी बिजनेस में बनाएं रखें सामंजस्य, नया काम न करें शुरू: एन्सेस्ट्रल बिजनेस (Ancestral Business) में बिजनेसमैन को परिजनों व साझेदारों के साथ सामंजस्य बनाकर चलने की सख्त जरूरत है—ऐसा न करने पर बिजनेस में घाटे के आसार हैं. आज बिजनेस में भाग्य का अपेक्षित साथ नहीं मिलने से व्यापारियों को कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ेगा; इसलिए कोई नया काम शुरू करने के बजाय वर्तमान स्थिति और चल रहे कार्यों पर ही अपना ध्यान केंद्रित रखें.

मानसिक उलझनों में लें विश्राम: कामकाज के बीच आज मानसिक उलझनें महसूस हो सकती हैं—थोड़ी देर आराम करने के बाद सकारात्मक भाव से अपने काम को निपटाएं.

2. करियर, डेली रूटीन सुधार और क्रोध नियंत्रण (Career Routine & Anger Alert)

डेली रूटीन न सुधारने पर सीधे बॉस से हो सकती है मीटिंग: नौकरीपेशा जातकों (Employed Persons) को ऑफिस के अपने डेली रूटीन (Daily Routine) में समय रहते सुधार लाना होगा, अन्यथा सीनियर की जगह सीधे बॉस की आपके साथ मीटिंग हो सकती है.

वर्कस्पेस पर क्रोध पर रखें काबू: कार्यस्थल (Workplace) पर आज आपको अपने क्रोध और आवेश पर पूरा काबू रखना होगा, वरना सीधा नुकसान का सामना करना पड़ सकता है.

3. पारिवारिक जीवन, खिलाड़ी-कलाकार व स्वास्थ्य (Family Perspective, Sports Health & Fatigue)

जीवन बदलने के लिए बदलें दृष्टिकोण: अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए अपना दृष्टिकोण बदलें. आज आप परिवार के साथ इन कठिन परिस्थितियों में अपने संबंधों को मजबूत करने में लगे रहेंगे, पर मनचाही सफलता तुरंत नहीं मिल सकेगी, धैर्य रखें. लव और वैवाहिक जीवन में भी शांत रहकर संवाद करें.

सेहत गड़बड़ाने से थकान व आलस महसूस करेंगे खिलाड़ी-कलाकार: स्पोर्ट्स पर्सन और आर्टिस्ट (Sports Persons & Artists) अपने-अपने फील्ड में आज स्वास्थ्य के थोड़ा गड़बड़ा जाने से थकान और आलस महसूस करेंगे; आराम और रिकवरी पर ध्यान दें.

स्वास्थ्य का रखें ध्यान: द्वादश भाव के चंद्रमा के प्रभाव से शारीरिक थकान, अनिद्रा या मानसिक तनाव से बचने के लिए संतुलित आहार लें, पर्याप्त पानी पिएं और नियमित प्राणायाम करें.

लकी कलर: रेड (लाल)

लकी नंबर: 6

अनलकी नंबर: 2

बुधवार विशेष अचूक उपाय: आज बुधवार, मार्गशीर्ष कृष्ण प्रतिपदा, सर्वार्थ सिद्धि योग, शिव योग और द्वादश भाव के चंद्रमा के अशुभ प्रभावों को शांत कर आर्थिक संतुलन व उत्तम स्वास्थ्य पाने हेतु प्रातः काल स्नान के पश्चात राशि स्वामी बुध के आराध्य प्रथम पूज्य भगवान श्रीगणेश का विधिवत पूजन करें. श्रीगणेश को 21 गांठ दूर्वा, सिंदूर और मोदक अर्पित कर 'संकटनाशन गणेश स्तोत्र' व 'गणेश चालीसा' का पाठ करें. किसी मंदिर या जरूरतमंद को हरी मूंग, पालक, हरे फल या हरे वस्त्र का दान करें तथा गौ माता को हरा चारा खिलाएं. शिवलिंग पर शुद्ध जल अर्पित कर 'ॐ नमः शिवाय' का 108 बार जप करें. इससे अनावश्यक खर्चों पर नियंत्रण होगा, मानसिक उलझनें दूर होंगी और स्वास्थ्य में सुधार होगा.

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