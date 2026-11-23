Aaj Ka Mithun Rashifal 23 November 2026: ज्योतिषाचार्य पंडित सुरेश श्रीमाली के अनुसार, चंद्रमा आज पूरे दिन-रात आपकी राशि से 11वें भाव यानी एकादश भाव (आय, लाभ, इच्छापूर्ति, सामाजिक सेवा, संपर्क व उपलब्धि स्थान) में मेष राशि में संचरण कर रहे हैं. एकादश भाव में चंद्रमा की शुभ स्थिति के चलते आज आप समाज सेवा जैसे परोपकारी क्षेत्रों में भागीदारी करने के लिए प्रेरित होंगे, जिससे सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ेगी.

आज का पंचांग और ग्रह गोचर (Aaj Ka Panchang 23 November 2026)

दिनांक: 23 नवंबर 2026, सोमवार

23 नवंबर 2026, सोमवार तिथि: रात्रि 11:43 बजे तक कार्तिक शुक्ल पक्ष बैकुंठ चतुर्दशी तिथि , तत्पश्चात पूर्णिमा तिथि प्रारंभ होगी

रात्रि 11:43 बजे तक कार्तिक शुक्ल पक्ष , तत्पश्चात पूर्णिमा तिथि प्रारंभ होगी नक्षत्र: पूरे दिन भरणी नक्षत्र रहेगा

पूरे दिन रहेगा शुभ योग: वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, परिजात योग और वरियान योग

वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, परिजात योग और चंद्र गोचर: चंद्रमा पूरे दिन-रात मेष राशि (आपकी राशि से 11वें भाव) में संचरण करेंगे

चंद्रमा पूरे दिन-रात में संचरण करेंगे शुभ मुहूर्त (चौघड़िया):

प्रातः काल: सुबह 10:15 से 11:15 बजे तक ( शुभ चौघड़िया )

सुबह 10:15 से 11:15 बजे तक ( ) शाम काल: दोपहर 04:00 से शाम 06:00 बजे तक ( लाभ-अमृत का चौघड़िया )

दोपहर 04:00 से शाम 06:00 बजे तक ( ) अशुभ समय (राहुकाल): सुबह 07:30 से 09:00 बजे तक राहुकाल रहेगा (इस दौरान नवीन वित्तीय सौदे, बड़े निवेश या जोखिम भरे काम शुरू करने से बचें)

सुबह 07:30 से 09:00 बजे तक रहेगा (इस दौरान नवीन वित्तीय सौदे, बड़े निवेश या जोखिम भरे काम शुरू करने से बचें) शुभ यात्रा दिशा: पूर्व दिशा

1. बिजनेस, प्रॉफिट और क्वालिटी मेंटेनेंस (Business Profit & Quality Control)

वरियान योग में अच्छा प्रॉफिट, इनकम बढ़ने से मन होगा हर्षित: वरियान योग बनने से व्यापार में आज आपको अच्छा प्रॉफिट मिल सकता है और इनकम में बढ़ोतरी होने से आपका मन हर्षित रहेगा. बिजनेसमैन अच्छा लाभ कमा सकेंगे और उनका धंधा कुछ ज्यादा ही अच्छा चलेगा.

क्वालिटी मेंटेन रखें, कम्युनिकेशन व लर्निंग स्किल से मिलेंगी उपलब्धियां: व्यापार में तेजी के बीच अपने उत्पादों और सेवाओं की क्वालिटी (Quality) को मेंटेन रखना न भूलें. साथ ही, अपनी कम्युनिकेशन स्किल (Communication Skill) और लर्निंग स्किल (Learning Skill) के दम पर आज आप और अधिक नई उपलब्धियां हासिल कर सकते हैं.

2. करियर, भागदौड़ और वाहन सतर्कता (Career Hustle & Driving Alert)

काम से पहले हासिल करें पूरी जानकारी, ऑफिस कार्य हेतु करनी होगी भागदौड़: नौकरीपेशा जातकों (Employed Persons) को सलाह दी जाती है कि कोई भी कार्य करने से पहले उससे संबंधित पूरी जानकारी हासिल कर लें—उसके बाद ही काम शुरू करने से वह कार्य आपके लिए सुगम हो जाएंगे. आज ऑफिस के कार्यों को समय पर पूरा करने के लिए आपको काफी भागदौड़ करनी पड़ेगी, क्योंकि काम तो पूरा करना ही होगा.

मार्केटिंग एम्प्लॉई जोखिम से बचें व वाहन चलाते समय बरतें सावधानी: मार्केटिंग फील्ड से जुड़े एम्प्लॉयड पर्सन किसी भी तरह का जोखिम लेने से परहेज करें; साथ ही वाहन चलाते समय विशेष सावधानी बरतें.

3. पारिवारिक जीवन, अधूरी पढ़ाई, आस्था व स्वास्थ्य (Family Love, Resuming Studies & Faith)

छोटों संग प्यार भरा बर्ताव, ईश्वर के प्रति बढ़ाएं आस्था: पारिवारिक जीवन में आज आप परिवार के छोटों के साथ बेहद प्यार भरा बर्ताव करेंगे. यदि किसी कारणवश आपका मन असमंजस में डोल रहा है, तो धार्मिक विचारों और ईश्वर के प्रति अपनी आस्था को बढ़ावा देने का काम करें; इससे मानसिक स्थिरता मिलेगी. लव व वैवाहिक जीवन में भी सामंजस्य बना रहेगा.

अधूरी पढ़ाई पूरी करने का सही समय, रुचिकर कार्यों को दें महत्व: यदि आपने किन्हीं कारणों से अपनी स्टडी (पढ़ाई) अधूरी छोड़ दी थी, तो अब उसे पुनः शुरू कर पूरा करें और इसके साथ ही अपने रुचिकर व रचनात्मक कार्यों को भी महत्व दें.

स्वास्थ्य का रखें ध्यान: भागदौड़ और वाहन यात्रा के दौरान सतर्क रहें. संतुलित आहार लें, पर्याप्त पानी पिएं और नियमित प्राणायाम करें.

लकी कलर: पर्पल (बैंगनी)

लकी नंबर: 9

अनलकी नंबर: 7

सोमवार व बैकुंठ चतुर्दशी विशेष अचूक उपाय: आज सोमवार, पावन बैकुंठ चतुर्दशी (हरि-हर मिलन का महापर्व), वरियान योग और एकादश भाव के चंद्रमा के शुभ फलों में वृद्धि हेतु प्रातः काल स्नान के पश्चात देवाधिदेव महादेव और भगवान श्रीहरि विष्णु का एक साथ पूजन करें. शिवलिंग पर कच्चा गाय का दूध, शुद्ध जल और अक्षत अर्पित कर 'ॐ नमः शिवाय' का 108 बार जप करें, तथा प्रथम पूज्य भगवान श्रीगणेश को दूर्वा और भगवान विष्णु को तुलसी दल अर्पित करें. किसी मंदिर या जरूरतमंद को चावल, दूध, चीनी, हरी मूंग या सफेद वस्त्र का दान करें. इससे व्यापारिक लाभ व इनकम में निरंतर वृद्धि होगी, मन का असमंजस दूर होगा और यात्रा व कार्यक्षेत्र में सुरक्षा बनी रहेगी.

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