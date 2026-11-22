Aaj Ka Mithun Rashifal 22 November 2026: ज्योतिषाचार्य पंडित सुरेश श्रीमाली के अनुसार, चंद्रमा आज सुबह 05:55 बजे के बाद आपकी राशि से 11वें भाव यानी एकादश भाव (आय, लाभ, इच्छापूर्ति, कर्तव्य बोध, वाणी प्रभाव व मित्रता स्थान) में मेष राशि में संचरण कर रहे हैं. एकादश भाव में चंद्रमा की शुभ उपस्थिति के चलते आज आप अपने कर्तव्यों को भली-भांति पहचान कर उन्हें पूरी जिम्मेदारी से पूरा करेंगे.

आज का पंचांग और ग्रह गोचर (Aaj Ka Panchang 22 November 2026)

दिनांक: 22 नवंबर 2026, रविवार

22 नवंबर 2026, रविवार तिथि: पूरे दिन कार्तिक शुक्ल पक्ष त्रयोदशी तिथि रहेगी

पूरे दिन रहेगी नक्षत्र: पूरे दिन अश्विनी नक्षत्र रहेगा

पूरे दिन रहेगा शुभ योग: वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, परिजात योग और सर्वार्थ सिद्धि योग

वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, परिजात योग और चंद्र गोचर: चंद्रमा सुबह 05:55 बजे के बाद मेष राशि (आपकी राशि से 11वें भाव) में संचरण करेंगे

चंद्रमा सुबह 05:55 बजे के बाद में संचरण करेंगे शुभ मुहूर्त (चौघड़िया):

प्रातः काल: सुबह 10:15 से दोपहर 12:15 बजे तक ( लाभ-अमृत का चौघड़िया )

सुबह 10:15 से दोपहर 12:15 बजे तक ( ) दोपहर काल: दोपहर 02:00 से 03:00 बजे तक ( शुभ का चौघड़िया )

दोपहर 02:00 से 03:00 बजे तक ( ) अशुभ समय (राहुकाल): दोपहर 04:30 से शाम 06:00 बजे तक राहुकाल रहेगा (इस दौरान नवीन वित्तीय सौदे, बड़े निवेश या जोखिम भरे काम शुरू करने से बचें)

दोपहर 04:30 से शाम 06:00 बजे तक रहेगा (इस दौरान नवीन वित्तीय सौदे, बड़े निवेश या जोखिम भरे काम शुरू करने से बचें) शुभ यात्रा दिशा: पश्चिम दिशा

1. बिजनेस, बड़ा ऑर्डर और वाणी का प्रभाव (Business Big Order & Speech Power)

लगन व मेहनत से मिलेगा लाभ, शत्रु को भी बना लेंगे मित्र: बिजनेसमैन आज अपनी लगन और कड़ी मेहनत के बल पर शानदार आर्थिक लाभ प्राप्त करेंगे; साथ ही अपनी मधुर और प्रभावशाली वाणी से आप अपने शत्रु या विरोधी को भी अपना मित्र बना लेंगे.

बड़े ऑर्डर से कमाई में बढ़ोतरी की प्रबल संभावना: व्यापार में आज कोई बड़ा ऑर्डर (Big Order) मिलने से आपकी कमाई और मुनाफे में बढ़ोतरी की प्रबल संभावनाएं बन रही हैं.

2. करियर, प्रेजेंटेशन और योजनाबद्ध कार्य (Career Presentation & Planning)

प्रोजेक्ट प्रेजेंटेशन की होगी तारीफ, बनाएं महत्वपूर्ण कार्यों की सूची: वर्कस्पेस पर ऑफिस के कार्यों में किसी प्रोजेक्ट का बेहतर और प्रभावशाली तरीके से प्रेजेंटेशन (Presentation) करने के कारण आज सभी आपकी जमकर तारीफ करेंगे. सर्वार्थ सिद्धि योग बनने से नौकरीपेशा जातकों (Employed Persons) को योजनाबद्ध तरीके से काम करना होगा—महत्वपूर्ण कार्यों की सूची पहले से ही तैयार कर लें, तो यह आपके लिए बेहद अच्छा रहेगा.

अपने ज्ञान का बखान करने से बचें: कार्यस्थल पर आपको अपने ज्ञान या उपलब्धियों का अनावश्यक बखान करने से सख्त बचना होगा, अन्यथा यह आपको दूसरों के सामने छोटा साबित कर सकता है.

3. दांपत्य जीवन, अभिभावक, खिलाड़ी व स्वास्थ्य (Spouse Career Support, Parenting & Sports)

लाइफ पार्टनर को दें सपोर्ट, अभिभावक बच्चों को प्यार से समझाएं: निजी जीवन में आज यदि आपकी लाइफ पार्टनर कर्मक्षेत्र में आगे बढ़ना चाहती हैं, तो आपको उन्हें पूरा सपोर्ट (Support) करना चाहिए. वहीं, अभिभावक (Parents) बच्चों के प्रति अपना व्यवहार मधुर और सहयोगात्मक रखें—उनकी गलतियों पर उन्हें डांटने के बजाय प्यार से समझाएं. लव लाइफ में भी मधुर संवाद बना रहेगा.

खिलाड़ियों के लिए उत्साह से भरपूर रहेगा दिन: स्पोर्ट्स पर्सन (Players) के लिए आज का दिन उत्साह और ऊर्जा से भरपूर रहने वाला है; इसलिए पूरे उत्साह और आनंद के साथ प्रैक्टिस करते हुए ट्रैक पर समय बिताने का प्रयास करें.

स्वास्थ्य का रखें ध्यान: एकादश चंद्रमा के शुभ प्रभाव से शारीरिक ऊर्जा और मानसिक प्रसन्नता उत्तम बनी रहेगी. मौसम के अनुसार संतुलित आहार लें, पर्याप्त पानी पिएं और नियमित प्राणायाम करें.

लकी कलर: सिल्वर (चांदी जैसा)

लकी नंबर: 5

अनलकी नंबर: 4

रविवार विशेष अचूक उपाय: आज रविवार, कार्तिक शुक्ल त्रयोदशी, सर्वार्थ सिद्धि योग और एकादश भाव के चंद्रमा के शुभ फलों में वृद्धि हेतु प्रातः काल स्नान के पश्चात तांबे के लोटे में शुद्ध जल, लाल चंदन, अक्षत और गुड़ मिलाकर प्रत्यक्ष देवता भगवान सूर्य को अर्घ्य दें. प्रथम पूज्य भगवान श्रीगणेश को दूर्वा अर्पित करें, 'आदित्य हृदय स्तोत्र' का पाठ करें तथा किसी मंदिर या जरूरतमंद को गुड़, गेहूं, हरी मूंग या लाल फल का दान करें. शिवलिंग पर शुद्ध जल अर्पित कर 'ॐ नमः शिवाय' का 108 बार जप करें. इससे व्यापार में बड़े ऑर्डर व कमाई में वृद्धि होगी, कार्यक्षेत्र में मान-सम्मान बढ़ेगा और पारिवारिक जीवन में सुख-शांति बनी रहेगी.

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